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Все про:выборы (21719) Франция (1867) Макрон (22)

 Макрон: "Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой". ВИДЕО

макрон

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет о решимости в защите европейских ценностей и борьбе с терроризмом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ, это Макрон подчеркнул в своем первом обращении к нации после объявления предварительных результатов голосования в воскресенье.





"Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой. Это наш образ свободной жизни. Я буду работать ради восстановления связей между Европой и ее гражданами. Я передаю народам мира поздравления братской Франции", - заявил 39-летний Макрон, который станет самым молодым президентом Франции.

Он также заверил, что будет бороться с внутренними разногласиями, которые ослабляют Францию.

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"Я всем говорю, что Франция будет в первых рядах борьбы против терроризма на своей собственной земле и на международном уровне", - также отметил избранный президент.

Как сообщалось, по предварительным данным, центрист Эмманюэль Макрон получил 65,8% электоральной поддержки. Представитель ультраправой националистической партии "Национальный фронт" Ле Пен проиграла с результатом 34,2% голосов. 25-27% французов не отдали свои голоса ни одному кандидату.

Официальные результаты президентских выборов во Франции будут объявлены уже утром понедельника.
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в мене закралася така підозра, що Пітер... ну, десь там...
може таки...
має рацію...
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Главное не берите русских денег...они в крови...
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ябу... ябу... ябудузахищатиеуропу...
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выучи слово Европа! А, вообще то тебе незачем! Живи так, на помойке.
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а чи не зголоситеся ви, шановний освічений наіграмотнєйший основоположник основоположного слова "Европа", навчати мене у супровод остатків мого нікчемного безграмотного життя наімудрєйшим варіянтам цього найскладнішого, найтаємничого слова?
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натуральная жизнь, чо.. вон крутой биржевик стерлигов при деньгах а в лесу жил..
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У меня не помойка. А на фото все та же вяликая московия.
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если все таки прочитать с сарказмом то ударение идет не на последний слог а на слово-действие Макрона в политике с раисей...
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РУССКАЯ ИДЕЯ

Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да буеpаки, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

1995
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А саме страшне, що більшість кацапів цим жахом пишаються.
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Ну, если Путину протянуть нацистку не получилось, решили хотя бы нагадить напоследок:

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией, передает корреспондент РИА
 Стычки происходят в районе Менилмонтан в 20-м округе французской столицы. Толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, были слышны три хлопка.
После того как толпа начала кидать в сторону полицейских бутылки, они применили слезоточивый газ.
Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.Это поклонники нацистки Ле Пен начали выступать сами против себя, оригинально. Но глупо...
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Такое впечатление, что ЛеПен смесь коммунофашистсконацистская.
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Какая-то интересная арифметика
65,8% электоральной поддержки. Представитель ультраправой националистической партии "Национальный фронт" Ле Пен проиграла с результатом 34,2% голосов. 25-27% Источник: http://censor.net.ua/v439089
65,8 + 34.2 = 100%

Ле Пен: 34.2 - 25(27) = 9.2(7.2)...
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Ле Пен уже поздравила Макрона. Нацистка не прошла.
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следущие выборы в германии...
А грабли у вовы стоят в том же углу...
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После подсчета 75% бюллетеней Макрон лидирует на выборах с 63,16% голосов.
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))) Трамп собі за рахунок кацапні поле для гольфу за 100 мульйонів баксів зробив і не гу-гу, а ви дєржитІсь і хорошего настроєнія.

Эрик Трамп: «Мы все средства нам нужны из России» для Трампа гольфа

Сонам ​​Шет

Сын президент Трампа, Эрик Трамп, как сообщается , заявил гольфы репортер Джеймс Додсону три года назад , что компания семья получила большую часть своего финансирования для строительства поля для гольфа из России, по данным интервью Додсон дал WBUR в пятницу.



