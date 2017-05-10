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Беспилотник боевиков на ясиноватском направлении сбили украинские военные. ВИДЕО
Украинские бойцы сбили беспилотник "Фантом-4", через который российские террористы вели корректировку огня на ясиноватском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, бойцы ВСУ обнаружили два беспилотных аппарата над своими позициями восьмого мая и открыли огонь из стрелкового оружия - АК-74 и снайперской винтовки. Сбить удалось только один беспилотник. Второй переместился на не подконтрольную территорию.
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Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития на заседании 10 мая поддержал ограничения проектов банка в России.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк.
По его словам, во время заседания Совета представители РФ попытались достичь отмены ограничений на финансирование проектов в России, которые были введены в 2014 году.
"Основная аргументация российского управляющего была в том, что эти ограничения наносят ущерб развитию частного сектора экономики России и якобы негативно влияют на результаты работы Банка", - рассказал он.
Данилюк пояснил, что в свою очередь, в своем выступлении отметил, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, является грубым нарушением норм международного права и является недопустимым.
"Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продолжить ограничительные меры Банка против России", - рассказал министр.В результате большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в РФ.
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http://drone.ua/dji/phantom-4-go-pokoleniya/
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https://www.aliexpress.com/item/New-Original-DJI-Phantom-4-5-8G-FPV-4K-Camera-APP-2-4G-Control-6-Channel/32792771751.html?spm=2114.01010208.8.64.sdSdbb
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или речь про что-то с крутой оптикой, летающее на высоте нескольких км?
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