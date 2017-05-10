 "Он выехал на опасную для себя дистанцию - где-то 600 метров. И почему-то загорелся. Так бывает на войне", - бойцы ВСУ о сгоревшем танке боевиков. ВИДЕО

"Танки катаются со всех трех позиций, то есть с трех сторон они обстреливают то соседей, то иногда по нам прилетает", - рассказывает боец ВСУ с позывным Скорпион.
Впрочем, по словам бойцов, близко российские танкисты подъезжать боятся.
"Он выехал на опасную для себя дистанцию - где-то 600 метров. И почему-то загорелся. Так бывает на войне", - рассказывает боец с позывным Базальт о "странной" поломке танка боевиков при выходе на позицию.
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Цензор выдал его снова для уменьшения недовольства народа.
Что сказать - главный редактор Бутусов - с Днепра.
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Дончанка два роки була волонтером, а липні 2016 року вступила до Збройних сил України і нині рветься звільнити рідний Донбас від окупантів. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=9QZt5fCH2Aw
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Джавелин.
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