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 Политика Украины
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Все про:память (812) День памяти и примирения (3)

 "Я є тому, що їх немає", - сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. ВИДЕО

В Украине в понедельник, 8 мая, отмечают День памяти и примирения.

Впервые новая традиция чествования жертв Второй мировой войны была начата в 2015 году, и таким образом Украина присоединилась к общеевропейской традиции, передает Цензор.НЕТ.

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Видео Ukrainian Institute of National Remembrance

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Закон был принят согласно рекомендационной резолюции ООН от 2004 года, которая провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и предложила государствам-членам ООН, кроме празднования своих Дней победы или освобождения, ежегодно отмечать один или два дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны.

Во время празднования Дня памяти и примирения в Киеве и областных центрах возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, устанавливается почетный караул, а также возлагаются венки и цветы.

С 2014 года символом Дня примирения и Дня Победы в Украине стал красный мак. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Отметим, что 8 мая в большинстве европейских стран и в США отмечается День победы во Второй мировой войне (V-E Day, или Victory in Europe Day), поскольку 7 мая был подписан акт капитуляции Германии, а 8 мая он вступил в силу по среднеевропейскому времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. ФОТО
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Какой хитрый...Чуть что так сразу за нато спрятался..А на рассеюшку переехать не хо хо?
Не исповедуй здесь свои ватные идеи,мы не потерпим.
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причем
ну, не я же тут рассею расхваливаю...
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.И так будет всегда кто попробует пойти против русских.

Це мені здалося по вашому
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Я володію мовою.Не можу витрачати на вас багато часу,лише скажу наостанок,що ментально ви кацап,хоча і латвійську знаєте.
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Язык выучить не сложно, только вату из головы не выдавишь. Она у тебя изо всех твоих отверстий лезет.
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На НАТО надейся, но сам не плошай, и держи порох сухим. Ведь Х*йло никогда не успокоится. А те кто лизал российский сапог,- рабом жил, рабом и подохнет.
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А тебя нужно в поликлиннику сдать для опытов, на предмет изучения феномена превращения латвиеша в подкацапника.
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Генералы Победы из Украины[я выбрал только старших по должности военачальников - от командира корпуса и выше]
Запомним поименно:
*генерал-полковник Андрей Антонович Гречко - командующий войсками 1-й гвардейской армии;
*Герой Советского Союза, генерал армии Андрей Иванович Еременко - командующий войсками 4-го Украинского фронта;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Филипп Федосьевич Жмаченко - командующий войсками 40-й армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск Андрей Григорьевич Кравченко - командующий войсками 6-й танковой армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Дмитрий Данилович Лелюшенко - командующий войсками 3-й гвардейской армии;
*генерал армии Родион Яковлевич Малиновский - командующий войсками 3-го Украинского фронта;
*Герой Советского Союза, генерал-полковник Кирилл Семенович Москаленко - командующий войсками 38-й армии;
*генерал-лейтенант Прокофий Логвинович Романенко - командующий войсками 48-й армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Павел Семенович Рыбалко - командующий 3-й гвардейской танковой армией;
*генерал-лейтенант Сергей Георгиевич Трофименко - командующий войсками 27-й армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский - командующий войсками 60-й армии;
*генерал-лейтенант Василий Филиппович Герасименко - командующий Киевским военным округом;
*генерал-майор Антон Петрович Пилипенко - начальник штаба 38-й армии;
*генерал-майор Николай Яковлевич Приходько - и.д. начальника штаба 5-й армии;
***
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Андрей Леонтьевич Бондарев - командир 17-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-лейтенант Трофим Калинович Коломиец - командир 54-го стрелкового корпуса;
*Дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Петр Кириллович Кошевой - командир - последовательно - 71-го стрелкового корпуса, 36-го гвардейского стрелкового корпуса;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Иван Ильич Людников - командир 15-го стрелкового корпуса;
*генерал-лейтенант Иван Ильич Миссан - командир 1-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-майор Иван Андреевич Рубанюк - командир 10-го гвардейского стрелкового корпуса;
*Герой Советского Союза, генерал-майор Николай Павлович Симоняк - командир 30-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-лейтенант Александр Иванович Утвенко - командир 31-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-майор Никифор Гордеевич Хоруженко - командир 15-го гвардейского стрелкового корпуса.
***
А еще родом из Украины были:
Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Григорий Иванович Кулик, командовавший в 1941 году войсками 54-й отдельной армии, но лишенный в 1942 году геройского звания, маршальского чина и всех наград и расстрелянный 1950 году [восстановлен в званиях и в правах на награды в 1957 году];
маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, который в сентябре 1941 года лично водил морских пехотинцев в штыковые атаки, а в 1944 году стал единственным членом Государственного Комитета обороны СССР, выведенным из состава ГКО за все время его существования.
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і скільки ще героїчних простих українців....
Вічна слава. Вічна пам'ять.
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Паважаныя браты, русіны-украінцы! Мы, літвіны-беларусы, віншуем Вас з Днём Перамогі над нацызмам у вайне 1939-1945 гадоў! Шчыра жадаем Вам перамогі над Масковіяй-раSSіяй у вайне за Незалежнасць і еўрапейскую будучыню Украіны! Слава Русі-Украіне!
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Дякуємо брати-слов'яни.
Бажаємо Вам і нам Волі та добробуту.
Живе Бєларусь. Слава Україні.
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Дзякуем! Калі Русь-Украіна, Літва-Беларусь і незалежный Казакстан аб'яднаюць свае намаганні, мы пахаваем ідэю раSSейскай имперыі назаўжды!
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От таких і треба вважати БРАТАМИ.
Дякую, брате. Ми разом і нас не мало. Переможемо.
Слава Україні!
Слава Беларусі!
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Кривавими ранами макам палати

