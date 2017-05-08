EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  297  6
Все про:Луганщина (3886) обстрел (6166)

 При обстреле Попасной на Луганщине никто не пострадал, - РГА. ВИДЕО

Боевики обстреляли Попасную Луганской области, по предварительным данным пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны.

"До этого обстрелы были, но последние несколько недель мы жили, слава Богу, в тишине. Но этой ночью опять все повторилось. Я не понимаю, какую цель они преследуют, обстреливая такой город как Попасная. Учитывая настроение местного населения, которое 3 года назад ошиблось и поверило в пропаганду агрессора, но сегодня уже поняло ситуацию и поняло, что есть перспективы жить в стране с правовым статусом... и уже не хочет никаких псевдореспублик", - заявил исполняющий обязанности председателя Попаснянской районной государственной администрации Николай Ханатов.

Местные жители зафиксировали 5-6 обстрелов, по предварительным данным никто не пострадал.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики из минометов обстреляли жилые дома Попасной, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сепары может и пострадали, главное что наши воины живы и невредимы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как поступают с титушками в Венесуэле. Намного лучше, чем мы с ними поступали и поступаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПри обстреле Попасной на Луганщине никто не пострадал, - РГА. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти