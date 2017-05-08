 Активисты в Одессе заставили коммунальщиков демонтировать памятный камень маршалу Жукову. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Камень на проспекте, который до недавнего времени носил имя советского военачальника (ныне это проспект Небесной сотни - ред.) было установлено накануне сторонниками запрещенной Коммунистической партии.
На мраморном камне надпись на русском языке: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".
После споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, с помощью техники они демонтировали камень.
Видео - Сергей Стерненко
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Вот, например, фото этого камня, сделанное в августе 2016-го
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не все ж активисты) некоторых может смутить брань
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