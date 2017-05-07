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Все про:байкеры (142) Кремль (467) протест (5416) Чехия (774)

 "Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров. ВИДЕО

В центре Праги активисты протестовали против приезда в Чехию участников прокремлевского мотоклуба "Ночные волки", которые в начале мая традиционно устраивают мотопробег по Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, примерно 30 человек с крымскотатарскими, украинскими, чешскими флагами, флагами НАТО и Евросоюза раздавали прохожим листовки, в которых говорилось о поддержке клубом аннексии Крыма и финансировании "Ночных волков" из российского государственного бюджета. На Вацлавской площади был развернут огромный плакат с надписью "Чехам хорошо известно, какая она - "дружба" правителей России". Один из транспарантов гласил, что Сталин и Гитлер были лучшими друзьями.

В этом году чешская власть не согласовала проезд байкеров из России по центральной площади Праги. Свои мероприятия сторонники Кремля провели на Ольшанском кладбище.

Загрузка видео...

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Різноманіття свободи": В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Да закидаєте їх гнилими помідорами, яйцями і лайном. Буде прекрасний сюжет для новин - козломорді байкери в лайні... і відео...
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Едут на импортных байках. За всю многовековую историю рашистская орда придумала только лучину, а на ней далеко не уедешь. Как и на способности находить недостатки у других, а самим жить в пещерном времени.

Не было бы рашистской империи зла - не было бы и войн: 1 и 2 мировых, 1812 года.
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" Да закидаєте їх гнилими помідорами, яйцями і лайном. "

Либеральные полумеры . Пуля в башку - гораздо убедительнее .
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ТАК назовите мне хоть один мотоцикл сделанный в ПЕДЕРАЦИИ не в ссср а именно в ПЕДЕРАЦИИ!
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Прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде по случаю Дня Победы корабли Балтийского флота покинули город до начала торжественных мероприятий - на рассвете 6 мая, передает «Московский комсомолец». По данным издания, виной всему американский эсминец типа «Арли Бёрк» USS Carney (DDG-64) с ракетами «Томагавк», приблизившийся к внутренним водам России.
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Министерство обороны России за весь день так и не смогло найти для прессы внятного объяснения, куда так спешно ушли корабли Балтийского флота, только что прибывшие в Петербург для участия в параде 9 мая. Как выяснила «Фонтанка», о том, что День Победы пахнет порохом, Балтфлоту напомнил американский эсминец, подошедший к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара.
Они ушли из акватории Невы на рассвете. У плавучего причала 6 мая остались пришвартованными только два тральщика, да малый противолодочный корабль «Зеленодольск» у набережной лейтенанта Шмидта (к вечеру ушли и они). Нетипичное оживление наблюдалось субботним утром в Кронштадте, где дислоцируется Ленинградская военно-морская база, на три подлодки и ракетный катер «Моршанск» грузили боезапас. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет «Стойкий» и малый противолодочный «Уренгой» вернулись и встали на рейд у острова Котлин. На «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны
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Ну все вірно, адже "очко" не залізне....
Що цікаво, хтось (напевно колишній ВДВешник) підмітив що "очко" в екстримальній ситуації може сжиматись з силою, достатньою щоб перекусити залізний лом. І водночас залишається не герметичним!
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Нужно кацов постоянно так дрючить, а вдруг при погрузке-разгрузке боекомплекта что то рванет и пойдет цепная реакция
Вот это будет феерверк
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9 мая близко...
Яркая карикатура с Путиным, танцующим с "георгиевской свастикой"


В программе Игр Победобесия - танцы с лентой:

