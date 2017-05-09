EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество, За рубежом
  13836  150
Все про:День Победы (1039) КГБ (129) Путин (23717) Россия (70346) США (12507)

 "Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты". ВИДЕО

На 17-й авеню американского Сан-Франциско разразилась перепалка между русскоговорящей женщиной и местными сторонниками "русского мира", повесивших на фасаде помещения "георгиевскую ленту".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, появившемся в сети, женщина требует снять пророссийскую символику и звонит кому-то с просьбой уведомить об этом факте полицию.

"Коля, звони в полицию. На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - говорит она по телефону.

Загрузка видео...
Читайте также: В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами"


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вообще не понимаю, почему разрешено в США разная символика,если они не понимают и не знают смысла этого мракобесия? У нас доразрешались,что теперь имеем аннексированный Крым и войну на Донбассе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скорее дозапрещались, в США народ вооружен, расскажи вот этим парням про каких-то "вежливых человечков" в которых почему-то нельзя стрелять

"Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты" - Цензор.НЕТ 4311
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если символика чего то, что официально не запрещено, но оно понятно, что разрешено))а убедить американцев, что георгиевская лента--символ донецкого сепаратизма вряд ли удастся)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы в Правый Сектор позвонила ... те бы точно не отказались ей помочь с коллорадским гавнецом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря она устроила там ажиотаж. Ночью бензинчиком облить и спалить по тихому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодец тетка, так и нужно травить эту власовскофашистскую заразу по всему миру, спасая человечество от этой всрутской трупной вони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты посмотри твари какие. Как тараканы везде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
именно такие они ватаны по всему миру и есть. Тащат за собой свои вонючие скрепы, но назад в кацапию не хотят. Хотят везде строить свою рассею то в Украине, то в Германии, то в США без разницы. Это вам и ответ на вопрос, почему лугандоновцы или крысчане не хотят ехать в рассию, они хотят чтоб рассея была там, где они сейчас есть. И в этом плане они действительно - чума. Мир до сих пор это в полной мере ещё не осознаёт, что стоит за провозглашённыими тезисами куйла о "русском мире", который везде там, где находится русский человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достойный пример для подражания! Слава американским бандеревцям!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Женщина бедняжка разнервничала из-за мерзости рашистской. Сиди дегенерат ватный в помойке своей рашистской и обвешивайся тряпками фашистскими, в Америку оно поперлось воздух портить. Здоровья вам бдительная женщина! Вы умничка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ахаха))как бы полиция звонившего за ложный вызов не задержала))цензор, лучше б не позориться с такими вот "новостями"))
 показать весь комментарий
Ответить
 
скажи спасибо что есть такие люди не безразличные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это просто свидетельство идиотизма отдельных личностей, не более...вряд ли в америке эти вещи запрещены
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот именно, идиоты ватные припершиеся в Америку совсем обнаглели
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Святой Американский Флаг" - это 5.
Скачал в коллекцию, наряду с "Украина понад усэ - Аллаху акбар!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Картошка, чё такой весёленький? Натанцевался уже сегодня на костях дедов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в паРашке флаг - что хандон использованный, куда только не натягивают...
Во всем мире - флаг это национальный (по сути - святой) символ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и только кацапы убегающие от рускава мира в америку или в германию сидят там и ждут прихода этого рускава мира , чтоб он освободил их от тех проклятых пиндосов или фрицов ... умом эту кацапскую биомассу не понять ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она лучше СБУ знает подробности произошедшего в Одессе, когда колорады выгорели в Доме профсоюзов, и ей будет что рассказать полиции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Единственным иностранным президентом на параде Победы стал глава Молдавии
"Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты" - Цензор.НЕТ 125
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой глава?... Андон избран 26%-м молдавско-неговорящим секс-меньшинством. Извращенцы-мазохисты сосущие у Путлера и пропитые старперы проср"вшие СССР по команде с ТВ Кремля блея забыв вытереть зады выпрыгивают с деревянных параш и сломя голову наперегонки скачут избирать себе главного Петуха.

+ скотовозами массово привозили придурковцев, контуженных РФ ТВ-дибилизатором

Большинство граждан устали наступать на грабли перекрасившихся казнокрадов "Голосу-неГолосуй", а отчаявшаяся от нескончаемого идиотизма песионеров-маразматиков молодежь все чаще голосует за паспорт стран ЕС/НАТО.
"Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты" - Цензор.НЕТ 3385
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во,как !!!! Так В Америке не любят путена? Шо тварится на белом свете?
Женщина на видео с телефоном в руках - молодец !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Она киевскую полицию вызывает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не бійся, тобі вона викличе швидку допомогу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, иначе бы английским пользовалась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот только вы бы смотрели внимательно видео или прочли заметку- :* Коля, вызывай полицию!* Она Коле звонит. Вы удивлены?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не смотрели и не читали. Главное охаить. Хромосомы мешают- это понятно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я все понимаю! Но не магу панять этих патриотов каторые так любят сваю страну и при этом жевушие в ненавистном пиндестане и гейропе, также ваобше не панимаю властей этой геропы и пиндестана каторые это видят и знают но серовно дают дабро на проживание в сваих странах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у русни как обычно чтото пошло не так и не прокатило америка наш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где видео с возмущениями коренных жителей Сан-Франциско?
Ну не терпит вата Демократии!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин снова пообещает всем ветеранам ВОВ квартиры к 2040 году!

"Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты" - Цензор.НЕТ 5979
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти