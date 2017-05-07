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Десять человек получили травмы из-за поломки аттракциона в турецком городе Конья. ВИДЕО
В парке развлечений в турецком городе Конья в результате падения аттракциона "Башня Адреналина" пострадали десять человек
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи происшествия видно, что кабинка с людьми во время спуска с 25 метровой высоты, упала на металлическую платформу, когда на высоте около двух метров оборвался трос аттракциона. Всего в кабинке аттракциона катались 17 человек.
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Да еще за деньги.
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