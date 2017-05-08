 "Я є тому, що їх немає", - сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. ВИДЕО

Видео Ukrainian Institute of National Remembrance
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9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Закон был принят согласно рекомендационной резолюции ООН от 2004 года, которая провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и предложила государствам-членам ООН, кроме празднования своих Дней победы или освобождения, ежегодно отмечать один или два дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны.
Во время празднования Дня памяти и примирения в Киеве и областных центрах возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, устанавливается почетный караул, а также возлагаются венки и цветы.
С 2014 года символом Дня примирения и Дня Победы в Украине стал красный мак. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.
Отметим, что 8 мая в большинстве европейских стран и в США отмечается День победы во Второй мировой войне (V-E Day, или Victory in Europe Day), поскольку 7 мая был подписан акт капитуляции Германии, а 8 мая он вступил в силу по среднеевропейскому времени.
Не исповедуй здесь свои ватные идеи,мы не потерпим.
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ну, не я же тут рассею расхваливаю...
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Це мені здалося по вашому
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Вот мнение настоящего ветерана о "победе"
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Запомним поименно:
*генерал-полковник Андрей Антонович Гречко - командующий войсками 1-й гвардейской армии;
*Герой Советского Союза, генерал армии Андрей Иванович Еременко - командующий войсками 4-го Украинского фронта;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Филипп Федосьевич Жмаченко - командующий войсками 40-й армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск Андрей Григорьевич Кравченко - командующий войсками 6-й танковой армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Дмитрий Данилович Лелюшенко - командующий войсками 3-й гвардейской армии;
*генерал армии Родион Яковлевич Малиновский - командующий войсками 3-го Украинского фронта;
*Герой Советского Союза, генерал-полковник Кирилл Семенович Москаленко - командующий войсками 38-й армии;
*генерал-лейтенант Прокофий Логвинович Романенко - командующий войсками 48-й армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Павел Семенович Рыбалко - командующий 3-й гвардейской танковой армией;
*генерал-лейтенант Сергей Георгиевич Трофименко - командующий войсками 27-й армии;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский - командующий войсками 60-й армии;
*генерал-лейтенант Василий Филиппович Герасименко - командующий Киевским военным округом;
*генерал-майор Антон Петрович Пилипенко - начальник штаба 38-й армии;
*генерал-майор Николай Яковлевич Приходько - и.д. начальника штаба 5-й армии;
***
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Андрей Леонтьевич Бондарев - командир 17-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-лейтенант Трофим Калинович Коломиец - командир 54-го стрелкового корпуса;
*Дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Петр Кириллович Кошевой - командир - последовательно - 71-го стрелкового корпуса, 36-го гвардейского стрелкового корпуса;
*Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Иван Ильич Людников - командир 15-го стрелкового корпуса;
*генерал-лейтенант Иван Ильич Миссан - командир 1-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-майор Иван Андреевич Рубанюк - командир 10-го гвардейского стрелкового корпуса;
*Герой Советского Союза, генерал-майор Николай Павлович Симоняк - командир 30-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-лейтенант Александр Иванович Утвенко - командир 31-го гвардейского стрелкового корпуса;
*генерал-майор Никифор Гордеевич Хоруженко - командир 15-го гвардейского стрелкового корпуса.
***
А еще родом из Украины были:
Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Григорий Иванович Кулик, командовавший в 1941 году войсками 54-й отдельной армии, но лишенный в 1942 году геройского звания, маршальского чина и всех наград и расстрелянный 1950 году [восстановлен в званиях и в правах на награды в 1957 году];
маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, который в сентябре 1941 года лично водил морских пехотинцев в штыковые атаки, а в 1944 году стал единственным членом Государственного Комитета обороны СССР, выведенным из состава ГКО за все время его существования.
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Вічна слава. Вічна пам'ять.
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Бажаємо Вам і нам Волі та добробуту.
Живе Бєларусь. Слава Україні.
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Дякую, брате. Ми разом і нас не мало. Переможемо.
Слава Україні!
Слава Беларусі!
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В полях, де колись гуркотіли гармати,
Допоки кому є загиблих згадати,
Та є кому злих ворогів проклинати...
Щоб ЗНОВУ НІКОЛИ кров не проливати,
Удовам та дітям щоб знов не ридати,
Щоб власних синів матерям не ховати,
Народам слід дружбу та мир обирати. НІКОЛИ ЗНОВ людям не слід воювати,
Щоб макам в полях кров'ю знов не палати.
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НО..
тут проскользнула информация, что беларусы стреляли в украинцев, которые пытались бежатьот голода...
неужели правда?
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