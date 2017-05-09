 "А чем Захарченко плох?! Они не террористы! Сколько негров там у вас подмогают?!", - в Мелитополе полиция не реагировала на сепаратистские проявления. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, полицейские на многочисленные обращения ветерана АТО и общественника Виталия Олешко и других активистов прекратить демонстрацию некоторыми мелитопольцами георгиевских ленточек не реагировали и старались держаться в стороне.
При этом начальник следственного отдела Мелитополя Сергей Андрюшенко заявил, что "самое главное, чтобы не было никаких провокаций и скандалов".
Заявление от активистов полицейские не принимали, а человека с георгиевскими ленточками, которого вывели из толпы, потом отпустили, говорится в видео, опубликованном Олешко.
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При этом некоторые участники массовых мероприятий проявляли откровенные сепаратистские взгляды, поддерживая террористов "ДНР".
"А чем Захарченко плох?! Они не террористы! Они отделились", - сказала одна из женщин.
На замечание о том, что на Донбассе против украинцев воюют россияне, другая заявила: "Да ради Бога. А, что здесь американцев нет и негров?! Сколько негров там у вас подмогают?!".
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Абсолютно все "котлы" - результат преступных действий ВС РФ, а вовсе не этого клоуна.
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они и так полную безнаказанность чувствовали, а теперь вообще оборзеют... будем надеяться, что хоть резать украинцев не начнут, гордые руцкамировцы, рожденные на призренной Окраине!....
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в чем была их фишка?
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вот скоты - нравится дыра? - твари. гнать скотов до блок постов и пусть писдуют в дыру!...
скоты - ненавижу!!!...
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За такие слова эту курву взять за ноги и с размаха головой об асфальт !!!
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А вытираны за халявной гречкой сбежались, в очередь выстроились. Вытиранам лет до 50-ти. Диды-ваевалы, бля.
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https://www.youtube.com/watch?v=xxcOV-fy18Y
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https://www.youtube.com/watch?v=bPzVUE4guQ8 и не нужно Филатову и остальной сепарской мерзости которая затихарилась при власти, стрелки перекидывать на Порошенка. У Вилкула в Кривом роге сепары совместно с ментами не били ветеранов АТО хотя собрание людей там тоже было!
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https://www.youtube.com/watch?v=bCzKixVv0Jw
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Это ради них же!
Поубивают ведь....
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