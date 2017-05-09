 "Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, на видео, появившемся в сети, женщина требует снять пророссийскую символику и звонит кому-то с просьбой уведомить об этом факте полицию.
"Коля, звони в полицию. На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - говорит она по телефону. Читайте также: В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами"
внизу пилотки вверху буденинки
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Скачал в коллекцию, наряду с "Украина понад усэ - Аллаху акбар!"
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Во всем мире - флаг это национальный (по сути - святой) символ
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+ скотовозами массово привозили придурковцев, контуженных РФ ТВ-дибилизатором
Большинство граждан устали наступать на грабли перекрасившихся казнокрадов "Голосу-неГолосуй", а отчаявшаяся от нескончаемого идиотизма песионеров-маразматиков молодежь все чаще голосует за паспорт стран ЕС/НАТО.
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Женщина на видео с телефоном в руках - молодец !
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Ну не терпит вата Демократии!
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победобесие оно такое
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