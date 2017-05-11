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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Аваков (2493) Днепр_город (2628) Киев (17040) ОУН (140) Нацполиция (7300) провокация (1186) Князев (59)

 В окне офиса стоял человек в маске, на плече у него был гранатомет, - Аваков о штурме полицией офиса ОУН в Киеве. ВИДЕО

Владимир Гройсман дал поручение до 10 июня закончить расследование провокаций в День памяти и примирения.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины глава Нацполиции Украины Сергей Князев выступил с докладом по ситуации в стране 9 мая.

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Он сообщил, что нарушения общественного порядка происходили в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве и других областных центрах. Князев напомнил о том, что за неудовлетворительное обеспечение общественного порядка были приняты радикальные кадровые решения в Днепре и Мелитополе.

"Мы вчера провели конструктивный разговор с участниками событий в Днепре и создали рабочую группу для оперативного расследования ситуации", - сообщил Князев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой (обновлено)

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков также прокомментировал провокационные события в стране.

В окне офиса стоял человек в маске, на плече у него был гранатомет, - Аваков о штурме полицией офиса ОУН в Киеве 01

Фото: Шкиряк/Facebook

"Я хочу попросить прощения перед украинским народом за ненадлежащую работу полиции в Днепре. Я думаю, что мы выучим этот урок. Еще хочу сообщить о некоторых спекуляциях в Киеве. Как-будто полиция незаконно штурмовала офис одной из радикальных организаций. На это были основания. И я считаю, что решение было принято верное. В момент, когда под окнами начала собираться толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске с гранатометом. По этому вопросу необходимо было принять немедленное решение. В офисе был действительно найден тубус. Он был пустой. Я напомню, что это был центр города", - отметил Аваков.

В окне офиса стоял человек в маске, на плече у него был гранатомет, - Аваков о штурме полицией офиса ОУН в Киеве 02

Фото: Шкиряк/Facebook
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Лучше бы писал заяву об отставке а не оправдывал свою некомпетентность реально...
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А че ..Харьковский же, а не Львовский... Как говорится..воровка никогда не станет прачкой
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Аваков - скотиняка, бо відмазується вже по факту. Але людина з тубусом у вікні таки стирчала. І то щастя того бовдура, що снайпери не наробили в ньому дірок, а повинні були це зробити. Так що питання до аваковськіх церберів виникають вже з приводу "непресечения" можливого теракту - чекали пострілу у натовп, а сподівання не виправдалися?
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Знаєте,а я розумію почуття отих хлопців ОУНівців,що мерзнуть в любу погоду під обстрілами в окопах,що поховали за час ато не одного побратима,а,приїхавши додому хоч трохи відпочити,бачуть в столиці,яку вони захищають ціною свого єдиного життя , оту отару з символікою,що стирчить на тих танках,які на Донбасі стріляють в них,аби відняти ще нашої української землі для російського хуйла...
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Здається головною ціллю стрілка був шнирь авакян.
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Ненависть до українців в Квакова , так і пре . Саме через це він і посаді .
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Ну той що.Може то,музейный с подписями бойцов.Должны были приехать представители музея,та зобрати.Та паря,нашёл способ не скучать
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Все это пахнет какой-то грязной кацапско-богоизбранной провокацией. ОУН не идиоты, чтобы вылезать из окна с гранатометом.
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Та це шо!Вот при сэсэсэре,один с кичи сбежал,слепив с хлеба пистолет
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Не понимаю на хрена надо было это делать? Позиговали, с гранатометом постояли это теперь такие шутки? Ну дошутились... Получили по за слугам.
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тубус, да вони сто процентов знали что там був тубус ще до початку операції уроди
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Якось все ідеально виглядає - оператор "випадково" камеру на вікно, де через кілька секунд з`являється "хтось" у маскі із "трубою"! Класика! Нагадує стиль "раша-тудей"!
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Для того и нужны дебильные провокаторы, рядящияся в националистов.
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Акція проти українців а не проти там чогось чи когось . Нічого тут видумувати.
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Проукраїнську ОУН штурмували. Проросійських "тітушок" захищали. Ось так наша влада "розбудовує державу".
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Націоналістичні і праві рухи тепер світовий тренд. Он навіть хуйло усяких націоналістичних лепендяїв фінансує. То чому б і нам не спробувати хоч раз обрати націоналістів-патріотів? Боїмося? Ну, так, відверто - побоюємось, що... А що "що"? Та усе, що завгодно, але ж у новітній історіїї ще жодного разу не спробували. А хто там в АТО гине та калічиться? Не патріоти? Не ті, хто вважає себе українцями
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Зрадаботы уже на расстоянии и учебную гранату от боевой отличат и нюхом чуют что патрон в патроннике холостой, а не боевой...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ окне офиса стоял человек в маске, на плече у него был гранатомет, - Аваков о штурме полицией офиса ОУН в Киеве. ВИДЕО
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