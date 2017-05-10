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 Политика Украины, Общество
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 "Новенькие "КамАЗы, модернизированные российские БТРы и форма "зеленых человечков", - боевики "ДНР" показали на параде, что нашли "в шахтах Донбасса". ВИДЕО

Свой день победы донецкие боевики отпраздновали парадом российской техники на улицах оккупированной шахтерской столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, эксперты, рассмотрев репетицию парада боевиков, нашли несколько новых доказательств активного участия и поддержки России террористов Донбасса.

На записях обнаружена модель новейшей модификации БТР-80, для которой характерный новый выступающий прицел - ТКН-4ГА-01 и особая комплектация брони для системы охлаждения двигателей.

Еще один промах боевиков - новейшие российские "КамАЗы" семейства "Мустанг" с модифицированной системой подачи воздуха.

Специалисты Генерального штаба прокомментировали участие в параде террористов ЗРК "Стрела" заявив, что такие комплексы действительно есть на вооружении украинской армии, но они не могут быть трофейными. Дело в том, что такие ЗРК никогда не базировались на территориях которые когда либо были подконтрольные террористам.

"Это не может быть трофеем потому, что ВСУ не потеряли ни одного ЗРК "Стрела" во время проведения АТО", - сказал спикер генштаба ВСУ Владислав Волошин.

Еще одно доказательство российского присутствия - форма боевиков. Она полностью идентична новейшему обмундированию армии РФ и не встречается больше нигде в мире. Это так называемый "российский пиксель" - форма "зеленых человечков".

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Та тЄєєє.... Не може бути... Це Абама маску білу надів...
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Найденных в шахтах бурятов катали на параде?
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а в той час чортова верховна Зрада не признає окупацію української землі, а барига лякає миром вбивць.
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Кацапам уже давно "ложили" на такие доказательства. И похоже, что весь цивилизованный мир смирился, с таким поведением Мордора, к сожалению.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Новенькие "КамАЗы, модернизированные российские БТРы и форма "зеленых человечков", - боевики "ДНР" показали на параде, что нашли "в шахтах Донбасса". ВИДЕО
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