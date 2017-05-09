 "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новости N".
Полиция попросила пожилую женщину снять ленточку во избежание провокации, что делать она категорически отказалась. За нее вступились агрессивные люди, которые также находились на площади.
Один из мужчин пригрозил полицейскому: "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!".
В ходе конфликта полиции и прохожих к бабушке подошел мужчина, который протянул ей мак и попросил прикрепить его поверх ленты во избежание конфликтов. Старушка категорически отказалась, выразившись непечатно.
Атошник Олег Кравец сорвал с груди бабушки георгиевскую ленточку. За это пожилая женщина попыталась потягать его "за грудки", однако весовые категории были явно не равны. Образовалась толпа: одни защищали старушку, другие, наоборот, желали расправы. Бабушку взяли в двойное кольцо полицейские и более десяти минут удерживали толпу вокруг нее. Затем пожилую женщину все же удалось провести к памятнику Ольшанцам.
15467 252
"Пидармон, бл#дь! Дай Бог, накажут вас всех, бл#дь", - жители Мариуполя ругаются из-за сепаратистской символики возле памятника "Жертвам фашизма". ВИДЕО(57)
"Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО(203)
В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж(90)
Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях. ФОТО(121)
Главный псих страны доводит Победу до полного ее разложения(0)
Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками. ФОТО(117)
"Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко. ВИДЕО(225)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
с ума посходили с этой победобесной ссанинойпоходу я единственный которому плевать что было 72 года назад
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и правит церковью сатана
ты скоро кровью захлебнёшься
прощай Россия навсегда
Когда невежа низкорослый
в крови утопит пол страны
ты вдруг проснёшься ото сна
с петлёй на шее навсегда
Опять прольются реки крови
снова прольются слёзы вдов
опять пройдёшься сапогами
по полю с множеством цветов
Опять зажжёшь ты факел смерти
и зашвырнёшь соседке в дом
твоё могущество вдруг рухнет
но это будет всё потом
Ты ослабеешь спотыкнёшься
ты распадёшься на куски
и наконец то ты проснёшься
но ты сгоришь в огне своём
Друзья твои тебя покинут
и все забудут про тебя
и помогите не услышат
и близок ад как никогда
Ты разожгла огонь пожара
ты предала своих друзей
но через век себя ты спросишь
а было это всё зачем...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не нужно расстраиваться, нужно все это сразу рассказывать всем в толпе!... рассказывать кто перед ними с колорадками - фашистские недобитки, провокаторы и подонки!....
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nJo3axG-UuM
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Интересно сказал бы он такое в Казахстане, или Узбекистане или Таджикистане?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хрен его знает, что у неё там на "ленточке" держалось...
Может труселя, а может и матка...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что же празднуем,мордоряне! Дикарские танцы на костях-реалии современного Мордора!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодня для украинцев георгиевская лента- символ агрессии против Украины, ее нужно запретить на законодательном уровне на ряду с символами фашистов и коммунистов, разъяснить,аргументировать и донести до ведома, кто не понял (за исключением участников ВОВ) - арестовывать. По большому счету Украина должна пересмотреть всю символику после распада СССР, так как сейчас у нас независимое государство, а георгиевская лента еще и символ российской империи.
Через пять лет ветеранов совсем не станет, по этому, в виде исключения полиция должна получить ЦУ не трогать ветеранов, если у них есть удостоверение участника ВОВ, но тех кто за ними и слишком вызывающе себя ведет - можно арестовывать, за оскорбление полицейского или по подозрению в диверсионной работе,ведь их действия могут привести к значительным беспорядкам. Следует преследовать тех кто организовывает подобные провокации, у бабок нет ни денег, ни технических возможностей на создание наглядной агитации, нужно упреждать все эти вещи, там явно прослеживается финансирование и работа из-вне, даже эту ленточку она не в шкафу достала, ей ее нацепили, вот того кто цеплял нужно наказать, если конечно ВР примет закон о символике.
В целом нам всем нужно искать точки соприкосновения и объединения людей, не надо переименовывать улицы фамилиями разношерстных политиков и военных, меньше создавать поводов для конфронтации, не заниматься подменой понятий, обострением противоречий ментального, этнического и исторического порядка, эти методы - методы работы кремля, так разжигаются войны, на их территории - сколько угодно, но не у нас.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить