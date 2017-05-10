 "Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, Яровой назвал работу руководителей "нулевой".
"Вы показали абсолютную неспособность управлять. К вам очень-очень много вопросов. неспособны вы организовывать такую работу. Это мой вывод. Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - сказал Яровой.
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Видать, последних 2% остались в Днепре. А так - верю. Охотно верю.
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В Сербии вчера тоже прошла акция "Бессмертный полк". Надо признать, в сербском варианте ее название гораздо больше соответствует содержанию
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Это ты Петрушке с Авакяном расскажи!!! От "договорняков" с рыгами и их реинкарнации за 3 года уже всем блевать хочется! Видимо, таки хотят убедиться на практике в правдивости этой аксиомы!
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Роль пособников оккупантов и предателей.
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