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 Политика Украины
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 Оккупанты после обыска задержали, а потом отпустили крымского татарина Изетова: "Адвоката не пустили. Спрашивали о моем отношении к религии". ВИДЕО

После обыска оккупанты увезли крымского татарина Ризу Изетова в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.
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"Обыск у Изетова Ризы закончился. Длился с 6:15 и до 9. Ризу увезли, адвокат едет за ним. Задержанного Изетова Ризу привезли в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ. С ним адвокат Эдем Семедляев. По информации соседей, обыск начался в начале седьмого утра. Ризу после обыска вывели не в наручниках, посадили в автомобиль и увезли. Сразу же сняли оцепление, которые перекрывали все подъезды к дому. В доме вещи не разбросаны. На столе два старых, очевидно неработающих, телефона. Книги вынуты из шкафа и аккуратно сложены стопками. Компьютерный стол пустой. Больше следов обыска нет", - рассказал он.

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Позже стало известно, что Ризу Изетова отпустили.

Ранее стало известно, что оккупанты проводят обыск у крымского татарина Изетова.
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Екс-капітан збірної України з футболу "засвітився" на параді в Росії з георгіївською стрічкою. фото

http://uainfo.org/blognews/1494487672-eks-kapitan-zbirnoyi-ukrayini-z-futbolu-zasvitivsya-na-paradi.html
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Якщо когось не влаштовує звиздюліна подяки від бійців Азова за спробу організувати ще якусь окупендумну республічку, може звернутися до одеситів з проханням про святкову гастроль. Там не відмовлять.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОккупанты после обыска задержали, а потом отпустили крымского татарина Изетова: "Адвоката не пустили. Спрашивали о моем отношении к религии". ВИДЕО
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