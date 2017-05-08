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 "Чего у тебя #бало разбито? Вам кто-то уже сделал физическое замечание?", - одесские активисты задержали сторонников "русского мира" на военном ретроавтомобиле. ВИДЕО

Одесские активисты задержали двоих граждан, ехавших на военном ретроавтомобиле по городу.Один из них был в форме советской армии образца периода Второй мировой войны. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись задержания опубликована на видеохостинге youtube.

Судя по видеозаписи, задержанных уже кто-то избил в Одессе. На их одежде были видны следы крови, а на носу одного из них была повязка из лейкопластыря. Мужчин доставили в Приморский отдел полиции.

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кстати , яйценюк очень даже ничего себе такой немец..)))
ариец епт..
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"Месяц под косой блестит...А во лбу звезда горит..."
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"Чего у тебя #бало разбито? Вам кто-то уже сделал физическое замечание?". Как вежливо
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Одесса...Там еще при совке можно было не такое услышать.
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Да нормально все... Культурного человека такие "вежливые" вопросы оскорбили бы "до глубины души", но... Что делать, если эти "упоротые" лицедеи по другому не понимают и выполняют полученные от московских куратов задания "с фанатизмом" и ненавистью к "фашистам"? После того, что их покровители сделали Украине и украинцам пусть радуются, что в живых останутся! "Кровожадно"? Что делать... Война, враг "у ворот", "подслушивает" и гадит, гадит, гадит!!!
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Не, мне понравилось, как ребята разговаривают. Молодцы одесситы, что отстояли город, а то был бы там Донецк с Луганском.
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"Вам кто-то уже сделал физическое замечание?"
Ага, с утра не заладилось. )
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"Физическое замечание" - класне словосполучення, треба взяти до уваги.
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Еще может быть "серьезное физическое замечание" - это когда ногами и подручными предметами.
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садо-мазо прям по-кацапски... и детей к этому приучают.
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фашистов в плен берут, а от Правого Сектора в штаны ссут, шо ж за обмудки такие
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"Вам кто то уже сделал физическое замечание?.....

Одеса! Я тебе кохаю!!!😁😁😁😁😁😁😁😁
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Вот развелось идиотов. Бегают как попугаи и везде одно и тоже - чей Крым, чей Крым, чей Крым...
Крым того кто его контролирует! Просрали так и нефиг повторять постоянно попка-дурак!
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Идиотом можно назвать только того, кто так боялся розширения НАТО что теперь НАТО в 70 км от границы с рашкой.
Идиотом можно назвать того кто хотел сделать из Украины - союзника, а теперь на границе с рашкой 40 миллионов Украинцев сплочённых ненавистью к недостране убийц,насильников,окупантов.
Просрали?
Не ожидали подлости и вероломства, ето да.
А вот насчёт "просрали" поговорим в 2018 (при условии что такое "образование" как рашка ещё будет существовать.
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Я вообще то не то имел ввиду.
Можешь не сомневаться в 2018 Крым украинским точно не станет.
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40млн украинцев... хахаха... где ты такие цифры взял? максимум 20!!! Остальные переселенци с Себири в 30е годы только и мечтают о Рассии!!!
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Ага. Другой фюрер тоже мечтал о 1000-летнем рейхе, и земли свои расширил на минуточку до Волги. Но конец всем известен, и мы сегодня (вы - завтра) об этом вспоминаем.
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а потом идут, сосать, чеченские члены по подьездам, пабедители , нах
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Все стесняюсь спросить - это передвижной сортир или крематорий?
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З кацапами про "дату 8 чи 9" слід розмовляти так: "Ось ти, скажімо, москвич, поїхав на Байкал і втопився 9 травня о 1 годині ночі. А в Мацкві ще було 8 травня. Тож яке число вважати датою твоєї смерті?"
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Калорады бывают разные.
Отправляясь в отпуск в Южную Пальмиру, жена поручила купить ей 10 граммов мумие. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого лекарства. И действительно, рядом с менялами долларов (две бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре Привоза) начинается ряд продавцов, которые торгуют лечебными травами. Первым в этом ряду травников стоял парень средних лет. Я подошел к нему и радостно сказал: "Слава Украине!". Лицо продавца стало хмурым, он сразу «потух», застеснялся, опустил вниз глаза и тихо сказал, что поддерживает аннексию Крыма и бомбежки Сирийских базаров и не может ответить на мое приветствие.
Огорченный духом я направился в новый мясной корпус «Привоза» (аквариум) и подошел к прилавку, за которым стоял очень грузный и явно перекормленный продавец мяса.
- Пан! Почем вы продаете косточки, - спросил я.
- Я не пан, а «товарищ», - злобно возразил мясник.
- Так товарищи были при коммуняках, а сейчас в Украине паны и паненки.
Бык побагровел и проревел: «Пошел вон отсюда или я тебя сейчас закатаю в асфальт!».
Весовые категории у нас были явно не в мою пользу, и я «отработав задний ход» тихонько спрятался за контрольные весы.

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складно брешешь. Возьми конфету с полочки в награду.
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Ватные клоуны в своем репертуаре , хоть флажок на ЦН , хоть номера на ватомобиле должны быть американские , боятся своих хозяев .
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юпитер лугандонский. они его с дамбасом дамбасом кормят.
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Надо как в фильме "царство небесное" еще плюху в конце:
"а это чтобы ты лучше запомнил"(с)
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Да уж, абсолютно дикая страна.
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И не говори , прицепить номера Калифорнии на ватамобиль это дико , а вот продавать "дедов " среди тампаксов в магазине это нормально .
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А ваши "активисты" не перебарщивают? Ведь "ватникам" все это может надоесть. Вы же страну разваливаете. Часть уже отвалилась.
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шо они там, повторят ? а ... ну дааа , отсосав в подьезде у чечена
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"Вам кто-то уже сделал физическое замечание?"

Не фраза - блискавка.
Моя повага до активістів!!!
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Да ладно...
Этот вопрос ставит вату в тупик,прикольно наблюдать.)
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Ватники мазахисты, нарядятся в клоунов и писдюлины выпрашивают.
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тут не про Крым нужно спрашивать а сколько они выпили и права забрать. дед тоже пьяный помоему
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Учите, дети, географию что бы не выглядеть как этот дядя
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"Берегите пенсне,Киса-сейчас начнется!" (с).Ну и еще- "Здесь Паша Эмильевич,обладавший сверхъестественным чутьем,понял,что сейчас его будут бить,может быть,даже ногами"(с).Классика жанра,короче говоря...
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Крым будет украинским тогда когда любой человек в него сможет поехать не боясь что его арестует ФСБ и посадят за терроризм лет на 20!
а до того это выглядит так
- Суслика видишь?
- Нет!
- а он есть!
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С этими мразями исключительно безальтернативно сперва бить в рожу. а лишь потом говорить здрасьте, что у вас с ипалом
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Ах Одесса))))Ты как всегда))))

чего токо стоит фраза: ВАМ УЖЕ СДЕЛАЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?)))))))))))))
моя под столом)))
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Не , ну там канкретное е.ало ... и явно не в адеквате ))))))
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биомусор раскрашивает свои вёдра победами дедов ... всё правильно, сами они тока , могут быть терпилами
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пидары мацьковськие рядятся в форму солдат тех времён превратили память стариков в маскарад гидота синяя
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Чего у тебя #бало разбито? Вам кто-то уже сделал физическое замечание?", - одесские активисты задержали сторонников "русского мира" на военном ретроавтомобиле. ВИДЕО
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