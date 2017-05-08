 Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен танцует после поражения на выборах. ВИДЕО

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая на выборах Эммануэлю Макрону, отметила свое поражение зажигательным танцем.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, запись танца Ле Пен после поражания на выборах показало несколько французских телеканалов
.
На кадрах, снятых в каком-то темном помещение, Марин Ле Пен танцует с улыбкой на лице под зажигательную музыку в окружении своих соратников. Читайте также: Макрон набрал более 66% голосов на выборах президента, - МВД Франции Смотрите также: Макрон: "Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой". ВИДЕО
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Че ж не танцевать? ))
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Французы заслужили «резинового» Макрона. Они должны пройти через глобалистский ад. Они не заслуживают демократии, оплаченной жизнью миллионов советских солдат
В общем, рекомендую для поднятия настроения. Особенно прекрасно, как простые французы объясняли рузге шурнашлюхе, что Сталин - фашист)):
https://www.crimea.kp.ru/daily/26676.7/3698458/
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а росея -это жопа..
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И )(уйла ненавистного кинула и бабла приподняла ..)
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