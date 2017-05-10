 Украинцы победили россиян в финале чемпионата мира по историческому средневековому бою в испанской Барселоне. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, в финале украинская сборная победила россиян со счетом 2:1
. В соревнованиях, которые проходили в Барселоне, приняли участие 32 страны.
Отметим, что исторический средневековый бой является видом спорта, у которого есть международный статус. Смотрите также: Украинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Після подій 9 травня все стало настільки зрозумілим, що годі й сперечатись.
Тут питання вже стоїть руба, або здоровий глузд і Україна, як ДЕРЖАВА, або промоскальська мафія і а-ля малоросія...
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хотя москали уже 72 года одной победой гордятся за отсутствием других
есть куда падать
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только прикрыаясь
женщинами и детьми
как завещал кремлевскийкарлик ПУЙЛО
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Черти на Цензоре тоже работают ...
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Українець Артем Іванов став чемпіоном світу з шашок-100 в турецькому Ізмірі.
Іванов є першим українським шашкістом, якому підкорилося таке досягнення.
Міжнародний гросмейстер з Дніпра на шляху до титулу обійшов трьох іменитих суперників з Росії - Алєксандра Гетьманського, Алєксандра Шварцмана і Алєксандра Георгієва.
За крок від золотої медалі на світовій першості зупинилася ще одна українка - Ольга Балтажи з Івано-Франківська.
Також українцям вдалося завоювати два срібла в командній першості
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