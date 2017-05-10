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 Общество, Спорт
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Все про:победа (340) Россия (70358) спорт (1658) украинцы (2522)

 Украинцы победили россиян в финале чемпионата мира по историческому средневековому бою в испанской Барселоне. ВИДЕО

Спортсмены украинской сборной по историческому средневековому бою победили на чемпионате мира "Битва наций" по версии IMCF.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в финале украинская сборная победила россиян со счетом 2:1. В соревнованиях, которые проходили в Барселоне, приняли участие 32 страны.

Отметим, что исторический средневековый бой является видом спорта, у которого есть международный статус.

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Круто вломили кацапам. Але це ще тиждень тому сталося.
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да, Береза уже давно доложил, но цензор решил еще продублировать "перемогу", а то какие то одни зрады в последние дни)
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еще любят выкладывать видео старых боев на Донбассе, когда кацапам вламывали..теперь же сраное перемирие -ни шагу вперед.
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Краще б вони всередині країни перемогли касабщину...
Після подій 9 травня все стало настільки зрозумілим, що годі й сперечатись.
Тут питання вже стоїть руба, або здоровий глузд і Україна, як ДЕРЖАВА, або промоскальська мафія і а-ля малоросія...
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новости уже 10 дней
хотя москали уже 72 года одной победой гордятся за отсутствием других
есть куда падать
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С сегодняшнего дня начнуть готовиться уже к 73-й годовщине.
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В нашей команде было на одного человека меньше, парень погиб на Майдане, и на его место решили никого не брать
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просто к кацапам белые Камазы не пришли, организаторы сказали - не то время!
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кацапы могут воевать
только прикрыаясь
женщинами и детьми
как завещал кремлевскийкарлик ПУЙЛО
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могут еще за ветеранами и инвалидами прятаться
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Победить Россию, да еще в ее времени? Это просто фантастика!
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Этой новости уже больше недели - кто то пытается сбавить Градус ...
Черти на Цензоре тоже работают ...
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Хоч одна добра новина з ранку. Слава Україні!
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У відкритому бою ми їх завжди нищили на порох (це я ні на кого не натякаю - це слово таке).
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По правилам бугурта победители должны получить доспехи побеждённых, или выкуп.
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Українець Іванов став чемпіоном світу з шашок-100

Українець Артем Іванов став чемпіоном світу з шашок-100 в турецькому Ізмірі.
Іванов є першим українським шашкістом, якому підкорилося таке досягнення.
Міжнародний гросмейстер з Дніпра на шляху до титулу обійшов трьох іменитих суперників з Росії - Алєксандра Гетьманського, Алєксандра Шварцмана і Алєксандра Георгієва.
За крок від золотої медалі на світовій першості зупинилася ще одна українка - Ольга Балтажи з Івано-Франківська.
Також українцям вдалося завоювати два срібла в командній першості
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После всех этих исторических реконструкций,что превратились усилиями фсб рф в массовый психоз"дедываевали"и породили "реконструктора"Гиркинда-садиста и убийцу людей Донбасса,я очень скептически отношусь к необходимости реконструировать сцены баталий прошлого.Считаю,что надо больше усилий прилагать для борьбы против настоящего рашизма и больше почитать и ценить заслуги настоящих героев за свободу Украины и очищение её от всякой мрази.
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Це типу реконструкція часів, коли наші предки з Київської Руси, наваляли їхнім предкам з Орди
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просто женщин и детей не дали впереди выставить перед кацапами
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинцы победили россиян в финале чемпионата мира по историческому средневековому бою в испанской Барселоне. ВИДЕО
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