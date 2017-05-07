 "Сталин и Гитлер были лучшие друзья", - в центре Праги активисты протестовали против приезда кремлевских пропагандистов-байкеров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Радио Свобода
, примерно 30 человек с крымскотатарскими, украинскими, чешскими флагами, флагами НАТО и Евросоюза раздавали прохожим листовки, в которых говорилось о поддержке клубом аннексии Крыма и финансировании "Ночных волков" из российского государственного бюджета. На Вацлавской площади был развернут огромный плакат с надписью "Чехам хорошо известно, какая она - "дружба" правителей России". Один из транспарантов гласил, что Сталин и Гитлер были лучшими друзьями.
В этом году чешская власть не согласовала проезд байкеров из России по центральной площади Праги. Свои мероприятия сторонники Кремля провели на Ольшанском кладбище. Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Різноманіття свободи": В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Не было бы рашистской империи зла - не было бы и войн: 1 и 2 мировых, 1812 года.
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Либеральные полумеры . Пуля в башку - гораздо убедительнее .
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Они ушли из акватории Невы на рассвете. У плавучего причала 6 мая остались пришвартованными только два тральщика, да малый противолодочный корабль «Зеленодольск» у набережной лейтенанта Шмидта (к вечеру ушли и они). Нетипичное оживление наблюдалось субботним утром в Кронштадте, где дислоцируется Ленинградская военно-морская база, на три подлодки и ракетный катер «Моршанск» грузили боезапас. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет «Стойкий» и малый противолодочный «Уренгой» вернулись и встали на рейд у острова Котлин. На «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны
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Що цікаво, хтось (напевно колишній ВДВешник) підмітив що "очко" в екстримальній ситуації може сжиматись з силою, достатньою щоб перекусити залізний лом. І водночас залишається не герметичним!
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Вот это будет феерверк
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Яркая карикатура с Путиным, танцующим с "георгиевской свастикой"
В программе Игр Победобесия - танцы с лентой:
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Так, на опубликованном в Facebook видео в спецслужбе показали то, как неизвестные снимают с беспилотника стратегические объекты.
В случае выявления подозрительных лиц и их действий, оставленных без присмотра вещей правоохранители просят сообщать по номеру телефона 0 800 501 482. https://www.obozrevatel.com/politics/98436-smotri-v-oba-sbu-prizvala-ukraintsev-k-bditelnosti-yarkim-video.htm
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Так шо Захар намекает на близкие родственные связи с США и требует ГРИН-КАРТУ))))))))))
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«Кузькина мать» в день памяти и скорби
Конечно, все взрослые в душе немного дети, и поэтому мы все вместе любим военные парады. Духовой оркестр, стройные ряды солдат и офицеров, одетых в сверкающую на солнце форму, гордо чеканят шаг… дух захватывает от чистоты (рядов и помыслов) и порядка. А катящаяся по мостовой техника вызывает чувство гордости за страну: смотрите, какую мощь мы создали!
Парады хороши для бравурных праздников, они повышают настроение и оптимизм. Но что у нас сегодня происходит с Днем Победы? Ведь, в первую очередь, это День Памяти и Великой Скорби. Памяти и скорби по десяткам миллионов погибших, а также покаяния за ту власть, что не защитила ни страну, ни народ от великого страдания и горя, хоть и кичилась перед войной своей легкомысленной драчливостью и «шапкозакидательскими» настроениями.
За военную и политическую бездарность и массовые преступления сталинской клики советский народ заплатил страшную цену. По новым рассекреченным данным, озвученных недавно на парламентских слушаниях, за 4 года || Мировой СССР потерял 41 миллион 979 тысяч своих граждан. Это больше, чем все остальные страны, вместе взятые. В Германии, например, за все годы на всех фронтах войны и в тылу погибли менее 7(!!) миллионов человек.
Зато Сталин, вероломно «кинутый» Гитлером после совместного тайного раздела Европы и уничтожения в сентябре 1939 г. Польши (не стоит забывать о 2-х совместных военных парадах Красной Армии и Вермахта по этому поводу), оправившись после испуга и личного унижения летом 1941, вместе со своими «подельниками» начал безжалостно бросать на немецкие танки и пулеметы, на верную смерть сотни тысяч наспех мобилизованных, почти безоружных и необученных советских солдат и офицеров. Увы, к осени 1941 огромная регулярная почти 5-ти миллионная армия СССР, превосходившая врага по численности и вооружениям, благодаря «талантам» Сталина и его придворных генералов была полностью разгромлена и взята в плен.
Полное презрение к жизни людей, чудовищные военные ошибки и бездарная стратегия со стороны Сталина и его генералов в ходе военных действий привели, фактически, к подрыву генофонда страны, его массовому уничтожению; по большому счету, это был ГЕНОЦИД советского народа. Враг был буквально завален трупами советских граждан, утоплен в их крови. Безусловно, Победа есть великий подвиг нашего народа и чудовищное злодеяние людоедского сталинского режима, на совести которого десятки миллионов напрасно загубленных жизней. Ведь недаром Сталин ни разу до своей смерти не праздновал День Победы. Потому что настроения оставшихся в живых участников этого ада были слишком опасны для имиджа «отца народов», бесцельно загнавшего в могилу миллионы людей.