Додсон сказал, что он посещал Трампа Национальный гольф-клуб в Шарлотт, Северная Каролина после представителя по связям с общественностью Трампа пригласил его туда.
Когда Додсон попал туда, «Trump был напыщенным вверх и вниз, разговаривая с его новыми членами о том , что они были частью величайшего клуба в Северной Каролине,» сказал он WBUR.
И когда Додсон спросил Дональд Трамп, как ему удалось обеспечить финансирование для своих курсов, он сказал, что он имел доступ к $ 100 миллионов людей.
Когда Додсон спросил сын Трампа, Эрику, чтобы объяснить, откуда пришли из 100000000 $, Эрик сказал, что они не полагались на американских банках для финансирования, так как американские банки неохотно вкладывают деньги в полях для гольфа после спада.
«У нас есть все средства, нам нужны из России,» Эрик по сообщениям сказал.
"В самом деле?" Додсон ответил.
«О, да. У нас есть несколько парней, которые на самом деле, на самом деле любят гольф, и они действительно инвестировали в наших программах. Мы только туда все время.»
кампания соратники президента Трампа и его предприятие неоднократно под огнем, так как кампания и после того, как он был избран на свои сомнительные связи с Россией.
Советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн былвынужден уйти в отставку в феврале после того , как выяснилось , что он ввел в заблуждение вице - президента о беседах он имел с послом России Сергей Кисляк. Генеральный прокурор Джефф Сешнс самоотвод от любого текущих или будущих расследований Министерства юстиции в кампанию Трампа после того , как было сообщено , что он тоже имел неоднократные контакты с российскими официальными лицами.
Непроверенные досье на связи Трампа в Россию включили взрывное утверждение, что его кампания решила минимизировать оппозицию агрессивности Кремля в отношении Украины США, если Кремль выпустил негативную информацию об оппоненте, Хиллари Клинтон.
Расследование Reuters в марте также обнаружили , что более 60 лиц российских связей было вложено почти 100 миллионов $ в 7 свойств Трампа в южной Флориде.
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Вот если умный человек - он не будет начинать войну, зная, что недавно в войне было уничтожено 50 млн. человек, его граждан. Но может он и преследует эту цель, чтобы не кормить дармоедов? Когда гос-во строится не на мозгах, большинство населения - дармоеды с точки зрения этого гос-ва. Потому что только хорошие мозги могут принести больший доход, чем сами знаете, что. Никто об этом не задумывался?
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Все верно. Но одна поправочка. Мацкву сожгли сами московиты
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у французов нет столько фанеры чтобы построить кремль
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Ну, тут аналогии на самом деле нет. Французы тогда пришли на чужую землю с войной. Так что хвастаться им, собственно говоря, нечем. А "диды" (надо отдать им должное, не смотря на нынешние попытки кацапов поставить знак равенства между той войной и нынешним убийством некогда "братского украинского народа")- выгнали фашистскую гидру со своей земли и придушили в её же логове. Это немного разные вещи.
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ВИТАЕМ ВАС КАЦАПЫ!!!)))))
Пенсий в этом месяце не ждите
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Макрон: "Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой".
Хотим напомнить мсье Макрону, что Украина - часть Европы, евпропейской цивилизации, к тому-же в данный момент вынуждена вести войну против фюрера, жаждущего распада Европы и утверждения ценностей времён Чингизхана.
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По своим контурам пролетевшая в этот раз над Парижем фанера очень напоминает морду Путина.
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Мирослав Гай5 ч · В Венесуэле "Майдан". Пророссийский режим Мадуро довел страну до ручки. В ходе уличных протестояний уже погибло 39 человек и 717 было раненно.Я желаю народу Венесуэллы победы. У диктаторских режимов нет будущего, но они могут отобрать его и своего народа. Поэтому боритесь.Сейчас мы наблюдаем то, что ждет Путинский режим.Мы живые свидетели падения последних диктатур.
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Вопрос к россиянцам:путя давал французской даме бабки.ОЧЕНЬ большие бабки.К неудовольствию кремля,этот факт был зафиксирован...В связи с чем у меня вопрос к обычным россиянским налогоплательщикам:"не ощущаете ли вы?.."Хотя,ладноПока писал вопрос-сам заржал.Что они там могут ощущать...Барин-всё.Я-ничто.Вековое россиянское ощущение.
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не надо верить в обещания кандидатов...ни один из них их не выполняет...а поддержка,Макроном,миграции,ни к чему хорошему не приведет..
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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 5 ч.5 часов назадЕщеВо Франции уже традиция: проигравший второй тур либо уходит из политики, либо идет в 3й эшелон

Надеюсь и старую шлюху мы больше не увидим.
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увы, даже если она захочет уйти, то кто ж ей даст, миллионы то надо будет отрабатывать. а отрабатывать она их будет на летних парламетских выборах в этом году
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Это на интеллигенцию рассчитано, поскольку лосьон идёт с закусью, а натуральный пролетарий потребляет деколон али бояру без закуси.

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еще бы в германии меркельша выиграла -и хуйло дрочить с ассадом друг на друга будут!
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сидит такой хуйло перед телевизором смотрит результаты выборов во франции. заходит кабаева:
-вова, хочешь макарон?
-ИДИ НА@УЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Фашист куйло поставил все на фашистку ле пен. В том числе и очень много бабла. И в очередной раз обосрался. Крысе кремлёвской патологически не везёт!!
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Вітаю нового президента!
Хай буде гідним, виконує обіцянки!
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у них впереди парламентские выборы (11 и 18 июня 2017), и 34% лепенихи, мягко говоря, настораживают. думаю, кремляди рассчитывают именно на парламентские, на презедентстких у неё, практически, не было шансов. скорее всего участие лепен в президентских было раскачкой на парламентские выборы. так что ещё не пронесло, всё ещё впереди.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомМакрон: "Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой". ВИДЕО
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