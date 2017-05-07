 "Какая бы страна не выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей", - Порошенко об официальном старте Евровидения-2017. ВИДЕО

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"Евровидение - самый известный песенный конкурс в мире. Желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало много иностранных гостей. пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей стране. Какая бы страна не выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, единства и солидарности", - написал Порошенко в комментарии к видео.
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Его мать казашка, а отец болгарин, видели творческий потенциал парня с детства.
Поэтому в 2016 году решили отдать его в студию «Непоседы», где он начал свое обучение.
В том же году выступал в Кремлевском дворце вместе с Юлией Началовой, участвовал в многочисленных концертах на различных площадках Москвы и зарубежья. В составе группы «Непоседы», Кристиан стал участником церемонии открытия конкурса «Евровидение» в Москве.
Ви про це казали?
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Друзья: 0
В друзьях у: 0 С такими как вы я не общаюсь. Больше не пишите.
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- " тільки у шести країнах не продається земля ,ті хто продав свою землю живуть щасливо,то застав свого депутата скасувати мораторій і голосувати за продаж землі"
ЦЕ ЩО ???
НАЙСВЯТІШЕ ЗАБРАТИ В УКРАЇНІВ ???????????????
заводи скупили ю2алігархи,та вже все скупили ю2алігархи, останнє що залишилось в українця -земля ........і ту відібрати..............................................
чи може 90 % української нації яка дуже поганно фінансово живе ,навіть на їжу вже не вистачає -буде купувати свою ж землю???????ось що таке в Україні влада чужої,україножерської "нації"......
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При тому , що при сучасному розвитку с/госп техніки - їх не так вже багато і треба ...
П.С - не забувайте про китайський фактор .
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С нашими хитрожопыми у власти пока проджа земли не на часi. Пусть сделают хотя бы рынок аренды земли для начала.
По поводу продажи и распродажи. В Австрии , например, и квартиру не купишь , если ты не австриец. Там все очень сложно. Можно купить только на фирму, которая платит налоги в Австрии плюс дает работу австриякам. Так они себя защищают от поглощения капиталом той же русни.
Украинцы уже тоже нуждаются в защите от поглощения. Мы видим только одно. Нас грабят постоянно. Законы лоббируются в раде исключительно под тех, кто их пишет.
Нет нормального закона и по бурштыну, ни по ввозимым машинам, ни по нашему газу, по которому нас все убеждают, что он нам совсем ненужен и 'это сплошная коррупция' покупать свой украинский газ. Так что ожидать по единственному, что пока у нас есть?
Нет нет и нет.
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Навіть у них , він , примудрився бабла напхати ..
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одно из основных понятий психоанализа, используемое для описания и характеристики протекающих в психике человека первичных процессов в отличие от вторичных (сознательных) процессов.
До возникновения психоанализа понятие «бессознательное психическое» было использовано некоторыми мыслителями, в частности, немецким философом Э. фон Гартманом, который провел различие между физически, гносеологически, метафизически и психически бессознательным. Однако если в его труде «Философия бессознательного» (1861) основные усилия были сосредоточены на осмыслении метафизических и гносеологических аспектах бессознательного, то З. Фрейд поставил бессознательное психическое в центр своей исследовательской и терапевтической деятельности.
Для З. Фрейда бессознательное психическое выступало в качестве приемлемой гипотезы, благодаря которой открывались перспективы изучения психической жизни человека в ее полноте, противоречивости, драматичности. Он исходил из того, что рассмотрение психики человека исключительно через призму сознания ведет к искажению действительного положения вещей, поскольку в реальной жизни часто люди не ведают, что творят, не осознают глубинные конфликты, не понимают причины своего поведения. На основании клинического опыта и собственных размышлений он пересмотрел распространенное в то время в академической психологии представление о тождестве сознания и психики.
Идея о бессознательном психическом была выдвинута З. Фрейдом в период возникновения психоанализа. Она нашла отражение в его работе «Толкование сновидений» (1900), где он подчеркнул, что наблюдение над душевной жизнью невротиков и анализ сновидений свидетельствуют о наличии в психике человека таких процессов, которые совершаются без участия сознания: бессознательное - это «истинно реальное психическое, столь же неизвестное нам в своей сущности, как реальность внешнего мира».
Бессознательное психическое не являлось для З. Фрейда чем-то абстрактным, демоническим, бессодержательным и неуловимым, что может выступать в лучшем случае в качестве отвлеченного понятия, используемого при описании некоторых психических понятий. Подобно некоторым философам, апеллировавшим к данному понятию, он готов был признать за бессознательным эвристическую значимость, то есть рассматривать его в качестве теоретической конструкции, необходимой для лучшего понимания и объяснения человеческой психики. Однако в отличие от тех, кто усматривал в бессознательном лишь теоретическую конструкцию, способствующую установлению логических связей между сознательными процессами и глубинными структурами психики, З. Фрейд рассматривал бессознательное как нечто реально психическое, характеризующееся своими особенностями и имеющее вполне конкретные содержательные импликации. Исходя из такого понимания в рамках психоанализа была предпринята попытка осмысления бессознательного психического посредством выявления его содержательных характеристик и раскрытия специфики протекания бессознательных процессов.