"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров - Цензор.НЕТ 8514
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А сейчас наверное П и П лучшие друзья, догадайтесь сами.
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Какого хрена они вообще забыли в "загнивающей гейропе"? Катайтесь по "широкой стране своей родной", места хватает, скрепно опять же. 🙂
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напомните про Судетскую область - так наглядней!! и совместные парады
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)) На твій вік роботи вистачить. Від Бреста до Хайшенвея - усе під прапором РОА.
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Служба безопасности Украины опубликовала видеоролик с призывом к гражданам быть бдительными и информировать правоохранителей о подозрительных действиях неизвестных людей.
Так, на опубликованном в Facebook видео в спецслужбе показали то, как неизвестные снимают с беспилотника стратегические объекты.
В случае выявления подозрительных лиц и их действий, оставленных без присмотра вещей правоохранители просят сообщать по номеру телефона 0 800 501 482. https://www.obozrevatel.com/politics/98436-smotri-v-oba-sbu-prizvala-ukraintsev-k-bditelnosti-yarkim-video.htm
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Про то.... каким местом бабка Захарова освободилась с конслагеря Рейкявик!!!)))))))))))
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со слов великого ДЕГЕНЕРАЛА эго бабку освобождали с Рейкявика ПИНДОСЫ!!!!)))
Так шо Захар намекает на близкие родственные связи с США и требует ГРИН-КАРТУ))))))))))
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Ого, как широко приднестровье раздвигает границы!
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Интересно песню "День победы" отменят Рашысты, ведь эта песня про )(уйла, там поется ЛА-ЛА-ЛА-ЛА...........
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"Сталин и Гитлер - лучшие друзья...". Ну может и не друзья, но два сапога - кеды точно. Тоталитарный строй хотели построить оба.
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Только Гитлер больше мочил чужих,а Сталин больше мочил своих .
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офф топ

«Кузькина мать» в день памяти и скорби

Конечно, все взрослые в душе немного дети, и поэтому мы все вместе любим военные парады. Духовой оркестр, стройные ряды солдат и офицеров, одетых в сверкающую на солнце форму, гордо чеканят шаг… дух захватывает от чистоты (рядов и помыслов) и порядка. А катящаяся по мостовой техника вызывает чувство гордости за страну: смотрите, какую мощь мы создали!
Парады хороши для бравурных праздников, они повышают настроение и оптимизм. Но что у нас сегодня происходит с Днем Победы? Ведь, в первую очередь, это День Памяти и Великой Скорби. Памяти и скорби по десяткам миллионов погибших, а также покаяния за ту власть, что не защитила ни страну, ни народ от великого страдания и горя, хоть и кичилась перед войной своей легкомысленной драчливостью и «шапкозакидательскими» настроениями.
За военную и политическую бездарность и массовые преступления сталинской клики советский народ заплатил страшную цену. По новым рассекреченным данным, озвученных недавно на парламентских слушаниях, за 4 года || Мировой СССР потерял 41 миллион 979 тысяч своих граждан. Это больше, чем все остальные страны, вместе взятые. В Германии, например, за все годы на всех фронтах войны и в тылу погибли менее 7(!!) миллионов человек.
Зато Сталин, вероломно «кинутый» Гитлером после совместного тайного раздела Европы и уничтожения в сентябре 1939 г. Польши (не стоит забывать о 2-х совместных военных парадах Красной Армии и Вермахта по этому поводу), оправившись после испуга и личного унижения летом 1941, вместе со своими «подельниками» начал безжалостно бросать на немецкие танки и пулеметы, на верную смерть сотни тысяч наспех мобилизованных, почти безоружных и необученных советских солдат и офицеров. Увы, к осени 1941 огромная регулярная почти 5-ти миллионная армия СССР, превосходившая врага по численности и вооружениям, благодаря «талантам» Сталина и его придворных генералов была полностью разгромлена и взята в плен.
Полное презрение к жизни людей, чудовищные военные ошибки и бездарная стратегия со стороны Сталина и его генералов в ходе военных действий привели, фактически, к подрыву генофонда страны, его массовому уничтожению; по большому счету, это был ГЕНОЦИД советского народа. Враг был буквально завален трупами советских граждан, утоплен в их крови. Безусловно, Победа есть великий подвиг нашего народа и чудовищное злодеяние людоедского сталинского режима, на совести которого десятки миллионов напрасно загубленных жизней. Ведь недаром Сталин ни разу до своей смерти не праздновал День Победы. Потому что настроения оставшихся в живых участников этого ада были слишком опасны для имиджа «отца народов», бесцельно загнавшего в могилу миллионы людей.

