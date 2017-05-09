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Все про:Мелитополь (86) Нацполиция (7266) сепаратизм (12742)

 "А чем Захарченко плох?! Они не террористы! Сколько негров там у вас подмогают?!", - в Мелитополе полиция не реагировала на сепаратистские проявления. ВИДЕО

сепаратизм мелитополь

В городе Мелитополе Запорожской области 9 мая полиция отказывалась реагировать на многочисленные заявления проукраинских активистов о незаконном использовании некоторыми гражданами сепаратистской символики на массовых мероприятиях в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полицейские на многочисленные обращения ветерана АТО и общественника Виталия Олешко и других активистов прекратить демонстрацию некоторыми мелитопольцами георгиевских ленточек не реагировали и старались держаться в стороне.

При этом начальник следственного отдела Мелитополя Сергей Андрюшенко заявил, что "самое главное, чтобы не было никаких провокаций и скандалов".

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Заявление от активистов полицейские не принимали, а человека с георгиевскими ленточками, которого вывели из толпы, потом отпустили, говорится в видео, опубликованном Олешко.



Смотрите также: "Вы за 50 гривен войну сюда тащите! Ни одной палатки с этой дрянью здесь не будет!", - в Бердянске разогнали агитаторов "Оппоблока". ВИДЕО

При этом некоторые участники массовых мероприятий проявляли откровенные сепаратистские взгляды, поддерживая террористов "ДНР".

"А чем Захарченко плох?! Они не террористы! Они отделились", - сказала одна из женщин.

На замечание о том, что на Донбассе против украинцев воюют россияне, другая заявила: "Да ради Бога. А, что здесь американцев нет и негров?! Сколько негров там у вас подмогают?!".

