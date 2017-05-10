 Пьяный водитель протаранил припаркованное авто, распределительный щит и въехал в машину полиции убегая от патрульных во Львове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, инцидент произошел в прошлую субботу и начался на Дворцовой площади, где пьяного водителя заметили и передали информацию патрульным. Нарушитель начал движение по улице Городоцкой. После остановки, пьяный водитель не отрицал нетрезвого состояния, но когда полицейские искали свидетелей он сел в машину и начал уезжать. Во время погони беглец зацепил припаркованное авто, распределительный щит, а перед тем, как окончательно остановиться въехал в патрульный автомобиль.
52-летний водитель отказался проходить проверку на алкоголь. Патрульные составили семь протоколов о нарушениях. Читайте также: Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранника супермаркета из-за разбитой бутылки спиртного