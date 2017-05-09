 "Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко. ВИДЕО

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"Мы категорически отвергаем попытку Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще рвется командовать Украиной, как будто четырьмя украинскими фронтами", - заявил Порошенко.
"Сегодня в Москве во время акции "Бессмертный полк" они пообещали нести портреты российских боевиков, которых они послали на Донбасс убивать украинцев, которые с мечем к нам пришли, а потому от меча и погибли. Вот это и есть настоящий символ так называемой дружбы. Дружбы в больших и лукавых кавычках", - добавил президент Украины.
"И акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали и те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. В Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников, а для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые", - подчеркнул он.
Напомним, что подобные акции проходят сегодня в ряде городов Украины, в том числе и в Киеве.
Liza Bogutskaya
24 мин ·
Смотрите, порохоботы на этот шабаш, санкционированный вашим гарантом. Жрите, пока не повылазит!
Смотрите, как аваков охраняет ваш "Бессмертный полк"!!! Смотрите, как заблокировали офис ОУН полицаи!
Смотрите, что творит ВАША ЛЮБИМАЯ и НЕЗАМЕНИМАЯ власть!
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. Долго я тренировался-
Изгибался, примерялся,
Вот и сел я на конец,
Ах, какой я молодец!
(Д.., нет - Гондон)
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Liza Bogutskaya
17 ч ·
ГЕНИАЛЬНО, ящетаю!
В догонку к ползункам- гимнастеркам и чепчикам- пилоткам. Ноу-хау для российских победобесных дизайнеров- кутюрье.
Наряд российского героя победителя на сперматозоид.
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Патриот Аваков хочет поздравить вас с 9 мая. Дадим ему такую возможность. Говорит, всё советское у нас в генах.
Тогда Аваков еще не был главным мусором страны, но и сейчас мы видим, что да, совок - и строит совковое полицейское государство, ограничив "реформу" переодеванием. Совки любят переодеваться и переобуваться, сохраняя суть.
http://pauluskp.livejournal.com/1119344.html
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из воспоминаний личного помошника начальника ГУЛАГа Сралина,Бажанова и личного шофера...,Сралин молчал аж до 2 июля 1941 года.Ему нечего было сказать своему народу целых 10 дней....
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Они цинично изголяются и используют ветеранов.
Завтра о них забудут.
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Не умничай.
И если что,у меня мама участник и ветеран войны,служила в эвакогоспителе.
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послать всё это пропагандистское отребье нах и помогать нашей армии победить засРашку
Слава Украине !!!
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Ось тут ця класна стаття В Суворова .
http://fakeoff.org/history/nikakoy-velikoy-otechestvennoy-voyny-ne-bylo
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Смішна Ви. Кому ви хочете пояснити і з ким хочете встановити діалог? Це орда-саранча. Вони можуть лише засрати свій дім а потім полізти в інший чистий щоб засрати і його. Це ми зараз і бачимо. Росія ніколи не зможе бути "в сімї вільних", бо її народ по духу раб. А який діалог можливий вільної людини з тим, хто задоволений своїм рабством?
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Где еще есть такой идиотизм - страна воюет и вместе с тем сама же оплачивает антигосударственную деятельность 5 колонны? Кормим-поим лугандон, да еще и ватных клонов впридачу.
Гибридная страна во главе с гибридом свинохряком.
Кого вы выбрали. патриоты-вадинтуры? тепло ли вам, красавцам?
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спрашиваю : кого паБедили? Кайзера Вильгельма в 1 Мировой или японцев при Цусимском ПОЗОРЕ в 1905 году?
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"Скотный двор" Джорджа Олдоса...
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Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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18 минут назадЕщеБабка, которая сьела георгиевскую ленту в Одессе, ждет вечера, что бы ее постирать и опять надеть!
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Но он устами подконтрольного СБУ его РАЗРЕШИЛ, и этому есть простые причины - перевести негодование народа его воровским правлением на кого угодно, чтобы отвлечь внимание народа от своей мафии.
Старый рыговский и хуйловский провокатор не уймется, пока мы сами его не уймем.
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Должен убить своё дитя?
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Это совершенно точное наблюдение. Такое впечатление что Россия это не страна, а армия, где все подчинено войне. Где даже годовалых детей готовят к войне. Конечно помнить и чтить Победу надо. Но когда кроме победы ничего нет, тогда приходят: культ победы, культ войны, "можем повторить!" и прочие агрессивные и злобные смыслы.
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Не выполнил предвыборные обещания - к стенке.
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