Подвергнув сомнению ранее выдвинутую им теорию совращения (невротические заболевания обусловлены пережитыми в детстве травмами, связанными с сексуальным совращением, соблазнением ребенка со стороны взрослых или его сверстников), З. Фрейд пришел к выводу, что в области неврозов определяющим моментом служит не реальность как таковая, воспринимаемая в качестве какого-то свершившегося факта, а психическая реальность, которая может граничить с вымыслом, воображением, но тем не менее быть весьма действенной в жизни человека. Психическая реальность по большей части не является прерогативой сознания. В ней властвует бессознательное психическое, далеко не всегда попадающее в поле сознания, однако оказывающее существенное воздействие на поведение человека. Это бессознательное психическое по своей природе не пассивно и не инертно. Напротив, оно весьма действенно, активно и способно вызвать к жизни такие внутренние процессы и силы, которые могут вылиться в созидательную деятельность или оказаться разрушительными как для самого человека, так и для окружающих его людей.
В отличие от психологии сознания психоанализ не только апеллирует к бессознательному психическому, но и стремится сделать его объектом познания. З. Фрейд считал, что, подобно физическому, психическое не должно быть в действительности именно таким, как оно нам представляется: одно дело реальность, а другое - представление о ней; одно дело восприятие психической реальности сознанием, и другое - бессознательные психические процессы, являющиеся объектом сознания. Поэтому перед психоаналитиком встает не простой вопрос: как возможно познание бессознательного психического?
Познание бессознательного психического соотносилось З. Фрейдом с возможностью встречи предметных представлений с языковыми конструкциями, выраженными в словесной форме. Отсюда то важное значение в теории и практике психоанализа, которое придается роли языка и лингвистических построений в раскрытии содержательных характеристик бессознательного: в процессе психоаналитического лечения происходит диалог между аналитиком и пациентом, где языковые обороты и речевые конструкции служат исходной базой для проникновения в глубины бессознательного.
При осмыслении проблемы бессознательного психического З. Фрейд выдвинул ряд идей, оказавшихся важными для теории и практики психоанализа. Прежде всего он подчеркнул, что наряду с первичным характером бессознательных процессов они являются динамически активными и подвижными. Вытесненные в бессознательное желания и влечения человека не утрачивают своей действенности, не становятся пассивными, не пребывают в покое. Напротив, находясь в глубинах человеческой психики, они накапливают свою силу и готовы в любой подходящий момент вырваться на свободу, в результате чего человеку подчас не остается ничего другого, как спасаться бегством в болезнь.
В теории психоанализа признание за бессознательным психическим активного характера означало нацеленность на исследование динамики перехода психических процессов из одной системы в другую. В практике психоанализа это предполагало рассмотрение причин возникновения неврозов с точки зрения до поры до времени дремлющего в глубинах психики вытесненного бессознательного, активизация которого с неизбежностью может приводить к образованию разнообразных симптомов, свидетельствующих о психическом заболевании.
Кроме того, З. Фрейд считал, что в отличие от сознания бессознательное характеризуется отсутствием каких-либо противоречий. Логика сознания такова, что она не терпит противоречий, и если они обнаруживаются в мыслях или действиях человека, то в лучшем случае это может расцениваться как недоразумение, а в худшем - как болезнь. Логика бессознательного отличается таким инакомыслием, при котором противоречивость протекания бессознательных процессов не является отклонением от некой нормы. Противоречия существуют лишь в сознании и для сознания. Для бессознательного нет противоречий.
Любой фиксируемый сознанием абсурд не является таковым для бессознательного. Напротив, он не менее смыслозначим для бессознательного, чем какое-либо логически стройное и не противоречивое построение для сознания. С точки зрения теории психоанализа, за противоречивостью и абсурдностью бессознательного психического стоит скрытый, потаенный смысл, выявление которого представляется весьма актуальным для исследовательской работы. В клиническом плане нелогичное с позиций сознания мышление и поведение пациента воспринимается аналитиком в качестве важного эмпирического материала, свидетельствующего об активизации бессознательных процессов, нуждающихся в раскрытии их истоков и конкретного содержания с целью выявления их подлинного смысла и доведения до сознания всего того, что кажется на первый взгляд абсурдным и противоречивым.
Не менее существенно и то, что при раскрытии специфики бессознательного психического З. Фрейд пересмотрел привычные представления о времени. В его понимании время как таковое имеет значимость только для сознания. В бессознательном отсутствует чувство времени. Само бессознательное оказывается как бы вне времени. Так, в сновидении или при невротическом состоянии прошлое и настоящее не обязательно должны следовать друг за другом в той исторической последовательности, в которой происходили реальные или воображаемые события. В бессознательном прошлое и настоящее, как, впрочем, и будущее, могут смещаться в любую сторону, опережая или подменяя друг друга.
