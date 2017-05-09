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 Происшествия, Общество
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Все про:боеприпасы (1137) вокзал (157) Госпогранслужба (2677) Львов (3420)

 Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами. ВИДЕО+ФОТО

В понедельник вечером, 8 мая, пограничники Львовского отряда вмести с полицейскими обнаружили на территории железнодорожного вокзала города сумку с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время проведения проверки территории вокзала на сумку, которая лежала на полу в переходе к перрону, отреагировала служебная собака.

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При осмотре содержимого находки сотрудники Госпогранслужбы и представители Нацполиции обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и запал к ручной гранаты Сейчас продолжаются мероприятия по поиску владельца найденной сумки.

Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами 01

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«Моторола - дед Захарченко». В соцсетях высмеяли «Бессмертный полк» в Донецке

https://inforesist.org/motorola-ded-zaharchenko-v-sotssetyah-vyismeyali-bessmertnyiy-polk-v-donetske/
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«Бессмертный полк» в Донецке.... Не хватает макета сбитого малазийского боинга.
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Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами - Цензор.НЕТ 9103Daniel Rodriguez48 хв · - 42 миллиона человек погибло..
- давайте спляшем!
- но 42..
- ты чё фашист?"Бессмертный полк" в Москве сейчас проходит вот так (смотреть со звуком).https://www.facebook.com/RodriguezScreen/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nfВо Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами - Цензор.НЕТ 2730Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами - Цензор.НЕТ 252Грати
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Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами - Цензор.НЕТ 4656Hanna ☀‏ @HannaGun 2 ч.2 часа назад
Hanna ☀Ретвитнул(а) Аргумент

Як завжди брехливе чмо для бидла каже одне, а сам вшановує пам'ять "дідів" в найкращих традиціях Московії за кацапським календарем "свят":
https://twitter.com/argumentua/status/861884490980835328

Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами - Цензор.НЕТ 7071



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Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами - Цензор.НЕТ 5749Daniel Rodriguez41 хв ·
Когда российско-фашистская коллаборантка Королевская сфоткалась с ряженным ветераном на фоне портрета Шухевича.
Фото из Фейсбука Натальи Королевской.
Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами - Цензор.НЕТ 1014
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВо Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами. ВИДЕО+ФОТО
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