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Так главный сепаратист Украиной управляет,так что ничего удивительного ....
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Порошенко = пуйло, украинофоб и подонок
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Ну так а что? Какие "республики", такие и "герои"...
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Он в своих штанах не в состоянии самостоятельно разобраться, а вы о котлах! Не было бы у нас "неподкупных" генералов, уже догнивал бы ЗаХЕРченко где-то в буераке, а так - ХЕРОЙ! ((((
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держи 11.80 на стекломой, попрошайка кацапская! бери с метанолом - быстрее попадёшь на бессмертную полку!
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Он ничего не устраивал, убогое.
Абсолютно все "котлы" - результат преступных действий ВС РФ, а вовсе не этого клоуна.
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ну значит это с разрешения власти - разгул бесья в Украине...
они и так полную безнаказанность чувствовали, а теперь вообще оборзеют... будем надеяться, что хоть резать украинцев не начнут, гордые руцкамировцы, рожденные на призренной Окраине!....
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иди в спам шоколядная шваль вы реально хуже кацапов и сепаров. РОшен твари.
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Я уже начинаю кваквакова ненавидеть больше, чем пукина...
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Есть ещё сомнения на кого работает вся эта рыго шоколядная кремлёвская шваль. имени Рошена.
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Какая полиция? мусора, отбросы общества, во главе с сепаром, армянской национальности.
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Что в этих словах можно трактовать как сепаратисткое. Увы, по нашим законам ничего. Вот если бі они кричали, мол Крім-рассея или данбасснизависим, тогда да. В суде ничего не докажешь
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Отже. Поліція успішно здала тест на ватну толерантність...
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Есть только один выход, или власть нас добьет, или мы ее.
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Похоже эта власть дана украинцам в наказание за попытку бунтовать. И они нас наказывают.
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морду в юшку - только так мрази можно объяснить, чем плох захараст и Ко для меня, моих близких и друзей...
вот скоты - нравится дыра? - твари. гнать скотов до блок постов и пусть писдуют в дыру!...
скоты - ненавижу!!!...
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Все в полиции выполнят любой приказ начальства... потому что ссыкуны... а раз такое происходит- значит не было команды пресекать... а раз не было команды им пресекать, значит начальнику полиции не было команды свыше - а что это значит? а значит не было политической воли вышестоящих...Аваков?... выводы? а какие еще надо выводы?...либо дискредитация власти в стране.. и кто подставляет ПП ? не Аваков ли.. либо откровенное предательство.. но тут с полицией должно работать СБУ.. как-то так..
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На замечание о том, что на Донбассе против украинцев воюют россияне, другая заявила: "Да ради Бога. А, что здесь американцев нет и негров?! Сколько негров там у вас подмогают?!".
За такие слова эту курву взять за ноги и с размаха головой об асфальт !!!
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От недоёба всё ей мерещатся страшные хуястые негры! Кто о чём мечтает!
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За несколько недель до сегодняшнего дня, коммунисты и их пособники провели тайные собрания на которых принимались решения относительно празднования дня победы. Эти встречи проводились во многих областях и только мер Конотопа разогнал эту нечисть не дав им провести собрание - Чем занимались главы - Киева, Днепра, Харькова, Николаева, Запорожья? Мер Конотопа в одиночку решил проблему в своем регионе и не нужно теперь филатову и и другим мерам распускать сопли обвиняя Порошенко в то время когда у них под носом резвится сепарня...
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+10000000!!!! Вся эта жопоблоковская погань чувствует себя здесь, как у Христа за пазухой! Этого пидора вилкула сегодня наблюдал в окружении ватной челяди - шел в "Акварель", что на набережной. За "пабеду" накатить, наверное. Я в эту забегаловку и раньше не особо заходил, а теперь на пушечный выстрел не подойду, раз они там это говно принимают.
А вытираны за халявной гречкой сбежались, в очередь выстроились. Вытиранам лет до 50-ти. Диды-ваевалы, бля.
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Вилкул мэр Кривого рога и в Кривом роге менты с титушками не избивали ветеранов АТО в отличии от Днепра где мэр Филатов.
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Дело в том что это совершено не задача мера. От слова совсем. Это задача МВД, СБУ разгонять сепаров, их прямая обязанность. Мер Конотопа просто проявил собственую инициативу. Но не обязан был. А Вот делали СБУ и МВД в чьи обязаности напрямую входит предупреждать, и разгонять подобные сепарские шабаши, вот это как раз и надо спрашивать не у меров, а у Поросёнки и Собакова которые и заведуют этими самыми СБУ и МВД. А чсто мэр. Мэр это хозяйственная должность, а не силовая.
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Так если мэр скрывает это от Президента говоря что у него все хорошо? Если Порошенко все решает зачем тогда Филатов сидит при власти?
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Каким боком мэр к президенту,ты в ветвях власти разбираешься или понимаешь только лизать и гавкать на кого укажут
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Зачем мэр вообще если все решает президент? Распустить всех мэров.
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9 травня...Це Херсон... Коли мер міста-патріот, немає місця сепарськой мразі!"А чем Захарченко плох?! Они не террористы! Сколько негров там у вас подмогают?!", - в Мелитополе полиция не реагировала на сепаратистские проявления - Цензор.НЕТ 1921
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вата вате говорит. и про войну так же и про то что всегда всех побеждали и все войны они выиграли и что самые миролюбивые они... мордор.
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ну я так думаю, аваку после такого гнать надо, на ...
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негров))) а еще, в укропоармии,,есть спецподразделения бабуинов, которые насилуют бабушек, дедушек, прошедших войну и бравшие Берлин, еще в 5 лет, а потом, с диким гиканьем, уходят в Карпаты, залазят на смереки, и высматривают новых жертв.
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Не получилось у нас полицейских.По этой линии грузины пытались что-то тут сделать,но...Свалили.В конце концов,кому это больше надо?Деканоидзе,Абрамявичусу или нам?Хотим быть в го"не-в нём и будем.
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ватная пидарасня опять голову поднимает...если мы не будем вовремя реагировать, это закончиться очередным "руцкаязыных ущемляют" и " путин введи войска". Нужно на корню пресекать любые попытки агитации и распостранение российских символов.
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спустя три года войны за независимость, мразь, которая привела войну в нашу миролюбивую Украину, спокойно устраивает митинги в поддержку оккупанта, и власть оказывает этим коллаборантам всяческую поддержку... где еще такое может быть такой маразм?
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Все, блін, закінчився "день победобесия". Сподіваюся, активісти у різних містах зафіксували кандидатів у "смертний полк".
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Не реагировала, потому что стары кадры остались.
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Вот как мэр Конотопа решал вопросы парадов с коммунистами
https://www.youtube.com/watch?v=bPzVUE4guQ8 и не нужно Филатову и остальной сепарской мерзости которая затихарилась при власти, стрелки перекидывать на Порошенка. У Вилкула в Кривом роге сепары совместно с ментами не били ветеранов АТО хотя собрание людей там тоже было!
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Какого хрена эти твари не в АТО?Почему наша армия в АТО выполняет работу за этих безмозглых тварей.Сколько народ может на своей спине содержать эту козлоту?
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Прискорбно! Это кремлевский проект использовать святой для еще многих день в пропагандистских целях.Весь расчет построен на сознательной провокации с вовлечением в заварушку несчастных и обманутых.Потом мацква будет пол-года рассказывать новые сказки про "укрофашистов" и не только своему лохторату...Картинку будут гнать на запад. Наверно ,пора заканчивать с этими "праздниками".
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Блин, только напалм спасёт Украину. Эти бляди сепарские непробиваемы.
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Ваще не удивляет.Реформа полиции от Шоколадного-такая реформа....Шоколадная
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Авякана нужно гнать вилами в сраку, доминистервился ушлепок
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Всех полосатых грузить в товарняк и нахер в 3/14дерацию...
Это ради них же!
Поубивают ведь....
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Люстрация в "реформированной новой полиции прошла успешно"!
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Если Порошенко все решает зачем тогда эти Вилкулы и Филатовы? Кто ответит?
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Вата на Украине дымить будет еще долгие годы...... к сожалению.
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Мелитополь город ватного быдла и прокацапской мрази. Трудно мне жить рядом с сепарней но я пытаюсь. У нас прокацапской сволочи процентов 80 это точно.
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Министра внутрених дел под суд.Полицаев судить как во времена второй мировой войны.
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Менты должны быть уволены,кто сегодня бездействовал! Это сепары какие то! Как они вообще могут находиться в полиции,если они были заодно с титушками и поощряли сепаратизм? После всего просмотренного видео за день в разных городах,просто в шоке сижу! Так нельзя с людьми поступать!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"А чем Захарченко плох?! Они не террористы! Сколько негров там у вас подмогают?!", - в Мелитополе полиция не реагировала на сепаратистские проявления. ВИДЕО
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