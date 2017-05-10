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 Общество, За рубежом
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Все про:День Победы (1064) Россия (70362) жертвы (904)

 "Пафос с очень большим налетом милитаризма и идиотским "можем повторить". 42 миллиона жертв можем повторить?", - российский журналист Сванидзе о Дне победы. ВИДЕО

День победы в России превратился в пафосный праздник с огромным налетом милитаризма и угрозой всему миру в виде слов "Можем повторить" без упоминания огромного количества жертв во Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, такое мнение выразил российский историк и журналист Николай Сванидзе.

"42 без малого миллиона человек. Это цифра не укладывается в голове. И 27 - чудовищная цифра... Это что-то невероятное. Это гораздо больше чем остальные все вместе взятые потеряли. Немцы, которые проиграли всем войну потеряли семь... И поэтому праздновать этот день как-бы закрывая глаза на масштабы потерь, которые неумолимо напоминают о себе и будут неумолимо напоминать о себе долгие десятилетия, если не веками потому, что это постоянная демографическая яма в которую мы скатываемся... И видеть в этом только праздник, просто праздник: "Мы победили!", а 42 миллиона куда девать? Что забыли?! Этот пафос - раньше была горечь, такая усталая горечь фронтовиков, а теперь это такой пафос с очень большим налетом милитаризма. С очень большим. Вот с этим идиотским "можем повторить". Что ты можешь повторить?! 42 миллиона ты можешь повторить?!", - сказал Сванидзе.

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Не все....основной массе пропивать нечего...она без мозгов уже родилась....и бухает от безнадеги....
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Єто да, 99 процентов так называемых ихних деревень просто треш
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Я заметил что наличие высокого интеллекта не защищает от ватности. Хотя и снижает шансы ею заболеть.
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Более того милитаризм у них в крови. Даже самый либеральный либерал может говорить, сто путлер вор и убийца, что везде воровство, что по телеку их киселевы и соловьевы нае..ют, но вот мощь российской армии это правда и воровства там нет и все вообще зае...сь
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Кстати, ватная статья о 9-ом мая, но все же не лишенная здравого смысла.
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Да как то пофиг что они у себя об этом думают. Вот у нас что вчера почти почти по всей стране происходило, вот это мракобесия нафига оно нам?
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К сожалению здравомыслящих людей в московии очень мало. Угар квасного патриотизма.
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Больные люди, что с них взять? Украинцам нужно быстрей забыть дружбу с этим " брацким" народцем , как страшный сон.
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да уж...ну и соседушка нам достался...С таким "братиком" и врагов не нужно
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у себя внутри своего кацапстана могут повторять все что угодно, могут устраивать местные бои, брать картонный Рейстаг, могут хоть 42 млн, хоть все 142 млн закопать
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"Пафос с очень большим налетом милитаризма и идиотским "можем повторить". 42 миллиона жертв можем повторить?", - российский журналист Сванидзе о Дне победы - Цензор.НЕТ 2666 Mиxaил Cвeтлoв @MiklSvetlov
Во время ВОВ в течении 4 лет, каждую минуту погибал 21 советский человек.Можете повторить????
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Александр Сотник: Что бы я сделал сейчас на месте Путина

