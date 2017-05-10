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 Политика Украины, Общество
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 "Он выехал на опасную для себя дистанцию - где-то 600 метров. И почему-то загорелся. Так бывает на войне", - бойцы ВСУ о сгоревшем танке боевиков. ВИДЕО

Пророссийские боевики методически обстреливают самые близкие к оккупированной шахтерской столице позиции ВСУ возле шахты "Бутовка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, террористы при этом избегают открытого боя маневрируя между тремя своими позициями.

"Танки катаются со всех трех позиций, то есть с трех сторон они обстреливают то соседей, то иногда по нам прилетает", - рассказывает боец ВСУ с позывным Скорпион.

Впрочем, по словам бойцов, близко российские танкисты подъезжать боятся.

"Он выехал на опасную для себя дистанцию - где-то 600 метров. И почему-то загорелся. Так бывает на войне", - рассказывает боец с позывным Базальт о "странной" поломке танка боевиков при выходе на позицию.

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Ща наш главнокоммандующий пришлет комиссию с генштаба, дабы те разобрались, почему это вражеский танк самовозгорелся.
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Главное что бы теперь "Базальта" не закрыли к Торнадовцам,за самовозгорание кацапского имущества.
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танки запрещены минскими договоренностями. Почему стесняться не понимаю. Если его там нет значит и его там нет.
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Путин оштрафует Липецкий Рошен,а оно Барыге надо?
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Это сообщение уже было 3 месяца назад.
Цензор выдал его снова для уменьшения недовольства народа.

Что сказать - главный редактор Бутусов - с Днепра.
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Спасибо вам хлопчики наши, за все, пусть Господь вас хранит и удачи вам!
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"Я не пробачу жодної смерті наших хлопців!".
Дончанка два роки була волонтером, а липні 2016 року вступила до Збройних сил України і нині рветься звільнити рідний Донбас від окупантів. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=9QZt5fCH2Aw
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Он выехал на опасную для себя дистанцию - где-то 600 метров. И почему-то загорелся. Так бывает на войне", - бойцы ВСУ о сгоревшем танке боевиков. ВИДЕО
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