Казалось бы, после таких жертв, понесенных нашим народом в || Мировой, День Победы должен стать исключительно Днем Памяти и всеобщей скорби. В этот день мы должны приходить со склоненной головой на могилы павших, омывая их миллионами искренних слез, тихо и скорбно возлагать цветы и венки, молча склонять голову перед памятью тех, кто ценой жизни победил фашизм. Наши государственные лидеры в этот обязаны находить в себе силы признавать проступки своих предшественников, а также клясться стране и народу в том, что никогда не повторят ошибки прошлых лет, никогда не втянут страну в новую войну. Покаяние и осознание пагубности военных авантюр - вот в чем нуждаются миллионы ныне живущих в России. Ведь, как говорил поэт, «это нужно не мертвым, это нужно живым».
Что же мы видим сегодня? День Победы все больше превращается в лубочное шоу торжества (?!!) нашего оружия, победы неких «духовных скреп» над всем миром и утверждения авторитарного правления. Призрак Сталина - «жесткой руки» - так и веет над трибуной политического руководства России. Глядя на бравурные репетиции и проведение парадов и речевки, становящихся год от года все масштабнее и зрелищнее, у меня возникает впечатление, что победу над фашистской Германией одержали не советские воины в 1945, а лично Владимир Путин во главе с ныне действующими генералами. Только вдумайтесь: 9 мая по Красной площади пройдут 140 тысяч военных (больше, чем вся армия Наполеона в 1812!), по ее брусчатке прокатят самые смертоносные виды вооружений, а над площадью на «бреющем» пролетят боевые вертолеты и даже стратегические бомбардировщики (их, правда, осталось от СССР совсем немного). Круто!
Для чего и кому мы демонстрируем силу? Разве мир не знает, что у нас второй ядерный потенциал? Что мы способны, если надо, одинаково легко нанести удары по Чечне (сепаратистам), Украине (с помощью отпускников) или позициям якобы террористов в Сирии? Разве России сегодня кто-то угрожает, посягает на ее границы, территории, акватории? Где еще в мире проводятся масштабные парады с танками, ракетами и стратегической авиацией?
По-моему, чемпион по этим праздникам - страна - изгой Сев. Корея, изо всех сил старающаяся запугать своих преуспевающих соседей и доказать, что может основательно испортить жизнь не только им, но и японцам. Понятно, что демонстрация силы - единственное, на чем уже 60 лет держится династия Кимов, узурпировавших власть в стране. Парады проходят в до сих пор еще коммунистическом Китае, у которого напряженные отношения с Индией и многими другими неслабыми странами, да и Тайвань спокойно спать не дает. Где еще? Да чтоб с таким размахом? Или масштабные военные парады - удел диктатур и авторитарных режимов, комплексующих от собственной неполноценности?
В большинстве передовых стран не принято трясти оружием на виду у соседей: плохой тон. Военные парады, если и случаются, больше церемониальные или протокольные. Вспомните, Вы когда-нибудь видели, чтобы американцы перед Белым домом «Минитмены» на тягачах таскали? А ведь у них есть много чего показать, да такого, что нам и не снилось.
Вот и демонстрируем мы свою военную силу от неуверенности в других успехах и тщеславия: уж если не догоним передовой мир (по технологиям, экономике, социальным гарантиям), так хоть покажем ему «кузькину мать», благо опыт (Хрущев на трибуне ООН с ботинком в руке) имеется. А День Памяти и Скорби - ну, конечно, праздник-то «со слезами на глазах». А может ли день Памяти и Скорби вообще называться праздником. Или «Кузькина мать» на Красной площади важнее?
Геннадий Гудков.
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Зачем саранча кацапская пришла в европу если европа геев ,а сколько живет их посмотрите плохая европа .Сидите в своем кацапстане хорошом почему убегаете с страни ПУтинской.
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Летом 1941 года бойцы Красной Армии без боя сдавались в плен сотнями тысяч и миллионами, бросая исправные танки и самолеты тысячами, орудия и минометы - десятками тысяч, пулеметы - сотнями тысяч, боеприпасы, продовольствие, инженерное имущество, горюче-смазочные материалы - миллионами тонн. В огромной стране нашлось мало дураков умирать за колхозное рабство, за парткомы и массовые расстрелы, за ГУЛАГ и голодные очереди. Летом 1941 года бойцы и командиры Красной Армии не считали войну ни Великой, ни Отечественной. Кадровая Красная Армия пошла в германский плен почти без сопротивления и практически в полном составе - остались только резервисты. И если бы не дремучая глупость Гитлера и его «великих» полководцев, то сдались бы и резервисты.
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Самое жуткое и самое позорное военное поражение во всей мировой истории - это разгром Красной Армии в 1941 году. Ни одна армия мира никогда не оставляла противнику столько танков, пушек и самолетов, столько винтовок и пулеметов, столько патронов и снарядов, таких обширных территорий и такое количество пленных. Планировал боевые действия Красной Армии Генеральный штаб, которым с января 1941 года руководил генерал армии (позже маршал) Жуков. И вот находятся люди, которые утверждают, что Жуков не проиграл ни одного сражения. А разве Генеральный штаб и его «гениальный» начальник за позор 1941 года ответственности не несут?
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Как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от людей маленького роста; у них гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких. (Эрих Мария Ремарк)
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Чи можуть "байкери Путіна" становити небезпеку? На це запитання О.Невзоров сказав: "Я не знаю. Педикульоз, венеричні захворювання і все, що з цим пов'язано - можливо, це є серйозною небезпекою. Але якихось інших неприємностей, по- моєму, від них чекати не треба, тому що вони вже давно артисти - артисти політичного театру. Досить лицемірні, досить легко пристосовуються до нових умов... Як інформаційний товар - уже все в далекому минулому. Це було забавно в перший і другий рік. Зараз зрозуміло, що ні єдиного клаптика вовчої шерсті там немає. У кращому випадку, це просто, я б сказав, погано пострижені йоркшири Кремля. Кремлівські болонки, погано загримовані".
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Когда коммунистическая пропаганда рассказывает нам о том, что Советский Союз выиграл войну, мы усомнимся. В результате этой «победы», народы нашей страны оказались все в том же социалистическом рабстве. И не поверим рассказам о том, что война в какой-то степени была как бы «отечественной». Основная масса населения (крестьяне) не имела паспортов, потому юридически более ста миллионов людей гражданами своей страны не являлись. Они не могли воевать за «отечество», ибо его не имели. Это, так называемое, «отечество» не признавало их своими гражданами и относилось к ним соответствующим образом. Не поверим и рассказам о так называемой «освободительной миссии Красной Армии». Если хочешь нести свободу людям, освободись сначала сам. Но наши солдаты шли на войну рабами. И вернулись с войны рабами. Вооруженные рабы под конвоем НКВД и под водительством рабовладельцев могли нести окружающим народам только рабство. Его и несли.
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"Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной".
/Сталин в телеграмме Гитлеру в декабре 1939г./

