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 "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой. ВИДЕО

николаев 9 мая

Во вторник, 9 мая, на площади Соборной в Николаеве произошел конфликт из-за бабушки, которая надела себе на грудь георгиевскую ленточку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новости N".

Полиция попросила пожилую женщину снять ленточку во избежание провокации, что делать она категорически отказалась. За нее вступились агрессивные люди, которые также находились на площади.

Один из мужчин пригрозил полицейскому: "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!".




В ходе конфликта полиции и прохожих к бабушке подошел мужчина, который протянул ей мак и попросил прикрепить его поверх ленты во избежание конфликтов. Старушка категорически отказалась, выразившись непечатно.



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Атошник Олег Кравец сорвал с груди бабушки георгиевскую ленточку. За это пожилая женщина попыталась потягать его "за грудки", однако весовые категории были явно не равны. Образовалась толпа: одни защищали старушку, другие, наоборот, желали расправы. Бабушку взяли в двойное кольцо полицейские и более десяти минут удерживали толпу вокруг нее. Затем пожилую женщину все же удалось провести к памятнику Ольшанцам.



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так кто поверит в то,что сегодняшние рашистские провокации в Украине, небыли согласованны их организаторами с ,МВД.СБУ???..кто поверит.что МВД,СБУ.не в курсе кто организаторы и за чьи деньги ети поставновки...?
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вот значит так внучек, сижу я в танке под Магаданом... и тут в танк - пиздык - снаряд попал, понимаю что мне крант, надо ноги делать... я в верхний люк - а там фашисты ! я в нижний - а там вертухаи наши лагерные, с пулеметом, пасут суки !
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Власовская символика русских нацистов и фашистов типа гиоргиевской ленты в Украине запрещена! Одел гергиевскую ленту,значит ты русский фашист!﻿
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Якби народу дозволили мати зброю і застосовувати її, не було б ні "АТО", ні тим більше цих сраних лєнточок. А цього бугая, що бабульку захищав, просто пристрілили б нафіґ. Хай ще дякує поліції, що живий ходить.
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пробежался по новостям - "веселый" день"Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой - Цензор.НЕТ 8470
с ума посходили с этой победобесной ссаниной"Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой - Цензор.НЕТ 1258походу я единственный которому плевать что было 72 года назад
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А че ты не нарисовал портрет порошенки и гройсмона.Сейчас они любимцы народные.
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Моїй мамі у 45- році було 13 років-- дитина війни..Зараз вона вже ледве ходить і то тільки по хаті..А де воювала ця агресивна сива кобила з колорадською стрічкою..скільки років їй було у 45-му?? ВЗАГАЛІ ТАКТИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НЕ ПРАВИЛЬНА..УСІХ ЦИХ КОБИЛ І ЇХ ОХОРОНЦІВ -- НА СПИСОК А ПОТІМ ПЕРЕВІРИТИ НА ВОШИВІСТЬ ДО ДІДА-ПРАДІДА І ДОБРЯЧЕ ПРИЩЕМИТИ.. впевнена-- ніхто із них не воював тож досить влаштовувати шабаші..у нас вже є ветерани нової війни, і діти нової війни і вдови і сироти..допоки ці зграї старих вампірів будуть кружляти містами моєї країни? СБУ-шники, приступіть нарешті до своєї роботи бо видать у нас і 150 років по війні будуть ходити отакі-о "ветеранші"
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лысому борову, со складчатым затылком, нужно линзы положить в разные карманы!!!
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Бабка в этом кипише уже ничего не соображает, только упорно повторяет в уме слова: "запомни старая, надо пройти один квартал с этой фигней - получишь 100 американских денег, месяц просыхать не будешь"
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Опять ты предана тирану
и правит церковью сатана
ты скоро кровью захлебнёшься
прощай Россия навсегда

Когда невежа низкорослый
в крови утопит пол страны
ты вдруг проснёшься ото сна
с петлёй на шее навсегда

Опять прольются реки крови
снова прольются слёзы вдов
опять пройдёшься сапогами
по полю с множеством цветов

Опять зажжёшь ты факел смерти
и зашвырнёшь соседке в дом
твоё могущество вдруг рухнет
но это будет всё потом

Ты ослабеешь спотыкнёшься
ты распадёшься на куски
и наконец то ты проснёшься
но ты сгоришь в огне своём

Друзья твои тебя покинут
и все забудут про тебя
и помогите не услышат
и близок ад как никогда

