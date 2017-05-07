 Церемония "Красной дорожки" Евровидения-2017. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, традиционная для Евровидении красная дорожка стартует на площади Конституции перед Мариинским дворцом. В этом году она является рекордно длинной - 265 метров.
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