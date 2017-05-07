 "Пацаны, там их дох#я людей!", - массовая драка на улице Дерибасовской в Одессе. ВИДЕО

Конфликт произошел из-за того, что один из посетителей ярмарки бросил стул в парня из другой компании. Охрана не дала конфликту разгореться, однако несколько человек успели подраться.
По подсчетам одесского издания, в общей сложности, в конфликте участвовали около 50 человек.
Конфликт прибыли разнимать бойцы спецподразделения "Ягуар", чтобы успокоить толпу использовали слезоточивый газ.
Зачинщика драки полиция задержала, а участники инцидента были доставлены в Приморский отдел полиции.
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А подцепила её блядь от кавалера...
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http://echo.msk.ru/news/1976686-echo.html
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Небольшая зарисовка из #Одесса 2 мая 2017.
Очень ярко становится понятно, что сейчас происходит грандиозная война между цивилизациями.
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живая мумияпивец Кобздон.
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https://www.facebook.com/moskal.norm/videos/422843618089219/
На видео появившемся недавно в сети активисты-патриоты задерживают в центре Одессы двух немолодых людей разъезжающих по центру города в ретро-автомобиле американского производства времен второй мировой войны.
Один из находившихся в «Виллис» был одет в форму советского солдата, а на самом автомобиле красовалась красная звезда и небезызвестный отличительный знак с изображением гвардейского знамени.
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2 2 мая
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На Дерибасовской открылася пивная.
Там собиралася компания блатная.
Там были девушки Маруся, Роза, Рая,
И спутник жизни - Вася Шмаровоз.
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https://www.youtube.com/watch?v=IdkFes0Guwg
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