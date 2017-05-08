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 Политика Украины, Общество
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Все про:боевик (18631) взрыв (4046) покушение (648) Захарченко Александр (176)

 "В 2014 году мы встретились с инопланетянами, и они передали нам свои технологии", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

Главарь российских боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о причастности Киева к взрывам на пути его кортежа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Саур-Могиле, где террористы "ДНР" проводят свои мероприятия посвященные окончанию Второй мировой войны.

Читайте также: На оккупированной территории вблизи Саур-Могилы перед приездом Захарченко прогремели два взрыва

Кроме того, Захарченко прокомментировал информацию о "неизвестном оружии в Горловке", которое применила украинская армия.

"В 2014 году мы встретились с инопланетянами и они передали нам свои технологии", - ответил на этот вопрос главарь боевиков.

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Да ладно , в оккупации запустить проукраинский сайт уже нормалек .
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Поки не подивився віде, то думав, що це просто троллінг... Але все набагато гірше...
Наше СБУ і ССО не вздумайте вбивати цього дибіла-захарченка - інакше козломорді поставлять справді когось розумного на посаду, і це буде прикро...
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Петросян вообще лох по сравнению с перлами Захерченка !
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Є підтвердження,що дійсно ,технології передані:
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/30828.phtml#main_comments

Cреди людей есть земные расы, а есть раса пришельцев, раса клонов инопланетян, маркированная как «избранный народ» (инь). К прилету инопланетных хозяев, своих богов, клон инопланетян стремится максимально зачистить население Земли от всех «чужаков». На выходе должны остаться только «свои» и дозированное поголовье прислуги, из числа низших рас. Почему 20-й век прошел под знаком ускоренного, насильственного истребления белой расы, в мировых и прочих войнах, в деградативной культурной и экономической политике, в культурно-идеологических диверсиях, типа «секс, наркотики и рок-н -ролл»? - Ибо общая стратегия подмены народонаселения такова: высшая теневая элита, «голубая кровь» остается неизменной, в составе базовой для инь белой расы должны остаться только представители «избранного народа», а затем остальные расы массово истребляются биологическим, генетическим, фармацевтическим оружием, с достижением планового показателя численности населения Земли в 500 млн.-1 млрд. голов. Сейчас мы переживаем период зачистки белой расы от «белых гоев», для чего в Европу оперативно впрыскивают 20 млн. особей черно-желтых рас.

Совокупление белой и цветных рас дает цветных потомков, т.е. автоматически истребляет представителей белой расы. Вот эти навязчивые мифы, что «через 50 лет в мире родится последный малыш-блондин» - это выдается желаемое за действительное. Кроме того, такая массовая экспансия чужеродного населения в европейскую, сервероамериканскую среду - она, на определенном этапе, обязательно приведет в разжиганию расовых, гражданских войн в «первом мире», т.е проведет к новым миллионам белых трупов. С другой стороны, стимулируется сверхбыстрое размножение черной и желтой расы, дабы они посильнее давили на остатки белой расы.
Каковы плоды этой политики? -Если в начале 20-го века «белая раса» составляла 42% населения земли, то в данное время она составляет лишь около 8% населения в мире. Если в начале 20-го века присутствие инь и крипто-инь, в составе белой расы, по моим прикидкам, составляло около 20%, то сейчас этот показатель вырос до 70%. Генеральная политика такова, что в войнах, революциях и прочих кровопролитиях ( а все они организуются инь-властями) должны участвовать лишь гойские патриоты, а инь-особи должны беречь себя и размножаться, взамен убитых гоев. Зачем им участвовать в различных надуманных межгосударственных разборках, если все государства подчиняются их соратникам и покровителям? Войны и пошести - это для гоев, власть и процветание - это для инь! Инь - это инопланетные патриоты, разборки гойских патриотов их мало интересуют.

