 "Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО

Украинская команда танкистов, подготовилась к соревнованиям основательно и собирается сделать все необходимое для победы.
"Машины у них новейшие, но есть и другие необходимые для победы элементы - слаженность экипажа, подразделения, боевой опыт. Думаю, по этим параметрам мы на голову выше", - говорит командир танковой роты ВСУ Роман Багаев.
"Личный состав готов, настроение боевое. Хлопцы хотят победить", - рассказывает замкомбата танкового батальона Александр Лебухорский.
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(западную) и сегодня Германия - самая развитая страна Европы, а Америки там
нет. Америка оккупировала Японию и сегодня Япония - одна из самых развитых
страна Азии, а Америки там нет. Америка помогала Южной Корее воевать и
восстанавливаться и сегодня это одна из самых развитых страна Азии, а Америки
там нет. (сравните с Северной Кореей, которой помогал СССР). В то же время: на
протяжении сотен лет ни одна из стран, ставших союзниками или попавших под иго
России, не добились процветания и прогресса! (Оккупация - Голодомор - http://youtu.be/PTzF3IQPRlE - "Лоботомия"
Ю.Хащеватский - 2009 - ttp://youtu.be/hNSop7i5AWs)
Одинаковые народы живут в Пуэрто-Рико и на Кубе: Пуэрто-Рико пошли за
Вашингтоном и там ВВП как в Португалии (ВВП Португалии на душу населения пыталось
достичь Кацапия - Хутин декабрь 1999: российской экономике нужно расти на 8% в
год в течение 15 лет, чтобы по размеру ВВП на душу населения догнать португальскую
- не получилось и забылось) - Куба пошла за Москвой и там жопа полная.
Одинаковые народы живут в Китае и на Тайване: на Тайване ВВП как в Португалии в
Китае ВВП в четыре раза меньше Одинаковые народы в Коста-Рика и Никарагуа:
разница огромная Повсюду, где СССР и Параша «помогали», десятилетия потом идет
гражданская война с морем крови (Афганистан, Югославия, Ливия, Сирия и т.д.).
Американцам плевать, как живет сосед, лишь бы они жили лучше. Россиянам плевать
как живут они, лишь бы сосед жил хуже.
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Что-то видать знают...
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Что-то мне это напоминает....
Не могу вспомнить что...
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тут на Цензорі його щей дехто виправдовує, мовляв дорого для СВОЇХ солдат, і на стареньких, мовляв, танках повоюють...
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Хоча гарант звиздів, що у нас одна з найсильніших армій в Європі, але схід зачистити не можемо, чомусь. Ну гаранта за язик ніхто не тягнув...
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сданныхпотерянных без единого выстрела территорий и тысячи загубленных жизней это тоже как гордость нашей армии?
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Прежде всего, в людях дело, потом в технике.
Ни пуха, ни пера!
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Слава Украине!
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Кароче - Дай Вам Боже хлопцi!
Сделайте так, что бы они там поняли, почему х@йло спит в памперсе и ножками сучит поскуливая...
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