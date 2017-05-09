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 "Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО

В парке Вечной Славы произошло несколько стычек и словесных перепалок между участниками акции пророссийской акции "Бессмертный полк" и патриотически настроенными людьми. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в инциденты быстро вмешивалась полиции и разграничивала по-разному настроенные группы. Произошло несколько небольших стычек, поводом для которых становились взаимные оскорбления и символика советского режима.

Смотрите также: "Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко. ВИДЕО


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Читайте также: Марш "Бессмертный полк" в Киеве собрал 3 тыс. участников, - полиция



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Цена победы.
И было так: четыре года
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.
А, впрочем, - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.
И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - всё тот же раб.
Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.
Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.
Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?
Чтоб в нищих селах, всё отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Что детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?
Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.
У тех - все то же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeitmachtfrei.
И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть,
Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...
Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?
Садили в небеса патроны,
Бурлил ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.
И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы,
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.
Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.
Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом
И звезды б красные легли.
Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.
И все ж пришёл конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.
Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.
И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто получил свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.
9 мая 2002
Нестеренко Юрий Леонидович
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"Чем кровавей родина,

тем надрывней слава.
Чем бездарней маршалы,

тем пышней парад.
Вылезла из логова ржавая держава,
Засветилась бельмами крашеных наград..."
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Кто разрешил рашистам проводить акции. Сво акции пусть едут проводить в парашу.
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Флаг победы это Американский и Великобританский, если бы не второй фронт и Лендлиз, эта красная тряпка годилась только полы мить.
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Нужно не жалеть всех этих приблуд комуняцких. Цель их страшна - поработить волю и превратить в одинаковых рабов. Отчасти они в этом преуспели.Поскольку народ терпит издевательства над собой. И слабо реагирует когда их обворовывают и ущемляют в правах.
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Ну с колорадскими ленточками все понятно - это путенское говно

А вот с красными флагами ситуация другая - 9 мая празднуется победа во второй мировой

Одной из стран-победительниц был СССР, в армии которого служили как раз таки украинцы

При этом советская символика вроде как под запретом. А как тогда быть с советскими орденами и медалями?


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а ніяк, тому що вже майже немає тих хто воював у другий світовій.
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До 67г. никакие парады Победы не разрешались и все сидели тихо и не возмущались. А тут эти б\у коммунисты как с цепи сорвались.
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Реальных ветеранов осталось несколько человек. Остальные - ряженые.Такие и через 100 лет будут ходить с медалями и колотить понты.
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варсонофий мухтарович какого буя сие действо не под запретом?! Не победобесие, а то, что сейчас происходит....9 МАЯ символ победы над нацизмом, а это ВАКХАНАЛИЯ, но самое главное - куда девают портреты ветеранов.......
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В следующий раз не нужно собираться в конторе. Нужно рассредотачиваться, чтобы не смогли всех блокировать.
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Полиция - молодцьі
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Підарусня повилазило посмердіти по вулицях Києва.
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Только прибалтийский вариант. Полный запрет на жидобольшевисткую символику.
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Случилось именно то, что и требовалось соевомо гарантелло.
Разделяй и властвуй.
Есть темка для пипла, чтобы выпустить пар. "Вы бандеры!!! " А вы - сепары недобитые!!"
А под аккомпанемент соевая шобла быстренько пропихнет очередной драконовский закончик.
Не удивлюсь, если о продаже земли. Во всяком случае на канале бизнес-партнера петруччио пана Рената вовсю уже крутят рекламу - "продай землю и сразу разбогатеешь".
Маланское кодло мастерски научилось разводить вадинтуров.
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Зачем это шоу устраивать. Еще на подходе отпиздить и отправить по камерам. А потом пусть ездят зубы за свои счет вставляют.
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Можно было просто не давать разрешение на эту акцию. Не было бы разрешения - полиция имела бы право разгонять в самом начале, а особенно упоротых паковать.
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ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РОССИЯ
42 ЛЯМА ПОЛОЖИЛИИ И ЕЩЕ КРИЧАТЬ НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ
ДЕБИЛЫ БЛЯДЬ
Я ВЕРНУЛСЯ ИЗ ЗАПОЯ
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Два маньяки Гітлер і Сталін повели міліони зомбі на взаємне знищення і сьогодні зомбі святкують взаємне знищення зомбі