Да, товарищи земляне, никакой свободы и независимости, никакого свободного развития и творчества, на этой планете, для вас не предусмотрено. Инь - они генетические клоны инопланетян, поэтому они на порядок умнее вас, гойских долбодятлов. Открытый вопрос: а не притупили ли вас генетически специально так, как специально генетически прибавили интеллекта и хищности иням? На животном, поведенческом уровне ценностей инь отформатирован как плотоядный тип, а гои отформатированы, как травоядный тип живого существа, что делает неизбежной победу одних над другими, как и в дикой природе...

Единственный шанс сделать Землю для землян - это сделать упор на полукровок, т.е. на инь-гойские гибриды (игг): они не глупее чистых инь, но они достаточно привязаны к землянам, чтобы понимать весь абсурд слепого служения каким-то непонятным звездным визитерам. Эти визитеры регулярно вывозят из Земли запасы золота и других ценных минералов, но об этом везде молчок. Недавно в мировой прессе прошла информация ,что в Форт-Ноксе золота не обнаружено, одни покрашенные в золотистый цвет болванки. Так где золото, Зин? - Как где: улетело в небо, подарено Богам, за их милости! Спасибо, конечно, за ценные знания и подсказки, но гробить собственную планету и ее жителей, ради каких-то залетных коммандос и их призрачных обещаний «вечного счастья» для инь - это чересчур! Чем тогда вы лучше тупых гоев, которые верят в различные сказки о «светлом будущем»? - Есть мудрый иньский принцип: «живи сам и дай жить другим», а все эти сверхценные заветы и обещания - они для наивных подростков, а не для мудрых мужей!

И в среде «голубокровых» распорядителей истории есть две партии: «голуби» и «ястребы». «Ястребы» выступают за точное и решительное исполнение всех предписаний визитеров, а «голуби» урезонивают их: лучше самим побыстрее и капитально развиваться, это будет улучшать наши переговорные позиции с визитерами, это будет гарантией от простого «кидка». Нельзя полностью отдавать себя и человечество на волю каких-то визитеров, ибо визитеры сами мало что решают: над ними стоит их собственная надстройка и сами визитеры не знают, какая следующая команда им поступит сверху, относительно землян?». По мере «взросления» земной цивилизации, позиция «ястребов» будет ослабевать, а позиция «голубей» - усиливаться, но уповать на эту естественную эволюцию не стоит, ее самой не хватит для победы. Так что нам делать, товарищи игг?"В 2014 году мы встретились с инопланетянами и они передали нам свои технологии", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 913

