 Турчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках. ВИДЕО+ ФОТОрепортаж с выставки "IDEF 2017" в Стамбуле

Турчинов отметил, что экспозиция Украины, в которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, "является крупнейшей со времен Независимости".
"Большой интерес вызвал разработанная украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевую машину от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер "Фантом", который может точно находить и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сверхсложных и опасных условиях", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП "Антонов".
"Сейчас в украинской экспозиции, - сказал Турчинов - впервые продемонстрировано новое качество - совместное государственное и частное партнерство. Представлены новые совместные разработки и изделия государственных и негосударственных предприятий. Мы будем поддерживать это сотрудничество и активно его развивать".
"Украинское оружие, проходит испытания в бою, вызывает интерес представителей многих стран. Надеюсь, что и оборонпром, и все наши оборонные предприятия найдут новых клиентов, новых партнеров как для совместного производства, так и для реализации своей продукции", - сказал Турчинов.
Отвечая на вопрос журналистов, Секретарь СНБО Украины отметил, что Украина и Турция имеют много перспективных совместных проектов в военной области.
Он, в частности, сообщил, что создана Совместная рабочая группа по координации стратегических проектов, которая работает над их практической реализацией. Турчинов сообщил, что турецкие партнеры также готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия. "Это новые масштабные проекты, сейчас мы их обсуждаем, и надеюсь, что от теории перейдем к их воплощению", - сказал Секретарь СНБО Украины.
Турчинов во главе официальной делегации Украины находится с визитом в Турецкой Республике.
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А по факту на Донбассе воюют калашами и артиллерией полувековой давности.
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Когда в новостях рассказывают об расстреле вражескими танками прямой наводкой наших позиций, что-то не заметно кучи стугн, которые вроде как должны были бы попасть с расстояния в 5 км.
Ну а БТР-3 для чего нужны? Подскажу - для атакующих действий, которые не ведутся, так что бесполезны.
А боеприпасов для совковой техники еще лет на 20 хватит, если не будут дальше гореть склады.
А вот ГДЕ обещанные Юґиком Апачи, которых в количестве 3-х штук должны были купить на сэкономленные на президентских выборах деньги?
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Пастор, при всё моем уважении, ты эту лапшу вешай на уши кому угодно, но не мне, которому осенью будет уже 63 года, из которых СОРОК ЛЕТ я только тем и занимался, что торговал сначала советским, а потом и украинским оружием именно на мировых рынках. В этих делах ты просто обоссавшийся щенок против меня.
Единственное, что ты доброго сделал - снял политический барьер на сотрудничестве с Турцией. А теперь, если хочешь добра Украине, просто исчезни. Ты уже не нужен.
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С турками нам просто повезло. Интересы совпали.
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А вам, хлопці, ось є міномйот "Молот".
До речі, хоч одна мразота покарана за смерть наших хлопців від цього "міномйота"?
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от которого даже Валентиныч в шоке
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Мені здається, що в жодній державі так не знущаються з людей, як в нашій. Але достатньо подивитися такі ось світлини, послухати радіо та подивитися телепередачі, як це огидне враження кудись зникає!!!
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