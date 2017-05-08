 На границе с Молдовой задержали похищенный в Италии "Ягуар", - Госпогранслужба. ВИДЕО

"Транспортное средство, которое находилось в международном розыске, обнаружили вчера в пункте пропуска "Кучурган" пограничники Белгород-Днестровского отряда", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при оформлении автомобиля "Ягуар", 2008 года выпуска, за рулем которого был 19-летний гражданин Республики Молдова, состоялось срабатывание базы данных Интерпола. В ходе установления обстоятельств выяснилось, что транспортное средство было похищено еще новым в 2008 году на территории Италии.
Про данный факт пограничники проинформировали представителей Нацполиции и Укрбюро Интерпола в г.Киеве.
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Приднестровье живет за счёт контрабанды. Если бы им перекрыли въезд в Украину и Молдову- они бы давно уже само ликвидировались. Но кому то выгодна контрабанда- как и торговля с лугандоном. Просто этим вопросом серьезно НИКТО из политиков не занимался.
Никто не проверял что везут туда и оттуда вагоны. А туда ведут скорее всего еще и руду или металл на переработку. ТО ЕСТЬ ВАРИАНТ ЛУГАНДОНА (ЗАКРЫТОЙ РЕЗЕРВАЦИИ РАБОВ) у нас под боком уже 24 года. Вопрос кто из российских и украинских олигархов там замешан.
Ведь произведенное в Приднестровье куда то надо продавать . А рядом порты.
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В ЕС столько дешевых машин и хороших- но граница на замке. Открывают ее только мафиози . ЭТОЧИСТО РОССИЙСКАЯ СХЕМА.
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