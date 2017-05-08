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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7739) НАТО (5412) танк (695) соревнования (88)

 "Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО

В учебном центре 7-й Армии ВС США в немецком Графенвире торжественно открылись международные танковые соревнования "Сильная Европа".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, действующий секретарь Сухопутных войск ВС США Роберт Спир поздравил участников и пообщался с танковыми экипажами ВС США, ФРГ, Франции, Польши, Австрии и Украины, которые в этом году будут бороться главный за трофей соревнований.

Украинская команда танкистов, подготовилась к соревнованиям основательно и собирается сделать все необходимое для победы.

"Машины у них новейшие, но есть и другие необходимые для победы элементы - слаженность экипажа, подразделения, боевой опыт. Думаю, по этим параметрам мы на голову выше", - говорит командир танковой роты ВСУ Роман Багаев.

"Личный состав готов, настроение боевое. Хлопцы хотят победить", - рассказывает замкомбата танкового батальона Александр Лебухорский.
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После второй мировой войны Америка оккупировала Германию
(западную) и сегодня Германия - самая развитая страна Европы, а Америки там
нет. Америка оккупировала Японию и сегодня Япония - одна из самых развитых
страна Азии, а Америки там нет. Америка помогала Южной Корее воевать и
восстанавливаться и сегодня это одна из самых развитых страна Азии, а Америки
там нет. (сравните с Северной Кореей, которой помогал СССР). В то же время: на
протяжении сотен лет ни одна из стран, ставших союзниками или попавших под иго
России, не добились процветания и прогресса! (Оккупация - Голодомор - http://youtu.be/PTzF3IQPRlE - "Лоботомия"
Ю.Хащеватский - 2009 - ttp://youtu.be/hNSop7i5AWs)

Одинаковые народы живут в Пуэрто-Рико и на Кубе: Пуэрто-Рико пошли за
Вашингтоном и там ВВП как в Португалии (ВВП Португалии на душу населения пыталось
достичь Кацапия - Хутин декабрь 1999: российской экономике нужно расти на 8% в
год в течение 15 лет, чтобы по размеру ВВП на душу населения догнать португальскую
- не получилось и забылось) - Куба пошла за Москвой и там жопа полная.
Одинаковые народы живут в Китае и на Тайване: на Тайване ВВП как в Португалии в
Китае ВВП в четыре раза меньше Одинаковые народы в Коста-Рика и Никарагуа:
разница огромная Повсюду, где СССР и Параша «помогали», десятилетия потом идет
гражданская война с морем крови (Афганистан, Югославия, Ливия, Сирия и т.д.).

Американцам плевать, как живет сосед, лишь бы они жили лучше. Россиянам плевать
как живут они, лишь бы сосед жил хуже.
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Ну, ребята!!! Танки- вперед!(с). Утрите всем носы, я вас прошу! Это было бы круто! Круче- не бывает!!! Удачи!
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"Россиянам плевать как живут они, лишь бы сосед жил хуже."
Что-то мне это напоминает....
Не могу вспомнить что...
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А что, Барыга за 4 года не смог сделать хотябы 2 танка Оплот чтобы не опозоритьс перед Европой?
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Тільки на продаж... Усе тільки заради гешефту...
тут на Цензорі його щей дехто виправдовує, мовляв дорого для СВОЇХ солдат, і на стареньких, мовляв, танках повоюють...
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Атас как интересно, на Востоке война идет, а лучшие танки и танкисты на соревнованиях на Западе.
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А что делать на Востоке танкистам и артиллеристам? Всеравно Барыга запретил нашей артиллерии даже смотреть в сторону врага не то что стрелять...
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ЛЕША: НАШИ - стреляют, не глядя!!! Но поверь - ПОПАДАЮТ, КУДА НАДО!!!
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Блін в Луганську і Донецьку треба такі спільні "змагання" проводити...
Хоча гарант звиздів, що у нас одна з найсильніших армій в Європі, але схід зачистити не можемо, чомусь. Ну гаранта за язик ніхто не тягнув...
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Там мирный договор заключенный предателем Парашенко с помощью подельников куЧМА и Мертветчука не позволяет это делать .А вдруг война начнется. А вдруг путен нападет вероломно......
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Саша, договор - договором, но наши - отвечают!!! И отвечают не слабо! И слава Богу! что отвечают - целее будут.
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Вот это новость! Ай, красота! Танкисты Руси-Украины вместе в армиями своих друзей и союзников отрабатывают мастерство! Ущипните меня! Слава Руси-Украине!
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Удачи ребята !!! Уверен вы выступите самым достойным образом . Желаю победы .
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Про отношение барыги к Украине и армии без коментариев.Но у наших пацанов есть,то что бесценно в любой армии мира.Это боевой опыт.Учения одно,а война без правил другое.Гордимся нашей армией!!!!.
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А почти треть сданных потерянных без единого выстрела территорий и тысячи загубленных жизней это тоже как гордость нашей армии?
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Какое отношение имеют пацаны к предательству хенералов и барыжной верхушки.Вы не путайте армию и совок который в армии держит петя,потому что боится патриотов как огня.
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"Техника у них новейшая" - и это - НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! А у нас - на войне? Знаете, эти слова танкиста - ПРИГОВОР НАШЕЙ ВЛАСТИ!
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А что вату тухлую не позвали? У них целый Армата есть! Только вот не едет.....
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У вати ДІДИВОЄВАЛИСВЯТОП"ЯНКАБІЙКИ... Їм ніколи...
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Так ещё и тягачу сопротивляется! А на китайской границе много надувных танчиков.
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Это примерно как на Дакар выставить команду с Мацквич 412.И водитель - ас, и штурман - профи , только техника древняя как гуано мамонта.
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судя по видио леопарды и леклерки стреляют почти без отдачи а наших колыхает после выстрела... разрыв технологий чувствуется... но возможно ребята таки компеньсируют манёвреностью, опытом, и сноровкой...
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Артем! Найди ролик (снимало раша-ТВ) во время боев за ДАП. Там сюжет - "как укропы прорываются в блокированный ополченцами ДАП по взлетке". Так вот - НАШ ТАНК НА СКОРОСТИ ТАК ВЛУПИЛ ПО ополченцам и съемочной группе - мама, не горюй!!! Съемка закончилась сразу!!!
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Ето как в Западных странах своих солдат учат стрелять на меткость, а наших учат разбирать-собирать допотопный АК на время.
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Приятно, что наши парни полны решимости бороться и победить.
Прежде всего, в людях дело, потом в технике.
Ни пуха, ни пера!
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Смерть руССфашистким оккупантам.
Слава Украине!
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Обидно, что ХТЗ не в состояниие был построить несколько "Оплотов" для этого соревнования... Но ничего, Рим не сразу строился. Слава Руси-Украине!
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ХТЗ как раз МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ!!! Видимо - КОМУ-ТО НЕ НАДО!!! И эти "кто-то" - точно не украинские танкисты!
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А вот некоторые становятся чемпионами каждый год и круглые сутки,-они выделяют своим противникам 1 танк и потом их без усилий побеждают! ПАбедители...
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Я так понимаю - танкам не желают "Ни гвоздя ни жезла"...
Кароче - Дай Вам Боже хлопцi!
Сделайте так, что бы они там поняли, почему х@йло спит в памперсе и ножками сучит поскуливая...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО
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