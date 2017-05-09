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 Порошенко и Гройсман возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, народные депутаты принимают участие в церемонии почтения памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, руководители государства возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на Площади Славы

Памятным шествием и минутой молчания Президент и ветераны почтили память воинов, которые положили свою жизнь во время Второй мировой войны.
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Видео 112

Участие в мероприятиях также принимают Киевский городской председатель Виталий Кличко, высшее духовенство украинских церквей, ветераны и воины АТО.

Смотрите также: "Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО
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Памятным шествием и минутой молчания Президент и ветераны почтили память воинов, которые положили свою жизнь во время Второй мировой войны Источник: http://censor.net.ua/v439184 каких таких воинов ?
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ВЕНКИ - не падали? Ни на кого? А жаль...примета-то верная...
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так сыграйте с ботоксным во главе в хоккей, и понюхайте зовущий запах орков
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бессмертная полка с пиражком - эта ихнея фсьо.
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моцковский патриархат и гройсман - стоят рядом - очень символично
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Ах-ах-ах! Какие мы убогие и других у нас нет. Только барыги офшорные!
Пойди лучше за деда фронтовика выпей , шоколад подшитый.
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Так называй других-их же много,не так ли.
Хоть один пример.
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А чего душей кривить так как ты? Это Ю.В. Тимошенко. Есть твои кандидатуры?
Называй честно! Это не "крамоола", если даже Янека назад хочешь.
МЫ СВОБОДНАЯ СТРАНА!
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Негусто,должна сказать...
Известная борчиня с олигархами за их миллиардьі,верная соратница мистера пу. :D
Не.Не мой вариянт,адназначна...
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Все правильно! Но! А кого вы хочете? Я так и не услышал.
(Не бойтесь "общественного порицания").
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Во! Прямо скажу, что я уважаю ваш выбор. Теперь Ксения мы будем знать, кто есть кто. А чего вы скромничали. Нормальная кандидатура! (Это без под....бок).
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Я никогда не скрывала.Это изначально мой выбор еще со времен Майдана.
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если б всех тех Солдат неизвеестных и известных, что фашистов гнали, поднять из могил, то все ворье перестреляли б они недели за две.
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Я таких долбойобов, як ти бачу та чую постійно. (Я б усЄх пЯрастрЯляль, сталін бІ на вас, кайло в зуби). Я не ввязуюсь в спори з ними, так як знаю, що це рівносильоно боротьбі з багнюкою, як такою. Тобі тут відпишусь. Сальдати, встали, вАрьйо. Хто встав? А тебе тряхнуть би по поводу вАрЬя ще хер би зна що з тебе б посипалося.
Порошенко и Гройсман возложили цветы к могиле Неизвестного солдата - Цензор.НЕТ 629

"Я перед каждым 9 мая думаю, что же это было - почему ваш рябой Сталин после 1945-го отменил празднование победы? А теперь знаю наверняка. Он хорошо помнил и страшное лето 1941, когда его краснознаменная и легендарная разбежалась и сдалась вся в плен немцам, и 1942, когда немцы летом вышли к Волге.
Эта рыжая усатая сука знала, что завалила трупами поля сражений ТАК, что у немцев были санатории, где лечились от неврозов пулеметчики. Потому что даже солдат не может не сойти с ума, когда на тебя волна за волной идут тысячи человек, а ты их должен убивать, потому что война. Вот так воевали великие русские полководцы.
Рябая сука знала, что настоящие фронтовики не простят ему этого и когда-нибудь завалят. Они же, те кто воевал, после войны никогда не рассказывали, что видели. Потому что это было страшно даже вспоминать. И они ничего не боялись. Их потом всех, искалеченных, без ног и без рук, на дощечках с подшипниками, убрали с улиц, сослали в «санатории», вроде концлагеря на Валааме.
А потом, при Брежневе, который там где-то подъедался на кухне полка или фронта, из 9 мая сделал "праздник со слезами на глазах". Из величайшей трагедии страны пропагандоны сделали "праздник". И чем дальше, тем он истеричней, громче, веселее.
А молодые ребята, которые погибли в 1941-1942 так и лежат просто в земле, непохороненные как люди, которые никому нахер не нужны. Чтобы сейчас пропагандоны делали на их костях себе гешефт...
Мне тут кто-то написал "хочу найти могилу деда". Не было никаких могил. Летом 1941-42 в плен сдавались миллионами. Бросали технику и уходили к немцам. Это, если было куда уходить. А там умирали от голода в ямах, куда их сажали. Немцам самим жрать нечего было и с боеприпасами было плохо. Поэтому просто загоняли в овраги, ставили два-три человека из обоза с винтовками и всё. Немцы же сами писали, что не ожидали такой массовой сдачи в плен, поэтому не были готовы.
У бойцов, которых мы поднимали, боекомплект весь целый, они даже не успевали повоевать. Есть приказ окопаться - они рыли ямки в половину лопаты, приходили немцы и их в этих ямках просто отстреливали. И лучше было, когда убивали, а так они потом в ямах от голода умирали. Вот таких сейчас и копают по весне, пока земля мягкая, не засохла.
У фотографа Гундлаха, который потом в Мясном бору снимал умирающих Второй ударной, жуткие кадры - обглоданные до высоты двух-трех метров деревья в лесу. Кору обгладывали. Немцы. которые туда потом зашли, сами голодали и наших бойцов просто пристреливали, чтобы остатками еды не делиться. А местные поисковики Орловы еще в конце 50-х нашли там на торфяной узкоколейке в лесу состав из платформ - когда был прорыв в 1942-м, наши хотели вывезти госпиталь, но не смогли и раненых просто подорвали гранатами.
Война 1941-42 страшна не боями с криками «За Родину», а голодом и смертью в этих ямах у фрицев. А куда им было девать миллионы, сдавшихся в плен? У них самих есть было нечего, поэтому грабили местных - "матка курка яйко млеко".
Война - страшное дело. Пожалуйста, перестаньте из нее праздник делать. Даже ваш обожаемый Сталин это понимал...
Думайте о пацанах, которых кинули на немецкие пулеметы, под танки. 9 мая - зто не праздник, это горе, когда плачут даже деревья. Перестаньте веселиться в этот день. Просто тихо посидите, вспомните 18-летниих убитых немцами мальчишек. Это не победа, это беда. Вспомните эти пацанов, которых убивали немцы. Поймите, в стране выбили целое поколение. Ну и какого хера вы пляшете??."
Рустем Адагамов
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написано правильно...но как обычно ,часто автору страшно сказать что сралин есть -
джуга -ж*д , швили -сын.как и вова Бланк в мавзолее..и переворот в 1917 году был переворотом богоизбхганной нации .....автор как и другие ппроснувшиеся не до конца СОВКИ боится быть"антисимитом" -упёрто не замечая украинофобии симитов и их геноцида над украинцами

