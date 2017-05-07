EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество, Шоу-бизнес
  15164  108
Материалы по теме:
Все про:Евровидение (662) Киев (17012)

 Церемония "Красной дорожки" Евровидения-2017. ВИДЕО

В Киеве началось торжественное шествие по красной дорожке делегаций 42 стран-участниц песенного конкурса Евровидение-2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ, традиционная для Евровидении красная дорожка стартует на площади Конституции перед Мариинским дворцом. В этом году она является рекордно длинной - 265 метров.



Смотрите также: "Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Concert.ua - cобственниками являются россиянцы, поэтому билеты от этой турконторы всегда на русском
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гарно, справжнє людське свято без кацапні. Як же все доречно склалося з цим нев'їздним розумовим інвалідом від мокшанії...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прямо Божий промысел! я в прошлом году после нашей победы общался с иностранцем по поводу предстоящего у нас конкурса и сказал ему, что в Украине сейчас только одна головная боль, как избежать участия русских в след. году. Он поржал тогда, но год назад я и представить себе не мог, что мы на законных основаниях сможем запретить кацапне въезд в нашу страну! и вот как все сложилось! мы - крутячие!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А какого кацапам делать на Европейском виденьи? Они гейропу не уважают, насколько мы помним. Из - за желания Украины вступить в ЕС у нас отобрали Крым, убили более 10 тысяч украинцев на Донбассе. А теперь на Европейский конкурс лезть? Херушки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КАПЕЦ, ЛЮДЕЙ ОТ СИЛЫ НЕСКОЛЬКО СОТЕН. МОГЛИ БЫ, ЧТО ЛИ НАНЯТЬ ТИТУШЕК ИЛИ БАБОК-КОММУНЯК - НАНЯТЬ ДЛЯ МАССОВОСТИ.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбществоЦеремония "Красной дорожки" Евровидения-2017. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти