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 Происшествия, Общество
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Все про:Киев (17031) погода (2437) снегопад (642)

 "10 мая. Тупо реальный снег идет. Круто!", - в разных районах Киева неожиданно выпал снег. ВИДЕО

В разных районах Киева неожиданно выпали осадки в виде снега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей публикуют видеозапись необычного для мая природного явления.

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К хуйловятам не имеет отношения, поскольку эти макаки, классные макаки!
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а физиогномика подсказывает общие черты лица...не?
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Вот как можно сравнивать симпатичных, морозоустойчивых, японских макак с питекантропами из расеи!
"10 мая. Тупо реальный снег идет. Круто!", - в разных районах Киева неожиданно выпал снег - Цензор.НЕТ 6265
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В Мокселе даже перед парадом не смогли разогнать облака.
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А Фінська затока Балтійського моря замерзла? Чому кацапи відмовилися від параду корабликів?
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Бо там побачили якийсь американський моторний човен з рибаками, мало що. Воно ж бряцати зброєю перед американцями краще там, де їх нема.
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Да не стоит.

Я это нытику с первого коммента, у которого "всёпропало, мывсеумрём" без фруктов.
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нехер в тылу загорать когда с кацапами воюем...
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Так пЭця говорит что у нас АТО! Какая война?
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Да понятно, ее, мЭтодичку, Стецько сочинил, а пЭци некогда всякую херню читать, нужно офшорные будки строить!
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А ти , видать , вещаешь из собачей будки , нищеброд !
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Это у некоторых , которые в тылу , АТО , а у тех, кто на передней линии , война .
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Ты это офшорнику скажи! Пусть в лугандоне ВП введет, а то пацанов, у которых война, пЭцины торговые партнеры засудят, когда в очередной раз поменяются местами во власти!
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для ваты разницы быть не должно...результат будет тем же...
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В смысле -- закончится за две недели, как офшорник обещал?
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та не,то что ты с ужасом подозреваешь-кранты вате
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гЫга, по конкретней! Это блядское ато не закончится, пока твой офшорник у власти! Так что можешь дальше про кранты гундосить!
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та я понимаю,что тебе ужасный конец предпочтительнее ужаса без конца...но не надейся
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Но борьба с глобальным потеплением должна продолжаться, несмотря ни на что!
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Хіба це сніг? От у нас в Харкові в квітні була справжня зима...
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У нас в Запорожье тоже снега навалило на цветущие абрикосы и вишни.
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Ирония понятна. Но, как ни странно на 1й взгляд, эти резкие изменения погоды и есть одно из многочисленных проявлений глобального потепления.

Всемирная метеорологическая служба заявила, что 2016 год побьет температурный рекорд за весь период исследований с начала 19 века
http://news.liga.net/news/society/13637402-oon_2016_god_stal_samym_zharkim_za_vsyu_istoriyu.htm

Всемирная метеорологическая служба, которая является частью ООН, заявила, что глобальная средняя температура в 2016 году на 1,2 градуса Цельсия выше средней температуры в доиндустриальную эру. Об этом сообщает Deutsche Welle.


Такие показатели очень близки к лимиту, который был установлен Парижским соглашением в 2015 году - 2 градуса. В арктической части России температура была на 6-7 градусов выше обычного.

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любое несчастье, гавнопогода, холод и ненастье к нам приходит как правило от кацапов
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Абрикос уже не будет еще не хватало без картошки и яблок остаться
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А у нас есть зеленые абрикосы на деревьях, причем так немало
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Слава Евробаченню.)
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Наверно это поклонник Евробачення.
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Евровидение в Киеве как-то отражается на уровне жизни японцев или вам лишь бы плюнуть против украинцев?
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Господи, на севере Италии на днях снег шел, причем не так уж и высоко - каких-то 1500 м над уровнем моря, отопление опять включили, а вы про Киев...
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Холодное лето пятьдесят третьего. Ждем покойничка.
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Желательно в той же географической локации, что и в упомянутый Вами год.
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муж на этой неделе работает в первую смену (06.00-14.00).........Где-то в 5.30 едит на работу.

В прогнозе погоды (всегда слушаю, чтобы знать как ребенка в детсад одевать) предупреждали о заморозках на грунте.........

Вчера вечером поленился ставить машину в гараж, а сегодня лобовое стекло "царапал"
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Это все глобальное потепление. Слышал что при глобальном потеплении в Европе наоборот будет холодать.
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Читал где-то или по телевизору видел в какой-то передаче, что вроде бы Гольфстрим в сторону Канады сместился или смещается. Вот, типа, и результат.

Предъявы и возмущения, если что, не ко мне. Я за что купил - за то и продаю.
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Именно поэтому. Гольфстрим смещается из-за глобального потепления.
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Ах, как не хватает на всем протяжении российско-украинской границы Альп или Гималаев.
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И сразу за ними болота с гадюками, цепи действующих вулканов и полосы зыбучих песков, шириной километров в триста!
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Хотя бы минных заграждений и автоматических пулемётно-ракетных позиций, с перекрывающими друг-друга секторами обстрела.
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всеобшее похолодание в связи с всеобщим потеплением. цены на квоты по СО2 упали, можно брать подешевке.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"10 мая. Тупо реальный снег идет. Круто!", - в разных районах Киева неожиданно выпал снег. ВИДЕО
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