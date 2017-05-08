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 Общество, За рубежом
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Все про:выборы (21722) танец (69) Франция (1870)

 Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен танцует после поражения на выборах. ВИДЕО

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая на выборах Эммануэлю Макрону, отметила свое поражение зажигательным танцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись танца Ле Пен после поражания на выборах показало несколько французских телеканалов.

На кадрах, снятых в каком-то темном помещение, Марин Ле Пен танцует с улыбкой на лице под зажигательную музыку в окружении своих соратников.

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Абсолютно здравое поведение, ибо это еще не ее пора: обосрался Олланд, обосрется с иммигрантами Макрон - тогда придет пора и для Ле Пен! Что не понятно?
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все понятно, пока время Ле Пен обгаживаться, а там видно будет
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Ага, все понятно. Это только расея все с колен встает

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен танцует после поражения на выборах - Цензор.НЕТ 9949
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Так пляшут лише на власних похоронах......... Не здивуюся, якщо завтра з ПарИжу почуємо скорбную вєсть. 😕😕😕
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Бабло, полученное от пуйла, уже спустила, а теперь может спокойно сказать "ни палучилось". Что бы она за то бабло не обещала, теперь - взятки гладки.
Че ж не танцевать? ))
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С Медведевым они бы точно станцевались - тот тоже любит "зажигательные" танцы
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Хотелось бы увидеть рожу Хуйла при просмотре этих кадров.
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Юмористическая кацапская газета "комсомольская правда" уже опубликовала прям шикарную статью. "Бомбануло" - это не то слово))
Французы заслужили «резинового» Макрона. Они должны пройти через глобалистский ад. Они не заслуживают демократии, оплаченной жизнью миллионов советских солдат
В общем, рекомендую для поднятия настроения. Особенно прекрасно, как простые французы объясняли рузге шурнашлюхе, что Сталин - фашист)):
https://www.crimea.kp.ru/daily/26676.7/3698458/
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Грязная статья. Типичное поведение погрязших в коррупции сторонников Народного фронта.
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А Шо ей не танцевать? С хуйла бабла поимела теперь можно и расслабиЦа...
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а чего не радоваться ?
И )(уйла ненавистного кинула и бабла приподняла ..)
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен танцует после поражения на выборах. ВИДЕО
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