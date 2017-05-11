 Оккупанты после обыска задержали, а потом отпустили крымского татарина Изетова: "Адвоката не пустили. Спрашивали о моем отношении к религии". ВИДЕО

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"Обыск у Изетова Ризы закончился. Длился с 6:15 и до 9. Ризу увезли, адвокат едет за ним. Задержанного Изетова Ризу привезли в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ. С ним адвокат Эдем Семедляев. По информации соседей, обыск начался в начале седьмого утра. Ризу после обыска вывели не в наручниках, посадили в автомобиль и увезли. Сразу же сняли оцепление, которые перекрывали все подъезды к дому. В доме вещи не разбросаны. На столе два старых, очевидно неработающих, телефона. Книги вынуты из шкафа и аккуратно сложены стопками. Компьютерный стол пустой. Больше следов обыска нет", - рассказал он.
Позже стало известно, что Ризу Изетова отпустили.
Ранее стало известно, что оккупанты проводят обыск у крымского татарина Изетова.
http://uainfo.org/blognews/1494487672-eks-kapitan-zbirnoyi-ukrayini-z-futbolu-zasvitivsya-na-paradi.html
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