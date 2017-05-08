08.05.17 09:4208.05.17 09:42 "Чего у тебя #бало разбито? Вам кто-то уже сделал физическое замечание?", - одесские активисты задержали сторонников "русского мира" на военном ретроавтомобиле. ВИДЕО Одесские активисты задержали двоих граждан, ехавших на военном ретроавтомобиле по городу.Один из них был в форме советской армии образца периода Второй мировой войны. Внимание! Ненормативная лексика!Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись задержания опубликована на видеохостинге youtube. Судя по видеозаписи, задержанных уже кто-то избил в Одессе. На их одежде были видны следы крови, а на носу одного из них была повязка из лейкопластыря. Мужчин доставили в Приморский отдел полиции. Загрузка видео... Смотрите также: Активисты в Одессе заставили коммунальщиков демонтировать памятный камень маршалу Жукову. ВИДЕО перейти на форум x Мне нравится 28
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ариец епт..
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Ага, с утра не заладилось. )
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Одеса! Я тебе кохаю!!!😁😁😁😁😁😁😁😁
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Крым того кто его контролирует! Просрали так и нефиг повторять постоянно попка-дурак!
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Идиотом можно назвать того кто хотел сделать из Украины - союзника, а теперь на границе с рашкой 40 миллионов Украинцев сплочённых ненавистью к недостране убийц,насильников,окупантов.
Просрали?
Не ожидали подлости и вероломства, ето да.
А вот насчёт "просрали" поговорим в 2018 (при условии что такое "образование" как рашка ещё будет существовать.
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Можешь не сомневаться в 2018 Крым украинским точно не станет.
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Отправляясь в отпуск в Южную Пальмиру, жена поручила купить ей 10 граммов мумие. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого лекарства. И действительно, рядом с менялами долларов (две бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре Привоза) начинается ряд продавцов, которые торгуют лечебными травами. Первым в этом ряду травников стоял парень средних лет. Я подошел к нему и радостно сказал: "Слава Украине!". Лицо продавца стало хмурым, он сразу «потух», застеснялся, опустил вниз глаза и тихо сказал, что поддерживает аннексию Крыма и бомбежки Сирийских базаров и не может ответить на мое приветствие.
Огорченный духом я направился в новый мясной корпус «Привоза» (аквариум) и подошел к прилавку, за которым стоял очень грузный и явно перекормленный продавец мяса.
- Пан! Почем вы продаете косточки, - спросил я.
- Я не пан, а «товарищ», - злобно возразил мясник.
- Так товарищи были при коммуняках, а сейчас в Украине паны и паненки.
Бык побагровел и проревел: «Пошел вон отсюда или я тебя сейчас закатаю в асфальт!».
Весовые категории у нас были явно не в мою пользу, и я «отработав задний ход» тихонько спрятался за контрольные весы.
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"а это чтобы ты лучше запомнил"(с)
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https://www.youtube.com/watch?v=9Fx4Nmxehqo
СИЛЬНО СКАЗАНО!!!!
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Не фраза - блискавка.
Моя повага до активістів!!!
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Этот вопрос ставит вату в тупик,прикольно наблюдать.)
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а до того это выглядит так
- Суслика видишь?
- Нет!
- а он есть!
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чего токо стоит фраза: ВАМ УЖЕ СДЕЛАЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?)))))))))))))
моя под столом)))
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