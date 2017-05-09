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 "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл#дь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой. ВИДЕО

николаев 9 мая

Во вторник, 9 мая, на площади Соборной в Николаеве произошел конфликт из-за бабушки, которая надела себе на грудь георгиевскую ленточку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новости N".

Полиция попросила пожилую женщину снять ленточку во избежание провокации, что делать она категорически отказалась. За нее вступились агрессивные люди, которые также находились на площади.

Один из мужчин пригрозил полицейскому: "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл#дь, на месте убьем падлу такую!".




В ходе конфликта полиции и прохожих к бабушке подошел мужчина, который протянул ей мак и попросил прикрепить его поверх ленты во избежание конфликтов. Старушка категорически отказалась, выразившись непечатно.



Смотрите также: "Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО


Атошник Олег Кравец сорвал с груди бабушки георгиевскую ленточку. За это пожилая женщина попыталась потягать его "за грудки", однако весовые категории были явно не равны. Образовалась толпа: одни защищали старушку, другие, наоборот, желали расправы. Бабушку взяли в двойное кольцо полицейские и более десяти минут удерживали толпу вокруг нее. Затем пожилую женщину все же удалось провести к памятнику Ольшанцам.



Смотрите также: "Пидармон, бл#дь! Дай Бог, накажут вас всех, бл#дь", - жители Мариуполя ругаются из-за сепаратистской символики возле памятника "Жертвам фашизма". ВИДЕО



Смотрите также: "Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Бабка тварь,провокаторша,надобыло с нее вместе с лентой колорадской и трусы снять..пфф)
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Прикольно: вата выдохлась - тот кульковальцювальник, шо пркрывался бабуськиной-высохшиймоск власовской колорадо-лентой, бдительность потерял. Наугрожался полицейскому на статью. P.S. бабуська , в лучшем случае- дите войны, либо в худшем - несовершеннолетняя тыловая крыса. Но как бы там ни было , орки сдулись.
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а той здоровенний Мордахай біля бабки як крутився ,поліції погрожував ,казав що поліції не існує,України теж... і ніхто його не затримав ,чи хоч би переі*авпалицею ........
нема героїв в тилу України
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Все будет чики-пики. зачем накалять ситуацию в праздник. Материал обработается - будет по свободе явка по повестке или драп-марш -чумадан ваакзал...
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Это же явная провокация с пожилой женщиной с лентой колорадской лентой! Нам мало Донбасса? Забыли как такие же с иконами стояли? Забыли?! Сколько еще нужно крови пролить,что бы прекратить это безобразие? Сегодня такие же провокации были во многих городах! У нас гибнут в АТО каждый день,почему не сделать пока рабочим днем 9 мая?! В стране сейчас не стабильная обстановка!
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Конечно провокация,готовая распятая бабушка.Только теперь эти столкновения нужны не столько Кремлю,как больше барыгам с Банковой. Сейчас народу будет не до борьбы за свои права,за уровень жизни,друг друга будут избивать за цвет носового платка или подкладки на плаще.
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А Вам не кажетца что Мы поебуем опять страну?А?
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ви свою "срану" вже давно проїбали разом з Хуйлом .а ми свою починаємо будувати ! Тому нахер за "паребрік" бику!
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"Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой - Цензор.НЕТ 3827Liza Bogutskaya
8 год. ·

Смотрю прямой эфир радио Свобода.
"Бессмертный полк" охраняет полиция. Остановила их возле заблокированного офиса ОУН. Полк скандирует: "Фашизм не пройдет".
СЛУШАЙТЕ!!!!
То же самое орали рашистские сепаратисты в Крыму, когда начиналась аннексия!
Блядь! Одни маты во рту! Неужели не в силах президента было запретить этот шабаш? У нас в стране нет президента!
У нас есть АГЕНТ ПУТИНА!!! на посту президента страны!
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Жирную свинью в очках отправить в АТО, дать лопату и рыть окопы, а ту тварь, что кричала бандеры-бандеры лишить "бандЄрАвскАй" пенсии!
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...дурнів розводять фігнею- а в цей час онні "спасителі" Батьківщини грабують що тих , що тих ...
...о Боже- дай їм всім розуму....
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Полиция могла изначально того одного здорового и самого буйного провокатора упаковать за угрозу убийством (статья в УК) и на этом всё закончилось бы сразу. Вместо этого дали сделать получасовый постановочный цирк с той бабушкой, бугай таскал её перед собой как щит, пробивал ею все толпы.
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Что за полиция??? Услышал угрозу жизни, камера зафиксировала, раком, наручники , дело в суд и штраф, больше гавкать не будет. Так нет, цюцюкают с ним гориллой
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в лугандоне бабку уже увезли бы на подвал, вот так то.
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Ну що сказати? Слів нема. Здала жопа барижна Україну риго-кацапам. Мусора "пакували" тільки ПАТРІОТІВ, УКРАЇНЦІВ. РигоАнали, при підпримці "нової поліції," і на сході України і на півдні, показали хто на данний час в "домє хазяин". Сумно. Якщо зважити на те, що в бпп половина ригів, то зрозуміло, що відкритий союз бариг з ригами не за горами. Антиукраїнський шабаш сьогодні в Україні очолила "влада".
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Идея не моя,на днях услышал,новый сезон "Мы из будущего" российский патриотический сериал,с перемещениями во времени.На этот раз не сериал ,а короткометражка.Теперь эти ребята попадают в 1943г прямо с парада 9мая 2017г из Москвы.Естественно в руках российский власовский триколор,а на груди-власовская колорадская лента. И тут же были расстреляны на месте,был такой приказ-власовцев в плен не брать. Всё,кино кончилось.
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Ветераны по 70 - 80 лет которые только родились во время ВОВ ? Это видно они гниды после войны своими массовыми убийствами, репрессиями, депортациями .. украинского народа, и за свою преданность к кремлёвским коммуно - фашистам стали участниками войны. А теперь этих продажных кацапских холуёв, их хозяева кремлёвские фашисты заставили предавать свою Родину. И кто эти жалкие продажные кацапские прихвостни предавшие за 30 кровавых кремлёвских сребреников Иуды от )(уйла свой родной гордый украинский народ, свою Украину? В украинского народа такая падаль без своей Родину вот такие грязные кацапские затычки которых используют кремлёвские фашисты преступники вызывают одну только ненависть и презрение. Они жалкие исполнительные шавки лающие и только по команде своего хозяина ужасного лапотного кацапа фашиста )(уйла - путлина. Это опустившиеся продажная падаль -мерзость они уже не украинцы а недокацапы и лютые враги Украинской державе и многомиллионному свободолюбивому украинскому народу, который к большому сожалению пока ещё таких как эти продажные твари маскирующиеся под ветеранов ВОВ полностью всех не добил.
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Кацапье в 2013 году даже в мыслях не могло представлять, что большинство людей им будут кричать в след Чемодан-вокзал-параша
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Нечисть активизировалась по всей стране!
А педро под шумок и скандалы воровать удобнее!
Падлюча вата повылазила по всей стране,жопоблоковские гроши отрабатывает!
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Я За Мир 639783a9 ви питаєте? Щойно доводив це дружині, плакала, каже що я нацист, а я кажу що не бачу сенсу в цих парадах, бо вшанувати свого загиблого діда можу мовчки і не тільки 9 травня, і не обов'язково бухать, слухать проповідь мера та інших ряжених якось мені не дуже хочеться. А шоби от так свої нерви тріпать і доказувати гречаним макакам що георгіївська тряпка використовувались на нагородах власова а потім поширена при хуйлівскому нападі так то не доходить.
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миллионы наших с вами средств на контроль СБУ, ГПУ, НГУ... ватного шабаша в Одессе 2-го мая,
разрешенный шабаш победобесия сегодня и мыльная опера по его "защите",
миллионы потраченных средств на евровидение в воюющей стране... и
постоянное освещение в СМИ єтих никчемных акций, которые в состоянии упредить даже Таджикистан, но, почему-то, не воюющая с россией Украина.
А вы говорите, што Минстець не працює... Хаха... Ще як працює)))...
Вам ежеминутно заливают гигабайты говна зашиворот, лишь бы вы забыли о войне и наживающихся на ней мародерах из печерского треугольника.
Пилите гири, шуры, они хоть и чугунные, так и вам ведь похрен, шо пилить. Шо дали - то и пилите, лохи)))...
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ОБЕ СТОРОНЫ - ИДИОТЫ. ЗАЧЕМ НАКАЛЯТЬ ОБСТАНОВКУ? ЛИШНИЙ РАЗ ДАЛИ ПОВОД РУСНЕ ПОВЫТЬ ПРО ПОБИТЫХ ВЫТИРАНОВ "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой - Цензор.НЕТ 1306

НУ ДАЛИ БЫ БАБКЕ ПОЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ. ХЕР С НЕЙ , С ТОЙ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ. ЕЩЕ С ДЕСЯТОК ЛЕТ - ВЕТЕРАНОВ НЕ БУДЕТ, ТОГДА УЖЕ И МОЖНО БУДЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ. А РАЗ В ГОД - НА 9 МАЯ ПУСТЬ СТАРИКИ СПОКОЙНО ПРОВЕДУТ ЭТОТ ДЕНЬ.

