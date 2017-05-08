 "Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО

ействующий

секретарь

Сухопутных

войск

ВС США

Роберт

Спир

поздравил

участников и

пообщался

с

танковыми

экипажами

ВС США

,

ФРГ

,

Франции

, Польши, Австрии

и

Украины

,

которые в этом году

будут бороться

главный за

трофей

соревнований.



Украинская команда танкистов, подготовилась к соревнованиям основательно и собирается сделать все необходимое для победы.



"Машины у них новейшие, но есть и другие необходимые для победы элементы - слаженность экипажа, подразделения, боевой опыт. Думаю, по этим параметрам мы на голову выше", - говорит командир танковой роты ВСУ Роман Багаев.



"Личный состав готов, настроение боевое. Хлопцы хотят победить", - рассказывает замкомбата танкового батальона Александр Лебухорский.





Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал , д