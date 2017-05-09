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 Политика Украины, Общество
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 "С чего они решили, что Украина - это фашисты? Не знаю", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

Украинский ветеран Второй мировой войны Константин Зайченко в свое время освобождал мир от германского нацизма, а его внук Максим Штонда отбивал атаки пророссийских боевиков на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в преддверии Дня Победы дед и внук рассуждают о ситуации на Донбассе и об отношениях Украины и России.

"Не немцы должны были идти, а мы должны были освобождать Европу "Пролетарии всех стран соединяйтесь!", но немец опередил Сталина... С чего они решили, что Украина - это фашисты. Не знаю. Почему фашисты? Ну, пусть еще националисты, но почему фашисты?", - говорит Зайченко.

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Ответ Старикову: настоящий историк, который говорит правду, а не врет как вы.
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А че это ты эту тыдру старикова на вы называешь?
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Это не они решили,а фсб и телевизор.От этого их предательство не становится меньше.Деду огромный поклон.
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Сьогодні на Московії буде чергове пАбедАбесіе


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Для таких как Константин Зайченко вообще непонятно, что произошло. Многие из них мало ездили в россию, не видели их ментальность, не обращали внимания на оскорбления...Но слово фашисты вдруг задело, а все потому что раньше не хотел думать об войнах, где ссср нападал и убивал другие народы. Мы и были коммунофашистами.
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Фашисты будущего будут называть себя антифашистами - Черчилль
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Чому...чому...
Хіба зрозумієш, що робиться в макітрах тих душевно хворих...
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На бордель гроші потрібні,а гроші всі на бояру.Так що будуть друг дружку ...
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Так в Германії в борделях одні русскіє Машкі.)))
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Ну как бэ когда людей других взглядов призывают убивать, это он и есть. И ни один подобный идиот не задается вопросом, а что, если получится так, что призывать и убивать, буду не я, а таких как я, как я к этому отнесусь? НО это вопросы для людей с мозгами, а не как у местных пидриотов. Все в говне, но виноваты не те, кто устроил все это ( а старт был именно на на майдане, у кого есть в голове хоть зачатки мозгов, он понимает причинно-следственную связь) И ведь сейчас их не устраивает, и люди не те, и власть плохая, но они сидят дома, и "народного" гнева не видно. Ибо духа в вас нет, мудилы. С праздником великой победы, а вас, дороие мои жители схронов, с поражением. И в этот раз все закончится так же, а крики а нас то за що, будут для нас сладкой пеней. И помните, кто все это начал.
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Так вы и начали. С 8 мая вас, помните жертвы и тех, кого вы убивали.
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ТО есть это не вы на майдане задолго до крыма кричали москалей на ножи, а это было на красной площади, да?)
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А не вы утверждали, что Украины не будет в 1991 году? Не вы задолго до этого ламали нашу армию, СБУ, разведку...? Все это было задолго до этого. Так, что не лги.
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Бо вже тоді зрозуміли, хто нам заважає та намагається контролювати своїми щупальцями.
І скільки кацапні приїздило на участь в антимайдані...
Та й кремліни вже давно планували нас знищити.
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Не врите. На Майдане такого не кричали. Триста лет вы, кацапы, вс@@@ись украинцам на тот момент. Люди вышли на Майдан совершенно по другим причинам.
Потом украинцы просто взяли с вам пример, адоптировав ваше "Кто не прыгает - тот чурка (хач)!"
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Как всегда казабы несут свою ахинею. Сами нападают, а виноваты другие. Причинно-следственная связь - это когда росийский оккупант понесет свое наказание, Гитлер тоже думал что ему все с рук сойдет.
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......слышь, пропагандон сратый, иди накати лучше боярышника и сходи на парат.....
.....хоть сегодня не лезьте всех "поучать, воспитывать и открывать глаза"...... брыдота, бл**....
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Немудило, а у кого есть дух? Можешь пример привести?
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Автомобилями? Что таможенные пошлины в этот день снизили?
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Отжал ха-ха,Ганс викинув,кац на сміт"єзвалищі підібрав.Не дарма развєдчік,всі мусорки облазив.
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Друга світова війна була розпочата Гітлером 1 вересня 1939 року.. До 22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина вела військові дії проти Франції, Польщі, Великої Британії, Греції, Албанії,Югославії, Данії, Норвегії, країн Бенілюксу - за повної політичної, економічної та військової підтримки сталінського СРСР...
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Уважаемый Контантин, здоровья Вам и благоденствия...
Помним, сделаем все, что бы не повторилось... Спасибо Вам за Вашу жертву....
Вы должны понимать, что "ОНИ" прекрасно знают, что никаких фашистов в Украине нет, "ОНИ" просто пришли нас убивать и им нужно оправдание...
Вы победили фашистов в 1945, а мы победим сейчас - СЛАВА УКРАИНЕ!....
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Ну почему идиотизма. Они то как раз проявляют искру разума. Из того дерьма, где они живут надо валить хоть куда. Отсюда и желание на Киев, на Берлин... в Европу, короче.
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Эта паРашка еще за Ленд-лиз не рассчиталась с США до сих пор!
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Фашисты Берлина и Москвы заключили тайный союз 23 августа 1939 года о начале 2 Мировой войны по факту.Но летом 1940 года не поделили Румынию из за няфтяных скважин в Плоешти..,далее было еще хуже.25 ноября 1940 года Нарком Молотов прилетел в Берлин и стал требовать у Гитлера советских военных баз в Северном и Средиземном морях,фюрер послал Молотова на 3 буквы и приказал Генштабу сочинить Упреждающий удар по сссру,позже названный БАРБАРОССА,что Генштаб Вермахта и сделал 30 ноября 1940 года.Ничего личного,лишь экономические интересы..
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Знатная у тебя коллекция кацапомобилей. Респект!
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Интересно, как этот дедушка относится к тому, что делают героями людей, воевавших на стороне фашистов?
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цапы,а цапы - по факту повтор предателей власоцев, в Крыму перешли на сторону оккупантов,как и во время Второй мировой войны власоцы, не предали свою страну из находившихся в Крыму 13468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10936 работников МВД - только 88 человек (0,8%!), из 1870 пограничников в Украину вернулось только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ - только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предало Украину - только 20 человек (3,8%)!" - и ими им аксеновцы - так их история и запомнит
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С чего они решили, что Украина - это фашисты? Не знаю", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО
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