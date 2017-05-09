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 Политика Украины, Общество
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 "Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

Украинский ветеран Второй мировой войны Константин Зайченко в свое время освобождал мир от германского нацизма, а его внук Максим Штонда отбивал атаки пророссийских боевиков на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в преддверии Дня Победы дед и внук рассуждают о ситуации на Донбассе и об отношениях Украины и России.

"Не немцы должны были идти, а мы должны были освобождать Европу "Пролетарии всех стран соединяйтесь!", но немец опередил Сталина... С чего они решили, что Украина - это фашисты. Не знаю. Почему фашисты? Ну, пусть еще националисты, но почему фашисты?", - говорит Зайченко.

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"Те , кто победил, либо погиб на поле боя,либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Остались у власти и сохранили силы другие, те кто загонял людей в лагеря , те кто гнал в бессмысленные лобовые атаки. На войне особенно отчётливо проявилось подлость большевицкого строя. Как в мирное время казнили самых честных, разумных, интеллигентных людей, так и на фронте происходило тоже самое, только в ещё более открытой и омерзительной форме. Гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди.Надо думать эта селекция народа, бомба замедленного действия. Она взорвётся через несколько поколений, в 21, или в 22 веке, когда отобранное и взлелеянное большевиками масса подонков, родит новое поколение себе подобных. Фронтовик Николай Никулин.
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Россия опять забудет о том, что это Великобритания и Франция первыми объявили войну Гитлеру в сентябре 1939го после нападения Германии на Польшу. Она забудет в очередной раз и о том, как Сталин после этого вошел в другую часть Польши, оккупировал Прибалтику и в 1940м напал на Финляндию, что параноик и тиран Джугашвили вплоть до 22го июня 41го взасос дружил с фашистами и помогал им сырьем. Россия опять не вспомнит и не задумается о том, почему мы потеряли более 25 миллионов человек в этой войне (на каждого уничтоженного нациста приходится более 7 наших погибших)... Россия опять забудет о заградотрядах и наших пацанятах, только что закончивших школу, которых гнали на передовую навстречу шквальному огню с одной винтовкой на двоих-троих, и они бежали безоружные, пока кто-то из товарищей не падал замертво, и тогда они подбирали его винтовку... Россия не вспомнит о том, как зверствовали наши войска во взятом Берлине - как насиловали, убивали и грабили простых мирных гражданских жителей
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Фашизм (італ. fascismo, від італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея постійної війни й панування.

У России присутствуют все признаки фашизма, кроме того Россия также нападает на другие страны, только за последнее время напала на Украину, Грузию, Молдову.
Так что Россия самая что ни на есть фашистская страна.
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Може, перемігши коричневу чуму, потрібно було перемогти і червону чуму, деды? Ту саму, котра поклала вас 42 мільйони.

Ні, ви були далі нею використовувані, воювали з "бандами буржуазних націоналістів" замість того, щоб разом покласти край їй край, і ще тоді, в 45 поміняти "пролетарии всех стран" на "волю народам - волю людині".
Та що тепер говорити. І чи маю я на це право.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО
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