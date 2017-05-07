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Все про:Евровидение (664) Порошенко Марина (30)

 Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко. ВИДЕО

С приветственным словом к участникам Евровидения-2017 обратилась Марина Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Сегодня Марина приветствовала участников и гостей песенного конкурса Евровидение, который вернулся в Украину.

Спасибо Джамале за победу. За то, что сделала возможным, чтобы этот большой европейский праздник пришел в Украину. Внимание сотен миллионов телезрителей всего мира в эти дни приковано именно к Украине, к нашим европейским устремлениям к нашей борьбе за свободу и независимость".

Также читайте: Кличко представил Киев участникам и гостям конкурса на торжественном открытии "Евровидения-2017"

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Женоненавистник или голубой?
При виде красивой женщины у тебя только язык шевелится?
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Не такая уж она красивая, чтобы шевелилось что-то еще.
На любителя.
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О,соевый полыхает и про язык и про опу,все как любят
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Не знаю, не знаю. Вы, наверное, не слишком переборчив.Как по мне - некрасивых гораздо больше, чем красивых.
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Ой нет, в другой раз - я еще поспать планирую.
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он просто уродливый жирный неудачник..ему даже корова пойдет )))
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Але краса - відносна, абсолютної бути не може. Ви говорите просто про свій смак.
А якщо гарна, але дурна ? Все одно ? Аби ворушилося ?
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С чего вы взяли, что все равно?
Тут вообще-то речь шла о том, что кто-то посчитал, что при виде "такой красивой женщины" у мужчин что-то должно шевелиться, в чем я собственно и позволил себе усомниться.

А красота, конечно, вещь относительная...однако, одна женщина красива исключительно для своего избранника (если ей повезет такого найти), другую же красивой признают 90% людей. Так что относительность тут тоже относительна.
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какая она к хренам красивая? кобылиная харя. и еще барыжная шмара
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Короче - ненавистная женщина...
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Пальці у нього рухаються.
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...спасибо Джамале за победу.

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хорошо, что не "...спасибо дедам за победу..."
а каким боком оно здесь ?
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Один город. Один монумент. 20 лет разницы)
Киев всех перемелет и переживёт.

Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 9017

Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 2465
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Непонятно,где сынок в майке с надписью "Россия" ???
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да с%ать он на вас всеххотел с высокой горы! захотел и одел. чем ты не доволен? ты никто раб в стране его бати
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На Почтовой площади тысячи людей, куча пьяных и ни одного (!!!) полицейского. При мне 2 драки было - никаких последствий.. Наверное, вся полиция Киева была в Мариинском парке и на Крещатике.
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А в других странах вьіступают супруги президентов?
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Мишель Обама в последний раз в качестве супруги президента выступила в Белом доме
http://russian.news.cn/world/2017-01/07/c_135963074_2.htm

Как русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал большой скандал
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/348909-kak_russkiy_pjerjevod_novogodnjey_rjechi_suprugi_prjezidjenta_latvii_vizval_bolshoy_skandal

Супруга президента Египта выступила в Академии общественных наук Китая
http://russian.people.com.cn/200201/25/rus20020125_56029.html

...
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а на конкурсах выступают только шмары постсовковых президентов. совок будет пока эти старые твари не передохнут
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Не знал, что Мишель Обама постсовковая президентская жена...
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в белом доме был какой-то конкурс? или ты глаза из задницы рошена еще вытащил?
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https://www.youtube.com/watch?v=StYWU1SHGgw
24 февр. 2013 г. - Добавлено пользователем НТВГлавная интрига премии «Оскар» завершилась. Приз за лучший фильм ... Аффлек получил "Оскар" от Мишель Обамы. НТВ. Loading. .... Как выглядит Бен Аффлек (Ben .

Пока только заталкиваю, а не вытаскиваю...
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Мог бы фёдорыч и поприличней тюбитейку ей подогнать
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В мехах,шапку видать фьодоровича распорола,которую он в 1967 году тиснул в туалете
Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 3181

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Какая она кыцюня на этом фото, особенно щель в зубилах
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Дело было ночью. Тут уж какую спистил в темном переулке такую и пускай носит...
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якщо тобі незрозуміла твоя країна, то, може, вона - не твоя?
може тобі пошукати щастя в якійсь аліхасанії?
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Це моя країна, а якщо тебе не влаштовують різні нації в Україні, то можеш втопитися.
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и к чему это?лучше бы президент мира поприветствовал!
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Капздец,ипанулись тоже,может их на донбасс


В Киеве провели реконструкцию боев Второй мировой войны
Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 1130Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 1575



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нихера се выхлоп у мг42. Переложили пороха в холостые патроны.
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пусть для начала поскачет.
А то у меня никой уверенности нет "шо вона не москаль"
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Услышав эту фамилию, настроение сразу пропало.
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Модератор ! Удаляй тему как спам и неподобство.
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Дожились, супруга, пока еще, президента, открывает фестиваль для домохозяек и это впервые в истории этого конкурса для делитантов-любителей, надо было бы ей еще какой нибудь фортель выкинуть из программы который она ведет у ахметки, вот это людей позабавило!
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спасиба дедам, что гамнастику не делала и билеты на вход не продавала...
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Ого у ботів Тимошенко який батхерт.
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Лучше бы она на украинском говорила. Я так читал английский в школе...
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Нарешті українцям поталанило , і з президентом і з першою леді.
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Так хорошо праздник начинался пока ета кобыла не вышла и всех не обматерила. Она хоть понимает что говорит? Не знаешь английский не лезь с грязными ботинками в тесто...
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Сукня сподобалася.
Англійську треба було підтягнути.
Хай конкурс пройде гарно, хай стане святом для учасників.
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Господи прости (я патриот моей родины Украины), что за порнография, какой позор. Речь жены Порпшенко прозвучала так же дешево и позорно как исполнение государственного гинма Украины жадной женой Виталика Кличка в Лондоне перед поединком его брата.
Фальшиво, с задышкой ... как оскорбление нам украинцам.
Неужели у нас нет достойных людей которые в состоянии сказать что то внятное по английски (или могла сказать что то умное по украински) или спеть по человечески на достойном уровне??? Эти колхозники позорят нас на весь мир.
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Порохатый не упустит случая поправить карму дешевизной. Уже и жону подключил на канале Ахметова, и тут...
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к борьбе за независимость? да чтоб вы так деньги зарабатывали как боретесь за независимость Украины
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУчастников Евровидения приветствовала Марина Порошенко. ВИДЕО
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