 Турчинов: Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках. ВИДЕО+ ФОТОрепортаж с выставки "IDEF 2017" в Стамбуле

Как сообщает Цензор.НЕТ , в частности, Секретарь СНБО Украины сообщил, что подписаны совместные проекты по производству боеприпасов, меморандумы о сотрудничестве в сфере авионики, навигации и производстве новых самолетов.

Турчинов отметил, что экспозиция Украины, в которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, "является крупнейшей со времен Независимости".

"Большой интерес вызвал разработанная украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевую машину от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер "Фантом", который может точно находить и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сверхсложных и опасных условиях", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП "Антонов".

"Сейчас в украинской экспозиции, - сказал Турчинов - впервые продемонстрировано новое качество - совместное государственное и частное партнерство. Представлены новые совместные разработки и изделия государственных и негосударственных предприятий. Мы будем поддерживать это сотрудничество и активно его развивать".

"Украинское оружие, проходит испытания в бою, вызывает интерес представителей многих стран. Надеюсь, что и оборонпром, и все наши оборонные предприятия найдут новых клиентов, новых партнеров как для совместного производства, так и для реализации своей продукции", - сказал Турчинов.

Отвечая на вопрос журналистов, Секретарь СНБО Украины отметил, что Украина и Турция имеют много перспективных совместных проектов в военной области.

Он, в частности, сообщил, что создана Совместная рабочая группа по координации стратегических проектов, которая работает над их практической реализацией. Турчинов сообщил, что турецкие партнеры также готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия. "Это новые масштабные проекты, сейчас мы их обсуждаем, и надеюсь, что от теории перейдем к их воплощению", - сказал Секретарь СНБО Украины.Турчинов во главе официальной делегации Украины находится с визитом в Турецкой Республике.

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