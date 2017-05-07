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 Происшествия, За рубежом
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Все про:аттракцион (27) Турция (1951)

 Десять человек получили травмы из-за поломки аттракциона в турецком городе Конья. ВИДЕО

В парке развлечений в турецком городе Конья в результате падения аттракциона "Башня Адреналина" пострадали десять человек

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи происшествия видно, что кабинка с людьми во время спуска с 25 метровой высоты, упала на металлическую платформу, когда на высоте около двух метров оборвался трос аттракциона. Всего в кабинке аттракциона катались 17 человек.

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Какие 25 метров?.Нахрена врать .Как это вранье зае..ало. Везде брешут .От силы 5 метров и упала.
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" когда на высоте около двух метров оборвался трос аттракциона Источник: http://censor.net.ua/v439057"
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во время спуска с 25 метровой высоты, не упала с 25 метров а спускалась!
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Европейцы еще меньше будут летать в Турцию. А совки все равно побегут кататься на этом аттракционе - их завлекут 5% скидкой.
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В Новой Зеландии, в Окленде, я, попивая пиво у странного сооружения: две мачты высоченные, а между ними- кабинка, на 4 человека, зацепленная чем-то напоминающим жгуты рогатки к этим мачтам. Кабинка- как жолудь, тока состоит из переплетения никелированных труб. Рядом - афиша. Гарантируют перегрузку более чем 10g!!! Представляете??? И я, около двух часов наблюдал, как какие-то кретины садились туда... и улетали, с дикими воплями- хрен зна куда!!! А потом... я выпил виски... и снова виски... и занял очередь... а замной- уже никто и не занимал, бо стало темно и страшно. Итог: я отдал 30 долларов за этот пииииздец, ещё 20- за видеозапись своей хари, в процессе этого пиииздеца. Я прошу извинить, но это был реальный пииииздец. Я- выжил... Но!!! Более- никогда не приближался к подобного рода хрени. Ни единого разу!!! Это- лишнее... Говорю точно!
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Тут рядом есть город Каменец- Подольский , там с моста бросают на веревке , гибнет примерно каждый тысячный , но прыгают идиоты .
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Знаю!!! Один мой знакомец- там покалечился. Он- раз в месяц туда ездил, по делам бизнеса, из Мариуполя. И всегда(!) дважды прыгал!!! А один раз- стал последним. Он после этого прожил, около года. И умер. Отменный спортсмен. Бывает...
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Каким надо быть ипонатом, чтобы залезть на эту куйню.
Да еще за деньги.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДесять человек получили травмы из-за поломки аттракциона в турецком городе Конья. ВИДЕО
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