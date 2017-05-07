 Макрон: "Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ, это Макрон подчеркнул в своем первом обращении к нации после объявления предварительных результатов голосования в воскресенье.
"Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой. Это наш образ свободной жизни. Я буду работать ради восстановления связей между Европой и ее гражданами. Я передаю народам мира поздравления братской Франции", - заявил 39-летний Макрон, который станет самым молодым президентом Франции.
Он также заверил, что будет бороться с внутренними разногласиями, которые ослабляют Францию.
"Я всем говорю, что Франция будет в первых рядах борьбы против терроризма на своей собственной земле и на международном уровне", - также отметил избранный президент.
Как сообщалось, по предварительным данным, центрист Эмманюэль Макрон получил 65,8% электоральной поддержки. Представитель ультраправой националистической партии "Национальный фронт" Ле Пен проиграла с результатом 34,2% голосов. 25-27% французов не отдали свои голоса ни одному кандидату.
Официальные результаты президентских выборов во Франции будут объявлены уже утром понедельника.
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Это новый раздел в истории нашей страны, - Макрон о результатах выборов(44)
По экзитполам на выборах во Франции победил Макрон с результатом 65% голосов, - Le Figaro(264)
Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции, - бельгийские СМИ(180)
WikiLeaks обнаружил российский след в хакерской атаке на штаб Макрона(31)
До французьких виборів(0)
Слова Макрона о Качиньском - неуместны и недопустимы, - МИД Польши(43)
Режимы Орбана, Качиньского и Путина - это приятели и союзники Ле Пен, - Макрон(80)
Питер говорит что Путин Хуйло
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може таки...
має рацію...
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Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да буеpаки, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995
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Страна на обочине...
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В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией, передает корреспондент РИА
Стычки происходят в районе Менилмонтан в 20-м округе французской столицы. Толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, были слышны три хлопка.
После того как толпа начала кидать в сторону полицейских бутылки, они применили слезоточивый газ.
Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.Это поклонники нацистки Ле Пен начали выступать сами против себя, оригинально. Но глупо...
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65,8% электоральной поддержки. Представитель ультраправой националистической партии "Национальный фронт" Ле Пен проиграла с результатом 34,2% голосов. 25-27% Источник: http://censor.net.ua/v439089
65,8 + 34.2 = 100%
Ле Пен: 34.2 - 25(27) = 9.2(7.2)...
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А грабли у вовы стоят в том же углу...
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Эрик Трамп: «Мы все средства нам нужны из России» для Трампа гольфа
Сонам Шет
Сын президент Трампа, Эрик Трамп, как сообщается , заявил гольфы репортер Джеймс Додсону три года назад , что компания семья получила большую часть своего финансирования для строительства поля для гольфа из России, по данным интервью Додсон дал WBUR в пятницу.
Додсон сказал, что он посещал Трампа Национальный гольф-клуб в Шарлотт, Северная Каролина после представителя по связям с общественностью Трампа пригласил его туда.
Когда Додсон попал туда, «Trump был напыщенным вверх и вниз, разговаривая с его новыми членами о том , что они были частью величайшего клуба в Северной Каролине,» сказал он WBUR.
И когда Додсон спросил Дональд Трамп, как ему удалось обеспечить финансирование для своих курсов, он сказал, что он имел доступ к $ 100 миллионов людей.
Когда Додсон спросил сын Трампа, Эрику, чтобы объяснить, откуда пришли из 100000000 $, Эрик сказал, что они не полагались на американских банках для финансирования, так как американские банки неохотно вкладывают деньги в полях для гольфа после спада.
«У нас есть все средства, нам нужны из России,» Эрик по сообщениям сказал.
"В самом деле?" Додсон ответил.
«О, да. У нас есть несколько парней, которые на самом деле, на самом деле любят гольф, и они действительно инвестировали в наших программах. Мы только туда все время.»
кампания соратники президента Трампа и его предприятие неоднократно под огнем, так как кампания и после того, как он был избран на свои сомнительные связи с Россией.
Советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн былвынужден уйти в отставку в феврале после того , как выяснилось , что он ввел в заблуждение вице - президента о беседах он имел с послом России Сергей Кисляк. Генеральный прокурор Джефф Сешнс самоотвод от любого текущих или будущих расследований Министерства юстиции в кампанию Трампа после того , как было сообщено , что он тоже имел неоднократные контакты с российскими официальными лицами.
Непроверенные досье на связи Трампа в Россию включили взрывное утверждение, что его кампания решила минимизировать оппозицию агрессивности Кремля в отношении Украины США, если Кремль выпустил негативную информацию об оппоненте, Хиллари Клинтон.
Расследование Reuters в марте также обнаружили , что более 60 лиц российских связей было вложено почти 100 миллионов $ в 7 свойств Трампа в южной Флориде.
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ни добавить,ни отнять...
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Пенсий в этом месяце не ждите
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Хотим напомнить мсье Макрону, что Украина - часть Европы, евпропейской цивилизации, к тому-же в данный момент вынуждена вести войну против фюрера, жаждущего распада Европы и утверждения ценностей времён Чингизхана.
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Прокуратура Парижа открыла дело в связи со взломом информационных систем и нарушением конфиденциальности данных. Штаб Макрона ранее заявлял о скоординированной хакерской атаке.
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Надеюсь и старую шлюху мы больше не увидим.
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-вова, хочешь макарон?
-ИДИ НА@УЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Хай буде гідним, виконує обіцянки!
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