читать: Великая отечественная война - вопросов все больше!

"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров - Цензор.НЕТ 1016
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Чехи после 1968 года хорошо поняли, что есть россия.
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Да видать не совсем...Президент клептоман холуй Кремля...да и ещё там куча русофилов исторически обиженных.
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Шо , чехи забыли рокот танков 69-го? Водители кацапских байков такие же алени , как и в 69.....
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23 декабря 39-го Гитлер поздравил Сталина с днем рождения:
"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров - Цензор.НЕТ 1609
Сталин ответил на него:
"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров - Цензор.НЕТ 3663
Взято отсюда: Как в СССР с фашистами дружили
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Зачем поляки пустили на свою территорию этих уродов с одной извилиной?Дождутся толерантные европейцы,что фашисты с колорадскими стричками будут выносить двери вместе с петлями под видом спасения русскоязычных.
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Советские войска сдавались Гитлеру полками, дивизиями, корпусами и армиями. В сентябре 1941 года, 5-я, 21-я, 26-я и 37-я армии сдались в полном составе и без сопротивления. В мае 1942 года весь Юго-Западный фронт, 6-я, 9-я и 57-я армии, 2-й, 5-й и 6-й кавалерийские корпуса, 21-й и 23-й танковые корпуса сдались в районе Харькова. Они воевали четыре дня и сложили оружие на пятый день. В то же время 2-я ударная армия сдалась на Северо-Западном фронте. Более того, они повернули оружие против коммунистов. Сдавались в плен солдаты, офицеры и генералы каждой национальности, хотя русских было гораздо больше, и количественно, и в процентном отношении общего населения страны. Русская Освободительная Армия это самая большая антикоммунистическая сила, которая была создана в годы Второй Мировой войны. Она состояла из жителей дореволюционной Российской империи. К концу войны в ней было примерно миллион русских солдат и офицеров, которые предпочли воевать против Советской Армии. Она могла быть гораздо больше, но Гитлер не давал искренней поддержки генерал-лейтенанту А. Власову, руководителю русского антикоммунистического движения. С невероятной близорукостью он приступил к кровожадной кампании террора против жителей оккупированных территорий. Если сравнить освобождение и коллективизацию, насаждаемые коммунистами, то его террор был относительно мягким, но это лишило Гитлера надежды стать поборником свободы.
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ублюдки спонсированые из фсб за счет тупорылой ваты ..не имеющей что жрать !!!
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))) Та нормально кацапи пристроїлись. Катаються по заграницям на халяу, а їм ще й доплачують.
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Известная карикатура американца Клиффорда Берримана, появившуюся в октябре 1939-го на страницах газеты «Вашингтон Стар». В интерпретации Берримана дружба двух диктаторов - больше чем дружба. Художник изобразил …бракосочетание Гитлера и Сталина! Трудно удержаться от улыбки при виде черноусой невесты Иосифа и элегантного жениха Адольфа, под ручку идущих к алтарю. Лица молодых светятся неподдельной (или все же поддельной?) радостью. Не забыта и такая трогательная деталь, как свадебный торт, украшенный серпами, молотами и свастиками. Рисунок сопровождает ехидная подпись: «Интересно, сколько продлится медовый месяц?»

