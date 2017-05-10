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 Политика Украины
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 Беспилотник боевиков на ясиноватском направлении сбили украинские военные. ВИДЕО

Украинские бойцы сбили беспилотник "Фантом-4", через который российские террористы вели корректировку огня на ясиноватском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, бойцы ВСУ обнаружили два беспилотных аппарата над своими позициями восьмого мая и открыли огонь из стрелкового оружия - АК-74 и снайперской винтовки. Сбить удалось только один беспилотник. Второй переместился на не подконтрольную территорию.

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Прив'яжіть гранату й запустіть назад! Краще привітати пізно ніж ніколи.
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Це типу-голуб миру повертається в власну голубятню!!!))))
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Кремлю не обломилось: крупнейший европейский инвестор продлил санкции против России

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития на заседании 10 мая поддержал ограничения проектов банка в России.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк.
По его словам, во время заседания Совета представители РФ попытались достичь отмены ограничений на финансирование проектов в России, которые были введены в 2014 году.
"Основная аргументация российского управляющего была в том, что эти ограничения наносят ущерб развитию частного сектора экономики России и якобы негативно влияют на результаты работы Банка", - рассказал он.
Данилюк пояснил, что в свою очередь, в своем выступлении отметил, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, является грубым нарушением норм международного права и является недопустимым.
"Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продолжить ограничительные меры Банка против России", - рассказал министр.В результате большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в РФ.
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Таких беспилотнков в интернетмагазине по 300 баксов хоть завались. Так что не такая уже победа чтобы в новости ее тащить.
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Будешь сидеть в окопе и прилетит такой Китай, ничего не делай и никуда не девайся - это же фуфло. Пральна ?
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ну допустим коптер сбить из стрелкового реально, а из чего сбивать бпла самолетного типа? (не РЭБ)
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что у нас, что у орков с советских времён в закромах полно ЗУ-23-2. активно применяются и сейчас.
или речь про что-то с крутой оптикой, летающее на высоте нескольких км?
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ЗУ-шка недостаточно маневренна для этого, нужно что-то более легкое.
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Молодці хлопці ! Так тримати і відстрілюйте все , що рухається і вашому напрямку !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБеспилотник боевиков на ясиноватском направлении сбили украинские военные. ВИДЕО
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