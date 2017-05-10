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Все про:Аваков (2492) Днепр_город (2615) Нацполиция (7276) проверка (459) увольнение (1407)

 Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло. ВИДЕО

Кадровые изменения связаны с событиями на 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Ававков написал на своей странице в Фейсбук.



"После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - сообщил Аваков.

По словам Авакова назначено служебное расследование происшествия для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена ​​комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем. Создана специальная следственная группа и направлена ​​в Днепр для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту превышения полномочий и бездействия полицейских 9 мая в Днепре будет проведено служебное расследование, - Геращенко

Результаты проверок будут публично обнародованы.

"Надеюсь этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее!" - подытожил Аваков.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

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Не уволить, а посадить! Иначе, вскоре, это г..но всплывет в другом месте.
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бидыло только назначили......нормальный человек. Репешко до милиции был далек, всю жизнь в налоговой, мало интересовался милицией. Работал с обоими.
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ХХХХХ Це можна було "вилікувати" давно уже і зменшити криміногенну обстановку у десятки разів а розкриття злочинів звести до їх ефективної профілактики, але Авакова переконали що таким чином його структури втратять місток по збору інформації з боку тих кого прийнято називати самим "дном" , як внаслідок тепер посередники користуються привілегіями та відчувають безкарність і їх використовують у ролі "тітушок" , а лад цьому дати напрочуд легко бо їх дислокація усім відома й тусуються вони виключно по секціях з різних видів боротьби, але якщо змінити форму фінансування як це зробили у свій час в країни ЄС щодо фінансування місцевих спортклубів, то місцевим українським феодалам перекриють кисень вмить а різним "спортсменам" тоді прийдеться перейти у професійний спорт або відвідувати спортзали виключно задля підтримки здорового спосібу життя, а значить уся ця ейфорія з підкачаними тілами й порожніми кишенями вивітриться з мізків вмить... .
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мне как бышему менту расскажите, как собираетесь уменьшать с помощью профилактики? Спортклубы на самообеспечении, все частные. То что дерутся их участники, владельцы и не знают. За 2000 грн выходят и те, кто не в клубах дерутся....любая гопота...Раньше всегда задействовали беркут, сейчас их называют "поліція громадської безпеки". Выстраивали периметр, кто дерется всех задерживают, потом разбор, кто что.
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то что драка произошла к милиции претензий не должно быть, вопрос должен быть сколько задержали из дерущихся
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Празднование Дня Победы наглядно показало кого поддерживал в большинстве своем народ!

Спасибо полиции, что не дали пройти экстремизму, следили за порядком!
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тут не экстремизм, а хулиганство ст. 296 УК.....ну а вилкула давно пора с 9 этажа
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Не будьте наївними! Крім нас самих ніхто нас не захистить. Ні парадні полки, ні нова-стара поліція..Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло - Цензор.НЕТ 4366.
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Быть патриотом в Киеве, Днепре или Харькове становиться опасней, чем в Донецке, Луганске или Горловке. Спасибо реформам..
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А сааков им хорошо оплатил увольнение? а то обидятся - смешно ,только не очень
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Кажете: "гниди зашевелились". ?!.
Добре, якщо так. Та і питання залишається - в якій бік вони полізуть? А от про те, що "під лежачий камінь вода не тече" потрібно пам'ятать.
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Решение конечно правильное, но как всегда запоздалое. Пророссийская погань успела таки показать себя в Днепре и через пару дней заперебриковые СМИ начнут опять выть про "Хунту" и "украинских хвашистов".
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Если полиция следила за порядком, дала все-таки возможность людям возложить цветы возле памятников, за что увольнять людей?
Разве георгиевские ленточки кому-то навредили? Срывать их с одежды - это не хулигантство?
Вы скажите закон, но законы придумывают те же люди.

Фашистами называть людей, которые чтят память своих погибших во время Великой Отечественной войны отцов и дедов - это не хулиганство?
Страшно воспитывать детей и внуков в стране, где переделывают историю под свой лад!
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русские свиньи - народ-пи4орас.
кацапы, идите наху4 вместе со своими праздниками и не возвращайтесь, мрази паганые.
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русские свиньи - народ-пи4орас.
кацапы, идите наху4 вместе со своими праздниками и не возвращайтесь, мрази паганые.
Классно звучит самому-то понравилось?
Когда сказать культурно не умеют, пишут так....
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"...разве георгиевские ленточки кому-то навредили?"
Только полный маразматик может задать этот вопрос.