"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров - Цензор.НЕТ 1583
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В начале мая 1945 1 я дивизия РОА генерала Буняченко подошла к Праге, где 4 мая 1945 вспыхнуло восстание. Полноценного немецкого гарнизона в городе не было и восставшим сравнительно легко удалось овладеть городом. Однако к Праге двигались отступающие эсэсовские части, которым был отдан приказ расправиться с восставшими и разрушить город. Чехи обратились к власовцам за помощью.
Только через 48 лет, серым холодным утром 6 мая 1993 года на Ольшанском кладбище в Праге, над пустым холмом, где лежали триста павших в бою за Прагу солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест.
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))) В слідуючому сезоні, після повалення режиму хуйла пуйла, в Прагу поїдуть ті самі кацапи, з тими ж прапорами, під тими ж гаслами тільки на Ольшанське кладовище. Кацапи знімуть кіношку про 300 власянцев і будуть обматуватися тими ж колорадками.
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Вся советская " история " Второй мировой ложь , мифы , пропаганда . Люди до сих пор не знают истории , ибо история позорная
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вот эта вот...эта вот...эта вот...русофобы вот...эта...вот.......
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чому сравшискі "байкери" не на "восходах" , "мінсках" ні на "іжаках" чи на "вятках" ??
чому не на "волгах" ,"жигулях","москвичах" на "окі" на "камі" ??????????
їм не подобаються їх переможців досягнення , переможні їхні досягнення ??

Бо вони ті нічні горшки, самі свою срасію не люблять !!
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Во всём мире байкеры свободные независимые люди! А тут прихвостни, подельники власти кремляди на дорогущих импортных байках, которые по идее им должны быть ненавистны...особенно БМВ!!!
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В смертельной схватке с германским фашизмом , советский народ защитил свои цепи
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)) Вань, мені якби і в облом писати тобі, але в Германії був націонал соціалізм, сАвєтскій народ тупо подихав хер зна за шо, а інтереси свої захистила ФРС та великі штатовські корпорації .
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И начало мая, ввиду ряда событий, имеет особое для агентов Кремля значение, а потому, съезжаются в Южную Пальмиру пророссийские крысы со всего бывшего совка, информирует еizvestia.com.

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/405-kto-v-nachale-maya-sezzhaetsya-v-odessu-poskarbet-zloj-odessit-video

"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров - Цензор.НЕТ 1474
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Кілька років тому було те ж саме, а вони їдуть пабіждать і все пофігу.
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расею надо уничтожить, как страну прокаженных. Лечение бесполезно
"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров - Цензор.НЕТ 8879
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тільки що на телеканалі ictv побачив "рекламу" яка підірвала мозок....цитую

- " тільки у шести країнах не продається земля ,ті хто продав свою землю живуть щасливо,то застав свого депутата скасувати мораторій і голосувати за продаж землі"

ЦЕ ЩО ???
НАЙСВЯТІШЕ ЗАБРАТИ В УКРАЇНІВ ???????????????
заводи скупили ю2алігархи,та вже все скупили ю2алігархи, останнє що залишилось в українця -земля ........і ту відібрати..............................................
чи може 90 % української нації яка дуже поганно фінансово живе ,навіть на їжу вже не вистачає -буде купувати свою ж землю???????

ось що таке в Україні влада чужої,україножерської "нації"......
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров. ВИДЕО
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