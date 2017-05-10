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 Турчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках. ВИДЕО+ ФОТОрепортаж с выставки "IDEF 2017" в Стамбуле

"Количество подписанных контрактов и меморандумов о сотрудничестве свидетельствует о том, что украинское оружие и украинские технологии имеют спрос на мировых рынках", - заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Стамбуле во время посещения международной выставки оборонной промышленности "IDEF 2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, Секретарь СНБО Украины сообщил, что подписаны совместные проекты по производству боеприпасов, меморандумы о сотрудничестве в сфере авионики, навигации и производстве новых самолетов.



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Турчинов отметил, что экспозиция Украины, в которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, "является крупнейшей со времен Независимости".

Турчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках 08


"Большой интерес вызвал разработанная украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевую машину от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер "Фантом", который может точно находить и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сверхсложных и опасных условиях", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП "Антонов".

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"Сейчас в украинской экспозиции, - сказал Турчинов - впервые продемонстрировано новое качество - совместное государственное и частное партнерство. Представлены новые совместные разработки и изделия государственных и негосударственных предприятий. Мы будем поддерживать это сотрудничество и активно его развивать".

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"Украинское оружие, проходит испытания в бою, вызывает интерес представителей многих стран. Надеюсь, что и оборонпром, и все наши оборонные предприятия найдут новых клиентов, новых партнеров как для совместного производства, так и для реализации своей продукции", - сказал Турчинов.

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Отвечая на вопрос журналистов, Секретарь СНБО Украины отметил, что Украина и Турция имеют много перспективных совместных проектов в военной области.

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Он, в частности, сообщил, что создана Совместная рабочая группа по координации стратегических проектов, которая работает над их практической реализацией. Турчинов сообщил, что турецкие партнеры также готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия. "Это новые масштабные проекты, сейчас мы их обсуждаем, и надеюсь, что от теории перейдем к их воплощению", - сказал Секретарь СНБО Украины.

Турчинов во главе официальной делегации Украины находится с визитом в Турецкой Республике.

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Смотрите также: Секретарь СНБО Турчинов принял участие в церемонии открытия международной выставки вооружений "IDEF 2017" в Турции. ФОТО

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Смотрите также: Харьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Испытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО

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Турчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках 60

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Сколько плюшек показали.
А по факту на Донбассе воюют калашами и артиллерией полувековой давности.
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каких плюшек? на вооружение украинской армии поступило уже куча стугн, много бтр 3 есть в зоне ато, снайперские барреты и многое другое, ну и калашников конечно же есть и артиллерия советских времен, это оружые ещё сполна выполняет свои задачи, если бы от всего этого отказаться и заменить на новые образцы нужны колоссальные деньги, сейчас упор надо делать на производство боеприпасов, пво и радиоэлектронную борьбу
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И где можно увидеть хоть одно видео уничтожения домбасяцкого кацапского танка "Стугной" за последние два года не подскажете?
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езжай на фронт увидишь, и вооружение которое есть кроме калашей и с людьми пообщаешься и о стугнах узнаешь и увидишь, ты хочешь сидеть на диване и видосики смотреть и делать свою екцпертную оценку оттуда, там тебе все раскажут
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Так и запишем: слив засчитан. А вы, я полагаю, как человек, считающий себя вправе посылать других на фронт, лично пишете с фронта, установив ноутбук на ноге убитого вами 15 минут назад домбасяцкого террориста?
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какой слив?слив в чем что нет видео где со ступня убивают русский танк? это доказательство того что такого оружыя там нет? серьёзно?
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даже на википедии под названием "оснащение сухопутных войск Украины" есть цифры какая техника и оружые есть , и там минимум 50 таких комплексов числиться в составе, но у тебя екцперты другие цифры... что тут поделаешь...
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"Числится в составе" - это из разряда "у нас есть такие приборы, но мы вам их не покажем". Толку, что оружие где-то есть, если оно не применяется? Десятки, если не сотни случаев обстрела позиций ВСУ домбасяцкими танками и ни одного подтвержденного пуска "Стугны" в ответ. Толку от такого оружия? Больше похоже на то, что их или в войсках нет, или стрелять в ответ запрещают.
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екцперт на екцперте и екцпертом погоняет просто, надо думаю всех екцпертов живо на фронт кинуть они бы там думаю войну максимум за сутки закончили и дело с концом, они то в курсе что да как,как надо воевать и чем, какое вооружение ефективнее а которое нет, у них большой опыт... с дивана правда, но то такое...
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ага,понятно,факты и статистика это херня и для дятлов, а ничем неподкрепленное нытьё для крутых парней... ну ты и дибил...
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Ну вообще-то миномет 120мм "Молот", который уже 3 раза взрывался.
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вообще то об этотм миномете офицеры,солдаты отзывались очень положительно,но снова таки диванным експертам виднее
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Кстати после этого появилось требование, при стрельбе из "офигенного" миномета прятаться в укрытиях.
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ну правильно ,если бабло своровано и исправить нельзя ,нужно поменять правило пользования.
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С 2014 года, когда ввели военный налог 1,5%, что-то волонтеры не перестали ездить в АТО.
Когда в новостях рассказывают об расстреле вражескими танками прямой наводкой наших позиций, что-то не заметно кучи стугн, которые вроде как должны были бы попасть с расстояния в 5 км.
Ну а БТР-3 для чего нужны? Подскажу - для атакующих действий, которые не ведутся, так что бесполезны.
А боеприпасов для совковой техники еще лет на 20 хватит, если не будут дальше гореть склады.
А вот ГДЕ обещанные Юґиком Апачи, которых в количестве 3-х штук должны были купить на сэкономленные на президентских выборах деньги?
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А нахрена три апача? На них обслуживающей инфраструктуры надо на миллионы. Смысл имеет покупать либо все, либо ничего. Это как купить американский телевизор и носится с ним по квартире в поисках американской розетки.
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а Пастор наш по ходу решил плотно взяться за святое дело утилизации рюске свинособак. Не зупиняйтесь, Пасторе!
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Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках...
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Пастор, при всё моем уважении, ты эту лапшу вешай на уши кому угодно, но не мне, которому осенью будет уже 63 года, из которых СОРОК ЛЕТ я только тем и занимался, что торговал сначала советским, а потом и украинским оружием именно на мировых рынках. В этих делах ты просто обоссавшийся щенок против меня.
Единственное, что ты доброго сделал - снял политический барьер на сотрудничестве с Турцией. А теперь, если хочешь добра Украине, просто исчезни. Ты уже не нужен.
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о, а вот и експерты подвалили, да ещё какие, в уважаемом возрасте и с огромным стажем.. хотя судя по лексикону очередное невоспитанное чудо
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Ага, родной. Расскажи мне о тотальном преимуществе наших вооружений над западными, которыми рынок переполнен.
С турками нам просто повезло. Интересы совпали.
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"Укрспецэкспорт". Расскажи , как через "LR AVIONICS TECHNOLOGIES LIMITED" толкал за бесценок без сертификата конечного пользователя авиационные средства поражения? Да и про продажу в Китай технологичеких процессов по ремонту авиадвигателей... Так, просто напоминаю.
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Не сыпь мне соль на сахар, ладно? Я в том не виноват.
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Пользуется спросом... Ага! В ВСУ просто негде складывать представленные на выставке образцы.
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Если всё так хорошо, то зачем тогда добиваться поставок летального вооружения от стран НАТО?
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Расейские-Оккупанты должны быть покойниками-это и есть Конечный Результат.
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Во, игрушечки... Аж голова кругом! Да, это вам не Мир Танков... Как в кино. Такой дизайн у всех... как бы охарактеризовать правильно??? Во, нашел: убедительный.
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Ну и в чем "достижение"? В том, что во время войны с агрессором вместо вооружения собственных ВС вы заключаете контракты и поставляете ВВТ в третьи страны, а наши хлопцы воюют "шедеврами военной мысли" полувековой давности? Саша, вас за такие "достижения" не хвалить, а впору "к стенке ставить"! Понятно, что намного "приятнее" "пилить" валютную прибыль от экспортных операций с вооружением, чем "иметь крохи" при производстве новой техники для собственной армии. Саша, вот когда у нас в войсках появятся целые подразделения, укомплектованные новейшими образцами ВВТ (хотя бы роты, батареи), - вот тогда и хвались "успехами"! А сейчас... Заканчивай этот "гнилой пиар"... Как и объяснения для "лохтората" об "огромной пользе для страны" от того, что украинский ВПК поставляет новейшее вооружение за рубеж для "увеличения валютных резервов страны", а потому свою армию держит "на голодном пайке"!
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Ага.
А вам, хлопці, ось є міномйот "Молот".
До речі, хоч одна мразота покарана за смерть наших хлопців від цього "міномйота"?
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шикарная новость Турчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках - Цензор.НЕТ 9531только я не понял шо там за секретный утилизатор кацапни
от которого даже Валентиныч в шокеТурчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках - Цензор.НЕТ 1913


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думаю с той хрени с двумя гидростойками типа из робокопа.......а мне турельный кулемет понравился клааааааасссссс! столько нишчаков хороших и полезных
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"Кгагавый пастаг" как настоящий бывший заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома ВЛКСМУ посвятил себя безудержному личному пиару. Видно выборы недалеко, а куда же себя, любимого, девать, как не в церковь и политику - зарабатывать ротом. Бо другому виду деятельности не обучен, а антиНародныйХронт уже сдулся совершенно.
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толку от этого броварства если колорацкие упыри уже избивают ветеранов АТО
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броварство - это пивоварение на нашем и вашем, а не на свинячем
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в войска только ничего не передавайте, а то путен нападет.
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вроде и фотик крутой - NIKON D3X, а фотки полное говно, может руки кривые?
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Вражає те, що на фоні цих "досягнень" наші хлопці скоро стрілятимуть лише з рогаток.
Мені здається, що в жодній державі так не знущаються з людей, як в нашій. Але достатньо подивитися такі ось світлини, послухати радіо та подивитися телепередачі, як це огидне враження кудись зникає!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТурчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках. ВИДЕО+ ФОТОрепортаж с выставки "IDEF 2017" в Стамбуле
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