НУ А БАБКА ТОЖЕ: МОГЛА БЫ СПОКОЙНО, БЕЗ ЛЕНТОЧКИ ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ, НО НЕТ ЖЕ, С УПОРСТВОМ ИЩУТ ПРОБЛЕМ НА СВОИ СЕДИНЫ.
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А что мы на недоразвитую русню должны обращать внимание? Зачем? русня это низшая раса плоских червей или вредоносных насекомых
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Нельзя разрешать, общество не должно успокоиться, оно должно бурлить, кипеть, как котел. Это позволяет делать умным людям большие дела, отвлекая внимание.
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Именно общество это запрещает,но до отдельных индивидуумов, с внедренным в них ватным идиотизмом,туго доходит.
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Поэтому некоторые людишки и пытаются провоцировать общество , подстрекая его цеплять на себя колорадские ленты . !!!
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Ты уверен что через десяток лет ветеранов войны уже не будет . ? Я вот сомневаюсь . . Думаю что они ещё будут этак , лет даже через 50 . !! Мне уже кажется что они вечные , и даже не стареют .. Вот эта же держиморда , что на видео , нацепит на себя дедовы медали и будет рассказывать как оно заваевало их на хронте . !!
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Кацапье в 2013 году даже в мыслях не могло представлять, что большинство людей им будут кричать в след Чемодан-вокзал-параша
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Ага, их хрен выгонишь, они скорее всех сожрут, животные
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Эту кацапскую старую блядь надо арматурой вы-бать!!!
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это какой то позор.кучка красноперых прихвостней русни под охраной полицаев очьень важьно. Думаю уже в следующем году не будет ни шествий ваты на 9 мая ни прочих атрибутов мордовских ундеменшей. Вату в этом году не пистили, но в следующий раз думаю ее будут шкварить только за то что она вылезет с красным или полосатым фетишом.
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Это 9 мая последнее. Больше его праздновать не будут .. Как и первое и второе .. Будет только день скорби по погибшим во второй мировой войне 8 мая .. Как везде в Европе .
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Запретить на конституционном уровне цирк в честь павшим воинам и невинных. Это не праздник это не победа. Это капитуляция нацистов и окончание Второй Мировой и окончание геноцида. Окончание войны это не аргумент чтобы устраивать ПРАЗДНИК, плясать, пить водку и ГОРДИТЬСЯ миллионами павших солдат и миллионами убитых невинных ДУШ. Это БЛЯДСТВО обязано закончиться. На самом деле это день траура и памяти погибшим людям в этой войне. Так считали и знали ВЕТЕРАНЫ которых уже нет с нами.
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9 мая давно нужно было сделать обыкновенным рабочим днём. А 8 мая выходным. Бабулькам вежливо доносить что Путину они не нужны. Он их по сути ненавидит. Крутить бабулькам речи Путина про пьяных шахтёров и про то как и где стоят российские солдаты за спинами женщин и детей. Про Арсения Павлова боевика садиста ДНР по прозвищу Моторола показать бабулькам кино. Про садиста труса и подонка Мишу Толстых по прозвищу Гиви (он же Цыган но же Грек ) показать кино. Больше информации. Бабулькам дедулькам и не только по телевизору. Хочешь получить пенсию прослушай лекцию и посмотри кино про истинное лицо Путина и российского фашизма.
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Ця пожила і зовсім нерозумна дама була втягненя в чисто путінську схєму : "в первых рядах будут старики , женщины и дети ,а мы за их спинами , и пускай попробуют.." .... Ну ви поняли ,цеж спецом хтось, граючи на почуттях і пам"яті ,вмовив її нацепити ту злосчасну провокативну колорадську стрічку.Мол , жєнщіну нє тронут , попробуем пройдёт ли пропаганда. Ну от , непройшла .Але парискорбно те, шо такої вати , як ця дама , нащадків воІнов Асвабадитєлєй( російських окупантів) ще повно . Родились на чужій загарбаній їхніми батьками землі , от і пожинают "уваженіє".
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Ума-то не хватает, как говорил Евдокимов!!!
Эту старуху кто-то науськал, очевидно заплатил, а у наших полицаев не хватает ума объяснить
этой полоумной, что в время ВОВ ее бы за нацистскую символику расстреляли бы на месте!!!

Не умеем и мы доходчиво объяснить вате, кто они такие...
Пора называть вещи своими именами, не стесняясь!!
Это КОЛОНИЗАТОРЫ!!! Рядом - дети КОЛОНИЗАТОРОВ!!!
Конечно, провокация не исключена, однако мне кажется, что мозги этих

динозавров до сих пор живут в СССР!!

Они, их родители, их деды - приехали в Украину из КАЦАПИИ. В разное время и они досих пор живут в СССР и ЖДУТ ПУТИНА, русских, которые их освободят от бандеровцев!!!
Еще раз повторю - ЭТО КОЛОНИЗАТОРЫ!! Пора прекратить употреблять слово "сепаратисты"!!
Колонизаторы и точка! И думать, как их адаптировать к реальной жизни в независимой от России Украине!
Но ума-то не хватает, у наших политиков!
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Мне очень нравится такие моменты, когда люди ловят одну и туже волну в одно и тоже время .
Значит мы с вами чем-то похожи .
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Чем больше смотрю новости, и читаю эти коменты, тем больше "херею" с нашего народа. И дело косаетса не только сегодняшнего... Хотя и поражает, когда толпа по сути сепаров выходит на свои парады, а мусорня (именно мусорня а не полиция. полиции как таковой в нашей стране нету и ничего особо не изменилось, все тот же беркут только в другой форме) их по большей части охраняет. В альтернативе сепарам выходят только горстки людей, да то только по большей части из патриотических организаций...
Но зато стоит зайти в интернет,как тут тысячи людей розрываються что мол всех предателей гнать, да резать и т.д...
И то же самое насчет войны на востоке...все патриоты только в словах на форумах... А просто выйти на улицу и что то попытаться изменить, к сожалению на это способны только единицы.... ГАНЬБА...((((
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Не ходи по росе, босых ног не мочи - лучше выпей ламой, только так не кричи.
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Праздновать было всласть 9 мая, только бабушкам, которые на машинках строчили приказы расстрелять врага народа и тд. Кремлёвские ветераны со времени СССР, все в основном работники политического управления. От того они такие были жирные и лощёные. Что при Брежневе, все полковники, генералы в отставке, что при Путине ничего не изменилось. Зачем это нужно Вове Путину ? Ведь его Андропов бы просто повесил и даже тишайший Черненко. Питерской нефтяной братве просто нужна сказка для прослойки быдла 1945 - 1980 годов рождения. Эта прослойка в России, гораздо многочисленней, чем в Украине. У нас же просто реагируют и сами того не желая подыгрывают Путину, обращая внимания на все внутри российские игры исключительно для российского быдла. Пора перестать вообще обращать внимание на Россию с её праздниками для её быдла. Что касается наших дурковатых бабулек, и дедулек, то нужно вести нормальную контрпропаганду, которая по сути и пропагандой не будет, а чистой правдой, что Путину они нахуй обосрались как и бабульки дедульки Донецка и Луганска, которых Путин просто убивает уже третий год. Более того нужно рассказывать этим бабулькам правду, что Путин вообще ненавидит стариков, даже своей России.
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Опять за бабками эти суки-мордовороты прячутся...
Вот жеж немощные отбросы...
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Чомусь дуже сподобалась ця сьогоднішня фотка з Севастополю...

"Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой - Цензор.НЕТ 3093
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І що там тобі сподобалось? Наче уважно придивлявся, бачу лише колаборантів та мордву...
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Я ж не кажу, що воно гарне... А сподобалось те, що в ньому весь сенс цього свята: до ветерану зовсім нікому нема справи, він там зайвий...
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Символично, да. Но и ветеран тоже "символичный" - он ветеран вооружённых сил, но не войны. По внешности ему около 70 лет.
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Наверняка имелось ввиду повторить ещё по одной "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой - Цензор.НЕТ 2870. Это они конечно ещё могут , но не более .
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Всякие ленточки любили носить партийные работники.
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9 мая пройдет, а бабку нужно вычислить и расклеить ее фото по всех собесах, жеках, сходках пенсионеров , ближайших от ее дома магазинах как сепаратистку, человека ненавидящего Украину. Пускай народ живущий рядом с ней выскажут все, что о ней думают. Думаю , что на следующий год она не то, что колорадку не оденет, но и из дома не вылезет.
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Вот так же думали и в совке , что всем в СССР на санкции нас.ать .. А оказалось что нет , он взял и склеил ласты . ! И не такое переживали ,, да не пережили , блин . !! .
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"Пустітє єйо, она воєвала"! Старій бляді від сили 80-т.
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Вы слышали кто то из толпы кричал: любите Украину, любите Ее сами? Я не хочу жить в одной стране с такими уродищами комуняцкими
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- Нічого страшного. Скоро ця стара ватна курва сама здохне. Їй, і таким як вона, на цвинтарі вже давно прогули пишуть.
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Сьогодні був свідком,коли "ветеран" чехських подій (а прибрехав і венгерських) називав себе ветераном. а старушка йому кланялась і дякувала. Маразм . Сам маю багато років ,але хочу щоб моє покоління вже не мало можливість показувати дебілізм і використання росії в своїх імперських цілях.. Кацапня проживши в Україні десятки років, та і не признала її своєю батьківщиною. Гени монголо-татарського панування в расеє дають свої наслідки.
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Дурепа стара погодилася бути живцем для циркової програми побєдобєсія.
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Этого жирного ватопетуха задержали и открыли уголовное производство за угрозы в адрес полицейских.
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Если правда- здорово! А можно имя и адрес проживания "умного борова"? Да и "бабушку" опознать!
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Эту бабушку в ну 45год,скоклЬко лет лагерей бы получила бы дура???А касабский флаг на параде 45 го валялся с нацистким воле (домика) ленина.Это по.....беда.
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Саме ці гниди закликали Хй#ла і війну в Україну,саме через них гинуть наші кращі хлопці,що з гнидами церемонитися,це ж вороги .
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К пониманию 9-го мая
09.05.2017 09:48
В чем смысл этого праздника? Только в одном - в легитимации советского наследия и опосредованной, но четкой реабилитации сталинизма.
9-ое мая - ГЛАВНЫЙ советский праздник. Он стал таковым в эпоху Брежнева, потеснив даже 7-ое ноября. Победа над Гитлером стала главным ценностным и смысловым «козырем» советизма. Именно 9-ое мая утверждало советчину в массовом русском сознании и в мировой истории, «освящало» советчину, делало ее как бы исторически состоятельной, «прогрессивной». «День Победы» стал, казалось бы, неоспоримым аргументом, позволяющим Кремлю говорить свысока не только с сателлитами, но и с Западом. 9-ое мая стало палладиумом советизма, его сакральной исторической вершиной, затмившей даже перспективу коммунистического будущего.
И неслучайно, когда в эпоху раннего Ельцина антисоветизм доминировал, 9-ое мая явно потухло, отодвинулось, несколько ушло на второй план. Но по мере того, как курс на десоветизацию все более буксовал и проваливался, 9-ое мая вновь выступало, выпячивалось на смысловую авансцену. Вспомним 1995 год, пятидесятилетие победы. Именно тогда 9-ое мая впервые после распада СССР было отмечено в России с царским размахом и пышностью. Несомненно, в этом сыграла свою роль колониальная Чеченская война, которую тогда вел Кремль: властям потребовались «неостывшие», жившие в массовом сознании символы имперской мощи и всенародного единения, и главным из них является, конечно, 9-ое мая.
И хотя в следующем, 1996 году, Ельцин в ходе своей предвыборной президентской кампании активно разыгрывал в пику Зюганову антисоветскую карту (вплоть до сочувственных телепередач о Власове и атамане Краснове), в целом становилось понятно, что десоветизация не состоялась. И знаком этого стал, повторяю, характер празднования 50-летия победы. 9-ое мая, как риф, встало прямо по курсу политического пути Ельцина. Он мог этот риф изящно обойти. Для этого надо было лишь перенести акцент празднования на 8-ое мая - на тот день, когда вся Европа отмечает окончание Второй мировой войны. В начале 90-х, на волне того антисоветизма, на свежих руинах СССР у Ельцина были все возможности для такого маневра. Однако Ельцин не проявил в данном случае ни ума, ни воли. Вместо того, чтобы создавать новые, позитивные мифы, он, партаппаратчик, предпочел эксплуатировать старые - и в результате стал их жертвой.
Провал десоветизации не мог не вызвать усиление позиций реваншистских сил, сосредоточенных, прежде всего, в КГБ. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что после прихода к власти Путина градус празднования «Дня победы» последовательно нарастал. И это не случайно: Путин с самого начала прекрасно сознавал ключевое значение 9-го мая для своего курса на неосоветизм и мягкую реабилитацию всего советского, а точнее, сталинского наследия. Путин отлично понимает, что 9-ое мая - это та пуповина, которая надежно связывает российский электорат с советским прошлым, делая это прошлое нашим настоящим. 9-ое мая стало тем рифом, на который напоролся Август-91.
Путину в первую очередь важна не победа над нацизмом как таковая, а то, чтобы ее, эту победу, отмечали по советскому, особому, календарю, а не по европейскому. Чтобы именно по советскому календарю выстраивала себя массовая российская ментальность. Путину надо, чтобы все лидеры мира (прежде всего, Западного мира) приезжали в его Москву, как в Мекку победы над абсолютным злом. Путин и его клика считают, что 9-ое мая - это вечная индульгенция, выданная историей России и лично ему, Путину. В его глазах 9-ое мая - гарант неприкосновенности его (и вообще - российско-имперской) политической системы. 9-ое мая - это сейчас, по сути, мистериально-смысловая реабилитация всей сталинско-брежневской империи, продолжением коей является РФ. Путин видит смысл своей деятельности в восстановлении имперской связи времен, казалось, прерванной в Августе-91. И восстанавливается эта роковая связь времен, прежде всего, через 9-ое мая.

