 "Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

, в преддверии Дня Победы дед и внук рассуждают о ситуации на Донбассе и об отношениях Украины и России.

"Не немцы должны были идти, а мы должны были освобождать Европу "Пролетарии всех стран соединяйтесь!", но немец опередил Сталина... С чего они решили, что Украина - это фашисты. Не знаю. Почему фашисты? Ну, пусть еще националисты, но почему фашисты?", - говорит Зайченко.