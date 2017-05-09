 "Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

"Не немцы должны были идти, а мы должны были освобождать Европу "Пролетарии всех стран соединяйтесь!", но немец опередил Сталина... С чего они решили, что Украина - это фашисты. Не знаю. Почему фашисты? Ну, пусть еще националисты, но почему фашисты?", - говорит Зайченко.
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У России присутствуют все признаки фашизма, кроме того Россия также нападает на другие страны, только за последнее время напала на Украину, Грузию, Молдову.
Так что Россия самая что ни на есть фашистская страна.
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Ні, ви були далі нею використовувані, воювали з "бандами буржуазних націоналістів" замість того, щоб разом покласти край їй край, і ще тоді, в 45 поміняти "пролетарии всех стран" на "волю народам - волю людині".
Та що тепер говорити. І чи маю я на це право.
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