 Гройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой. ВИДЕО (обновлено)

Также он прокомментировал и происшествия в Днепре с избиением участников АТО.
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"Вы знаете, что были приняты оперативные кадровые решения. Но это только начало. Мы должны завершить расследование и наказать виновных. И мы должны сделать так, чтобы больше таких провокаций не было", - сказал он.
"Сегодня мы заслушаем начальника Нацполиции, который буквально ночью вернулся из Днепра. Я не перестану повторять, что в Украине не место политическому цинизму. Политики мудры тогда, когда они могут не провоцировать людей, а создать нормальную атмосферу", - отметил премьер-министр.
Гройсман весьма эмоционально выразил отношение к происшествиям в Днепре.
"Если кто-то совершил уголовное преступление - он должен нести ответственность. Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали, большие спортсмены... Мы должны идентифицировать каждого из них и эта "титушня" должна сидеть за решеткой", - заявил он.
"Вместо того, чтобы поздравить пожилых людей и сказать им доброе слово, эти обезьяны бегают и руками машут", - отметил Гройсман.
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Не вірю...
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Но ситуация повернулась так, что центральной власти необходим показательный процесс, чтобы хоть както притушить недовольство народа...
И теперь пацаны сядут надолго...
А остальным будет повод задуматся...
Стоит ли несколько тысяч гривен, нескольких лет за решеткой...
Ведь при шухере их первых бросят под танки...
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"ИДУТ БОИ"....НЕКОГДА...
(и весь город такой же стал...."вокзальная"...."озёрка"....ВЕСЬ ЦЕНТР!.....разбитые плитки тротуаров, ОСТАТКИ СОВЕТСКОГО ИСКОРЁЖЕННОГО АСФАЛЬТА....МУСОР!!! ...кругом...МУСОР!!!)..
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Для всех
10 мая, 22:26
Совет друга из Колумбии: На самом деле для того чтобы уничтожить титушек как явление и отбить охоту новым желающим нужно до смешного немного. Я живу в лат. америке, и не понаслышке знаю, как решаются вопросы с подонками, на которых полицаи закрывают глаза или крыщуют их. В Колумбии, например, существуют "батальоны достоинства" - всего лишь скромные граждане, в свободное от работы время наказывающие пидарасов, которых не трогает по разным причинам власть. Обычная группа - 4-5 чел, неброская машина или пара мотоциклов. 2 китайских рации. 4 обрезка трубы 3/4 дюйма. Вот и все... двое-выслеживают и сообщают партнерам, в машине или на мотоциклах, ожидающих неподалёку. Они же сопровождают пидараса до удобного места казни. Подтягивается транспорт, пидарас получает 2 удара по шее, и остается парализованным от рук и ниже. Парни уезжают. "сделаем наш город чистым"
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И это ведь не мешает этим всем гнойсманам и парашенкам у кормушки кричать о торжестве справедливости и неотвратимости возмездия.
Трындеть - не мешки таскать!!!
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Гройсман за Януковича. В Виннице освистали мэра... 11 авг. 2014 г.
Гройсман хвалить регіоналів після убивств майданівців.
Тітушки Гройсмана, нова влада стає на старі граблі
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