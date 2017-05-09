09.05.17 17:0409.05.17 17:04 "Пидармон, бл#дь! Дай Бог, накажут вас всех, бл#дь", - жители Мариуполя ругаются из-за сепаратистской символики возле памятника "Жертвам фашизма". ВИДЕО Жители Мариуполя разругались возле памятника "Жертвам фашизма" из-за сепаратистской символики. Внимание! Ненормативная лексика!Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент словесной перепалки опубликован пользователем "Неделя Мариуполя" на своей странице в соцсети. Причиной конфликта стала попытка сжечь "георгиевскую ленточку", повязанную на один из букетов возле памятника, а также воздушные шары в цветах РФ и террористических "ДНР-ЛНР". Загрузка видео... Читайте также: Из двух тайников в Мариуполе изъят арсенал взрывчатки перейти на форум x Мне нравится 4
подружились: Сталин захватил Прибалтику и часть Польши по договору с Гитлером.
А затем началась война людоедов. Военные потери восточного фронта: 9,17 млн
советов на 4,33 млн немцев, то есть в 2.12 раза больше потерь у советов, и это
при оборонительной войне советов и ведении немцами войны на два фронта. Такого
жуткого соотношения военная история не знает. Общие потери немцев среди мирного
населения - до 1.5 млн, а военные потери на иных фронтах (не восточном) - до
2.5 млн. Общие потери Союза - до 41 млн, а общие потери немцев - до 8.5 млн. То
есть советы, воюя на один фронт, потеряли в 4.8 больше, чем немцы, которые
воевали на два фронта, а союзники при этом обеспечивали Россию порохом,
алюминием, транспортом и вторым фронтом, без чего победа советского людоеда
была бы невозможна. А Урфин Джюс сегодня даже не сказал союзникам спасибо. А
теперь 23 млн только официально нищих россиян, захват частей Украины, и полная
деградация экономики, права и морали. И еще в Сирию шлют на гибель за палача
Асада. Вот такая победа.
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