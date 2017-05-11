 В окне офиса стоял человек в маске, на плече у него был гранатомет, - Аваков о штурме полицией офиса ОУН в Киеве. ВИДЕО

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Как передает Цензор.НЕТ , сегодня на заседании Кабинета министров Украины глава Нацполиции Украины Сергей Князев выступил с докладом по ситуации в стране 9 мая.Видео Левый Берег Он сообщил, что нарушения общественного порядка происходили в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве и других областных центрах. Князев напомнил о том, что за неудовлетворительное обеспечение общественного порядка были приняты радикальные кадровые решения в Днепре и Мелитополе.

"Мы вчера провели конструктивный разговор с участниками событий в Днепре и создали рабочую группу для оперативного расследования ситуации", - сообщил Князев.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков также прокомментировал провокационные события в стране.

"Я хочу попросить прощения перед украинским народом за ненадлежащую работу полиции в Днепре. Я думаю, что мы выучим этот урок. Еще хочу сообщить о некоторых спекуляциях в Киеве. Как-будто полиция незаконно штурмовала офис одной из радикальных организаций. На это были основания. И я считаю, что решение было принято верное. В момент, когда под окнами начала собираться толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске с гранатометом. По этому вопросу необходимо было принять немедленное решение. В офисе был действительно найден тубус. Он был пустой. Я напомню, что это был центр города", - отметил Аваков.