Резюме: Земля - это типичная планета-донор, которую "юзает" очередной "колонизатор" и которую периодически "зачищают" от следов цивилизации, в огне разборок, между конкурентами по космическому собирательсву сокровищ. Земля - это просто "остров сокровищ" в космическом океане, а мы на нем -"шахтеры"!"В 2014 году мы встретились с инопланетянами и они передали нам свои технологии", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 913
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Да нет ....... Это белка......
Кстати анекдотец в тему.
Два кума пошли на рыбалку. Поставили полатку. Ну и начали "рыбачить", т.е. водку пить.....
Ночью одному приспичило по нужде. Вылез из полатки....... и как заорёт.
Второй кум с будущая вылазит, спрашивает, что мол случилось.
Первый: - Я бобра на пне видел. Он на балалайке играл.
Второй: - Та то уже "белка"......
Первый: - Да что я бобра от белки отличить не могу......
😂😂😂
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так по словам захера, Украина уже распалась)))
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Дайте йому літр пальонки і він заключить воєнний союз між динири та Імперією Хкстраанн з Альдебарану.
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На фото изображена модель когнитивного диссонанса в котором угорают рассияне последние 10 -15 лет!
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Доктор Борменталь -перестаньте давать Шарикову героин.
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шо то моного об этом придурке упоминаний СМИ, "звезда" - пора к моторыльнику
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Вот же ипанутый упырь,там у них,что никого более ли менеее разумного нет,что бы контролировали этот словесный понос и полную муть,это уже даже и не смешно.
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не один более-менее умный на эту должность не соглашается, знает, чем закончится
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Это много зелёных человечков, или один, но с множеством голов? В совковые времена в журнале "Крокодил" зелёные человечки были неизменными и верными спутниками и собеседниками честных алкашей. Сопоставление зелёных человечков и Захерченко только меня одного подталкивает к определённому обобщению картинок из "Крокодила" или ещ. кого-то из читателей?
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Хворіє захєрченко...путіним головного мозку...
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Лучше бы эти инопланетяне им свои мозги передали!
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"Я вижу апельсин,я вижу бабуин,нельзя с амфитамином мешать кокоин."
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Та он уже загашенный в честь праздника )) Завтра опять мудила будет стоять на трибуне - шататься...
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ЗАХАРЧЕНКО ШАТАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ОН -
ДОНБАССКИЙ АХИЛЕС, ОН НА УКРОПСКИХ ФРОНТАХ В ПЯТКУ РАНЕНЫЙ :D
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"Примус,признание Америки,москвошвея,московошвея,пивная,еще парочку,в очередь,сукины дети,в очередь"...(с)
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А на мой взгляд,Шариков по сравнению с этим алкодебилом - интеллектуал.
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что же ты у инопланетян себе мозгов не попросил ?
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то Захару, какие то, хитрые извращуги, в конце "переговоров", вручили, чупа-чупс, и, грят, что это, секретные инопланетные технологии, за которыми еще гонялись агенты малдер и скалли.
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Такие индивиды как захарченко и другие обитатели дыныры-лыныры являютя лучшим доказательством того, что порождающая их рашисткая империя зла должна уйти с карты земли как можно скорее.
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"Как можно было просрать идею новороссии?"
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Все намного хуже Вадик , просрали идею славянского мира , никто адекватный теперь русне не поверит никогда .
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И НИКТО НОВОРОССИЮ НЕ ПРОСИ..РАЛ, ОНА САМА ЖИДКО ВЫШЛА
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Да уж, я всего месяц в интеренет не заходил, а тут такие веселые новости сходу. У Захараста прогрес налицо, одним галоперидолом уже не обойдутся, пора серу колоть.
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Його і таких як він треба на випробування ліків примусово направляти... якщо виживе, то на слідуючі випробування, а якщо ні, то і хєр з ним... Ато мені звірів шкода, в той час коли стільки уродів землю топче...
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Бабуин думает, што сострил и корчит из себя хранителя великой военной тайны, папуас, ...лять...
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Інопланетяни були зеленого кольору , всі з ріжками та свинячим п"ятачком ..
захарка до чортиків вже зпився - Лондон вже взяв , скоро Галактику будемо завойовувати ..
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Пипец. "бедолагу" кроет..........
лугандонцы дали бы что ли захерке опохмелится=>первое мае прошло, а оно все ещё в угаре........ Так и до парада а-ля "дидываевали" не дотянет=>сгорит к еЬ@ням
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накркоман, херов, чем же он так закидіваетца
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крутит головой,глупо усмехается,неуверенный какой-то))))))надеемся скоро ....и влет плечей вверх))))интересно наблюдать больного)))
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Боярышник не вставляет уже давно!
Конопля закончилась!
Перешёл на героин!
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"Віджатими" українськими заводами в ОРДЛО керує екс-губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков, - ЗМІ