А своих погибших уже давно нужно ПОМИНАТЬ, молиться за них, как за великомучеников, а не "чтить" показушно. За что чтить? За то, что безумная власть вела их на заклание миллионами? За то, что безоружных отправляла в атаку? За то, что истребляла преднамеренно?

Что значит переделывать историю? Вы её хоть чуток знали, эту историю? Школьные учебники истории - это не история. И книжки про войну, прошедшие стройные ряды цензуры - это тоже не история.
И не надо бояться жить. Нет уже той страны, которая историю переделывала на свой лад. Развалилась, слава Богу.
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хочу чтобы твоего ребёнка или внука тебе тварь в цинке привезли....больше нечего не хочу.....
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згодом, сидітимуть собі і далі на насиджених місцях такі собі, дибіло і перешко, з сабаковим впридачу
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"Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло" - почему не арестованы?
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Верхушку уволил а среднее нелюстрированное командное звено которое непосредственно связано с сепараратюгами оставил до лучших времен
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И Авакова в отставку. За то, что допустил этот позор!!! Авакова нужно было в отставку еще за убийство 5-х сотрудников полиции в Княжичах!!!
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Читать противно комменты!!!! Вчера просматривал "празднования" в южных областях,граничащих с рашкой и увидел картину не ту,которою хотел! Ведь реально вышли на митинги от 600 тысяч чел. и больше---это потенциальная ВАТА на территории Украины и она никуда не делась и не денется!!! А приятно был удивлен,что основная масса этих дебил----БАБУШКИ,дедов было единицы и все как один получили бабки за свой "патриотизм",а росстроен сильно был тем,что во главе в Днепре шел Вилкул и вел за руку бабушку с колорадской лентой и биомассу с цветами и рекламой ОПБ---вот с этим нужно разобратся по полной!!! При таких росскладах ни Аваков,ни Луцик ничего не сделают,ведь и многие пишущие не вышли на улицы и не разогнали тех титушек,поскольку и в самих р... в пуху,а грязь лить---это мы МОГЕМ!!!! Итерестно то,что весь сыр-бор был в юговосточных областях,где кацапни немерено и при случаи они сразу позовут ЦАРЯ!!!!
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И что советуете сделать с этими бабушками? Дустом посыпать?
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Бабушек должны внучки дома закрывать...Иначе это не внучки а дурочки...
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Ну я думаю им недолго осталось,а бороться нужно за умы их детей и внуков. Нужно показать,что закон нужно уважать и выполнять его,есть главный провокатор,который знал прекрасно об отношении украинцев к колорадской ленте и пошел на этот шаг---лишить деп. иммунитета и в каталашку,что-бы не повадно было другим. Я думаю только так можно чего-нибудь добиться.
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Репешко - это та сука, которая еще в старорыговские времена руководила милицией Харьковской области!!!
Вопрос: на хрена було этого мудака вызывать с пенсии и ставить на такую должность?
Ответ: ЗА БАБКИ!
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Ничего не будет мусорам рехформированым - эти шоколадные барыги проверяют людей на прочность, стерпят будет и дальше гнобить и так по нарастающей, они не оставляться и точка, пока их не остановит народ.
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І тут "зрада" Треба було розстрілять, скаже зрадобот. Стоп! Думаєте зрадо"ба це задовольнить?
Баба Юля "Любі мОї, треба не розстріли влаштовувати , а дасракові вибари"
Скотиняка : "Бабці хліба нема за шо купити, а вони скотиняки, розстрілюють"
Богохульська Іночка " А ви знаєтє што в тендерє на паставкі патронов для расстрелав виіграла фирма зятя Авакова?"
Гриценко: "Розстріли це добре, але де реформи"
Лещенко " Цими розстрілами влада відволікає увагу від многомільярдної корупції і офшорів"
Ваван парасюк " Треба щоб Луценко власноруч розстрілюівав...Порошенка.. і регулярно"
Касянов Сумна Дупа Націїї " Ребята в окопах без патронов і беспілотніков месяцами сидят, а они расстреливают"
Вомбат Насііннячко " Расстрелами вайну не остановишь. нужна полная блокада ОРДЛО".
Рабіновіч " Лучше б эти деньги шо идут на патроны для расстрелов направили на социальные программы"
Жопоблок : " Ми предупреждали, шо захватившие власть в результате переворота, не ограничатся просто политрепресиями"
Міхуїл : "Власть барыг ничего не может людям предложить кроме расстрелов
Рядовой цензоровский зрадо"п :
- хіба це розстріли, це лише імітаці
- краще б повішали, патрони потрібні на фронті
- а в цей час коли влада жирує від розстрілів, хлопціголібосі
- ліпецьку фабрика прдовжує працювати під іншою назвою
- розстрілями Пороз розчищає місце під нові кіоски Рошен
- раніше треба було розстрілювати, всі на Майдан
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Пан Аваков вместе со своим криминальным окружением должен уйти в отставку!
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Вот пример того, что всё равно не угодишь. Всё равно в равной мере недоволен как народ (типа не увольнять, а сажать или расстреливать), так и ближайшее окружение уволенных.
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Спасибо этому подонку за то что вернул нас в реальность - как мы еще далеко от страны в которой хотелось бы жить! Этой новости бы не было, если бы охреневшие горожане не рвали на части ФБ профили Толика "Пупса" Геращенко и Бори Филатова!
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Я поверю Авакову в данном случае только тогда, когда к ответственности будет призван Вилкул! Как основной провокатор событий...Иначе это обычное очковтирательство власти...
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На существ калибра Вилкула уже надо "добро сверху" получать, а "наверху" по большому счету плевать, на Аваковых, генпоокуооа Луценко, Матиосов и пр..... По Вилкулу на "первого" давить надо!
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зажмурить вилку а остальные обосрутся и за поребрик к хозяину
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Отстранил от должности = уволил "из рядов"?
или это просто игра слов, чтоб общество "успокоить"?
а после этих деятелей - на новую должность переведут, не с повышением ли?
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По тексту- прочитала фамилию начальника полиции Днепра-Быдло, почти совпало с оригиналом.
Смотрела , как наши гаранты вчера возлагали цветы в Киеве. После начала войны я туда не хожу, принесла цветы к Михайловскому собору, где на стене фотографии наших Защитников. Там такие молодые, красивые. Я плачу... а вокруг ходят, смеются, я не знаю, как можно было организовать в такой день песенный конкурс, ведь, наверное, можно было перенести на 8 или 10 число начало конкурса.
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Если бы не старая ____овская привычка сидеть на двух стульях, то событие отмечалось бы вместе с цивилизованным миром 8го числа, 9е было бы обычным рабочим днем, и нечего было бы обсуждать! Но стадо баранов с чьими-то портретами в руках - тоже электорат, и то что рассыпали всякие Вилкулы, "первый" не брезгует подобрать. Потому то и приперся вчера с утра с веником к "вечному огню"!
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только ответа на самый интересный вопрос ни намека - ЧТО бл_ть в Днепре вчера делал "Беркут"!?!? Только не надо рассказывать что никакого "Беркута" уже нет, ВСЕ у кого из-за спины выскакивают титушки и за чью спину прячутся - это вонючий "Беркут", ты хоть "синичками" их перееименуй! "Все %уйня Арсен, давай заново!"
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надеюсь что и вы скоро очистите своою страны от красно-фашистской мрази
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коли ці "керівники" вивчать державну мову? чи їм розум не дозволяє оволодіти нею?
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Як завжди цинічним іудою показав себе парашенко. Зранку публічно назвав організацію "безсмертних полків" кремлівською провокацією і дозволив їх проведення. А всіх патріотів, які намагались завадити цьому кремлівському шабашу з червоними прапорами і георгіївськими стрічками, що є порушенням закону, мусорам разом з тітушками наказав пресувати. До речі, членів ОУН в київському офісі мусора заблокували з 5 години ранку і нікого не випускали на вулицю, а потім вломились всередину і зробили там погром. Тому очевидно, що соєвий поросьонок - вірний продовжувач справи януковича.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло. ВИДЕО
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