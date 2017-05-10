 Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Ававков написал на своей странице в Фейсбук.
"После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - сообщил Аваков.
По словам Авакова назначено служебное расследование происшествия для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем. Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.
Результаты проверок будут публично обнародованы.
"Надеюсь этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее!" - подытожил Аваков.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Спасибо полиции, что не дали пройти экстремизму, следили за порядком!
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Добре, якщо так. Та і питання залишається - в якій бік вони полізуть? А от про те, що "під лежачий камінь вода не тече" потрібно пам'ятать.
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Разве георгиевские ленточки кому-то навредили? Срывать их с одежды - это не хулигантство?
Вы скажите закон, но законы придумывают те же люди.
Фашистами называть людей, которые чтят память своих погибших во время Великой Отечественной войны отцов и дедов - это не хулиганство?
Страшно воспитывать детей и внуков в стране, где переделывают историю под свой лад!
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кацапы, идите наху4 вместе со своими праздниками и не возвращайтесь, мрази паганые.
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кацапы, идите наху4 вместе со своими праздниками и не возвращайтесь, мрази паганые.
Классно звучит самому-то понравилось?
Когда сказать культурно не умеют, пишут так....
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Только полный маразматик может задать этот вопрос.
А своих погибших уже давно нужно ПОМИНАТЬ, молиться за них, как за великомучеников, а не "чтить" показушно. За что чтить? За то, что безумная власть вела их на заклание миллионами? За то, что безоружных отправляла в атаку? За то, что истребляла преднамеренно?
Что значит переделывать историю? Вы её хоть чуток знали, эту историю? Школьные учебники истории - это не история. И книжки про войну, прошедшие стройные ряды цензуры - это тоже не история.
И не надо бояться жить. Нет уже той страны, которая историю переделывала на свой лад. Развалилась, слава Богу.
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это крайняя мера.
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Вопрос: на хрена було этого мудака вызывать с пенсии и ставить на такую должность?
Ответ: ЗА БАБКИ!
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Баба Юля "Любі мОї, треба не розстріли влаштовувати , а дасракові вибари"
Скотиняка : "Бабці хліба нема за шо купити, а вони скотиняки, розстрілюють"
Богохульська Іночка " А ви знаєтє што в тендерє на паставкі патронов для расстрелав виіграла фирма зятя Авакова?"
Гриценко: "Розстріли це добре, але де реформи"
Лещенко " Цими розстрілами влада відволікає увагу від многомільярдної корупції і офшорів"
Ваван парасюк " Треба щоб Луценко власноруч розстрілюівав...Порошенка.. і регулярно"
Касянов Сумна Дупа Націїї " Ребята в окопах без патронов і беспілотніков месяцами сидят, а они расстреливают"
Вомбат Насііннячко " Расстрелами вайну не остановишь. нужна полная блокада ОРДЛО".
Рабіновіч " Лучше б эти деньги шо идут на патроны для расстрелов направили на социальные программы"
Жопоблок : " Ми предупреждали, шо захватившие власть в результате переворота, не ограничатся просто политрепресиями"
Міхуїл : "Власть барыг ничего не может людям предложить кроме расстрелов
Рядовой цензоровский зрадо"п :
- хіба це розстріли, це лише імітаці
- краще б повішали, патрони потрібні на фронті
- а в цей час коли влада жирує від розстрілів, хлопціголібосі
- ліпецьку фабрика прдовжує працювати під іншою назвою
- розстрілями Пороз розчищає місце під нові кіоски Рошен
- раніше треба було розстрілювати, всі на Майдан
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или это просто игра слов, чтоб общество "успокоить"?
а после этих деятелей - на новую должность переведут, не с повышением ли?
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Смотрела , как наши гаранты вчера возлагали цветы в Киеве. После начала войны я туда не хожу, принесла цветы к Михайловскому собору, где на стене фотографии наших Защитников. Там такие молодые, красивые. Я плачу... а вокруг ходят, смеются, я не знаю, как можно было организовать в такой день песенный конкурс, ведь, наверное, можно было перенести на 8 или 10 число начало конкурса.
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