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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7746) Германия (2794) танк (699) соревнования (90)

 Танкисты ВСУ третий день соревнуются с экипажами армий НАТО в Германии. ВИДЕО

В учебном центре 7-й Армии ВС США в немецком Графенвире третий день проходят соревнования танкистов армий стран членов НАТО "Сильная Европа", в которых принимают участие и украинские экипажи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этом году в соревнованиях принимают участие танкисты из Австрии, Франции, Германии, Польши, Украины и США.

Смотрите также: "Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО
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На восточном Фронте надо соревноваться .
В Боевой стрельбе по

реальным целям .
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уже давно ето было. теперь херои жидко серут и просют не стрелять
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сепарва и раньше жидко серила, не только теперь
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Вася Иванов, ты хоть тест из методички меняй. Вчера тоже самое писал.
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жаль на фронте модерастов нэма
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ага. в атаку! за волю, долю и пастора с вафлистом
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получи 11.80, купи себе хуйла портретик и удрочись в усмерть!
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Он скорее за куйла свечечку купит и поставит её себе ректально.
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Есть, Дук, УНА-УНСО и другие разведывательно-диверсионные тактические группы, которые фейерверки утраивали артиллеристам ополченцам. Конечно шоколад потихоньку тему сильной армии стирает, поэтому ваша наглость в полне понятна
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херои, кацап, давно ничего не просЮт, тихо лежат и едут домой в кацапию в такси с табличкой "200".
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Ты знаешь прекрасно, что ополченцы вместе с регулярными войсками РФ были остановлены, иногда и целые бригады улетали от артиллерии ВСУ и добивались танковыми частями. А Вам не стыдно получить от старых т54 и т62, тупо бес ночных прицелов и нормальной системы введения огня. Вас ВСУ сделало, сидя в металлоломе и в шмотках, заместо формы.
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ну не знаю... мне тут в Славянске один укроп надрывно жаловался шо сепара первым выстрелом без пристрелки им в блиндажи точно кладут. говорит, это чудо
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Нет ни какого чуда, есть просто генералы ВСУ с информацией. Интересно что за глупый боец, все давно знают и не торчат там где сказал штаб
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везде нужно соревноваться, что бы потом остаться живым - мамке, жене и детусикам на радость.
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так они от туда как раз и приехали.. "набив руку"
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Ну цирк ,в Украине война идёт полным ходом а там люди в шоу участвуют ....
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Ну, вони (захід) створили свою захистну систему. Хто на них нападе ? А в нас ще пів-країни "кримнаш" та "прийди и спаси", нажаль. Тому на нас й напав ворог.
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и шо там? как у ребят?
- думаю фору даже некоторым могут дать.
даже если не на абрамсах.
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думал показывают в Украине....
в любом случае, украинская танковая рота, уже не будет той шо приехала на соревнования.
будет той шо уехала с большим опытом.
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Надеюсь, что показав и остальным, высокий уровень мастерства украинских танкистов
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Там не набираются опыта, а скорее его показывают. Наши команды которые там участвуют имеют реальный боевой опыт
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напомните имя командира роты.
та все красавы вообще.....!
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ссылки нет, мелькнуло на Цензоре,
но в башке крутится имя - Беляев?
еще раз - ето украинская танковая рота!
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не хочешь попобедоноситься в другом месте, корюшек?
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ну до абрамсов конечно далекоооо... но думаю, личная смекалка и энтузиазм ребят кое-что сможет!
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Потрібна нормальна повна трансляція, це цікавіше ніж євробачення. З коментатором, оглядом, які завдання, як хто виконав.
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На месте Цензора я бы постеснялся такую новость давать в теперешнее время. Пожалел бы нервы читателей.
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цензору нужен срач, и трафик чтобы банерную рекламу поплавскому продавать. ради этого цензор будет давать все что угодно.
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Срач здесь разводят такие как вы. Что вам не нравится в статье?
