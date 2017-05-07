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Все про:драка (2068) задержание (5612) Одесса (5579)

 "Пацаны, там их дох#я людей!", - массовая драка на улице Дерибасовской в Одессе. ВИДЕО

В ночь на воскресенье около часа ночи на улице Дерибасовской в Одессе произошла массовая драка. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", в драке участвовало около 50 человек.

Конфликт произошел из-за того, что один из посетителей ярмарки бросил стул в парня из другой компании. Охрана не дала конфликту разгореться, однако несколько человек успели подраться.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба "Самообороны Одессы". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По подсчетам одесского издания, в общей сложности, в конфликте участвовали около 50 человек.

Конфликт прибыли разнимать бойцы спецподразделения "Ягуар", чтобы успокоить толпу использовали слезоточивый газ.

Зачинщика драки полиция задержала, а участники инцидента были доставлены в Приморский отдел полиции.

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На Дерибасовской открылася холера!
А подцепила её блядь от кавалера...
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Бытовуха? Ну кинул стул, а зачем остальным встрявать?
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Мне раз пришлось снимать драку, а вообще редко кто успевает ее снять.
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И вот тут и должен появиться дядька-военком и предложить ПАЦАНАМ хорошо оборудованные площадки для массовых драк (полигоны), а для особо кровожадных, как бонус - зону АТО. Судя по просмотренным кадрам подготовку ПАЦАНЫ уже имеют.
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Военно-морской парад на Неве в Петербурге не состоится из-за приближения к российским берегам американского эсминца... :D :D
http://echo.msk.ru/news/1976686-echo.html
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"Пацаны, там их дох#я людей!", - массовая драка на улице Дерибасовской в Одессе - Цензор.НЕТ 334Одесская исти́рия‏ @OdessaHistory 3 трав.

Небольшая зарисовка из #Одесса 2 мая 2017.
Очень ярко становится понятно, что сейчас происходит грандиозная война между цивилизациями.
"Пацаны, там их дох#я людей!", - массовая драка на улице Дерибасовской в Одессе - Цензор.НЕТ 8868
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Нет. Это - "святая русь". По статистике в подмосковных школах только 25% детей славянской национальности.
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«Вы бурят? Как я рад !» (Кобзон на Донбассе, февраль 2015) иногда они становятся защитниками недороссии. Часто поджариваются в танках из "святой руси". Тогда к ним приезжает живая мумия пивец Кобздон.
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Сука, Да нахера нужны менты взятки брать?
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ппц 2017 год! У меня на часах лучше камера чем у этого режисера. Задолбало смотреть черти какое видео, в данным момент самые паршивие телефоны full-HD снимают... А такое - смотреть нельзя.
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))) Тут просто пісЄц по Одесськи.
https://www.facebook.com/moskal.norm/videos/422843618089219/

На видео появившемся недавно в сети активисты-патриоты задерживают в центре Одессы двух немолодых людей разъезжающих по центру города в ретро-автомобиле американского производства времен второй мировой войны.
Один из находившихся в «Виллис» был одет в форму советского солдата, а на самом автомобиле красовалась красная звезда и небезызвестный отличительный знак с изображением гвардейского знамени.
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Паспорта надо проверять. Много рашкиных провокаторов там сидит на море, вместо того чтобы в тундре ковыряться.
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))) Софочка, схоже на то, що там уже склалася традиція бити не по паспортам, а по морді.

2 2 мая
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Решил Путин подыскать себе могилу заранее. Обратился в крутейшее в мире похоронное агенство. Те предлагают варианты: На Красной площади в Москве, в Кремлёвской стене. Очень скрепно. Стоимость - 100 миллионов долларов США! Путин: «Не подходит. Дешёвка.» Тогда такой вариант: Рим, Ватикан, собор Святого Петра, рядом с Папой Римским! Стоимость миллиард долларов США!! Путин: «Уже лучше. Но там уже много великих. Я затеряюсь. Что есть ещё покруче?» Представители агентства вышли, посовещались: « Есть последний вариант. Иерусалим. Храм Гроба Господня. НА ТОМ САМОМ МЕСТЕ!!! Стоимость - 10 миллиардов долларов США!!! Глаза Путина заблестели: «Ну вот, уже получше. Неплохое место. Но слишком дорого!» Агенство: «Почему же?!» Путин:« Потому, что 10 миллиардов долларов США всего ЗА ТРИ ДНЯ!»
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Когда-то была очень популярна песня:
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На Дерибасовской открылася пивная.
Там собиралася компания блатная.
Там были девушки Маруся, Роза, Рая,
И спутник жизни - Вася Шмаровоз.
------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=IdkFes0Guwg
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Пацаны, там их дох#я людей!", - массовая драка на улице Дерибасовской в Одессе. ВИДЕО
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