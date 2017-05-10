Загрузка видео...
"10 мая. Тупо реальный снег идет. Круто!", - в разных районах Киева неожиданно выпал снег. ВИДЕО
В разных районах Киева неожиданно выпали осадки в виде снега.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей публикуют видеозапись необычного для мая природного явления.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я это нытику с первого коммента, у которого "всёпропало, мывсеумрём" без фруктов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всемирная метеорологическая служба заявила, что 2016 год побьет температурный рекорд за весь период исследований с начала 19 века
http://news.liga.net/news/society/13637402-oon_2016_god_stal_samym_zharkim_za_vsyu_istoriyu.htm
Всемирная метеорологическая служба, которая является частью ООН, заявила, что глобальная средняя температура в 2016 году на 1,2 градуса Цельсия выше средней температуры в доиндустриальную эру. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Такие показатели очень близки к лимиту, который был установлен Парижским соглашением в 2015 году - 2 градуса. В арктической части России температура была на 6-7 градусов выше обычного.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В прогнозе погоды (всегда слушаю, чтобы знать как ребенка в детсад одевать) предупреждали о заморозках на грунте.........
Вчера вечером поленился ставить машину в гараж, а сегодня лобовое стекло "царапал"
Ответить
Ответить
Предъявы и возмущения, если что, не ко мне. Я за что купил - за то и продаю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить