 "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл#дь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новости N".
Полиция попросила пожилую женщину снять ленточку во избежание провокации, что делать она категорически отказалась. За нее вступились агрессивные люди, которые также находились на площади.
Один из мужчин пригрозил полицейскому: "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл#дь, на месте убьем падлу такую!".
В ходе конфликта полиции и прохожих к бабушке подошел мужчина, который протянул ей мак и попросил прикрепить его поверх ленты во избежание конфликтов. Старушка категорически отказалась, выразившись непечатно.
Атошник Олег Кравец сорвал с груди бабушки георгиевскую ленточку. За это пожилая женщина попыталась потягать его "за грудки", однако весовые категории были явно не равны. Образовалась толпа: одни защищали старушку, другие, наоборот, желали расправы. Бабушку взяли в двойное кольцо полицейские и более десяти минут удерживали толпу вокруг нее. Затем пожилую женщину все же удалось провести к памятнику Ольшанцам.
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нема героїв в тилу України
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8 год. ·
Смотрю прямой эфир радио Свобода.
"Бессмертный полк" охраняет полиция. Остановила их возле заблокированного офиса ОУН. Полк скандирует: "Фашизм не пройдет".
СЛУШАЙТЕ!!!!
То же самое орали рашистские сепаратисты в Крыму, когда начиналась аннексия!
Блядь! Одни маты во рту! Неужели не в силах президента было запретить этот шабаш? У нас в стране нет президента!
У нас есть АГЕНТ ПУТИНА!!! на посту президента страны!
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...о Боже- дай їм всім розуму....
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А педро под шумок и скандалы воровать удобнее!
Падлюча вата повылазила по всей стране,жопоблоковские гроши отрабатывает!
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разрешенный шабаш победобесия сегодня и мыльная опера по его "защите",
миллионы потраченных средств на евровидение в воюющей стране... и
постоянное освещение в СМИ єтих никчемных акций, которые в состоянии упредить даже Таджикистан, но, почему-то, не воюющая с россией Украина.
А вы говорите, што Минстець не працює... Хаха... Ще як працює)))...
Вам ежеминутно заливают гигабайты говна зашиворот, лишь бы вы забыли о войне и наживающихся на ней мародерах из печерского треугольника.
Пилите гири, шуры, они хоть и чугунные, так и вам ведь похрен, шо пилить. Шо дали - то и пилите, лохи)))...
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НУ ДАЛИ БЫ БАБКЕ ПОЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ. ХЕР С НЕЙ , С ТОЙ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ. ЕЩЕ С ДЕСЯТОК ЛЕТ - ВЕТЕРАНОВ НЕ БУДЕТ, ТОГДА УЖЕ И МОЖНО БУДЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ. А РАЗ В ГОД - НА 9 МАЯ ПУСТЬ СТАРИКИ СПОКОЙНО ПРОВЕДУТ ЭТОТ ДЕНЬ.
НУ А БАБКА ТОЖЕ: МОГЛА БЫ СПОКОЙНО, БЕЗ ЛЕНТОЧКИ ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ, НО НЕТ ЖЕ, С УПОРСТВОМ ИЩУТ ПРОБЛЕМ НА СВОИ СЕДИНЫ.
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Эту старуху кто-то науськал, очевидно заплатил, а у наших полицаев не хватает ума объяснить
этой полоумной, что в время ВОВ ее бы за нацистскую символику расстреляли бы на месте!!!
Не умеем и мы доходчиво объяснить вате, кто они такие...
Пора называть вещи своими именами, не стесняясь!!
Это КОЛОНИЗАТОРЫ!!! Рядом - дети КОЛОНИЗАТОРОВ!!!
Конечно, провокация не исключена, однако мне кажется, что мозги этих
динозавров до сих пор живут в СССР!!
Они, их родители, их деды - приехали в Украину из КАЦАПИИ. В разное время и они досих пор живут в СССР и ЖДУТ ПУТИНА, русских, которые их освободят от бандеровцев!!!
Еще раз повторю - ЭТО КОЛОНИЗАТОРЫ!! Пора прекратить употреблять слово "сепаратисты"!!
Колонизаторы и точка! И думать, как их адаптировать к реальной жизни в независимой от России Украине!
Но ума-то не хватает, у наших политиков!
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Значит мы с вами чем-то похожи .
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Но зато стоит зайти в интернет,как тут тысячи людей розрываються что мол всех предателей гнать, да резать и т.д...
И то же самое насчет войны на востоке...все патриоты только в словах на форумах... А просто выйти на улицу и что то попытаться изменить, к сожалению на это способны только единицы.... ГАНЬБА...((((
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Вот жеж немощные отбросы...
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09.05.2017 09:48
В чем смысл этого праздника? Только в одном - в легитимации советского наследия и опосредованной, но четкой реабилитации сталинизма.
9-ое мая - ГЛАВНЫЙ советский праздник. Он стал таковым в эпоху Брежнева, потеснив даже 7-ое ноября. Победа над Гитлером стала главным ценностным и смысловым «козырем» советизма. Именно 9-ое мая утверждало советчину в массовом русском сознании и в мировой истории, «освящало» советчину, делало ее как бы исторически состоятельной, «прогрессивной». «День Победы» стал, казалось бы, неоспоримым аргументом, позволяющим Кремлю говорить свысока не только с сателлитами, но и с Западом. 9-ое мая стало палладиумом советизма, его сакральной исторической вершиной, затмившей даже перспективу коммунистического будущего.
И неслучайно, когда в эпоху раннего Ельцина антисоветизм доминировал, 9-ое мая явно потухло, отодвинулось, несколько ушло на второй план. Но по мере того, как курс на десоветизацию все более буксовал и проваливался, 9-ое мая вновь выступало, выпячивалось на смысловую авансцену. Вспомним 1995 год, пятидесятилетие победы. Именно тогда 9-ое мая впервые после распада СССР было отмечено в России с царским размахом и пышностью. Несомненно, в этом сыграла свою роль колониальная Чеченская война, которую тогда вел Кремль: властям потребовались «неостывшие», жившие в массовом сознании символы имперской мощи и всенародного единения, и главным из них является, конечно, 9-ое мая.
И хотя в следующем, 1996 году, Ельцин в ходе своей предвыборной президентской кампании активно разыгрывал в пику Зюганову антисоветскую карту (вплоть до сочувственных телепередач о Власове и атамане Краснове), в целом становилось понятно, что десоветизация не состоялась. И знаком этого стал, повторяю, характер празднования 50-летия победы. 9-ое мая, как риф, встало прямо по курсу политического пути Ельцина. Он мог этот риф изящно обойти. Для этого надо было лишь перенести акцент празднования на 8-ое мая - на тот день, когда вся Европа отмечает окончание Второй мировой войны. В начале 90-х, на волне того антисоветизма, на свежих руинах СССР у Ельцина были все возможности для такого маневра. Однако Ельцин не проявил в данном случае ни ума, ни воли. Вместо того, чтобы создавать новые, позитивные мифы, он, партаппаратчик, предпочел эксплуатировать старые - и в результате стал их жертвой.
Провал десоветизации не мог не вызвать усиление позиций реваншистских сил, сосредоточенных, прежде всего, в КГБ. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что после прихода к власти Путина градус празднования «Дня победы» последовательно нарастал. И это не случайно: Путин с самого начала прекрасно сознавал ключевое значение 9-го мая для своего курса на неосоветизм и мягкую реабилитацию всего советского, а точнее, сталинского наследия. Путин отлично понимает, что 9-ое мая - это та пуповина, которая надежно связывает российский электорат с советским прошлым, делая это прошлое нашим настоящим. 9-ое мая стало тем рифом, на который напоролся Август-91.
Путину в первую очередь важна не победа над нацизмом как таковая, а то, чтобы ее, эту победу, отмечали по советскому, особому, календарю, а не по европейскому. Чтобы именно по советскому календарю выстраивала себя массовая российская ментальность. Путину надо, чтобы все лидеры мира (прежде всего, Западного мира) приезжали в его Москву, как в Мекку победы над абсолютным злом. Путин и его клика считают, что 9-ое мая - это вечная индульгенция, выданная историей России и лично ему, Путину. В его глазах 9-ое мая - гарант неприкосновенности его (и вообще - российско-имперской) политической системы. 9-ое мая - это сейчас, по сути, мистериально-смысловая реабилитация всей сталинско-брежневской империи, продолжением коей является РФ. Путин видит смысл своей деятельности в восстановлении имперской связи времен, казалось, прерванной в Августе-91. И восстанавливается эта роковая связь времен, прежде всего, через 9-ое мая.
Фото: Reuters
Не случайно, что именно при Путине празднование «Дня победы» приобрело голливудско-гротескные и даже болезненные, почти безумные, прямо-таки психопатические черты. Сталин, как известно, 9-ое мая вообще не праздновал (он был явно разочарован половинчатыми результатами войны). Брежнев сделал эту дату культовой (он придумал «вечный огонь», да и кошмарная «Родина-мать» на Мамаевом кургане хороша). Но «по-настоящему» ее стал отмечать Путин. Путин намного превзошел даже Брежнева. Он сделал эту дату круглогодичной: «георгиевские» ленточки развиваются на автомобилях и зимой и летом. Можно сесть в новогоднее такси и увидеть пожухший «победный» бантик на зеркале заднего вида. Это уже не празднование конкретной даты, а постоянно подогреваемая государственно-общественная религия с чертами бреда. «Колорадская» ленточка стала знаком гражданской и политической лояльности, а после весны 2014-го - едкой меткой агрессии против Украины.
Мы видим, как культ «Дня победы» отбросил нас в советское прошлое. И не просто в советское, а в сталинское прошлое: из этого культа отчетливо проступает лик Сталина и новый культ личности - культ личности Путина. Я знаю, чем рискую, но скажу: это объективно реакционный праздник, ставший мощным ментальным рычагом, повернувшим нас назад. «День победы» стал эдаким пиратским топором, зловредно подсунутым под политический компас постсоветской России.
Эту природу 9-го мая хорошо поняла Прибалтика, радикально порвавшая с советским прошлым, и, конечно, нынешняя Украина, недавно запретившая советскую символику и перенесшая смысловой акцент на общеевропейское 8-ое мая. Начав с массового сноса памятников Ленину, Украина Майдана сейчас вышла на ревизию культа «Дня победы». Такова неумолимая, очистительная логика последовательного антисоветизма.
Автор: Алексей Широпаев
Источник: Русская Фабула
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