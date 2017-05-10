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 Российскому агенту отрезают голову боевики ИГИЛ. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись казни российского офицера боевиками ИГИЛ. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на 12-минутном видео показан мужчина, одетый в черный комбинезон. Он призывает российских военных в Сирии сдаться. Его называют "полковником Евгением Петренко". Закадровый голос говорит, что он служил в Сирии и Ираке с 2016 года. После этого ему перерезает горло стоящий позади него член террористической группировки "Исламское государство".
Загрузка видео...

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Лучше бы путина так...А вообще, это ужас, непередаваемый
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Ето ужас? Ето еще не ужас. А может рассказать что касабы на дамбасе с нашими бойцами делали? Когда касабы разбивали головы нашим бойцам монтировками и мозги пинали ногами при етом разейские журналисты снимали на видео и видео выкладывали на ютуб с коментариями так будет с каждым хохлом...
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цензор Ви кацапам це показуйте а Ви вмене на головній сторінці і моя дитина користуеться компом це жостко!
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Смотрите ватники и думайте остатками своего пропитого мозга, что вы творите, ведь за всё в этом мире придётся платить.
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Это видео везде удаляют, удивительно что цензор опубликовал, я его уже смотрел на другом ресурсе, если тут концовка есть, я б её обрезал всё-таки.
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А почему удаляют?

этот веселый детский мультик наоборот нужно крутить на роисе по всем каналам в качестве рекламы вступления в зеленые зайцы хуйла. И сопровождать титрами , пущай, рузькие бабы еще нарожают.
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В таких справах головне є гігієна і стерильність. Маю надію, що інфекцію не занесли...😷😷😷😷
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Цензор, вы в своем уме? Вы распространяете агитацию ИГ? "Враг моего врага - мой друг" - это не про ИГИЛ. Мы для них - такие же враги, кафиры, неверные, как и московиты, американцы или европейцы. Они, при возможности, будут резать головы украинцам без какого либо сожаления. Украина для них - такая же Дар аль-харб (Земля меча), Тагутская страна (Страна сатаны) как и Московия, и подлежит завоеванию. Восхищатся действиями ИГИЛ или распространять их пропаганду может только полный идиот! Более того, это преступление по нашим законам. Удалите!
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Тебя почитать, так и для крымских татар мы все кафиры. Купи подгузники, засранец.
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Да, ты таки дебил.
И ИГИЛ и Палестинский терроризм - это все продукты спецслужб совка и теперь рашки.
Если ты этого не понимаешь и пытаешься мне противоречить - то это есть диагноз - ты маргинал инфантильный. Боюсь тебе и слова-то эти непонятны...
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Мдаа... Жесть конечно, но если до винторогих по другому не доходит...
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Цензор вы вообще ипанулись у вас что нет ничего святого что-ли. Уберите это видео его могут смотреть малолетние дети и люди со слабой психикой.Кто-бы нибыл этот человек преступник или кто иной это зверское убийство и так просто выкладывать такие видео категорически нельзя.
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А детям насрать 18+ или - они наоборот смотрят и выискивают подобное и такой значек завлекает их еще больше
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ты бы видел что касабы выкладывали на ютуб что творили с нашими бойцами. А ето еще цветочки.
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По поводу мер принятых к врагу наверное все ок. Но выкладывать в общий доступ наверное перебор.
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во время интернта нет понятия общий или не общий доступ. Есть только самоконтроль, о чем предупредили авторы.
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а что на этот счет скажет мордва которая трется на Цензоре?
Как обычно вывсеврети - низабудимнипрастим? сирийская резня - арабская хатынь?
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...татарин он или таджик хрен его знает, но его родной язык не русский, тем паче украинский
...то шо он фсбэшник 100%!
...Петренко фамилию ему кацапы присвоили, любят кацапы всем негативным персонажам украинские фамилии пристраивать, это еще один элемент гибридной войны кацапстана
...в российских сериалах воры насильники бомжи и прочие ублюдки по сценарию обязательно должны быть с украинской фамилией
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наоборот это и есть истинно рузький чилавек.
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не совсем. Русня не ордынцы, они больше ассимилянты . В общем русня это рабы и смерды монгольской орды. Они не могут быть наследниками ее т.к. были холопами.
