EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Общество
  2529  22
Материалы по теме:
Все про:День Победы (1068) Днепр_город (2618) МВД (8278) Нацполиция (7280) увольнение (1409)

 "Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра. ВИДЕО

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой раскритиковал действия руководства Нацполиции Днепра и Днепропетровской области во время столкновений между участниками мероприятий на День победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, Яровой назвал работу руководителей "нулевой".

"Вы показали абсолютную неспособность управлять. К вам очень-очень много вопросов. неспособны вы организовывать такую работу. Это мой вывод. Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - сказал Яровой.



Читайте также: Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Еще нет, но озабоченность (как принято в европах) уже высказали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да как вы не понимаете семья вилхуев петушенко луценко мусора это одна команда.Если бы мэр города не пригрозил что выведет людей и нучнут убиапть мусоров с титушками никто бы на это случай и внимание не обратил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гон на публику - потом бухать вместе пойдут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчора був вбитий осиковий кілок в так розрекламовану владою "потужну реформу" поліції..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут ви праві. Поки-що різниця міліції і поліції тільки в фасоні фуражок та форми штіблетів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вы несовсем правы...... цены , цены то тоже выросли , риск , понимает.. ли !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Денис Казанський‏ @den_kazansky 3 мин.3 минуты назад
В Сербии вчера тоже прошла акция "Бессмертный полк". Надо признать, в сербском варианте ее название гораздо больше соответствует содержанию

"Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра - Цензор.НЕТ 6545
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этих ментов увольнять надо, без всяких "но" и "или". В лучшем случае
 показать весь комментарий
Ответить
 
Законы прописные должны выполняться-Законы Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие договорняки - элементарное предательство национальных интересов! Под суд негодяев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили" (с)
Это ты Петрушке с Авакяном расскажи!!! От "договорняков" с рыгами и их реинкарнации за 3 года уже всем блевать хочется! Видимо, таки хотят убедиться на практике в правдивости этой аксиомы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нихренасебе "нулевая" роль! Активное крышевание титушек, управление ими и обеспечение их доставки к месту событий! Совсем не "нулеваа", а очень даже активная роль!

Роль пособников оккупантов и предателей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если повсеместно, с Киева до всех регионов, не опереться в сохранении страны на ветеранов АТО, на патриотов, то эта бочка с порохом рванет."Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра - Цензор.НЕТ 6918
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти