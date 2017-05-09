 "С чего они решили, что Украина - это фашисты? Не знаю", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

"Не немцы должны были идти, а мы должны были освобождать Европу "Пролетарии всех стран соединяйтесь!", но немец опередил Сталина... С чего они решили, что Украина - это фашисты. Не знаю. Почему фашисты? Ну, пусть еще националисты, но почему фашисты?", - говорит Зайченко.
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Хіба зрозумієш, що робиться в макітрах тих душевно хворих...
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І скільки кацапні приїздило на участь в антимайдані...
Та й кремліни вже давно планували нас знищити.
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Потом украинцы просто взяли с вам пример, адоптировав ваше "Кто не прыгает - тот чурка (хач)!"
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.....хоть сегодня не лезьте всех "поучать, воспитывать и открывать глаза"...... брыдота, бл**....
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Помним, сделаем все, что бы не повторилось... Спасибо Вам за Вашу жертву....
Вы должны понимать, что "ОНИ" прекрасно знают, что никаких фашистов в Украине нет, "ОНИ" просто пришли нас убивать и им нужно оправдание...
Вы победили фашистов в 1945, а мы победим сейчас - СЛАВА УКРАИНЕ!....
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