В полях, де колись гуркотіли гармати,
Допоки кому є загиблих згадати,

Та є кому злих ворогів проклинати...
Щоб ЗНОВУ НІКОЛИ кров не проливати,

Удовам та дітям щоб знов не ридати,
Щоб власних синів матерям не ховати,

Народам слід дружбу та мир обирати. НІКОЛИ ЗНОВ людям не слід воювати,

Щоб макам в полях кров'ю знов не палати.
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Украинцы адекватно относятся к дню памяти.Уважуха.
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Головне для ватників - шоб ніхто за пакт Молотова-Ріббентропа не згадував, стісняються вони.)))
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Да там у всех рыло в пуху было, трудно даже вспомнить, кто в тот период так или иначе не накосячил. Она Чехословакия чего стоит.
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Россия всегда втягивала украинцев в свои войны. Если бы украинцы не были оккупированы Россией и СССР то столько жертв бы не было. Людей в России и СССР никогда не жалели - бабы ещё нарожают. И День Победы мне моего деда не вернёт.
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Настоящий Ветеран,96-летний Иван Залужный. Его внук погиб в бою с руSSкими фашистами в Украине.
"Я є тому, що їх немає", - сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения - Цензор.НЕТ 8005
"Я є тому, що їх немає", - сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения - Цензор.НЕТ 5380
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Паважаныя браты, русіны-украінцы! Мы, літвіны-беларусы, віншуем Вас з Днём Перамогі над нацызмам у вайне 1939-1945 гадоў! Шчыра жадаем Вам перамогі над Масковіяй-раSSіяй у вайне за Незалежнасць і еўрапейскую будучыню Украіны! Жыве Літва-Беларусь! Слава Русі-Украіне!
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спасибо...
НО..
тут проскользнула информация, что беларусы стреляли в украинцев, которые пытались бежатьот голода...
неужели правда?
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Слава всем погибшим -защищавшим нашу Нэньку!Вечная память!в музей пойду обязательно!кацапам позор и все нехорошие слова!
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Цікаво, як там побєдобєсіє проходить на Красной Площі. То до речі, ви знаєти, що ота сама "площа" укладена гранітом з кар'єрів Ново Украінського району, Кіровоградської області. Та й рубінова зірка зроблена в Україні.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я є тому, що їх немає", - сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. ВИДЕО
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