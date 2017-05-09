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 "Пидармон, бл#дь! Дай Бог, накажут вас всех, бл#дь", - жители Мариуполя ругаются из-за сепаратистской символики возле памятника "Жертвам фашизма". ВИДЕО

Жители Мариуполя разругались возле памятника "Жертвам фашизма" из-за сепаратистской символики. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент словесной перепалки опубликован пользователем "Неделя Мариуполя" на своей странице в соцсети.

Причиной конфликта стала попытка сжечь "георгиевскую ленточку", повязанную на один из букетов возле памятника, а также воздушные шары в цветах РФ и террористических "ДНР-ЛНР".

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Два людоеда сперва
подружились: Сталин захватил Прибалтику и часть Польши по договору с Гитлером.
А затем началась война людоедов. Военные потери восточного фронта: 9,17 млн
советов на 4,33 млн немцев, то есть в 2.12 раза больше потерь у советов, и это
при оборонительной войне советов и ведении немцами войны на два фронта. Такого
жуткого соотношения военная история не знает. Общие потери немцев среди мирного
населения - до 1.5 млн, а военные потери на иных фронтах (не восточном) - до
2.5 млн. Общие потери Союза - до 41 млн, а общие потери немцев - до 8.5 млн. То
есть советы, воюя на один фронт, потеряли в 4.8 больше, чем немцы, которые
воевали на два фронта, а союзники при этом обеспечивали Россию порохом,
алюминием, транспортом и вторым фронтом, без чего победа советского людоеда
была бы невозможна. А Урфин Джюс сегодня даже не сказал союзникам спасибо. А
теперь 23 млн только официально нищих россиян, захват частей Украины, и полная
деградация экономики, права и морали. И еще в Сирию шлют на гибель за палача
Асада. Вот такая победа.
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опять добровольцы воюют за страну а державные мужи-суки не делают ничего!
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Нет смысла ругаться эту наволочь сразу валить нада.Те кто такое вытворяет поощряют убийство жрадан Украины и войну.С мразями розговор должен быть коротким.Пока люди этого не поймут эти твари будут шарики носить флаги и ленточки цеплять.
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Проблема в том, что ВР не запретила все эти сепарские символики. Даже странно! Хотя,,, уже и не странно.
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замечательно, главное жидяра делает вид что все хорошо
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Пидармон, бл#дь! Дай Бог, накажут вас всех, бл#дь", - жители Мариуполя ругаются из-за сепаратистской символики возле памятника "Жертвам фашизма". ВИДЕО
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