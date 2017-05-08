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 На границе с Молдовой задержали похищенный в Италии "Ягуар", - Госпогранслужба. ВИДЕО

На границе с Молдовой на пропускном пункте "Кучурган" задержан угнанный в Италии "Ягуар".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.

"Транспортное средство, которое находилось в международном розыске, обнаружили вчера в пункте пропуска "Кучурган" пограничники Белгород-Днестровского отряда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при оформлении автомобиля "Ягуар", 2008 года выпуска, за рулем которого был 19-летний гражданин Республики Молдова, состоялось срабатывание базы данных Интерпола. В ходе установления обстоятельств выяснилось, что транспортное средство было похищено еще новым в 2008 году на территории Италии.

Про данный факт пограничники проинформировали представителей Нацполиции и Укрбюро Интерпола в г.Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья. ФОТО

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Ягуар изьять,подтюнингировать,и отправить на передовую!
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не пойдет. клиренс низкий, расход большой.
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До передка он фиг доедет , разве что в Киев в мин обороны , очередной генеральский зад возить.
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Наверно, что отстаивалось в Приднестровье, а потом решили продать в Украине.
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Доброе утро.
Приднестровье живет за счёт контрабанды. Если бы им перекрыли въезд в Украину и Молдову- они бы давно уже само ликвидировались. Но кому то выгодна контрабанда- как и торговля с лугандоном. Просто этим вопросом серьезно НИКТО из политиков не занимался.
Никто не проверял что везут туда и оттуда вагоны. А туда ведут скорее всего еще и руду или металл на переработку. ТО ЕСТЬ ВАРИАНТ ЛУГАНДОНА (ЗАКРЫТОЙ РЕЗЕРВАЦИИ РАБОВ) у нас под боком уже 24 года. Вопрос кто из российских и украинских олигархов там замешан.
Ведь произведенное в Приднестровье куда то надо продавать . А рядом порты.
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Более того, я знаю что завозят нелегально краденые машины в Приднестровье и с этими номерами ездят и работают в Украине. Потом периодически они пересекают границу Украины и снова ездят без регистрации. Некоторых таких в Киеве знал, причем машины очень дорогие и для бизнеса.
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Торговля машинами схвачена мафиозными кланами. Рассказывали ,что пять назад Балога завез престижные авто без растоможки. Наверно не для простых украинцев.
В ЕС столько дешевых машин и хороших- но граница на замке. Открывают ее только мафиози . ЭТОЧИСТО РОССИЙСКАЯ СХЕМА.
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Приезжайте в Киев, ведь не все по Европе ездить.
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А кто будет Украину обратно к Европе пришивать? Надо менять ментальность. Над этим и работаем. Пример:в ЕС работают проектировщики на программе ALLPLANE2016. Украинские сидят без работы , а переучиваться на эту программу не хотят. Все по старинке. А общая программа- это легкость исправления ошибок в рабочем режиме. Только в КИСИ сейчас есть класс по изучению программы, но на практике ее применить негде- сплошной вакуум.
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Так давно пора с Приднестровьем закрыть границу , нам от этой молдавского геморроя не холодно не жарко , но раша армия там создает определенные неудобства . Единственные кому это все надо это погранцы которые живут с контробаса припеваючи и не забывают долю в Киев передавать.
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Рашкиной армии там крохи .писали что 1000 человек. Закрыть пролет в Приднестровье и проезд - и оно самоликвидируется. СОГЛАШАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ВЕДЕТ К ОБРАЗОВАНИЮ ГНОЙНИКОВ . Лечить болячки надо вовремя. А время настало.
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О чем Вы говорите? Ведь виктор переделкин и есть троюродный брат Луки по материнской линии, ну да тот самый и той самой...
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Сейчас он за новое родство накатит боярышника и день удался.
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Ну как же без скрепного напитка то русскому мужику! Советую послушать диалог нашего с предствавителем "высокодуховной" нации, тыц. Не пожалеете :D
На границе с Молдовой задержали похищенный в Италии "Ягуар", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8879
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они тут постоянно сидят. а по поводу бана пишите на специализированном форуме, вот тут тыць.
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Шановна панi "ручка от чемодана". Щиро дякую!!! Буду теперь знать, как блокировать лишнехромосомных.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа границе с Молдовой задержали похищенный в Италии "Ягуар", - Госпогранслужба. ВИДЕО
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