 Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении отмечается: "Сегодня Марина приветствовала участников и гостей песенного конкурса Евровидение, который вернулся в Украину.
Спасибо Джамале за победу. За то, что сделала возможным, чтобы этот большой европейский праздник пришел в Украину. Внимание сотен миллионов телезрителей всего мира в эти дни приковано именно к Украине, к нашим европейским устремлениям к нашей борьбе за свободу и независимость".
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При виде красивой женщины у тебя только язык шевелится?
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На любителя.
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А якщо гарна, але дурна ? Все одно ? Аби ворушилося ?
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Тут вообще-то речь шла о том, что кто-то посчитал, что при виде "такой красивой женщины" у мужчин что-то должно шевелиться, в чем я собственно и позволил себе усомниться.
А красота, конечно, вещь относительная...однако, одна женщина красива исключительно для своего избранника (если ей повезет такого найти), другую же красивой признают 90% людей. Так что относительность тут тоже относительна.
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Питер говорит что Путин Хуйло
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хорошо, что не "...спасибо дедам за победу..."
а каким боком оно здесь ?
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Киев всех перемелет и переживёт.
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а коли ти його загубив?
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http://russian.news.cn/world/2017-01/07/c_135963074_2.htm
Как русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал большой скандал
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/348909-kak_russkiy_pjerjevod_novogodnjey_rjechi_suprugi_prjezidjenta_latvii_vizval_bolshoy_skandal
Супруга президента Египта выступила в Академии общественных наук Китая
http://russian.people.com.cn/200201/25/rus20020125_56029.html
...
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24 февр. 2013 г. - Добавлено пользователем НТВГлавная интрига премии «Оскар» завершилась. Приз за лучший фильм ... Аффлек получил "Оскар" от Мишель Обамы. НТВ. Loading. .... Как выглядит Бен Аффлек (Ben .
Пока только заталкиваю, а не вытаскиваю...
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може тобі пошукати щастя в якійсь аліхасанії?
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В Киеве провели реконструкцию боев Второй мировой войны
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А то у меня никой уверенности нет "шо вона не москаль"
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Англійську треба було підтягнути.
Хай конкурс пройде гарно, хай стане святом для учасників.
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Фальшиво, с задышкой ... как оскорбление нам украинцам.
Неужели у нас нет достойных людей которые в состоянии сказать что то внятное по английски (или могла сказать что то умное по украински) или спеть по человечески на достойном уровне??? Эти колхозники позорят нас на весь мир.
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