Наследниками Золотой орды сейчас можно считать казахов, кыргызов и конечно монголов.
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Хунта одобряет любой кусок кацапского дерьма с отрезаной бошкой
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Кацапам чужды такие явления, как честь и совесть. Но как все животные они понимают страх. Так что такой подход у игиловцев может и вызывает возмущение у нормальных людей, но в отношении кацапов это единственных эффективный метод.
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Круговорот голов в природе, хуйло любит такое, не зря чеченцами на Донбассе пугает. Жаль только что он не попадет под гильотину, законы расии гуманны к главным палачам.
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...шо палач, шо жертва - одного поля ягоды
...картинку изозобразили типа игиловцы нам не кореша
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Быстро и чётко отрезал сразу видно большой опыт. Всем праведникам кого задело это видео стоит вспомнить как во время первой чеченской, такие видео пачками крутили по всем центральным тв каналам днём и вечером.
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Ну не сказал бы что сильно быстро, нож был туповат... но в итоге конечный результат положительный... Если бы крутить касабам такие фильмы каждый день то уверен, что уже 86% касабов войны и захвата земель не хотели бы... Ато Хуйло постоянно крутит как неубиваемые касабы всех пабеждают... Кстати ето видео нужно скопировать пока не удалили и показывать касабам, проверено что действует 100% .
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Жесть!!!!!!! Специально посмотрела от начала до конца.
Россия могла спасти своего агента!!!!
"ИХТАМНЕТ!!!"
Это видео обязан смотреть ежедневно КАЖДЫЙ россиянин.
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...смотреть и верить шо хуйло "отчаянно с ними борецца"
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Это видео должны видеть все (кроме детей). По всем телеканалам . И не нужно бояться и стыдиться или думать это все не правда. Показывать не шоу пежонов а реалии жизни на войне. Ее последствия. Чтобы человек учил историю и помнил что такое Война и не допустил ее повторения. Не допустил того, как один теран убивает миллионы. Не допустил терана во власть с чего все и начинается. Это видео о том как сувать свой пятак туда куда не следует. Сам агент это подтвердил. И шовинизм с фашизмом будет наказан иначе зачем человечество существует.
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У фсб Петренко акцент , голову отрезали судорг нет , постановка что ли ?? Если нет то странное дело, террорист казнил террориста
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Звичайно що постанова. Просто він давно планував змінити стан. Пришиють голову бабі і все буде вуаля!
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жестко, но справедливо. Не дождется мамка сына...ибо нех.
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фсб пожертвовала одним бараном,чтобы не подумали игил=фсб-кгб. Или вскрыли двойного,тройного агента.
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Это видео-постановка фсб для отмазки,типа,мы не игил и мы к игил непричастны.Но таки не удержались присвоить жертве украинское имя,что тоже подтверждает правильность данного суждения.
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і так мае бути с ватою в усіх куточках планети- жорстоко але справедливо
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Що кацапчик, русскіє своїх нє бросают? А міг би зараз сидіти вдома на призьбі, грати на гуслях, їсти щі із кислої капусти, пестити діточок, або онуків. А що ти отримав на чужій, ворожій тобі землі? Ну коли ви й"бані ідіоти розуму наберетеся і займетеся справами в своїй країні?
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Иигил это кацапская организация одивается в кацапскую форму, убивает показушно кацапскую агентуру для пропаганды ... делая вид что кацапы враги ...
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Ееех!
Вот если бы, скотина вилкул был на месте феесбешника!!!!
Вот ето было зрелищно!
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Пусть теперь Лавров скажет что он претворяется...
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слава загоровский - не порть людям праздник..., я думаю все в реалии было.. В этом случае Алаху Акбар!!!
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Извините, но цивилизованное издание никогда бы не опубликовало такое. Как после этого вы еще смеете банить кого-то? ИГИЛ воюет со всем миром, а не только с Россией, тут нечему злорадствовать.
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Иигил это кантора которая полностью существует на русские деньги ...
Убили 5 чуваков для показухи которых свои же и сдали ...
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какие бы мрази путинские и фсбшники не были, но казнить пленного могут только ничтожества
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Я не понял. Мир сошел с ума ? Нафига такое показывать ?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРоссийскому агенту отрезают голову боевики ИГИЛ. ВИДЕО 18+
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