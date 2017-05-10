 "Новенькие "КамАЗы, модернизированные российские БТРы и форма "зеленых человечков", - боевики "ДНР" показали на параде, что нашли "в шахтах Донбасса". ВИДЕО

На записях обнаружена модель новейшей модификации БТР-80, для которой характерный новый выступающий прицел - ТКН-4ГА-01 и особая комплектация брони для системы охлаждения двигателей.
Еще один промах боевиков - новейшие российские "КамАЗы" семейства "Мустанг" с модифицированной системой подачи воздуха.
Специалисты Генерального штаба прокомментировали участие в параде террористов ЗРК "Стрела" заявив, что такие комплексы действительно есть на вооружении украинской армии, но они не могут быть трофейными. Дело в том, что такие ЗРК никогда не базировались на территориях которые когда либо были подконтрольные террористам.
"Это не может быть трофеем потому, что ВСУ не потеряли ни одного ЗРК "Стрела" во время проведения АТО", - сказал спикер генштаба ВСУ Владислав Волошин.
Еще одно доказательство российского присутствия - форма боевиков. Она полностью идентична новейшему обмундированию армии РФ и не встречается больше нигде в мире. Это так называемый "российский пиксель" - форма "зеленых человечков".
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