Українськими заводами в ОРДЛО, які захопили проросійські терористи, керує російська компанія "Внешторгсервис", на чолі якої стоїть колишній губернатор Іркутської області Росії Володимир Пашков. Про це пише російський журнал "Коммерсант-Власть".В списку підприємств, які контролює російська компанія, знаходяться металургійний завод "Донецьксталь", Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, Єнакіївський коксохімпром, Ясинівський коксохімічний завод, "Макіївкокс", Харцизький трубний завод.
"В жодному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить", - пише видання. Проте один раз все ж ім'я ймовірного гендиректора компанії було згадане. У повідомленні Краснодонської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості до працівників місцевого підприємства "Краснодонвугілля" 20 березня йшлося, що у "Внешторгсервис" увіллються вугільні підприємства та металургійні заводи. "Пропонується побудова вертикально інтегрованої компанії, яка буде працювати на території "д/лнр" . Генеральним директором компанії є Володимир Пашков", - передає видання.
Самопроголошений "міністр промисловості і торгівлі днр" Олексій Грановський підтвердив "Комерсанту", що "Внешторгсервисом" керує саме Пашков.
"До цього він був радником голови [так званої] республіки (Захарченка) з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам", - сказав Грановський.
"Коммерсант" звертає увагу на те, що Пашков також у 2015 році став президентом благодійного Фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів. У лютому СБУ звинуватила колишнього російського чиновника в тому, що він використовує фонд для прикриття фінансування так званої "лнр".
"Для приховування російського фінансування псевдореспубліки і щоб уникнути додаткових економічних санкцій до РФ, одним із механізмів наповнення бюджету терористів обраний кишеньковий благодійний Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів (президент - громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков)", - йшлося в повідомленні СБУ.http://novynarnia.com/2017/05/06/vidzhatimi-ukrayinskimi-zavodami-v-ordlo-keruye-eks-gubernator-irkutskoyi-oblasti-rosiyi-zmi/
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у путинских полицаев, в частности на курощупе, георгиевские ленты - ленты белогвардейцев и власовцев, из которых одни воевали на стороне белогвардейцев против красной армии, а другие воевали на стороне власовцев и фашистской германии против советского союза!....
бесы, БЕСЫ!.... :D
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Если кадыровец появляются ночью, изнасилует рюзких, а потом обещает им супероружие-это не значит, что он инопланетянин.
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Инопланетяне сыграли с пидаром злую шутку. Они добавили ему еще одну хромосому уже после рождения. Это не прошло бесследно
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А кремляди на этих ублюдках испытания проводят...всё новые и новые разработки психотропных веществ. Во бля прёт их! Ни дня без идиотизма! Видать Англия и Лондон уже не нужны, собрались взять летающими танками плотницкого созвездие АльдеБАРАН!
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А оно же чмо аж трясется от страха, говорит бред, а в глазах звериный страх. Чувствует что с ним скоро будет то что случилось с мотобатарейкой и гавниви.
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Видать не хочет чтоб стёрли нафиг, хочет обратно в харьковскую психушку....там сейчас макароны дают и тепло.
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Так,інопланєтянє....Захєрчєнку на сьогодні більше не наливати. Клієнт созрєл...😎😎😎
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а еще,его бабушку, в исландском концлагере, укрофашисткие пингвины, заставляли танцевать стриптиз, на потеху тюленям. Это было шоу, на которое, даже бегемотам из Африки, было трудно достать билет.
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Не, ну зачем этого идиота лишний раз показывать?
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Охраны больше, чем у кремльблядьского Куйла, постоянно оглядывается, знач очкует ГНИДА!!! Это есть, харашо!
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Переехал в полуподвал чтоб лифтом не пользоваться, шмелей боится, на авто проехаться сильно уговаривать и напоить надо........
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эти "планетиане" , йёптиль, передали новую Дурь и думбабвевца понесло не по-детски!!!!!
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Все инопланетяне, должні біть разобрані на запчасти ... єто Украина, гандон с медальками
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Над этим куромаршалом даже в дыре потешаются
"В 2014 году мы встретились с инопланетянами, и они передали нам свои технологии", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 4980
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Вони всі там такими стали? Чи тільки у захєра мозок інопланетяни витягли?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В 2014 году мы встретились с инопланетянами, и они передали нам свои технологии", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО
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