 Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО

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"Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - сказал он.
По его словам, после того, как решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.
"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - добавил он.
Напомним, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшее время после этого состоится подписание.
мавр может уходить (с)
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Зараз ольгінці підтягнуться. Інструкцію вже їм доставили.
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Це перемога!
Украинцам - искреннее поздравление.
На балабола лучше послать.
Ибо вонь остается...
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Почему в Украине нет программы развития промышленности и рабочих мест? Почему люди должны уезжать из Украины в поисках лучшей жизни, Парашенко?
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узнаю парашника который мечтает свалить из параши
поехать в турпоездку это свалить из страны?
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