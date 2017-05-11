EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины, Общество
  3383  53
Материалы по теме:
Все про:война (3169) обстрел (6181) Россия (70379) Донбасс (14493) Широкино (426)

 "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

Российские боевики атаковали украинских морпехов из крупнокалиберного оружия под Мариуполем. Применяли "Грады", САУ, танки и крупнокалиберные минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, позиции украинских морпехов в Широкино обстреливали около двух часов. Бойцы говорят о значительной активизации обстрелов.

"Мы считали - 86 приходов было. Работали танки, "Ноны", САУ - 152-й калибр", - рассказывают морпехи.

Один из снарядов попал в наблюдательный пункт украинских бойцов и сразу два воина получили ранения. Пока им оказывали помощь раздался еще один взрыв и тяжелые травмы получило еще два морпеха.

"Перематывали товарищей на месте и эвакуировали под прикрытием пулемета", - рассказали бойцы.

Загрузка видео...

Читайте также: Боевики 37 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, "Град-П", вооружение танка, БМП и БТР, - штаб
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У стеців і так вже який день режим тиши, вже не знают що скавчати !!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парасюкова блокада була для них геноцидом.. Й досі отямитися не в змозі..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и где твой поросюк? Издох? Усыпляй словами и закатывай сцены!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ще одне яскраве підтвердженя мого посту вище..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рвись к кормушке и не предавайся грусти!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чого не знають? Смакують, як всрутьському еблану всрутьський еблан бошку выдрізав і сказав що так і було.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як тобі сподобалось відео з бошкою ФСБешника. Там ще гарну пісню співали, про море крові, мабуть за тобою, шкура ольгінська, прийдуть, за краплиночкою до моря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він падло так. Але парадокс в тому, що зараз головний наш ворорг Порошенко. Якраз він робить все щоб торгівля з ОРЛДО та РОсією не припинялась. Чому бойовики розстрілюють наших бійців, як на полігоні? Танки не стріляють навісним вогнем, то де ті наші стугни? А де ті протибатерейні станції та все інше. Виконуємо Мінськ? Може і так, але лише для того щоб було що переказувати в офшори.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, раз твій ворог Порошенко, то я гадаю, ти маєш вийти на Новий Свят спалити там фотографію Порошенка і Український прапор, нарешті припинити отримувати гонорари по 11,80 з рабсосії за свої не вдалі висіри, назватись поляком і нарешті бути європейцем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А особенно в таких условиях крепчает боевой дух - когда по тебе шмалят из всего, чем только можно, а ты можешь ответить только пукалками. Петиного Лешеньку туда под Широкино, турчинова и авакова сыночком, луцикова мажорчика.....Твари у власти проклятые, будьте вы прокляты трижды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кулеметами проти 152 калібру... А Петро гордиться неухильним дотриманням заборони на відкриття вогню у відповідь та відведеним від лінії розмежування українським важким озброєнням..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ні , він казав, що відразу буде адекватна відповідь і нищівний вогонь з усіх стволів української арти !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Багато чого він наговорив - все й не згадаєш.. Судять не за слова, а за справи..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сволота рассейская и барыги наши истребляют лучших парней Украины.....Чтоб вы сдохли!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в українців шоколадне замирення!!! "Тамженашилюди" і торгівельні партнери!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рассеяне на ветке есть? Приведите хоть одно доказательство, что вы - люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты границу с страной-оккупантом закрыл? А может быть ты ввел визовой режим со страной-агрессором?!
Кто кормит,поит,обогревает оккупанта? Сколько человек с Украины,работает в стране-оккупанте?
Кто оккупанту,делает поставки на экспорт?
ты люди?!
Тебя убивают КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! КАЖДЫЙ! А,что в ответ?!
Ты спрашиваешь люди ли я?! Я гражданин РФ,имею супругу,гражданку Украины,сына,гражданина Австралии (внук и внучка соответственно тоже),дочь в Японии (две внучки японки-папа у них японец),вторую дочь,гражданку Канады (внучка соответственно тоже),муж которой гражданин США.
И я люди!! Имею в своей крови,целый многонациональный арсенал,включая чукчей.
А вот кто ты? Да,ты у меня в друзьях за свои взгляды. Но не за свои убеждения.
Если ты украинец,то почему ты стал терпилой? Тебе нравится роль жертвы?!
Забыл? БЫТЬ ЖЕРТВОЙ ТАК ЖЕ ПОЗОРНО_КАК И БЫТЬ ПАЛАЧЕМ! Так же позорно!!!- Че Гевара,63 год,речь на Ла Манеде.
Так вот друг мой,ты либо крестик сними-либо трусы надень.
Скажешь,что я не прав? Прав!!! Вы,те кто кормите своих убийц и называете их своими людьми,не имеете право скулить и плакать по убитым патриотам Украины.
Вы все сделали,чтобы их убили и продолжаете делать,чтоб их снова убивали.
Ваши слезы и раскаяния,в большинстве своем....ФАЛЬШИВЫ!!!!
Прекратив все поставки в Крым и Лугандонию,запретив любое перемещение с оккупированными территориями и введя жесточайший визовой режим со страной-агрессором,давно бы уже прекратили войну и вернули всех заложников.
Скажу больше,Россия,как ИМПЕРИЯ,без Украины существовать не может.
Но ИМЕННО украинцы,делают все необходимое,чтобы быть в составе Империи или в ее интересах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное, чтобы "бабки" на счетах барыг во власти были в целостности и сохранности!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Млять, мужики, что вы там сидите с автоматами погибаете зазря. Против вражеской артиллерии что вы есть что вас нету она даже не заметит ваши автоматы. Пока гавнокомандующий торгует с окупантами ивыдает уже биометрические паспорта сепарам вы отдаете свое здоровье и жизни етой не благодарной стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Действительно не все просто.
Бабло важнее жизни убитых.
При первом обстреле,на трое суток закрываются все КПВВ. ВСЕ!!!
При втором на неделю и не открываются,пока не будет тишина в течении пары недель.
С обязательным обьявлением причины.
Причем закрываются ВСЕ!!! Подчеркиваю...ВСЕ,включая Крым!
Таким образом,Уркиана бы показала,что Крым и Лугандония у нее идут одним целым,под понятием ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ!!
Так сделано? Нет!!!
Вот и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Такое впечатление, что кроме нас это никому не нужно...." - сказал солдат, который есть неподвижной мишенью для артиллерии врага. - Это нужно ворам, которые ведут эту войну за рабов и за деньги украденные у них.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спешат стрелять потому что еще надо в Украину за биометричным паспортом ехать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра.
Да надоело уже читать - боевики,шахтеры... НАЗЫВАЙТЕ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ - РАСИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ .А всякие там " ополченцы" - они в роли власовцев или полицаев как были при гитлеровцах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За 3 года и сепаратисты смогли немного научиться стрелять. Снаряды советские со старых складов из России бесспорно но стреляют местные. Видите как корректируют? По старинке с НП. У россиян уже другое оружие и тактика. Высокоточное на базе Глонасс. И они корректируют с беспилотников. Им не нужны НП. Сам ролик доказывает это не россияне. Они бы попали прямо в блиндаж а не в окоп и 2-3 снарядами а не 86 как здесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Держави, які поважають себе, користуються правилом "зуб за зуб". В усьому. Ізраїль - наочний приклад. Пора вже нам нарешті навчитися поважати себе, а не задовольнятися чиїмись занепокоєннями і плакати комусь в жилетку про те, яка погана раSSєя!

