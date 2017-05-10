 "Вибили фашистів - виб'ємо й рашистів", - аэроразведка сбросила над оккупированной Горловкой две тысячи патриотических листовок. ВИДЕО

"Как бы там мозги не промывали, но это - частичка надежды. Ее люди, в принципе, и держатся. Вот и помогаем им держаться", - рассказывает аеророзведчик "Сом".

На линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат подвергается воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Аеророзведчик "Снегирь" объясняет: "Россия не жалеет для них такой техники и своих солдат". "Аист" же упорно стремится к цели.

За полетом наблюдает Владимир Веселкин, житель Горловки, который защищал Украину, а сейчас - возглавляет военно-гражданскую администрацию поселка Зайцево. Отмечает: "Там много наших людей, просто они мысли свои не озвучивают, это очень опасно для жизни, здоровья, свободы. Поэтому ждут и, думаю, что нашим людям будет теплее, что них не забывают, о них думают".





"Аист" добирается к центральной площади города, где именно проводит митинг оккупационная власть. Тысячи известий из свободной Украины спускаются с неба. После чего беспилотник успешно возвращается к месту запуска.