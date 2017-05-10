EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Общество
  3263  44
Материалы по теме:
Все про:СБУ (14179) Шеремет (218)

 Перед смертью Шеремета за ним следил сотрудник СБУ, - журналисты провели свое расследование резонансного убийства. ВИДЕО

шеремет

Журналисты провели независимое расследование убийства журналиста Павла Шеремета, в ходе которого обнаружили доказательства возможной слежки со стороны СБУ в ночь перед убийством

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

На видео с камер наблюдений в ночь перед убийством у дома Шеремета был замечен бывший или действующий сотрудник СБУ Игорь Устименко.

В ходе расследования было выяснено, что он приехал к дому Шеремета на Skoda Octavia 2551 серого цвета, которая зарегистрирована на Зарецкую Наталью Леонидовну.

По данным журналистов, он находился возле дома по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста подложили взрывчатку. Журналисты выяснили, что мужчина работал в СБУ, по крайней мере до 2014 года.

Сам Устименко, как и Зарецкая не смогли объяснить факта и цели использования авто. В СБУ также отказались прокомментировать данную информацию.

Также читайте: Над делом Шеремета работают 35 полицейских и три прокурора, - Сторожук




Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство.В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контрольрасследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: " Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Freken как читается по-английски "россия"? RSSIA, как на фотожопе, или все же RUSSIA ?..

Протрите глаза, а то зрада все затмила....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно что без малороссийского филиала ФСБ не обошлось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ясно, в итоге окажется, что виноват Порох и он его заказал. А Шеремет был тем еще мудаком и совком до 2010 года, а потом внезапно перекрасился под либерала, учитывая, что он был любовником Притулы, наверняка она в этом замешана
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не удивлюсь, если Порох работает на Москву под прикрытием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно работает и Мариуполь уже слили 2345 раз. Что такое работа на Москву ты узнаешь, когда Юля или жопоблок придет к власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
порох работает исключительно на себя, а если при помощи москвы, почему бы и нет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не важно, каким мудаком был Шеремет.
А вот, вероятность того, что СБУ оказала содействие его убийцам - это уже серьезно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоб ты здох, ишак йобаный, не совок ни разу. Тьфу, тварь мерзкая. Пидарина ватная! Как петров - так обязательно говном человека обмазать! Даже после смерти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слідкував мафіозний сбушник на замовлення іншої мафії, як вони часто роблять, це їх заробіток. А те що у вбивствах полковника СБУ Хараберюша та Шеремета дуже багато спільного говорить що це одна мафія яка вбила обох цих людей. Хараберюш заважав ахметову і Шеремет виходить теж заважав ахметову! Те що Хараберюш заважав ахметову нескладно перевірити, людина ахметова - терорист ходаковський відкрито погрожував Хараберюшу знищенням. Лишилось тільки знайти факти чим Шеремет заважав мафії ахметова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не переживайте, Ринат Леонидович. За вами точно не придут. Вы же купили с потрохами все ихние гнилые конторы - от генералов до рядовых. Спите спокойно. Ваше имущество под надежной охраной государства. Покуда есть государство - ваша частная личная компания вас всегда защитит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и расследование, что журналистьі не знают даже бьівший и действующий сотрудник БУ єтот Устименко. Да и что дает єта слежка тоже не ясно, как не ясно, что она вообще бьіла. А вот Хатия Деканоидзе оказалась без чести и ничего не расследовала. Прокуратура с МВД тоже никчемньі, не расследовав. Для чего столько никчемньіх ведомств? За что вам платят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да. Мы расследовали, что возможно сотрудник - возможно не сотрудник, возможно приезжал - возможно не приезжал, возможно следил - возможно не следил.

Что ментовские расследования, что журналистские - ни о чём.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ясно же, они хотят сказать, что его власть убила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А когда у вас порохоботов, эта воровская шобла - была хоть в чем то виновата?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во всяком случае, они прошли бОльший путь и сделали то, что не смогла/не захотела сделать громоздкая/дорогостоящая государственная машина за деньги налогоплательщиков. Думаю, что у журналистов в рукаве есть гораздо больше, чем они показали. И сущность этой конченой власти они понимают лучше, чем кто-либо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про рукав хорошо сказали, ведь єто шулерьі картьі в рукавах прятали, по правде сказали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"А вот Хатия Деканоидзе оказалась без чести и ничего не расследовала" - такие уж они, грузинские товарищи. Одни понты. И оч-ч-ч-ень высокие амбиции. И зарплата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тот, кто с ним в тот вечер встречался не рассматривается?!?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
очередной вброс хробацького?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На расследовании можно поставить точку. Убили Шеремета наши спецслужбы, может в сговоре с другими. Никто и никогда правду не узнает, так же, как и об убийстве Гонгадзе и Кеннеди...﻿
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шедевр: ... доказательства возможной слежки...
То есть слежки возможно и не было, но доказательства уже есть. Идиотизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СБУ снова переименовывают в КГБ(Кононенко+Грановский+Березенко)по фамилиям кураторов,законопроект уже в Зраде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы хробацьке, еслитакие уж шерлокхолмсы, установили личноститого мужика и бабы с видео, которые скорее всего подложили взрычатку.

А топритянули за уши какую-то недоказанную версию и кричат, что расследование они провели. Тьфу, бля, уровень журналистских расследований.

ПыСы. Уровень мусорских не лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы все было так просто. Американские службы с их телекамерами высокой четкости, программами идентификации (не чета нашим на Евровидении) и те порой по крупицам собирают информацию годами. Так там ими двигает честь мундира, долга, ответственность. А что двигает нашими коррумпированными органами? Желание украсть, продастся тому, кто больше заплатит. И продают! Всё и вся - государственные и служебные секреты, конфиденциальную информацию. И некто "Игорь Устименко" лишь еще одна продажная душонка из когорты выкормышей КГБ засевших в большом доме на Владимирской.
Ничего не меняется. Пример Днепра это хорошо показал. Общество больно, откуда взяться в нем людям с честью и моралью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Материал хороший. Непрофессионалы сыска собрали больше, чем вся гнилая контора. Все больше подтверждается: люди в мундирах покупают погоны исключительно для своего личного обогащения. Ну а грузинка так та вообще показала себя полной пустышкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не можна так про СБУ писати, а то вмить в агенти кремля запишуть. У нас СБУ працює тільки на закон і зовсім не працює на владу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Притула работала с Гонгадзе, потом с Шереметом. Что-то часто большая политика именно вокруг этой журналистки крутится . . .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не очень-то и удивлен. СБУ это филиал фсб и марионетка всех президентов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СБУ звучит грозно но... Крымские эсбеушники почти все предатели, а на материковой Украине, кто они? К ним нет доверия. Запросто могут оказаться двойными, или тройными агентами. Работа у них такая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
время к полуночи, но русне не спится - троллят и спамят что есть силы
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПеред смертью Шеремета за ним следил сотрудник СБУ, - журналисты провели свое расследование резонансного убийства. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти