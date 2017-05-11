Танкисты ВСУ третий день соревнуются с экипажами армий НАТО в Германии. ВИДЕО
В учебном центре 7-й Армии ВС США в немецком Графенвире третий день проходят соревнования танкистов армий стран членов НАТО "Сильная Европа", в которых принимают участие и украинские экипажи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в этом году в соревнованиях принимают участие танкисты из Австрии, Франции, Германии, Польши, Украины и США.
В Боевой стрельбе по
реальным целям .
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- думаю фору даже некоторым могут дать.
даже если не на абрамсах.
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в любом случае, украинская танковая рота, уже не будет той шо приехала на соревнования.
будет той шо уехала с большим опытом.
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та все красавы вообще.....!
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но в башке крутится имя - Беляев?
еще раз - ето украинская танковая рота!
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https://www.youtube.com/watch?v=PzCrKVaQXgI
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мне например приятно смотреть.
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