І сьогодні влада маніпулює свідомістю людей , перетворивши людей на зомбі , не здатних проявити свою волю . Влада безкарно вбиває ( на Майдані ) , грабує людей і в людей нема волі прибрати злодійську владу .
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Отдать память погибшим - это уже зрада? Была война- была, украинцы воевали - воевали, украинцем погибали - погибали, победа над нацистской Германией была - была, тогда зачем отрицать очевидное? Или все миллионы жертв были напрасны и нечего отдавать им долг памяти? То, что Украина, отрицая очевидное, проигрывает в идеологической войне с РФ - это большая проблема. Лучше наоборот, подчеркивать роль Украины в разгроме нацизма ( а нам есть чем гордиться).
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Парады руССофашизма и комунофашизма пусть в рабсие проводят.
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Есть, по-моему, гениальная идея, чем занять этих безмозглых дегенератов, так любящих халяву советскую: нужно организовать финансовую пирамиду грандиозных размеров, можно даже на "акциях" колорадку изобразить, чтоб глаза у биомусора загорелись. И рекламы побольше...
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В общем, Сергей Пантелеевич, вернитесь. Только ваш талант может как-то трудоустроить совковое быдло! Пусть бегают по нотариусам, переписывая имущество в обмен на бумажки. И обязательно водку разыгрывать раз в день в большом количестве, окупится сторицей!
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Гений!!!
- Вы узнаете этого человека?! - это отец русской демократии. Что вы даете отцу русской демократии 3 рубля?! Вы думаете ваши 3 рубля спасут русскую демократию?
- А может быть 10 рублей спасут русскую демократию?!
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а яке відношення ці ушлепки мають до другої світової що вони так бещкетять - не вони ж воювали.
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чого у мене і немає поваги до паліції і нах.гвардії. немає за що їх поважати....
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В Киеве нацполиция выломала дверь в приёмную Мосийчука и переехала на автозаке «Мальвину» (фото)
Источник: Ведомости-Украина http://vedomosti-ua.com/62881-v-kieve-nacpoliciya-vylomala-dver-v-priemnuyu-mosiychuka-i-pereehala-na-avtozake-malvinu-foto.html
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группенфюрера СС Хельмута фон Паннвица зустрічається з группенфюрером СС Петром Красновым.

"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве - Цензор.НЕТ 5129
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Пам'ятник от кацапських "борців з українським хвашизмом" группенфюреру СС Петру Краснову в Ростове.