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я об общей политике цензора, а не об этой конкретной новости.
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Так что вам не нравится в этой статье? Чем она направлена против украинского народа? В прошлом году украинские самолеты великолепно выступили в авиашоу на Мальте. Что здесь плохого, что украинской армии есть что показать?
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ты больная что-ли? где я сказал что мне статья не нравится?
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Да, я больная, что общаюсь с такими, как вы. Больше не буду. Чао!
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лично мне в этой статье не нравится всё! Ее и статьей то называть - грех. По той причине, что инфа про участие наших ребят в соревновании уже была 2 дня назад, а о том, как они конкретно проходят, информации - ноль. Такие "статьи" можно клепать каждые полчаса - наши ребята уже 3 дня и два часа участвуют, наши ребята уже 3 дня и 2,5 часа участвуют, и т.д.
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результаты будут по окончании, такие правила этих соревнований
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ну,и зачем тогда по нескольку раз писать, что они проходят?
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Это не только цензор использует, а практически все желтые
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какие у тебя проблемы с нервами?
мне например приятно смотреть.
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Может отрабатывать технику и учиться в бою? Советское высшее командование так и делало и каковы потери?
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в каждой руке по танчику, громко жужжа жжжж, украинские танкисты соревнуются с германскими. Уже потрачено 3 миллиона носовичков и 4 миллиона памперсов.
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Кому-то непонятно,что украинские танкисты достаточно квалифицированы,чтобы палить по кацапам,а не по мишеням на соревнованиях. НА СОРЕВНОВАНИЯХ,КАРЛ!! ВОЙНА В УКРАИНЕ!!! Печально.
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Что- что? Соревнуются с екипажами НАТО? А может пускай они посоревнуются с екипажами разейских боевиков, которые давят нашу пехоту вооруженную только старыми автоматами.
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Чому наші тешки так хитаються після пострілу...невже із тією віддачею не можна щось зробити...це впливає і на скорострільність і на влучність...
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Гарна справа, опит, та ще багато чого хлопці візьмуть з ціх справ!!! Слава Україні!!!
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https://www.facebook.com/bundesheer/photos/a.578073482279115.1073741829.561631860589944/1360661737353615/?type=3&theater
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абыдно конечно . хотя тому есть логическое объяснение . при всех своих замечательных качествах старый Т-62 ( даже замордованый тюнингом ) не может сравниться со сравнительно новым Леклерком . ну а Леопард особенно последних модификаций по совокупности боевых характеристик по праву считается лучшим современным танком . с амерами вообще все просто . у них не самые лучшие танкисты а Абрамс далеко не лучший танк но соревнования проходят на американском полигоне и они его изъездили вдоль и поперек и прекрасно изучили как и откуда нужно стрелять что бы уверенно попасть в цель
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Тут вы не правы. Абрам очень и очень хороший танк... Ну и Лео и Леклерк очень классные.
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тьфу ты че ко мне прицепился этот Т-62 . естественно речь идет о Т-64
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Надо учитывать, что за разные задания дают разные баллы. Поэтому результат в конце может существенно измениться
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Ничего страшного, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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При учете мастерства наших парней и таком отрыве в очках, сразу понятна технологическая пропасть между совковым металлоломом и НАТОвской техникой...
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Что выпускаем то и послали ). Сколько Оплотов в год выпустили ? Фактично единичное производство .
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Что,ты, пишешь?Какие "Оплоты"?В нашей армии нет таких танков и неизвестно когда будут.
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Мерзость какая - в окопах сидят голодные и неукомплектованные бойцы, поджидающие волонтеров, а в Германии ДРУГИЕ бойцы играются в игрушечную войну!
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є можливість пізнати себе в порівнянні з натівцями.
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Наконец с настоящими братьями, а не с тупыми себялюбивыми мордоворотами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТанкисты ВСУ третий день соревнуются с экипажами армий НАТО в Германии. ВИДЕО
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