 "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

"Мы считали - 86 приходов было. Работали танки, "Ноны", САУ - 152-й калибр", - рассказывают морпехи.
Один из снарядов попал в наблюдательный пункт украинских бойцов и сразу два воина получили ранения. Пока им оказывали помощь раздался еще один взрыв и тяжелые травмы получило еще два морпеха.
"Перематывали товарищей на месте и эвакуировали под прикрытием пулемета", - рассказали бойцы.
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Кто кормит,поит,обогревает оккупанта? Сколько человек с Украины,работает в стране-оккупанте?
Кто оккупанту,делает поставки на экспорт?
ты люди?!
Тебя убивают КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! КАЖДЫЙ! А,что в ответ?!
Ты спрашиваешь люди ли я?! Я гражданин РФ,имею супругу,гражданку Украины,сына,гражданина Австралии (внук и внучка соответственно тоже),дочь в Японии (две внучки японки-папа у них японец),вторую дочь,гражданку Канады (внучка соответственно тоже),муж которой гражданин США.
И я люди!! Имею в своей крови,целый многонациональный арсенал,включая чукчей.
А вот кто ты? Да,ты у меня в друзьях за свои взгляды. Но не за свои убеждения.
Если ты украинец,то почему ты стал терпилой? Тебе нравится роль жертвы?!
Забыл? БЫТЬ ЖЕРТВОЙ ТАК ЖЕ ПОЗОРНО_КАК И БЫТЬ ПАЛАЧЕМ! Так же позорно!!!- Че Гевара,63 год,речь на Ла Манеде.
Так вот друг мой,ты либо крестик сними-либо трусы надень.
Скажешь,что я не прав? Прав!!! Вы,те кто кормите своих убийц и называете их своими людьми,не имеете право скулить и плакать по убитым патриотам Украины.
Вы все сделали,чтобы их убили и продолжаете делать,чтоб их снова убивали.
Ваши слезы и раскаяния,в большинстве своем....ФАЛЬШИВЫ!!!!
Прекратив все поставки в Крым и Лугандонию,запретив любое перемещение с оккупированными территориями и введя жесточайший визовой режим со страной-агрессором,давно бы уже прекратили войну и вернули всех заложников.
Скажу больше,Россия,как ИМПЕРИЯ,без Украины существовать не может.
Но ИМЕННО украинцы,делают все необходимое,чтобы быть в составе Империи или в ее интересах.
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Бабло важнее жизни убитых.
При первом обстреле,на трое суток закрываются все КПВВ. ВСЕ!!!
При втором на неделю и не открываются,пока не будет тишина в течении пары недель.
С обязательным обьявлением причины.
Причем закрываются ВСЕ!!! Подчеркиваю...ВСЕ,включая Крым!
Таким образом,Уркиана бы показала,что Крым и Лугандония у нее идут одним целым,под понятием ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ!!
Так сделано? Нет!!!
Вот и все
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Да надоело уже читать - боевики,шахтеры... НАЗЫВАЙТЕ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ - РАСИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ .А всякие там " ополченцы" - они в роли власовцев или полицаев как были при гитлеровцах.
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Фулі-шаКАЛадні партнери, мммлллляяяя!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=TdcthV-te5Y&feature=youtu.be
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:D
АХАХАХАХАХ
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Проект-умножение Патриотов Украины на "О" гражданами
интереснойнац. с 2014 года продолжается ....Лишь бы гешефт-офшорне пострадал ...
А Патриоты -"""бабы еще нарожают""" и будут они стоять живыми мишенями ради
продолжения ***минск - 3 -4 -5 и иловайска -2 , Дебала -2 и Саур -могилы..
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Лютий песець.
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Может московской Орде пора передать Украине Таганрог?
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Правильно - не беспокойте врага , АТО п у т я нападет .... А разве это не нападение .
В Великом Израиле за нападение даже на одного солдата на Голанских Высотах -
выжигают фосфорными бомбами целые жилые кварталы .
*** Сепараты применяли "Грады", САУ, танки и крупнокалиберные минометы.
Работали танки, "Ноны", САУ - 152-й калибр", - рассказывают морпехи.
Источник: http://censor.net.ua/v439409
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