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 "Вибили фашистів - виб'ємо й рашистів", - аэроразведка сбросила над оккупированной Горловкой две тысячи патриотических листовок. ВИДЕО

Несмотря на вражеские средства радиоэлектронной борьбы, украинский беспилотник "Аист" сбросил над центральной площадью оккупированной Горловки 2 тысячи листовок патриотического содержания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

"Как бы там мозги не промывали, но это - частичка надежды. Ее люди, в принципе, и держатся. Вот и помогаем им держаться", - рассказывает аеророзведчик "Сом".

На линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат подвергается воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Аеророзведчик "Снегирь" объясняет: "Россия не жалеет для них такой техники и своих солдат". "Аист" же упорно стремится к цели.

За полетом наблюдает Владимир Веселкин, житель Горловки, который защищал Украину, а сейчас - возглавляет военно-гражданскую администрацию поселка Зайцево. Отмечает: "Там много наших людей, просто они мысли свои не озвучивают, это очень опасно для жизни, здоровья, свободы. Поэтому ждут и, думаю, что нашим людям будет теплее, что них не забывают, о них думают".

"Аист" добирается к центральной площади города, где именно проводит митинг оккупационная власть. Тысячи известий из свободной Украины спускаются с неба. После чего беспилотник успешно возвращается к месту запуска.

Свою задачу он выполнил: показал украинцам в оккупированной Горловке, что Украина о них помнит, и напомнил: "Выбили фашистов - выбьем и рашистов".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Аэроразведка "Сестер Перемоги" показала новое видео полета над сектором М. ВИДЕО

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Хто рашистів вибиватиме? Ті, що били сьогодні ветеранів АТО майже по всій Україні..?
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