Для З. Фрейда вневременность - одна из наиболее характерных особенностей бессознательного психического. В этом отношении он даже полагал, что психоаналитическое представление о вневременности бессознательного может вести к пересмотру идей немецкого философа Канта об априорных, то есть существующих независимо от человеческого опыта и предшествующих ему, формах пространства и времени.
Наконец, наряду с размышлениями о безвременности бессознательных процессов З. Фрейд уделил особое внимание рассмотрению отношений между физической и психической реальностью в плане выявления специфических характеристик бессознательного психического. Именно психическая реальность стала важной и неотъемлемой частью его исследовательской и терапевтической деятельности. Фактически речь шла о том, что при психоаналитическом понимании бессознательного в нем стирались какие-либо границы между вымыслом и действительностью, фантазией и реальностью.
Это вовсе не означало, что подобных границ вообще не существует или их нельзя в принципе провести. Дело вовсе не в этом, а в том, что для бессознательного психического внутренняя реальность имеет не меньшее значение, чем внешний мир. Скорее напротив, чаще всего именно психическая реальность становится для человека более значимой, чем его внешнее окружение. Особенно большое значение эта реальность имеет при возникновении неврозов.
С точки зрения З. Фрейда, бессознате
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Трудяга наш препиздент, шоб там зрадофилы со злости не лютовали!
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Шо ж тебя так работой в выходные наказали, бедолагу?
Арбайтен!
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Хотя да, ПаРашка не Европа
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П.С - не піддавайтесь на тролячі провокації , він зараз зникне ...
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Музыкант Александр Маршал, который в прошлом году спел и записал на видео пропагандистскую песню "Я - русский. Я тот самый "колорад", посетит самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) и споет на концерте в честь "Дня ЛНР" 12 мая.
Александр Маршал - Я - русский. Я тот самый "колорад"
Об этом сообщает сепаратистское издание "Новороссия".
"В 16:00 на Театральной площади Луганска начнется праздничная программа "С днем рождения, Республика моя!".
В праздничном концерте выступит большое количество гостей из России. Это наши друзья, например, коллектив из Ханты-Мансийска "Казачий спецназ". Кроме того, выступят группа "Авиатор", группа "Челси", "Мираж" с Маргаритой Суханкиной и Александр Маршал ‒ замечательный автор и исполнитель", - говорится в сообщении издания.
Примечательно, что на афише мероприятия указана украинская группа "Авиатор".
Один из ее представителей, Игорь Воевуцкий отметил это ироничным постом в соцсети Facebook.
"Даже не знаю, как реагировать! Оказывается, 12-го мая мы выступаем в Луганске, а мы тут с парнями и Viktor Skuratovsky запланировали с 9-го по 20-е в Америку полететь, снять 2 клипа. Даже фотку ж нашли официальную, завесили весь Луганск афишами и растиражировали пресс-релиз по всему интернету! Правда, как потом выяснилось, имелась в виду российская рок-группа "Авиатор"! У нас там есть "Однофамильцы", оказывается…" - отметил украинский музыкант.
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https://www.facebook.com/RadioSvoboda.Org/videos/10154785672446843/
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Военно-морской парад на Неве в Петербурге не состоится из-за приближения к российским берегам американского эсминца
У корабля США на борту находятся ракеты томогавк.
В министерстве обороны до сих пор никак не объяснили, почему накануне утром из акватории Невы внезапно исчезли все боевые корабли, которые готовились к параду победы. Вечером в Кронштадте, где обычно стоят суда Балтийского флота наблюдался небывалый ажиотаж: в срочном порядке на три подводные лодки и ракетный крейсер грузили боезапас, дело в том, что на парад корабли уходили пустые. Как пишет Фонтанка ру, эскадра рассредоточилась в Балтийском море. Причиной такого перемещения по данным издания стало появление в Гданьском заливе на расстоянии возможного нанесения удара американского эсминца USS Carney типа «Арли Бёрк». У него на борту находятся до 90 томагавков новейшей серии - это именно те ракеты, которыми Штаты нанесли удар по Сирии, напомню они смогли пролететь под носом у отечественного противоракетного комплекса С-400. Эти ракеты летят на высоте в 5 метров над землёй. И их практически невозможно сбить. Именно этот сирийский казус возможно и стал причиной переполоха российских военных.
Кроме того в латвийский порт Лиепаю вошли 4 корабля НАТО, а в Эстонии приземлились два новейших американских военных самолёта F-35 A.
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Українські цінності --- кради , бо всі крадуть , всіх не посадять .
Україні до європейських цінностей , як раку до неба
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ОПЯТЬ???? ЗАЧЕМ!???
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Не дешево нам обійдуться ці "європейські" цінності із банальним розпилом бабла ...
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Зажили по-новому: как обнищали украинцы за три года, стремясь к "европейским ценностям" под руководством Порошенка, Яценюка, Гройсмана и других точно таких же.
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