Казалось бы, после таких жертв, понесенных нашим народом в || Мировой, День Победы должен стать исключительно Днем Памяти и всеобщей скорби. В этот день мы должны приходить со склоненной головой на могилы павших, омывая их миллионами искренних слез, тихо и скорбно возлагать цветы и венки, молча склонять голову перед памятью тех, кто ценой жизни победил фашизм. Наши государственные лидеры в этот обязаны находить в себе силы признавать проступки своих предшественников, а также клясться стране и народу в том, что никогда не повторят ошибки прошлых лет, никогда не втянут страну в новую войну. Покаяние и осознание пагубности военных авантюр - вот в чем нуждаются миллионы ныне живущих в России. Ведь, как говорил поэт, «это нужно не мертвым, это нужно живым».
Что же мы видим сегодня? День Победы все больше превращается в лубочное шоу торжества (?!!) нашего оружия, победы неких «духовных скреп» над всем миром и утверждения авторитарного правления. Призрак Сталина - «жесткой руки» - так и веет над трибуной политического руководства России. Глядя на бравурные репетиции и проведение парадов и речевки, становящихся год от года все масштабнее и зрелищнее, у меня возникает впечатление, что победу над фашистской Германией одержали не советские воины в 1945, а лично Владимир Путин во главе с ныне действующими генералами. Только вдумайтесь: 9 мая по Красной площади пройдут 140 тысяч военных (больше, чем вся армия Наполеона в 1812!), по ее брусчатке прокатят самые смертоносные виды вооружений, а над площадью на «бреющем» пролетят боевые вертолеты и даже стратегические бомбардировщики (их, правда, осталось от СССР совсем немного). Круто!
Для чего и кому мы демонстрируем силу? Разве мир не знает, что у нас второй ядерный потенциал? Что мы способны, если надо, одинаково легко нанести удары по Чечне (сепаратистам), Украине (с помощью отпускников) или позициям якобы террористов в Сирии? Разве России сегодня кто-то угрожает, посягает на ее границы, территории, акватории? Где еще в мире проводятся масштабные парады с танками, ракетами и стратегической авиацией?
По-моему, чемпион по этим праздникам - страна - изгой Сев. Корея, изо всех сил старающаяся запугать своих преуспевающих соседей и доказать, что может основательно испортить жизнь не только им, но и японцам. Понятно, что демонстрация силы - единственное, на чем уже 60 лет держится династия Кимов, узурпировавших власть в стране. Парады проходят в до сих пор еще коммунистическом Китае, у которого напряженные отношения с Индией и многими другими неслабыми странами, да и Тайвань спокойно спать не дает. Где еще? Да чтоб с таким размахом? Или масштабные военные парады - удел диктатур и авторитарных режимов, комплексующих от собственной неполноценности?
В большинстве передовых стран не принято трясти оружием на виду у соседей: плохой тон. Военные парады, если и случаются, больше церемониальные или протокольные. Вспомните, Вы когда-нибудь видели, чтобы американцы перед Белым домом «Минитмены» на тягачах таскали? А ведь у них есть много чего показать, да такого, что нам и не снилось.
Вот и демонстрируем мы свою военную силу от неуверенности в других успехах и тщеславия: уж если не догоним передовой мир (по технологиям, экономике, социальным гарантиям), так хоть покажем ему «кузькину мать», благо опыт (Хрущев на трибуне ООН с ботинком в руке) имеется. А День Памяти и Скорби - ну, конечно, праздник-то «со слезами на глазах». А может ли день Памяти и Скорби вообще называться праздником. Или «Кузькина мать» на Красной площади важнее?
Геннадий Гудков.
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/Сталин в телеграмме Гитлеру в декабре 1939г./
читать: Великая отечественная война - вопросов все больше!
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Сталин ответил на него:
Взято отсюда: Как в СССР с фашистами дружили
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Только через 48 лет, серым холодным утром 6 мая 1993 года на Ольшанском кладбище в Праге, над пустым холмом, где лежали триста павших в бою за Прагу солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест.
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чому не на "волгах" ,"жигулях","москвичах" на "окі" на "камі" ??????????
їм не подобаються їх переможців досягнення , переможні їхні досягнення ??
Бо вони ті нічні горшки, самі свою срасію не люблять !!
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/405-kto-v-nachale-maya-sezzhaetsya-v-odessu-poskarbet-zloj-odessit-video
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- " тільки у шести країнах не продається земля ,ті хто продав свою землю живуть щасливо,то застав свого депутата скасувати мораторій і голосувати за продаж землі"
ЦЕ ЩО ???
НАