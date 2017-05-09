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"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО
В парке Вечной Славы произошло несколько стычек и словесных перепалок между участниками акции пророссийской акции "Бессмертный полк" и патриотически настроенными людьми. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в инциденты быстро вмешивалась полиции и разграничивала по-разному настроенные группы. Произошло несколько небольших стычек, поводом для которых становились взаимные оскорбления и символика советского режима.
Цена победы.
И было так: четыре года
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.
А, впрочем, - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.
И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - всё тот же раб.
Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.
Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.
Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?
Чтоб в нищих селах, всё отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Что детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?
Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.
У тех - все то же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeitmachtfrei.
И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть,
Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...
Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?
Садили в небеса патроны,
Бурлил ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.
И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы,
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.
Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.
Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом
И звезды б красные легли.
Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.
И все ж пришёл конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.
Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.
И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто получил свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.
9 мая 2002
Нестеренко Юрий Леонидович
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тем надрывней слава.
Чем бездарней маршалы,
тем пышней парад.
Вылезла из логова ржавая держава,
Засветилась бельмами крашеных наград..."
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А вот с красными флагами ситуация другая - 9 мая празднуется победа во второй мировой
Одной из стран-победительниц был СССР, в армии которого служили как раз таки украинцы
При этом советская символика вроде как под запретом. А как тогда быть с советскими орденами и медалями?
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Разделяй и властвуй.
Есть темка для пипла, чтобы выпустить пар. "Вы бандеры!!! " А вы - сепары недобитые!!"
А под аккомпанемент соевая шобла быстренько пропихнет очередной драконовский закончик.
Не удивлюсь, если о продаже земли. Во всяком случае на канале бизнес-партнера петруччио пана Рената вовсю уже крутят рекламу - "продай землю и сразу разбогатеешь".
Маланское кодло мастерски научилось разводить вадинтуров.
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42 ЛЯМА ПОЛОЖИЛИИ И ЕЩЕ КРИЧАТЬ НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ
ДЕБИЛЫ БЛЯДЬ
Я ВЕРНУЛСЯ ИЗ ЗАПОЯ
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І сьогодні влада маніпулює свідомістю людей , перетворивши людей на зомбі , не здатних проявити свою волю . Влада безкарно вбиває ( на Майдані ) , грабує людей і в людей нема волі прибрати злодійську владу .
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- Вы узнаете этого человека?! - это отец русской демократии. Что вы даете отцу русской демократии 3 рубля?! Вы думаете ваши 3 рубля спасут русскую демократию?
- А может быть 10 рублей спасут русскую демократию?!
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Источник: Ведомости-Украина http://vedomosti-ua.com/62881-v-kieve-nacpoliciya-vylomala-dver-v-priemnuyu-mosiychuka-i-pereehala-na-avtozake-malvinu-foto.html
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Ось вам доказ для чого було дозволяти ватний шабаш, щоб ВИЯВИТИ І ЗАТРИМАТИ ПАТРІОТІВ #ОУН #9мая #9травня https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1339465942808978&id=100002367547001 …
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Хотели как лучше, но получилось как всегда. Как-то так....
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Если это произошло, значит выгодно власти!
Пока быдло друг друга ненавидят можно не беспокоится за свою власть и бабло.
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Дед по маме три года диверсантил на железных дорогах, потом год в госпитале заживал (обгорел практически весь, кроме лица), на него (внимание) два раза приходила похоронка, а потом и он сам пришёл!
Бабка два года была санитаркой, потом операционной сестрой.
Дед по отцу на фронте с обороны Киева, сначала пехотинцем, после ранения отправили на курсы снайперов, при взятии Берлина был контужен и комисован со временем...
Я это к чему - они никогда не ходили на парады, а ихние награды я увидел только на подушечках, во время похорон...
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https://www.obozrevatel.com/kiyany/money/73069-v-kieve-parnyu-krepko-dostalos-za-banderovskij-flag-opublikovanyi-foto.htm
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В России так много пафоса 9 мая: ленты, пилотки, парады, ряженные ветераны и даже майонез и другие товары «со вкусом и запахом» Победы.
Только памяти о тех трагических событиях нет.
