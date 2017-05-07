 Украинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Таким образом, украинкам удалось победить во всех шести видах, в которых они принимали участие.
Наш лидер Анна Волошина победила в технической и произвольной программе солисток. Дуэт Волошина - Елизавета Яхно дважды был первым в соревнованиях пар. И наконец в групповых выступлениях также победили украинки.
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Украіна понад усе!
Пишаемось бо Ми того варті!
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Скажи лучше что все сильнейшие поехали на чемпионат школы по плаванию. Так будет тоже оправдательно.
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А с проблемами и, как жить в правде, вы лучше у себя на россии разберитесь сначала, а потом уж раздавайте советы другим.
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ДЕВЧУЛИ ПРОСТО ШИК！
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Не..... королевны!!!!
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