...........от трусости все наши Беды
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Не вони фашистів гнали, а їх гнали на танки з камінням. Як худобу. Сьогодні- день перемоги Гулага над Освенцімом.
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якщо дві худі *опи намазати жиром - то на одному стулі сядуть без проблем
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Прикол! Парад в мацкве персонально для вяликага и массовки на одной трибуне.... возле ГУМа никагооо... зачищено.... сравните.....
https://www.youtube.com/watch?v=nJo3axG-UuM

Вначале, при рукопожатии путлера.... диктор: Очень много улыбок!.... Ышшобы... каждый рукопожатый думает... а ты таки х@йло....
У всех зольдатен, как швабра в дупу вставлена... бедолагиии....
Путлер шибко нервный..... хорошооооо.
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Кстати на видео по ссылке "Парад 85го года" и я что-то не заметил что бы у кто-то была эта мудацкая "колорадская ленточка".
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Фэнкс! Важная деталь для контрпропаганды!
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І цей піар сюжет піде в передвиборчий ролік олігархів - соєвиків.
А тим часом.
"Мінськім домовленностям немає альтернативи"
Українські солдати гинуть не в боях а під безкарними обстрілами колаборантів.Це перемир'я захищає колаборантів від обстрілів.І при цьому самі колаборанти можуть безкарно обстрілювати.
Один воїн загинув, дев'ятьох поранено. За добу бойовики здійснили 50 обстрілів, - прес-центр штабу АТО
http://ua.censor.net.ua/news/439172/odyn_voyin_zagynuv_devyatoh_poraneno_za_dobu_boyiovyky_zdiyisnyly_50_obstriliv_prestsentr_shtabu_ato
.......................
http://ua.censor.net.ua/video_news/439184/poroshenko_i_groyisman_poklaly_kvity_do_mogyly_nevidomogo_soldata_video
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Serg Marco‏ @Serg_Marco 1 ч.1 час назадЕщеПод Мариуполем уже полчаса праздничный салют к празднику из 82 мм и 120 мм минометов.
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По фото видно за кого себя держит президент. Я не говорю что он не с народом с рождения, так получилось по папе, так он еще и выше крыши всех, кто на ступеньку ниже его в заработанной честным трудом благодати Господней.
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Зачем писать с ветеранами. Написали бы Порошенко с пожилыми людьми.
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Убогое зрелище,пепа победитель впереди,а народ в заднице,ну прям как в реальности.
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А ГДЕ ВЕНОК? Надо же проверить примету. Или попробуем запустить венок на Пороха в ночь на Ивана Купала?
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влада такої ж національності як зараз в Україні була і в Німеччині у 20 роки минулого сторіччя..
і вони проводили завуальований геноцид над німцями....і життя німців стало нестерпним....
результат ви знаєте у 1933 прийшов "мессія" ........
нічому не вчить богоізбхганних історія......нічому..
вони все мріють мати кожен по 1200 рабів і що всі крім них є - меншого рівня ніж тварини...це так у їх вірі їх навчають..
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Им самим цветочков никто не принесёт,разве что нагадят ....
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Победа ПОЗОРА. Русский это стыдно.

Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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Я говорю о нас - сынах Синая;
О нас, чей взгляд иным теплом согрет,
Пусть Русский люд ведёт тропа иная -
До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим - цветами в изголовьи
Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул -
Мы встанем у берёзового гроба
В почётный караул.

Давид Перецович Маркиш
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До чего противно смотреть на этих паскуд пархатых и их кривляния .
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А тарифы и курс гонтаревой - это не война ?

Это не нацизм гносманов ?
Так где тогда победа ?
Это они празднуют победу над славянами.
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ах Мацква, и мацковские тролли-то венок не улетел, то Джамала не прошлась, то первая леди Украины не настолько худа....Интересно, вы свои комменты в гимнастерках с ленточками ваяете.
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Кааак предусмотрительно!!!-))))))))))))
Помнят,чем для вити закончился поклончик венку,.........НО солдатик из почетного караула, УЖЕ упал.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. ВИДЕО
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