Ты разожгла огонь пожара
ты предала своих друзей
но через век себя ты спросишь
а было это всё зачем...
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Светка, нахрена ты свой опус запостила под моим философским рассуждением?
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Посмотрите на возраст митингуюших-протестующих- прихильников рашки. Молодые - протестуют за деньги. А остальные - пока не вымрут , родившиеся до 1950 года - Украины , как успешного государства не будет. Они будут постоянно раскачивать ситуацию. Я знаю, что говорю. Работаю с ветеранами. Кстати 1950 г.р. Знаю настроения. Сталин, Жуков - это все!
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ЧТО НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ БЫЛО ГРОМКО И ЧЁТКО......... ТВАРИ С ТАКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ УБИВАЮТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ НАШИХ СЫНОВЕЙ.
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конечно же полицайские ублюдки просто обожают фашистские символы - например колорадские георгиевские ленты (не путать с гвардейскими), которые носили власовские ублюдки, воевавшие на стороне фашистской Германии...
не нужно расстраиваться, нужно все это сразу рассказывать всем в толпе!... рассказывать кто перед ними с колорадками - фашистские недобитки, провокаторы и подонки!....
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Ребята, Вы реально запутали. Внесите уже определенность - скажите просто, что Вы не благодарны Советской Армии за освобождение Украины и дальнейшее взятие Берлина, т.к. эта армия, освободив от немецкой оккупации, установила оккупационный коммунистический режим. Вы свободная нация и ОУН победила бы немцев и без Красной Армии, просто не хватило времени. Поэтому никакой символики Красной Армии быть не должно даже 9 Мая, а Ваши деды это просто жертвы режима. Это Ваше право, вы молодые, это не Вы там воевали потому делайте, как хотите. Но внесите определенность.
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Вношу... один из парадов... сравни с нонешним... почуствуй разницу... та краще мовчи...
https://www.youtube.com/watch?v=nJo3axG-UuM
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В Красной Армии не было таких символов как Георгиевская лента (это атрибут царской армии). За Георгиевскую символику красные в гражданскую расстреливали белых.
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статья "УГРОЗА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ..." и к бабке не ходи
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Та це пиздець... Вік цієї старої дури не може бути відмовкою... Бачиш колорадку, бий одразу між очі. За такими адептами одразу іде Гіркін, Безлер і російська зброя. До колорадів потрібна нульова толерантність... Якщо ви цього не зробите, потім вони будуть розстрілювати "бєз суда и следствия"... Чекісти вони завжди такі.
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Перевірена тактика рашистів"женщин и детей вперед" а два мордоворота ззаді,само гнида не оділо стрічку бо вмить шкельця з окулярів в табло влізли б.
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ржач на последнем видео---сопли---бабушки и фраза-он мне ленточку порвал
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Зря смеёшся...
Хрен его знает, что у неё там на "ленточке" держалось...
Может труселя, а может и матка...
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і хуйло з вілкулом-- гарна ідея позбавляти пенсії за нтидержавну діяльність чи символіку...
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Разве это не угроза сепарским ватным недобитком полицейскому лишить его жизни?? Чего вы сопли жуете? По морде, в каталажку и всё
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"Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой - Цензор.НЕТ 6928
Так что же празднуем,мордоряне! Дикарские танцы на костях-реалии современного Мордора!
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вот барыжная власть умудрилась за три года стравить народ друг на друга. Еще год, два их правления и путин заберет Украину голыми руками
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Говнюки с ленточками никогда не считали себя народом Украины...
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Этого пидрилу, что угрожал полицейскому, в любой уважающей себя стране, уже бы до затылка об асфальт ипло стёрли...
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менти тільки ветеранів ато можуть бити... сєпари для них "нєприкосаемие"
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Ну это явная провокация, по "методу путина" - впереди старики и дети...
Сегодня для украинцев георгиевская лента- символ агрессии против Украины, ее нужно запретить на законодательном уровне на ряду с символами фашистов и коммунистов, разъяснить,аргументировать и донести до ведома, кто не понял (за исключением участников ВОВ) - арестовывать. По большому счету Украина должна пересмотреть всю символику после распада СССР, так как сейчас у нас независимое государство, а георгиевская лента еще и символ российской империи.
Через пять лет ветеранов совсем не станет, по этому, в виде исключения полиция должна получить ЦУ не трогать ветеранов, если у них есть удостоверение участника ВОВ, но тех кто за ними и слишком вызывающе себя ведет - можно арестовывать, за оскорбление полицейского или по подозрению в диверсионной работе,ведь их действия могут привести к значительным беспорядкам. Следует преследовать тех кто организовывает подобные провокации, у бабок нет ни денег, ни технических возможностей на создание наглядной агитации, нужно упреждать все эти вещи, там явно прослеживается финансирование и работа из-вне, даже эту ленточку она не в шкафу достала, ей ее нацепили, вот того кто цеплял нужно наказать, если конечно ВР примет закон о символике.
В целом нам всем нужно искать точки соприкосновения и объединения людей, не надо переименовывать улицы фамилиями разношерстных политиков и военных, меньше создавать поводов для конфронтации, не заниматься подменой понятий, обострением противоречий ментального, этнического и исторического порядка, эти методы - методы работы кремля, так разжигаются войны, на их территории - сколько угодно, но не у нас.
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Блин,посмотрел как в Германии митинги происходят кого угодно,коммунистов,социалистов,фашистов,нациков, педиков.Все ходят с любыми знаменами ,эмблемами и разной другой атрибутикой,даже с полуголой жопой.И никто никому замечания не делает,если не ведут себя агрессивно и не хулиганят.Полиция ходит и просто следит за порядком.Надо у них этот опыт перенимать.
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Ко ко ко.«Я солдата на фельдмаршала не меняю
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой. ВИДЕО
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