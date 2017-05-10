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Российскому агенту отрезают голову боевики ИГИЛ. ВИДЕО 18+
В сети появилась видеозапись казни российского офицера боевиками ИГИЛ. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на 12-минутном видео показан мужчина, одетый в черный комбинезон. Он призывает российских военных в Сирии сдаться. Его называют "полковником Евгением Петренко". Закадровый голос говорит, что он служил в Сирии и Ираке с 2016 года. После этого ему перерезает горло стоящий позади него член террористической группировки "Исламское государство".
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этот веселый детский мультик наоборот нужно крутить на роисе по всем каналам в качестве рекламы вступления в зеленые зайцы хуйла. И сопровождать титрами , пущай, рузькие бабы еще нарожают.
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И ИГИЛ и Палестинский терроризм - это все продукты спецслужб совка и теперь рашки.
Если ты этого не понимаешь и пытаешься мне противоречить - то это есть диагноз - ты маргинал инфантильный. Боюсь тебе и слова-то эти непонятны...
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русня -онижыдети?
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Как обычно вывсеврети - низабудимнипрастим? сирийская резня - арабская хатынь?
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...то шо он фсбэшник 100%!
...Петренко фамилию ему кацапы присвоили, любят кацапы всем негативным персонажам украинские фамилии пристраивать, это еще один элемент гибридной войны кацапстана
...в российских сериалах воры насильники бомжи и прочие ублюдки по сценарию обязательно должны быть с украинской фамилией
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Наследниками Золотой орды сейчас можно считать казахов, кыргызов и конечно монголов.
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...картинку изозобразили типа игиловцы нам не кореша
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Россия могла спасти своего агента!!!!
"ИХТАМНЕТ!!!"
Это видео обязан смотреть ежедневно КАЖДЫЙ россиянин.
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Вот если бы, скотина вилкул был на месте феесбешника!!!!
Вот ето было зрелищно!
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Убили 5 чуваков для показухи которых свои же и сдали ...
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