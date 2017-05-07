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 Украинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла в Торонто все шесть видов, в которых принимала участие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто украинские спортсменки победили в финале произвольной программы среди команд.

Таким образом, украинкам удалось победить во всех шести видах, в которых они принимали участие.

Наш лидер Анна Волошина победила в технической и произвольной программе солисток. Дуэт Волошина - Елизавета Яхно дважды был первым в соревнованиях пар. И наконец в групповых выступлениях также победили украинки.

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Молодцы девчата! В свое время болел за прыгунов Володькова и Жупину, пловца Силантьева, теперь за Волошину
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Красуні !
Украіна понад усе!
Пишаемось бо Ми того варті!
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хороший подарок к праздникам. хорошего спортивного будущего, украиночки
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Безумовно і красуні і самі найкращі, однак потрібно вказати, що суперницями наших дівчат були тільки пять канадських команд, мабуть університетських...
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И правда, молодцы! Учитывая, что все серьезные синхронистки сейчас соревнуются на Кубке Европы в Италии.)))
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Кацап - не кацап, если нет желания погадить в любой теме?)))
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А чего "гадить" или "не гадить"? Мне стало интересно, как это украиночки победили сильнейших россиянок, итальянок, испанок, когда те десятилетиями доминируют в этом виде. Глянул список призеров а там их и нет. Поинтересовался дальше, а оказывается в эти дни проходит Кубок Европы и все сильнейшие там. Победа - это конечно хорошо, но такие моменты тоже надо учитывать, чтобы не замыливать себе глаза.
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А вы не волнуйтесь так. На что, действительно, надо - глаза не замылены.
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Волнуетесь, вроде, вы, а не я. Я только указал на интересный нюанс, о котором в статье ни слова. А вы начали "кацап", "подгадить" и прочее. Что за привычка - отсекать неудобные факты? Зачем создавать свою реальность, не лучше жить в правде? Отсюда и проблем куча...
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Ну да, Кубок Европы ведь куда как важнее этапа Мировой серии.
Скажи лучше что все сильнейшие поехали на чемпионат школы по плаванию. Так будет тоже оправдательно.
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А что мне волноваться? Вы указали на нюанс, а я всего лишь констатировала факт, который и так все знают. (И вы - в том числе.)
А с проблемами и, как жить в правде, вы лучше у себя на россии разберитесь сначала, а потом уж раздавайте советы другим.
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Тобто. якби на цей захід плослали повєькіна або валуєва, то в них навіть був би шанс щось виграти?
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Наши прекрасные ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ!!! Спасибо за победу и за то, что прославляете и популяризируете нашу страну- нашу родную УКРАИНУ!!!
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Вот это уровень.Еще бы уроды из кабмина так слажено работали.
ДЕВЧУЛИ ПРОСТО ШИК！
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Да. Не королевны, вернее не царицы, ПОТОМУ КАК БОГИНИ!!!
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Один из этапов Мировой серии, шестой - 2017 по синхронному плаванию пройдёт в РФ. В промежутке после 28.05 (Испанией) и до 22.06 (Нью-Йорк США). Думаю в аккурат в тот период когда говенный пЯтух на рабсие растает и кацапы смогут вдоволь покалбаситься в образовавшейся лужи. Вариант с размороженным сталактитом тоже расматривается, поэтому точный период еще не определен. Кацапы все еще не знают чему больше отдать своё предпочтение.
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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