1. Я бы приготовился к отключению SWIFT и ввел на территории страны некую карту, по которой подведомственные холопы могли бы оплачивать покупки и налоги
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Каждого 05 сентября, накачавшиеся сакэ японцы празднуют очередную годовщину победы в
русско-японской войне. На машинах наклейки «Спасибо прадеду за победу», «На
Москву», «Можем повторить» и «Путин Чмо». Можете представить? Вот и я не могу?
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Знакомьтесь: страна-бандит
"Пафос с очень большим налетом милитаризма и идиотским "можем повторить". 42 миллиона жертв можем повторить?", - российский журналист Сванидзе о Дне победы - Цензор.НЕТ 876 10th Май 2017 "Пафос с очень большим налетом милитаризма и идиотским "можем повторить". 42 миллиона жертв можем повторить?", - российский журналист Сванидзе о Дне победы - Цензор.НЕТ 876 anti-colorados
"Пафос с очень большим налетом милитаризма и идиотским "можем повторить". 42 миллиона жертв можем повторить?", - российский журналист Сванидзе о Дне победы - Цензор.НЕТ 7032
"Пафос с очень большим налетом милитаризма и идиотским "можем повторить". 42 миллиона жертв можем повторить?", - российский журналист Сванидзе о Дне победы - Цензор.НЕТ 876 Внимательным наблюдателям уже давно понятно, что Россия, независимо от цветов флагов была, есть и останется разбойничьей страной. Это обусловлено не только бесконечной вереницей агрессивных войн, которые там привычно называют «освободительными походами», но и глубоко укоренившимся менталитетом, который является основным идентифицирующим признаком русскости. Только наивный, умственно отсталый или бестолковый человек может полагать, что Россия будет неуклонно выполнять свои обязательства, если они ей не выгодны. Эта сказка уже отменена документально, когда конституционный суд РФ принял решение о приоритете внутренних норм права, международным. Правда, там имеется оговорок, что речь идет о тех нормах международного права, которые вступают в противоречие с российскими. То есть, Москва не послала куда подальше международные институции, но заявила о том, что принимает их лишь в том объеме, который ей выгоден и не более. В последний раз РФ продемонстрировала эту парадигму, отказавшись выполнять решение международного трибунала, в частности по крымским татарам В то же время, Россия пользуется международными судами для того, чтобы заставить оппонентов что-то делать. Абсурд? Нет, это - не абсурд, а простое проявление бандитского менталитета. Писаные нормы права там не имеют особого значения, а действуют негласные правила, очень похожие на воровские понятия.
Это мрачное открытие, постепенно доходит до руководства стран, которых угораздило иметь какие-то отношения с Россией, но пока им трудно понять, почему простые и прямые положения, не срабатывают с Россией. Просто в цивилизованном мире трудно принимают простой факт о том, что в огромной стране, частично расположенной в Европе, во главу угла поставлены правила зоны и население это послушно принимает.
Но потихоньку прозрение таки приходит и нынешний день российского победобесия стал тому яркой иллюстрацией. На этот позорный сходняк приехал только президент Молдовы Додон, явная и единственная марионетка, которую Путину удалось посадить в первое кресло. Токсичный имидж России стал настолько очевидным, что даже африканские диктаторы, в последнее время являвшие международную поддержку Путина, решили не рисковать и не ехать в этот удушливый лепрозорий. С Додоном - другое дело, ему позвонили и приказали явиться в определенное время к определенному месту, он и явился.
Но это уже некие внешние проявления, как и частые срывы Путина на «мурку», начиная с его знаменитого «мочения в сортирах». Население это все воспринимает как должное и с удовольствием строит из своей страны очередной барак. Не удивительно, что такие персонажи как Заур Зугумов, пишет книги-мемуары и раздает интервью российским таблоидам. Нет, это не Карл фон Клаузевиц или Франц Гальдер, это вор-рецидивист, один из лучших карманников совка. Именно такие персонажи востребованы российской публикой. И вот после написания своих мемуаров, Заур обнаружил, что публика не вполне понимает многих тюремных терминов. Тогда Заур «Золоторучка» решил выпустить пособие для тех, кто не может в полной мере оценить его талант мемуариста и выпускает словарь «Фени» на 700 страниц. Вот такой российский Гёте. Оно и понятно, какай страна, такой в ней и Гёте.
Но мы подчеркиваем, что дело не в Путине, а в той стране, которая привыкла быть зоной и в ее населении, которое очень хочет быть «кумом» или «вертухаем», но так и остается либо арестантом, либо пакиентом палача, стоя у обреза расстрельной ямы с раскрытым от застывшего, беззвучного крика ртом и распахнутыми глазами, которыми страшно смотреть в яму, а неба уже не видящими. Вот вся эта совокупность вылазит из самых неожиданных мест и лишний раз подтверждает наш тезис.