Фулі-шаКАЛадні партнери, мммлллляяяя!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ми ніколи такими не були і не станемо. Ми саме страшніше, що можемо зробити це своєму недругу чи ворогові вночі насрати під двері.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я теж маю надію. Але вона схожа на бенгальський вогонь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина пока- что не одного мгновения с 1991 года не была державой. А герб,флаг,конституция и подонки президенты своим присутствием случайное образование не делают державой. Посмотрите на Израиль и почитайте историю его образования в послевоенный период.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось торгові патрнери Петра Олексійовича та Насалика розійшлись не на жарт.
https://www.youtube.com/watch?v=TdcthV-te5Y&feature=youtu.be
 показать весь комментарий
Ответить
 
А дело по большому счету не в рашке, а в своих внутренних пи-дарасах при владе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
***п р и х о д - у х о д-расход*** на гешефтной войне -сплошной бухгалтерский учет"" за каждой цифирью - жизнь НАШИХ Воинов ***.Торговля на крови продолжается ....
Проект-умножение Патриотов Украины на "О" гражданами
интереснойнац. с 2014 года продолжается ....Лишь бы гешефт-офшорне пострадал ...
А Патриоты -"""бабы еще нарожают""" и будут они стоять живыми мишенями ради
продолжения ***минск - 3 -4 -5 и иловайска -2 , Дебала -2 и Саур -могилы..
"86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра - Цензор.НЕТ 7253
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То торгові партнери педрика передають вітаннячка, а будете скиглити дуще звільнять з армії і поїдете на гражданку де вам любі мусора череп вскриють. Шоби в кожному куточку бліндажу висіло личко безальтернативного, шоби кожного ранку робили зарядку з першою леді України, і не іпьот шо немає ноги леді вимагає ноги на ширині плечей!
Лютий песець.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Генштаб Збройних сил Росії передасть "Азовській флотилії ДНР" російські патрульні катери.
Может московской Орде пора передать Украине Таганрог?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таганрог основан Петром 1м в 1698 году. https://en.wikipedia.org/wiki/Taganrog При чем тут Украина?
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чём здесь московская Орда, у них исторически не было выхода к морям?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." А.П.Чехов "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра - Цензор.НЕТ 8293
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чехов такого не писал. Ложная цитата. Таганрог основан Петром 1м. Руссскийцарь не может основать "украинскийгород".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где Украинская Арта поддержки Морпехов ?
Правильно - не беспокойте врага , АТО п у т я нападет .... А разве это не нападение .
В Великом Израиле за нападение даже на одного солдата на Голанских Высотах -
выжигают фосфорными бомбами целые жилые кварталы .

*** Сепараты применяли "Грады", САУ, танки и крупнокалиберные минометы.
Работали танки, "Ноны", САУ - 152-й калибр", - рассказывают морпехи.

Источник: http://censor.net.ua/v439409
"86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра - Цензор.НЕТ 2469
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти