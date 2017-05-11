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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12835) безвизовый режим (1135) Евросоюз (11781)

 Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Совет Европейского Cоюза сегодня принял постановление о введении безвизового режима между Украиной и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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"Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - сказал он.

По его словам, после того, как решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Украины 17 мая, - "Укринформ"

"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - добавил он.

Напомним, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшее время после этого состоится подписание.
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мавр сделал своё дело
мавр может уходить (с)
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23 часа в Сутки кацаПсинские Гоффноканалы вещают новости об Украине.Про БЫДЛО рюсскае ни СЛОВА Салавьёв Сикелев стараюцца на 200%
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Ватники, портянки, обосранные портки и йулеботы рвут пуканы от бессилия..а..ха..ха..ха..ха
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Это свобода передвижения !!! Рабам этого не понять
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ПЕПО морковка уже стерлась хватить на этом спекулировать неактуально.
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хорошая новость из РАБссии.около 250 000 кацаПсинов ждут в этом году изменения кацаПсинскага гражданства на Европейское и Омериканское.это на 122 000 больше чем ав прошлом году.Лидирует Германия побежденная.44 000 кацаПсинов хотят стат немцами... :D
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Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Порошенко ...
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Поздравление петеботам и петешлюхам!!!
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Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 768
Зараз ольгінці підтягнуться. Інструкцію вже їм доставили.
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Поеду сразу в Норвегию,в Лиллехаммер,к школьному братану,который поднимал с дна подлодку Курск. Может чего новенького расскажет про Вяликаю РАБссию и её баранов с овцами...
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так то так а за что я поеду в гейропу за пенсию в 1500 и стажу свыше сорока лет до границы доеду а назад пешком
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Этот балабол много раз промахивался мимо унитаза - и наконец попал.
Це перемога!
Украинцам - искреннее поздравление.
На балабола лучше послать.
Ибо вонь остается...
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свободный выезд в ГЕЙроссию без виз.. за билет платит педофил и его КГБэшная шайка...вперед кацаПсины...
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Ловцу Покемонов в кацаПсинской церкви Попа Гундяя дали 3 года ГУЛАГу
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Пошарился по информационным сайтам рашки. Прошло больше часа. No comments. Переваривают козломордые.
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Я не понимаю эту довольную рожу, что его граждане могут теперь свободно уехать из страны, или хоть что то у него получилось?
Почему в Украине нет программы развития промышленности и рабочих мест? Почему люди должны уезжать из Украины в поисках лучшей жизни, Парашенко?
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>свободно уехать из страны

узнаю парашника который мечтает свалить из параши

поехать в турпоездку это свалить из страны?
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Так ось чим пєтруччо три роки займався! Безвізо-0-0-0-0-0м! Війна то ж мабуть не в Україні, та й не там де синок-"борецьзтемрявою" у майці "РАША"? Коли рідну землю визволятимеш від окупантів, безвізовік чоколядний? Другого терміну ні у якому разі вже не буде, бо буде перший! СТРОК! Років на десять! З конфіскацією!
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поедешь в европу по безвизу - будешь полным г-ном, пользоваться и ругать
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зрадоеб - надейтесь теперь что бумаги для журнала не хватит
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Да не проверяют на границе Европы ни фига. Наши погранцы чаще вертают чем они. У нас уже миллион поездело кто на 3 месяца на работу 3 потом дома потом опять на 3 месяца на работу так пол Молдовы живет.
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В Україні також є така тема, візи поляки відкривали на кілька років певним категоріям людей, ті хто хотів відкрили собі мультівізи на 2-5 років 90 днів перебування в ЕС на пів року, і вуаля - поїхав 90 днів попрацював вернувся додому через 90 знов.
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в 2002 году привез из Норвегии 5 уровневый Уровень фирмы КАPROронял бросал бил,работает что Швейцарские часы..,совдеповский уронил раз и куку...
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Поздравляю, но работайте-ка вы лучше у себя. А туристов милости просим, приезжайте!
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привет передай Саня Рига. иногда сюда заходит.
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Тут ти трошки розберись, наприклад в Польщі чи Чехії недостаток робочих рук.
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я работу себе найду за бугром за 5 минут,даже в США..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСовет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО
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