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 Активисты в Одессе заставили коммунальщиков демонтировать памятный камень маршалу Жукову. ВИДЕО

В воскресенье, 7 мая, вечером общественные активисты Одессы вынудили власть убрать памятный камень маршалу Георгию Жукову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Камень на проспекте, который до недавнего времени носил имя советского военачальника (ныне это проспект Небесной сотни - ред.) было установлено накануне сторонниками запрещенной Коммунистической партии.

На мраморном камне надпись на русском языке: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

После споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, с помощью техники они демонтировали камень.

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Видео - Сергей Стерненко

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А на каменюке не коммунистическая, а воровская звезда напартачена, незаконно демонтировали. Приморский суд вернет взад.
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ну и зря, у нас в одном районе поступили интереснее сказали что дадут только транспорт, только в нерабочий день, только бензина нет а так не против, ну и эти активисты сами управлялис
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Цензор, а с чего Вы взяли, что этот камень был установлен накануне? Ему уже несколько лет.
Вот, например, фото этого камня, сделанное в августе 2016-го
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а де позначка ( Обережно! На відео чути ненормативну лексику)?
не все ж активисты) некоторых может смутить брань
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На облвоенкомате - бывшем южном оперативном командовании непосредственно сам сабж представлен, это не каменюка в поле почти за городом. Тут реальная заруба будет, клянусь своей треуголкой. Запасаемся попкорном.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАктивисты в Одессе заставили коммунальщиков демонтировать памятный камень маршалу Жукову. ВИДЕО
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