 "Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017. ВИДЕО

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"Евровидение - самый известный песенный конкурс в мире. Желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало много иностранных гостей. пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей стране. Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, единства и солидарности", - написал Порошенко в комментарии к видео.
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https://www.facebook.com/RadioSvoboda.Org/videos/10154785672446843/
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Военно-морской парад на Неве в Петербурге не состоится из-за приближения к российским берегам американского эсминца
У корабля США на борту находятся ракеты томогавк.
В министерстве обороны до сих пор никак не объяснили, почему накануне утром из акватории Невы внезапно исчезли все боевые корабли, которые готовились к параду победы. Вечером в Кронштадте, где обычно стоят суда Балтийского флота наблюдался небывалый ажиотаж: в срочном порядке на три подводные лодки и ракетный крейсер грузили боезапас, дело в том, что на парад корабли уходили пустые. Как пишет Фонтанка ру, эскадра рассредоточилась в Балтийском море. Причиной такого перемещения по данным издания стало появление в Гданьском заливе на расстоянии возможного нанесения удара американского эсминца USS Carney типа «Арли Бёрк». У него на борту находятся до 90 томагавков новейшей серии - это именно те ракеты, которыми Штаты нанесли удар по Сирии, напомню они смогли пролететь под носом у отечественного противоракетного комплекса С-400. Эти ракеты летят на высоте в 5 метров над землёй. И их практически невозможно сбить. Именно этот сирийский казус возможно и стал причиной переполоха российских военных.
Кроме того в латвийский порт Лиепаю вошли 4 корабля НАТО, а в Эстонии приземлились два новейших американских военных самолёта F-35 A.
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Українські цінності --- кради , бо всі крадуть , всіх не посадять .
Україні до європейських цінностей , як раку до неба
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ОПЯТЬ???? ЗАЧЕМ!???
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Не дешево нам обійдуться ці "європейські" цінності із банальним розпилом бабла ...
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Звичайно безкоштовно - плєбс постійно повинен мати доступ до зомбоящика ...
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Это так незначительно, что никто не обратил внимание? Может это одно из наиважнейших посланий?
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Пока-пока.
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https://www.youtube.com/watch?v=i9jAldudGoI
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