 "Президента она ненавидит нашего! Единственного приличного человека - не пьяницу", - российские "патриоты" набросились на питерскую художницу Осипову. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, инцидент произошел во время мероприятий посвященных Дню победы
. Пожилая художница вышла на улицу с собственными картинами антивоенной тематики. На одной из них была надпись "Не становись пушечным мясом", на другой - "Война в Украине и Сирии - позор России".
Сторонники политики Кремля, собравшиеся вокруг художницы, оскорбляли ее: "навальненское чмо вылезло", "валите из России", "сколько вам заплатили". Читайте также: Из-за рисунков с извинениями за войну в Украине в Петербурге сорвана антивоенная акция "Дети рисуют мир"
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сраная скотобаза
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Г-г-г ... пелотка старая ..))
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Ну хоть признают , что на 99,99% у них одна пьянь .)))))
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Я так понял что как раз эта пЕлотка позорит свою страну.
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Дай бог здоровья Елене Осиповой...
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