 Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами. ВИДЕО+ФОТО

Во время проведения проверки территории вокзала на сумку, которая лежала на полу в переходе к перрону, отреагировала служебная собака.
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При осмотре содержимого находки сотрудники Госпогранслужбы и представители Нацполиции обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и запал к ручной гранаты Сейчас продолжаются мероприятия по поиску владельца найденной сумки.
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https://inforesist.org/motorola-ded-zaharchenko-v-sotssetyah-vyismeyali-bessmertnyiy-polk-v-donetske/
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- давайте спляшем!
- но 42..
- ты чё фашист?"Бессмертный полк" в Москве сейчас проходит вот так (смотреть со звуком).https://www.facebook.com/RodriguezScreen/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nfГрати
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Hanna ☀Ретвитнул(а) Аргумент
Як завжди брехливе чмо для бидла каже одне, а сам вшановує пам'ять "дідів" в найкращих традиціях Московії за кацапським календарем "свят":
https://twitter.com/argumentua/status/861884490980835328
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Когда российско-фашистская коллаборантка Королевская сфоткалась с ряженным ветераном на фоне портрета Шухевича.
Фото из Фейсбука Натальи Королевской.
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