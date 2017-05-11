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 "Президента она ненавидит нашего! Единственного приличного человека - не пьяницу", - российские "патриоты" набросились на питерскую художницу Осипову. ВИДЕО

Российские "патриоты" и сотрудники полиции блокировали одиночный антивоенный пикет российской художницы Елены Осиповой в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время мероприятий посвященных Дню победы. Пожилая художница вышла на улицу с собственными картинами антивоенной тематики. На одной из них была надпись "Не становись пушечным мясом", на другой - "Война в Украине и Сирии - позор России".

Сторонники политики Кремля, собравшиеся вокруг художницы, оскорбляли ее: "навальненское чмо вылезло", "валите из России", "сколько вам заплатили".

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Сахарова тоже засвистывали и захлопывали на рассее. Страна - отстойник, что с них взять.
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Да какой-же из сцаря пъяница? Он хуйло, и ни с кем не собирается делиться своим титулом.
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в расии оказывается один не пьющий приличный человек с неприличной кличкой хуйлою, какие же у них тогда неприличные.
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Хуйло действительно не пьет, но от этого количество мерзости в нем не уменьшается. Лучше бы уж оно пило
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Не повезло кацапам - "единственный непьющий человек" в РФии - и тот Хуйло ...
Г-г-г ... пелотка старая ..))
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)))) единственный приличный не пьяница - это сильно )))))))
Ну хоть признают , что на 99,99% у них одна пьянь .)))))
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Путинское правительство вместо демократии,выборов и сменяемой власти очень хочет реальных столкновений нормальных и уродов, то есть второй гражданской войны, уже в 2017 году, и для этого усиленно науськивает своих сторонников на сторонников демократии.Для Раши пока что все очень плохо.
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Гитлер тоже не пил. Да и вегетарианцем был. Но это не мешало ему быть гитлером. Так же и путин - не пьет, но это не мешает ему быть х-лом.
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Поддерживаю полностью! Действительно, как оказалось в России единственный приличный человек - не пьяница, и тот вор и убийца...
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Кстати, тот же навальный заявил врачам в Испании, которые отказались делать ему инфракрасное зрение, что они русофобы. На мой взгляд тот еще имперец
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Что-то такое уже было в истории... "Распни его", - кричала толпа.
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Единственного приличного человека - не пьяницу



Я так понял что как раз эта пЕлотка позорит свою страну.
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Кацапия - это такой себе антизоопарк, где животные собираются чтобы посмотреть на ЧЕЛОВЕКА...
Дай бог здоровья Елене Осиповой...
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Как касабов бесят плакаты против войны. Но к сожалению 86%касабов влюблены в своего тирана Хуйла и даже хотят от него детей и даже мужики.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Президента она ненавидит нашего! Единственного приличного человека - не пьяницу", - российские "патриоты" набросились на питерскую художницу Осипову. ВИДЕО
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