Мы приведем всего один пример, как действует государство-бандит, строго по бандитским правилам. Итак, в среде арестантского контингента существует известный тезис, гласящий: «чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок». В совковые времена, умелые следователи успешно действовали в этой парадигме. Им надо было выбить или выдурить чистосердечное признание, ибо оно считалось основным доказательством вины. В этом смысле, был довольно рапространенный прием, когда подозреваемому предлагали добровольно возместить ущерб потерпевшему. Это преподносилось как условие для минимально возможного наказания, мол, уже проблема решена и осталось только оформить списание дела. Неопытный арестант соглашался, а следователь предлагал зафиксировать этот факт. Арестант подписывал соответствующие бумаги, даже не понимая, что возмещение ущерба - прямое подтверждение осознания вины. Мышеловка захлопывалась. Так «раскалывали» не только «первоходков», но и опытных сидельцев, если на то были дополнительные причины, например, уйти от высшей меры наказания. Тогда опытный бандит понимал, что именно делает, но делал это от безвыходности.
Так вот, история совка имеет несколько именно таких, задокументированных примеров, о которых не принято вспоминать. Ближе к концу войны, встал вопрос о том, кто будет записан в виновники войны, и кто будет за нести ответственность. Совку очень трудно было списать свои «чудеса» в период 1939-1941 года, ибо тогда он действовал как агрессор, за что и был изгнан из Лиги Наций. Союзники пообещали обходить эту тему и не ставить неудобных вопросов, но была Польша, у которой остались претензии к совку. И вот тут был проделан описанный выше фокус. Совок должен был возместить ущерб Польше, в обмен на ее молчание. 16 августа 1945 года был подписан совково-польский договор о границе, по которому Польше отошла Белостоксая область БССР. Это и было то самое возмещение ущерба, которое закрыло рот полякам.
Этот, и многие другие факты указывают на чисто бандитскую, а теперь и террористическую сущность России, вместе с ее населением. Уговоры или договоренности там не будет работать потому, что договариваться с уркой - себе дороже. Урка должен сидеть на нарах и однозначно лишен всех своих отмычек ножей и стволов. Иначе, урка снова пойдет на дело.
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42 миллиона жертв можем повторить?
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42 миллиона - это те, кто погиб. В их числе мой дед по отцовской линии и два старших брата моего отца.
А сколько десятков миллионов калек? Кто их считал? Таких, как мой отец, у которого левой руки по плече не было и дед по материнской линии, у которого вроде как осталось после войны две руки и две ноги, но из-за контузии он до самой смерти с костылями не расставался.
И вот у меня вопрос ко всем диванным #русскийВаняДолбоеб, которые обвешались колорадскими ленточками и истерически визжат, что "можем повторить", они в какую категорию готовы повторить:
- погибших?
- без левой руки?
- без правой руки?
- без двух рук?
- без ног?
- "самовары" без двух рук и без двух ног?
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диванный #русскийВаняДолбоеб...уже сейчас находится в категории .."без мозгов"....
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Кто их поймет. Новодворская утверждала что 25 миллионов это брехня. Что цифры были гораздо меньше. Теперь другой либерал утверждает что было 42 миллиона.
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Хорошо что стаканом не бросил. Эхомасковцы в последнее время чрезвычайно нервные.
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Украинцы, это случайно не вы их довели до такого состояния? Вы же их там постоянно гнобите.)
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Цікаво, а щоб зараз пам'ятали якби Гітлер не зрадив Сталіна? Чи краще спитати, з якого боку був би Совок?
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москва третий рейх, четвертому не бывать, это со времен царя москалей Василия 3 единственный лозунг, которому может следовать страна москалей самоназваная ими Россией. Даже вопреки тому, что автора этого лозунга монаха Филофея сами москали сильно обижали о чем он и жаловался царю.
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Пишет одноклассница, живущая в Москве

Вышла в 6 утра гулять с собакеном -- помимо раскиданных объедков и пластиково-мангального мусора везде, буквально ВЕЗДЕ раскиданы и развешаны георгиевские ленточки... Ладно, дешёвые мангалы -- дворники собирают и в металлолом сдают, оно им выгодно. Объедки прочий мусор раздражают уже который год... Срём там же где и жрём. Теперь и ленточки прибавились...
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а 42 миллиона куда девать? Что забыли?! Этот пафос ...это не пафос это обычная ордынская ЖУКОВЩИНАИсточник: http://censor.net.ua/v439302
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Пафос с очень большим налетом милитаризма и идиотским "можем повторить". 42 миллиона жертв можем повторить?", - российский журналист Сванидзе о Дне победы. ВИДЕО
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