"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве - Цензор.НЕТ 1293
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Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! видимо цензор. нет переориентировали . шо то будет панове.
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Отменять надо этот ебаный "праздник". Сделать рабочим и хер с ним. И нациков и ватанов финансирует одна и та же контора, а потом к памятным датам устраивают побоище.
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не позорь своих родителей и отмени свою ёбаную жизнь
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От не треба писати що на фото нема ветерана. Є!
"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве - Цензор.НЕТ 2416
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Кружочком нужно было пометить мордулица ветерана. Если ты имел ввиду королевскую, то чувство юмора у тебя на высоте🙂
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Честно, не поддерживаю ни ту ни эту сторону. Одни нахавались Раши ТВ и как зомби попёрлись чтить дедов, никакого уважения к погибшим, ихние деды и прадеды перевернулись в гробу от такого победобесия. Другие же прямо до исступления отстоять свою точку зрения, а если не понимают то силой. Одни проплаченые и другие.
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Я конечно понимаю, что власть хотела показать "демократию" и разрешила этот шабаш с "бессмертными полками" и подобной фуетой, НО сами же и сделали "картинку" для параша ТВ, т.к. знали, что будут стычки/провокации.......
Хотели как лучше, но получилось как всегда. Как-то так....
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хіба ці пейсаті єрусалимські гельмінти колись хотіли для українців як як найкраще?
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"Демократию" при Диктатуре Олигархата?
Если это произошло, значит выгодно власти!
Пока быдло друг друга ненавидят можно не беспокоится за свою власть и бабло.
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Ще раз: Є 8 травня День Пам`яті, а святкування 9 травня перемоги над нацизмом є лицемірством адже це була перемога кого над ким? Перемога більшовизму над нацизмом. Що, будемо продовжувати святкувати встановлення більшовистського режиму? Ми маємо моральне право це святкувати після знищення УНР більшовистською ордою, після голодоморів-геноцидів, концтаборів, русифікації, колективізації, розкулачення, знищення українського селянства як класу, руйнації українських церков і козацького генофонду нації? Виникає запитання для чого ця влада "і нашим і вашим", не скасовуючи святкування дня перемоги 9 травня, навмисно роздмухує протистояння у суспільстві. Бо для чого влаштовувати ці дурноваті паради, дозволяти ці скрепні провокації з покладанням квітів? Висновок один: це не українська влада, а тимчасовий режим барижної окупації, який стоїть на заваді побудови Української Національної Держави. Це так звана "еліта" яка має бути винищена до ноги!
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День Победы? Это такая себе ПОБЕДА?! Соотношение уничтоженных (именно УНИЧТОЖЕННЫХ) "воинов-победителей" а попросту говоря брошенных в мясорубку людей - 1/7 (1 немецкий солдат и 7 советских), зачастую без оружия и просто на не разминированные участки наступления. И много, очень много другого в плане быстрого и не слишком сложного уничтожения л/с армейских подразделений брошенных "под нож" артиллерии, пулеметного флангового огня, тотальной бомбовой карусели с отсутствием хорошо организованной ПВО-защиты. А в противовес всё это очень хорошо организовано у вермахта. Так что это за "праздник победы"? Есть смысл четко переоформить этот день в ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ! И прекратите издеваться употребляя понятие - ПОБЕДА!
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Ну и скажите что рыгочоколядная барыжка не подмахивает Хуйлу. Шваль кучерявая хазарская..Это с его протекции весь этот шабаш организован сепарский. СБУ специально бездействует.
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Бляха, ну поедьте в Москву, к Путину, обвешайтесь лентами там....
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У меня оба деда и одна бабушка воевали, все с кучей наград...
Дед по маме три года диверсантил на железных дорогах, потом год в госпитале заживал (обгорел практически весь, кроме лица), на него (внимание) два раза приходила похоронка, а потом и он сам пришёл!
Бабка два года была санитаркой, потом операционной сестрой.
Дед по отцу на фронте с обороны Киева, сначала пехотинцем, после ранения отправили на курсы снайперов, при взятии Берлина был контужен и комисован со временем...
Я это к чему - они никогда не ходили на парады, а ихние награды я увидел только на подушечках, во время похорон...
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из за сабаковских все произошло!что и требовалось доказать!Киев очень ватный город.мы с парнями от ватников солдата отбивали раз-а тут меня банили за правду!теперь убедились что дро..т на хуйло
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Возмущает то, что наши герои гибнут на востоке, а ватная власть устраивает "бессмертные полки".
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до 70-х годов ветераны без бравады скорбили на 9-е Мая... Все изменилось после исполнения Л.Лещенко попсового шлягера "этот день победы порохом пропах" под аккомпанементы эстрадно симфонического оркестра под управлением Силантьева. А сегодня кремлины даже не убирают с кр.площади власовскую тряпку- превратили День скорби в шабаш у триколора.
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внуки енкаведешників на лицо а їх ще й підігрівають багато каналів тб
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Неужели россияне действительно хотят это повторить?

В России так много пафоса 9 мая: ленты, пилотки, парады, ряженные ветераны и даже майонез и другие товары «со вкусом и запахом» Победы.
Только памяти о тех трагических событиях нет.
Атрибутика есть, а памяти и истории нет. Много красивых слов, а суть отсутствует.
Если бы РФ действительно хотели бы помнить цену Победы, первого, кто начал распространять модный нынче слоган «можем повторить», предали бы анафеме. А здесь всё наоборот.
В комментариях к прямым трансляциям репетиций парада на Красной площади российские пользователи любят писать, что-то типа «трепещите и меняйте памперсы, украинцы». Наверно, многие самоутверждаются при виде арторудий с длинными стволами.

Не могу понять, как можно было из Дня Победы создать своеобразный фетиш, объявить себя исключительными, особыми победителями. А то наши деды не воевали!
Не могу понять, как можно спустя 72 года после капитуляции Третьего Рейха одевать своих детей добровольно в военную форму. Добровольно звать войну для своих детей. Разве непонятно, что маршируя с ранних лет и слыша внушения о том, что «смерти нет», что не важно, страшно ли умирать за Победу, ваших детей готовят быть настоящими солдатами. Со всеми вытекающими.
Удивительно, как быстром россияне уверовали в свою исключительность и бессмертие. Неужели всем безразлично, что в 2014 году Путин сделал военной тайной потери РФ в «мирное время».
Откуда это равнодушие.
Сколько написано книг, снято фильмов, сколько материала о тех годах. Неужели россияне действительно хотят это повторить?
Советский классик Константин Симонов в книге «Живые и мертвые» вложил в уста своего героя Фёдора Серпилина такие слова: «Сейчас стали победы одерживать, но война все равно не сахар, особенно если не выпускать из памяти, что люди умирают каждый день и час. Написал в приказе букву - а кто-то умер. Провёл сантиметр по карте - а кто-то умер. Крикнул в телефонную трубку командиру полка «нажми»... а кто-то умер».
Не выпускайте из памяти!
С Днём Победы!!
#НіколизновРоман Цимбалюк шеф-корреспондент УНИАН в Москве
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Как говорят в России: "Можем повторить!" (т.е. 5 лет войны, 20 млн. погибших и несколько лет послевоенного голода). И миллионы репрессированных и расстрелянных "врагов народа".
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9 мая вьішел праздник взаимной ненависти. Будем так продолжать даьше или ливидируем победедобесие?
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думаю этот бал сатаны и кремлёвских бесов нужно заканчивать "Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве - Цензор.НЕТ 1180
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"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве - Цензор.НЕТ 412

