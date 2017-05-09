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 Политика Украины, Общество
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 "Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко назвал придуманную в Москве акцию "Бессмертный полк" спекуляцией на чувствах людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом он заявил во время принятия присяги новобранцами президентского полка и бригады генштаба ВСУ.

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"Мы категорически отвергаем попытку Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще рвется командовать Украиной, как будто четырьмя украинскими фронтами", - заявил Порошенко.

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"Сегодня в Москве во время акции "Бессмертный полк" они пообещали нести портреты российских боевиков, которых они послали на Донбасс убивать украинцев, которые с мечем к нам пришли, а потому от меча и погибли. Вот это и есть настоящий символ так называемой дружбы. Дружбы в больших и лукавых кавычках", - добавил президент Украины.

"И акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали и те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. В Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников, а для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые", - подчеркнул он.

Напомним, что подобные акции проходят сегодня в ряде городов Украины, в том числе и в Киеве.

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Liza Bogutskaya
24 мин ·

Смотрите, порохоботы на этот шабаш, санкционированный вашим гарантом. Жрите, пока не повылазит!
Смотрите, как аваков охраняет ваш "Бессмертный полк"!!! Смотрите, как заблокировали офис ОУН полицаи!
Смотрите, что творит ВАША ЛЮБИМАЯ и НЕЗАМЕНИМАЯ власть!
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То хоча б одного організатора цього вар"ятства ідентифікували та перевірили джерела доходу? Чи як завжди?
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Якщо він так добре розуміє, що це кацапська провокація, то навіщо це все дозволили? Можна було б як варіант запропонувати щось замість того шабаша прихильників (явних і не зовсім) российського ублюдочного мира. А то получається, що нам зібралися срати на голову, ми кажемо, що це провокація і підставляємо голову. Просто якби в нас був ПРЕЗИДЕНТ а не шоколадна, пропутінська, проОРЛДОвська барига, то такого не було б.
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 4 мин.4 минуты назад

. Долго я тренировался-
Изгибался, примерялся,
Вот и сел я на конец,
Ах, какой я молодец!
(Д.., нет - Гондон)

"Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5123
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в 1945 г ордынцы изнасиловали всех немок в возрасте от 8 до 80 лет,интересно а сегодня на Красной площади будут демонстрировать акты насилия?
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Как фанерный Рейстах ... Тут два варианта : 1. Закупят в Германии резиновых женщин или своих кацапских баб под видом немецких насиловать будут . Скрепы , мля !
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Liza Bogutskaya
17 ч ·

ГЕНИАЛЬНО, ящетаю!
В догонку к ползункам- гимнастеркам и чепчикам- пилоткам. Ноу-хау для российских победобесных дизайнеров- кутюрье.
Наряд российского героя победителя на сперматозоид."Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9815
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Мне насрать что там думает Мацква. Почему етот бесстыжий полк не разогнали наши мусора а их организаторов не арестовали? Вместо етого мусора опять начали отлавливать патриотов Украины аргументируя ето тем чтобы те не помешали ходе мацковского Бесстыжего Полка.
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Барыга только бла-бла-бла... бла-бла-бла... А если закрыть ему рот то за 4 года войны ни)(уя не сделал чтобы искоренить разейскую нечисть с Украины.
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Іпальце своє чорне завали, дєятель. Спитай краще що ти зробив для цього, як казав Кенеді..
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Интер слюной захлебнется от радости. картинка такая что кажется это кацапские войска уже входят в Киев.а местная вата их встречает цветами.власть понимает какую ошибку совершила разрешив этот шабаш?
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та да, скорее, реверанс вате, в рассчете на будущие выборы. Из чего следует вывод, кого Шокохряк реально боится, а на кого рассчитывает и потакает. А само лапки на жирном брюхе сложило, бровки домиком в глыбоком занепокоенни, ай-ай-ай, шо враги делают....
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Когда 3 года говорить о войне, но войну не объявлять - вот лучший образец изящной политической спекуляции на чувствах людей
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Президент Орды Путин назвал придуманную в г. Грозном акцию "Бессмертный полк" спекуляцией на чувствах людей.
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Аваков о важности советскости (видео)

Патриот Аваков хочет поздравить вас с 9 мая. Дадим ему такую возможность. Говорит, всё советское у нас в генах.
Тогда Аваков еще не был главным мусором страны, но и сейчас мы видим, что да, совок - и строит совковое полицейское государство, ограничив "реформу" переодеванием. Совки любят переодеваться и переобуваться, сохраняя суть.

http://pauluskp.livejournal.com/1119344.html
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в 10 утра 22 июня 1941 года Сралин уехав из Москвы на дачу в Подмосковье всю дорогу мычал себе под нос : мы все просрали,мы всё просрали...
из воспоминаний личного помошника начальника ГУЛАГа Сралина,Бажанова и личного шофера...,Сралин молчал аж до 2 июля 1941 года.Ему нечего было сказать своему народу целых 10 дней....
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Что ты за хрен с ушами , чтоб от имени всех киевлян говорить, если бы тебе в тыковку дошло сколько бандеровцев среди киевлян , уши б твои трубочкой свернулись, бандеровцы воюют за Украину , а сопля здесь именно ты.
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"изящной"???7.....Ядовито-изощренной!!!!
Они цинично изголяются и используют ветеранов.
Завтра о них забудут.
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а ты???
Не умничай.
И если что,у меня мама участник и ветеран войны,служила в эвакогоспителе.
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что такое "бессмертный полк" ? это как Ленин, который живее всех живых ?
послать всё это пропагандистское отребье нах и помогать нашей армии победить засРашку
Слава Украине !!!
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У всіх Друга світова , а на рашці - велика вітчизняна . Другу добу прошу пояснити-чому у них вітчизняна ? Скидала статтю в допомогу Віктора Суворова " Советский Союз начал войну как агрессор и закончил ее как агрессор " , але що б якийсь діалог зав'язати . Пояснити не можуть , діалог не виходить , в мою адресу одні матюки і образи . Победобесие рулить рашкой...

Ось тут ця класна стаття В Суворова .
http://fakeoff.org/history/nikakoy-velikoy-otechestvennoy-voyny-ne-bylo
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Пояснити не можуть , діалог не виходить , в мою адресу одні матюки і образи .
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Смішна Ви. Кому ви хочете пояснити і з ким хочете встановити діалог? Це орда-саранча. Вони можуть лише засрати свій дім а потім полізти в інший чистий щоб засрати і його. Це ми зараз і бачимо. Росія ніколи не зможе бути "в сімї вільних", бо її народ по духу раб. А який діалог можливий вільної людини з тим, хто задоволений своїм рабством?
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моему Бате 9 мая 1965 года дали 30 рублей в военкомате и пригласили на 100 грамм с кашей вонючей Военком сообщил : теперь 9 мая нерабочий день и типа праздник...
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Просвети . Ну просто интересно . Я один такой необознаный ?
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ти переплутав, кутузофф.
"Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7908
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Что особенно "нравится" - весь этот цирк за наши с вами деньги , тк все эти фейковые вытиранские организации и их акции финансируются из бюджета, причем. весьма щедро.
Где еще есть такой идиотизм - страна воюет и вместе с тем сама же оплачивает антигосударственную деятельность 5 колонны? Кормим-поим лугандон, да еще и ватных клонов впридачу.
Гибридная страна во главе с гибридом свинохряком.
Кого вы выбрали. патриоты-вадинтуры? тепло ли вам, красавцам?
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вчера в Фесбуке прочитал : поздравляю с днем паБеды.
спрашиваю : кого паБедили? Кайзера Вильгельма в 1 Мировой или японцев при Цусимском ПОЗОРЕ в 1905 году?
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Нас кацапы вертят как хотят, при этом закладывая фундамент для своих прорусских политических сил. А Порошенко как дурачек только возмущается- это конечно очень действенно на войне апеллировать словом... Такое чувство, что все это закончится второй югославией.
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Победа ПОЗОРА. Русский это стыдно.

Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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Адесса‏ @alisaod2016
18 минут назадЕщеБабка, которая сьела георгиевскую ленту в Одессе, ждет вечера, что бы ее постирать и опять надеть!
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Вальцман через СБУ и подконтрольные ему ЛИЧНО суды мог бы легко запретить антигосударственный шабаш в воюющей стране.
Но он устами подконтрольного СБУ его РАЗРЕШИЛ, и этому есть простые причины - перевести негодование народа его воровским правлением на кого угодно, чтобы отвлечь внимание народа от своей мафии.
Старый рыговский и хуйловский провокатор не уймется, пока мы сами его не уймем.
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война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще рвется командовать Украиной, как будто четырьмя украинскими фронтами", - заявил Порошенко".
Это совершенно точное наблюдение. Такое впечатление что Россия это не страна, а армия, где все подчинено войне. Где даже годовалых детей готовят к войне. Конечно помнить и чтить Победу надо. Но когда кроме победы ничего нет, тогда приходят: культ победы, культ войны, "можем повторить!" и прочие агрессивные и злобные смыслы.
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За политические спекуляции нужно расстреливать!
Не выполнил предвыборные обещания - к стенке.

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так хочется Лебединое сегодня посмотреть или завтра на худой конец Может шайбой заедут насмерть
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко. ВИДЕО
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