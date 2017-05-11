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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2628) Кабмин (10216) Нацполиция (7300) заседание правительства (46)

 Гройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой. ВИДЕО (обновлено)

Премьер-министр не стеснялся в выражениях, комментируя события в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Нацполицию за контроль над ситуацией в стране 9 мая.

Также он прокомментировал и происшествия в Днепре с избиением участников АТО.

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"Вы знаете, что были приняты оперативные кадровые решения. Но это только начало. Мы должны завершить расследование и наказать виновных. И мы должны сделать так, чтобы больше таких провокаций не было", - сказал он.

"Сегодня мы заслушаем начальника Нацполиции, который буквально ночью вернулся из Днепра. Я не перестану повторять, что в Украине не место политическому цинизму. Политики мудры тогда, когда они могут не провоцировать людей, а создать нормальную атмосферу", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепр - качают. Уже два года. Нельзя рассматривать происходящее как отдельные не связанные между собой эпизоды, - Филатов

Гройсман весьма эмоционально выразил отношение к происшествиям в Днепре.

"Если кто-то совершил уголовное преступление - он должен нести ответственность. Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали, большие спортсмены... Мы должны идентифицировать каждого из них и эта "титушня" должна сидеть за решеткой", - заявил он.

"Вместо того, чтобы поздравить пожилых людей и сказать им доброе слово, эти обезьяны бегают и руками машут", - отметил Гройсман.
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Это тот, который курировал титушек в январе 2014 в бойне под ога? Ну тогда, конечно...
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этих бройлеров, которые там бегали (с)- в кайдани i на передок окопи рити........
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Мені здається, що ви злодії, і є ця "петушня", яка найняла цих відморозків.
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вова, все идет по кругу, не нами придумано. А за базар через пару лет ответишь.
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Людям уже давно пора понять, что все эти крутые заявления с экранов телека от шоколадников - это часть представления, шоу по разводняку украинцев, а вопросы они решают с вилкулом и прочей мразью очень даже успешно, я к чему - без сильного бития конкретных морд систему не поменять
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Понятно,что сказал он с эмоциями!Но,блядь!Какой визг!И тут он опять не так сказал,и..пошло говно в ступе!ТО жаргон уже не подходит,и тд!Надо же аристократы,бля..!По ящику с утра до вечера одни ебуки,особенно из ВР,а тут Гройсмана жаргон им в падлу?!1Да что он про этих уёбков не правильно сказал??!Вчера этих животных сами на форуме форшмачили,а тут опять не так ,
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Это о цинизме патякает тот же гоосман, который во Майдана вопил, на телекамеры, что он за Януковича и отправлял винницких титушек в Киев? М-да.
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Гройсман , а сколько мусора сегодня упаковали АТОшников ?
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Наверно Вилкул обещал пацанам хорошую крышу...
Но ситуация повернулась так, что центральной власти необходим показательный процесс, чтобы хоть както притушить недовольство народа...
И теперь пацаны сядут надолго...
А остальным будет повод задуматся...
Стоит ли несколько тысяч гривен, нескольких лет за решеткой...
Ведь при шухере их первых бросят под танки...
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Да ни чего он им не обещал. Эти человечки, типа спортсмены, так зарабатывают себе на пиво. Понятно, что настоящие спортсмены не бегают как дворовые собаки по митингам. Это рядовые псы. Их спускают по команде "фас". Их много, это же свора. Они за пару сотен $ выполняют такую вот "услугу". И они знают, что это максимум хулиганка, и по закону им ничего не будет.... может быть, штраф копеечный. Этих собак бешенных нужно по-другому наказывать - по пацански, жестко. Если бы сегодня ветераны АТО и все не безразличные объединились и жестко включили ответку всем - Вилкулам, "титушкам", продажным копам, то это был бы самый лучший ответ. Полиция не может справиться с "титушками" и поэтому общество должно само искоренить это раз и навсегда.
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Днепр. ЗА МУЗЕЕМ ЯВОРНИЦКОГО ИНОСТРАНЦЕВ ЖДАЛ СЮРПРИЗ...
"ИДУТ БОИ"....НЕКОГДА...
(и весь город такой же стал...."вокзальная"...."озёрка"....ВЕСЬ ЦЕНТР!.....разбитые плитки тротуаров, ОСТАТКИ СОВЕТСКОГО ИСКОРЁЖЕННОГО АСФАЛЬТА....МУСОР!!! ...кругом...МУСОР!!!)..
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Он в зеркало давно не смотрел тот же бройлер тільки зветься високопосадовець державного рівня а грабують і знущаються отнаково.
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Sergij Marchenko

Для всех
10 мая, 22:26



Совет друга из Колумбии: На самом деле для того чтобы уничтожить титушек как явление и отбить охоту новым желающим нужно до смешного немного. Я живу в лат. америке, и не понаслышке знаю, как решаются вопросы с подонками, на которых полицаи закрывают глаза или крыщуют их. В Колумбии, например, существуют "батальоны достоинства" - всего лишь скромные граждане, в свободное от работы время наказывающие пидарасов, которых не трогает по разным причинам власть. Обычная группа - 4-5 чел, неброская машина или пара мотоциклов. 2 китайских рации. 4 обрезка трубы 3/4 дюйма. Вот и все... двое-выслеживают и сообщают партнерам, в машине или на мотоциклах, ожидающих неподалёку. Они же сопровождают пидараса до удобного места казни. Подтягивается транспорт, пидарас получает 2 удара по шее, и остается парализованным от рук и ниже. Парни уезжают. "сделаем наш город чистым"﻿
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А сколько титушни и мусорья сейчас сидит за убийства и бесчинства на майдане?
И это ведь не мешает этим всем гнойсманам и парашенкам у кормушки кричать о торжестве справедливости и неотвратимости возмездия.
Трындеть - не мешки таскать!!!
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Если б ты, Владимир Борисыч, кроме правильно говорить, научился еще и правильно поступать, цены б тебе не было...
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А посадити її повинні діамантові прокурори.
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Ну эти клоуны совсем нас ВСЕХ за быдло безмозглое держат ....
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гарний у нас премьер - завжди правильні речі каже та гарні розмови разговарює.
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Апупеть. А тех кто бройлеров туда привел, и те кто тем бройлерам платит ты посадить не хочешь? А тех кто с калорадскими ленточками туда пришел ты не хочешь посадить? Нужно этих неграждан либо за решетку за пропаганду терроризма, либо лишить гражданства и нахер из страны. пусть куда хотят туда и едут. И не пускать обратно.
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У, бля, оно уже и в юриспунденции сильно! Глядишь, скоро и до гинекологии доберется.
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Сажаст в первую очередь надо организаторов - Вилкула, и титушню штук 30-40. Только тогда будет порядок. Безнаказанность Вилкула с титушками началась с майдана
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Эта "титушня" должна сидеть за решеткой...вместе с гройсманом!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой. ВИДЕО (обновлено)
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