всем укракацапа целовать портрет Сталина
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це ,,святкування,, потрібно забороняти , а цих прокацапських звірів висиляти в кацапію , або лишати громадянства
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Режиссер всего этого мерзкого действа сидит на Банковой. Власть, как дитя малое, не понимает, что нельзя позволять вате поднимать голову? Понимают прекрасно.
Просто выгоднее стравить патриотов и совков, а тем временем, пока они там чубляться, обделывать свои грязные гешефты.
Часики тикают. надо успеть побольше награбить, пока поезд на Липецк стоит под парами.
ту-ту, вадинтуры. дальше чухайте чубы.
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Надо подогнать автобусы, погрузить в них всех любителей мира и флагов пабеды и колонной на дамбас окопы и блиндажи рыть. Вы ж бляди за мир, за пабеду? так ручками, а не языком. Просто удивительно, сколько еще долбоебов с трухой в голове. Четвертый год война идет. Уже свои ветераны в 20-30 лет десятками тысяч насчитываются. Но находятся ж долбоебы участвовать в клоунских флешмобах запоребриковой нечисти. То на вокзалах жалостливо песнопения аки юродивые воют. То полосатыми тряпками обматываются, то дидов на палки сажают и размахивают ими. Ну шо ж за дебилы блядь!!!!
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який ще празнік так шіхтовхує населення як цей?
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Короче Крестный ход,перекрасился в Ватный полк.Все эти движухи, под патронатом Жопоблока и Мацковського патриархата.Тех,кого вже давно треба було гнати з Украины.Але,все граемось
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9 мая 1945 г. не было никакого парада на Красной площади, его провели 24 июня."Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве - Цензор.НЕТ 8305
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только что с аллеи славы в Одессе...
Одна ватница кричала...Смерть фашистам и жидам!! другое чмо под 2м ростом взял на плечи полугодовалую крошку и нацепил на нее колорадку...удалось аккуратно крошку взять на руки у уроду надавать по репе....третье чучело вместо портрета деда несло фото авиатехника из фильма "В бой идут одни старики"...а так уродов более 300 собралось слюной брызгающих
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ЗА ЧТО ВЕДЕТ БОРЬБУ УКРАИНСКАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ (УПА)
Краткое изложение идеи и программы УПА. (Документ был написан в 1944 г).
Украинская Повстанческая Армия ведет борьбу за то, чтобы каждая нация жила свободной жизнью в своем собственном самостоятельном государстве. Уничтожение национального угнетения и эксплуатации наций, система свободных народов в собственных самостоятельных государствах - это единственный строй, обеспечивающий справедливое разрешение национального и социального вопроса в целом мире.
УПА ведет борьбу против империалистов и империй, ибо в них один господствующий народ угнетает культурно и политически и эксплуатирует экономически другие народы. Поэтому УПА против СССР и против германской "Новой Европы".
УПА со всей решительностью ведет борьбу против всех интернационалистических и фашистско-национал-социалистических программ и политических концепций, ибо они являются инструментом завоевательной политики империалистов. Поэтому УПА против коммунобольшевизма и против немецкого национал-социализма.
УПА против того, чтобы один народ иные народы "освобождал", "брал под покровительство", "подавал руку помощи" и т. п., ибо за этими лукавыми словами скрывается отвратительное содержание - порабощение, насилие и произвол. Поэтому УПА будет вести борьбу против русско-большевистских захватчиков до тех пор, пока не очистит Украину от всех чужих "опекунов" и "освободителей", пока не добьемся Украинской Самостоятельной Соборной Державы (УССД), где, наконец, рабочий, крестьянин и интеллигент сможет свободно, зажиточно и культурно жить и развиваться.
УПА
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО
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