 "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой. ВИДЕО

Полиция попросила пожилую женщину снять ленточку во избежание провокации, что делать она категорически отказалась. За нее вступились агрессивные люди, которые также находились на площади.

Один из мужчин пригрозил полицейскому: "Тронешь ее, мы тебя тут все

, бл##ь,

на месте убьем падлу такую!".

В ходе конфликта полиции и прохожих к бабушке подошел мужчина, который протянул ей мак и попросил прикрепить его поверх ленты во избежание конфликтов. Старушка категорически отказалась, выразившись непечатно.