Атрибутика есть, а памяти и истории нет. Много красивых слов, а суть отсутствует.
Если бы РФ действительно хотели бы помнить цену Победы, первого, кто начал распространять модный нынче слоган «можем повторить», предали бы анафеме. А здесь всё наоборот.
В комментариях к прямым трансляциям репетиций парада на Красной площади российские пользователи любят писать, что-то типа «трепещите и меняйте памперсы, украинцы». Наверно, многие самоутверждаются при виде арторудий с длинными стволами.
Не могу понять, как можно было из Дня Победы создать своеобразный фетиш, объявить себя исключительными, особыми победителями. А то наши деды не воевали!
Не могу понять, как можно спустя 72 года после капитуляции Третьего Рейха одевать своих детей добровольно в военную форму. Добровольно звать войну для своих детей. Разве непонятно, что маршируя с ранних лет и слыша внушения о том, что «смерти нет», что не важно, страшно ли умирать за Победу, ваших детей готовят быть настоящими солдатами. Со всеми вытекающими.
Удивительно, как быстром россияне уверовали в свою исключительность и бессмертие. Неужели всем безразлично, что в 2014 году Путин сделал военной тайной потери РФ в «мирное время».
Откуда это равнодушие.
Сколько написано книг, снято фильмов, сколько материала о тех годах. Неужели россияне действительно хотят это повторить?
Советский классик Константин Симонов в книге «Живые и мертвые» вложил в уста своего героя Фёдора Серпилина такие слова: «Сейчас стали победы одерживать, но война все равно не сахар, особенно если не выпускать из памяти, что люди умирают каждый день и час. Написал в приказе букву - а кто-то умер. Провёл сантиметр по карте - а кто-то умер. Крикнул в телефонную трубку командиру полка «нажми»... а кто-то умер».
Не выпускайте из памяти!
С Днём Победы!!
#НіколизновРоман Цимбалюк шеф-корреспондент УНИАН в Москве
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всем укракацапа целовать портрет Сталина
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Просто выгоднее стравить патриотов и совков, а тем временем, пока они там чубляться, обделывать свои грязные гешефты.
Часики тикают. надо успеть побольше награбить, пока поезд на Липецк стоит под парами.
ту-ту, вадинтуры. дальше чухайте чубы.
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Одна ватница кричала...Смерть фашистам и жидам!! другое чмо под 2м ростом взял на плечи полугодовалую крошку и нацепил на нее колорадку...удалось аккуратно крошку взять на руки у уроду надавать по репе....третье чучело вместо портрета деда несло фото авиатехника из фильма "В бой идут одни старики"...а так уродов более 300 собралось слюной брызгающих
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ЗА ЧТО ВЕДЕТ БОРЬБУ УКРАИНСКАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ (УПА)
Краткое изложение идеи и программы УПА. (Документ был написан в 1944 г).
Украинская Повстанческая Армия ведет борьбу за то, чтобы каждая нация жила свободной жизнью в своем собственном самостоятельном государстве. Уничтожение национального угнетения и эксплуатации наций, система свободных народов в собственных самостоятельных государствах - это единственный строй, обеспечивающий справедливое разрешение национального и социального вопроса в целом мире.
УПА ведет борьбу против империалистов и империй, ибо в них один господствующий народ угнетает культурно и политически и эксплуатирует экономически другие народы. Поэтому УПА против СССР и против германской "Новой Европы".
УПА со всей решительностью ведет борьбу против всех интернационалистических и фашистско-национал-социалистических программ и политических концепций, ибо они являются инструментом завоевательной политики империалистов. Поэтому УПА против коммунобольшевизма и против немецкого национал-социализма.
УПА против того, чтобы один народ иные народы "освобождал", "брал под покровительство", "подавал руку помощи" и т. п., ибо за этими лукавыми словами скрывается отвратительное содержание - порабощение, насилие и произвол. Поэтому УПА будет вести борьбу против русско-большевистских захватчиков до тех пор, пока не очистит Украину от всех чужих "опекунов" и "освободителей", пока не добьемся Украинской Самостоятельной Соборной Державы (УССД), где, наконец, рабочий, крестьянин и интеллигент сможет свободно, зажиточно и культурно жить и развиваться.
УПА
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