Фото: Reuters

Не случайно, что именно при Путине празднование «Дня победы» приобрело голливудско-гротескные и даже болезненные, почти безумные, прямо-таки психопатические черты. Сталин, как известно, 9-ое мая вообще не праздновал (он был явно разочарован половинчатыми результатами войны). Брежнев сделал эту дату культовой (он придумал «вечный огонь», да и кошмарная «Родина-мать» на Мамаевом кургане хороша). Но «по-настоящему» ее стал отмечать Путин. Путин намного превзошел даже Брежнева. Он сделал эту дату круглогодичной: «георгиевские» ленточки развиваются на автомобилях и зимой и летом. Можно сесть в новогоднее такси и увидеть пожухший «победный» бантик на зеркале заднего вида. Это уже не празднование конкретной даты, а постоянно подогреваемая государственно-общественная религия с чертами бреда. «Колорадская» ленточка стала знаком гражданской и политической лояльности, а после весны 2014-го - едкой меткой агрессии против Украины.
Мы видим, как культ «Дня победы» отбросил нас в советское прошлое. И не просто в советское, а в сталинское прошлое: из этого культа отчетливо проступает лик Сталина и новый культ личности - культ личности Путина. Я знаю, чем рискую, но скажу: это объективно реакционный праздник, ставший мощным ментальным рычагом, повернувшим нас назад. «День победы» стал эдаким пиратским топором, зловредно подсунутым под политический компас постсоветской России.
Эту природу 9-го мая хорошо поняла Прибалтика, радикально порвавшая с советским прошлым, и, конечно, нынешняя Украина, недавно запретившая советскую символику и перенесшая смысловой акцент на общеевропейское 8-ое мая. Начав с массового сноса памятников Ленину, Украина Майдана сейчас вышла на ревизию культа «Дня победы». Такова неумолимая, очистительная логика последовательного антисоветизма.

Автор: Алексей Широпаев

Источник: Русская Фабула

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Не так чтоб очень много и в основном латентные. Многие или сами прошли мобилизацию, или имеют родных близких или знакомых прошедших через 79-ку или другие части ВСУ. И эти люди уже никогда не поверят в ватную )(уйню.
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просмотрел до конца видео.моё мнение-это хорошо организованная,проплаченная провокация организованная рашкой!УКРАИНЦЫ!будьте бдительны!
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Наразі самому молодому ветерану ВВВ може бути не менше 91 року
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по всем этим выродкам титушкам тюрьма украинская плачет!этого пидора жирного опустили бы сразу,а остальных лжеветеранов пенсионеристых,старых сук просто зачморили бы!
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Того падлу, котрий понти колотить, першого закрить. Шоб не виябував..ся
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Бабця видно стара мазохістка, люлей захотіла відхопити. Дарма поліцаї лишили її задоволення. Коли їй ще випаде така нагода?
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Шановні дописувачі, а який х й дасть Вам гарантію, що через рік, (в зв язку з політикою жидів) Вам не запіздують по обличчю СИНЬО ЖОВТОЮ стрічкою...
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Бабушку треба було повалити на землю і пиздити ногами, поки з єбала не потік совковий мозок
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