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 "Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко записал специальное обращение по поводу официального старта песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение президент опубликовал на своей странице в соцсети.

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"Евровидение - самый известный песенный конкурс в мире. Желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало много иностранных гостей. пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей стране. Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, единства и солидарности", - написал Порошенко в комментарии к видео.

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Одни гомики и толерасты
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Італійці про Україну
https://www.facebook.com/RadioSvoboda.Org/videos/10154785672446843/
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офф топ



Военно-морской парад на Неве в Петербурге не состоится из-за приближения к российским берегам американского эсминца
У корабля США на борту находятся ракеты томогавк.
В министерстве обороны до сих пор никак не объяснили, почему накануне утром из акватории Невы внезапно исчезли все боевые корабли, которые готовились к параду победы. Вечером в Кронштадте, где обычно стоят суда Балтийского флота наблюдался небывалый ажиотаж: в срочном порядке на три подводные лодки и ракетный крейсер грузили боезапас, дело в том, что на парад корабли уходили пустые. Как пишет Фонтанка ру, эскадра рассредоточилась в Балтийском море. Причиной такого перемещения по данным издания стало появление в Гданьском заливе на расстоянии возможного нанесения удара американского эсминца USS Carney типа «Арли Бёрк». У него на борту находятся до 90 томагавков новейшей серии - это именно те ракеты, которыми Штаты нанесли удар по Сирии, напомню они смогли пролететь под носом у отечественного противоракетного комплекса С-400. Эти ракеты летят на высоте в 5 метров над землёй. И их практически невозможно сбить. Именно этот сирийский казус возможно и стал причиной переполоха российских военных.
Кроме того в латвийский порт Лиепаю вошли 4 корабля НАТО, а в Эстонии приземлились два новейших американских военных самолёта F-35 A.
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Каких таких ценностей? При чем здесь конкурс к ценностям?
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торжество европейских ценностей - кое какие ценности предлагаю оставить исключительно для Запада...

"Какая бы страна не выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017 - Цензор.НЕТ 9880
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Вільна людина має право вибору , не посягаючи на вибір інших . Пострадянська людина не знає право вибору -- так як всі , як думає більшість , як вчили більшовики
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Проблема в тому, що Вурст це лише образ. Як Сердючка не є Данилком, так і Кончіта не є Томом Нойвіртом. Просто припиніть цю єбалу
"Какая бы страна не выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017 - Цензор.НЕТ 929
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Європейські цінності --- не кради , бо посадять .

Українські цінності --- кради , бо всі крадуть , всіх не посадять .
Україні до європейських цінностей , як раку до неба
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Чистий збиток вже запланований близько 15 млн $ - і це під час "війни" ?
Не дешево нам обійдуться ці "європейські" цінності із банальним розпилом бабла ...
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Якщо влада не гребує пиляти на війні , то тут раз плюнути
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дают безвиз и евровидение..., и отключают пенсионерам телевидение за просрочку платежа в 14дней (Триолан) делают бизнес -берут за подключение снова 100грн , это с пенсионеров у которых ТВ единственное окошко в мир и пенсия 1300грн =42грн в день -10грн на завтрак, 22 на обед и 10грн на ужин и ВСЁ! по эвропейским ценам.Так что Пан Президент, евровидение многим недоступно даже по телевизору - ЖЫВЭМО ПО НОВОМУ?!
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А рядом "Воля" со скидкой на полгода по 60 с интернетом. Или эфирное - бесплатно. С кабельный что-то вы вообще расслабились.
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Или эфирное - бесплатно.

Звичайно безкоштовно - плєбс постійно повинен мати доступ до зомбоящика ...
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Какая бы страна не выиграла конкурс, главное что это будет не козломордор
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На развитие инфраструктуры 21 млн. - неплохо. В Швеции-то что развивать?
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"Желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало много иностранных гостей. пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей стране. Источник: http://censor.net.ua/v439052"

Это так незначительно, что никто не обратил внимание? Может это одно из наиважнейших посланий?
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а что, без послания - будем младенцев есть, бабам - пену заливать?
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Ладно. Все равно потом помиритесь.Это временное разногласие.
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Без напоминания кто-то и не вспомнит об этом, а кому-то необходимо и ежеминутно напоминать, но это напоминание будет бесполезно, если изначально нет понимания...
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Нет необходимости напоминать. Умным - просто не нужно это, дуракам - бесполезно.
Пока-пока.
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А мне француженка нравится !!! Красотка и песня у нее - классная
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Такий погляд немов би запитує - "що іще , в цій країні , залишилось не розкреденим ?"
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Главное Петр Алексеевич, чтобы Грицаку (организатор евровидения) бабки отмыть. Вам, я надеюсь, что-то перепадет...
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Я буду голосовать за литвинов.Отправлю за них СМС с Киевстара и Водафона
"Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017 - Цензор.НЕТ 1120

https://www.youtube.com/watch?v=i9jAldudGoI
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главное что-бы не макаронники,жополизы ботаксного педофила вовы!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017. ВИДЕО
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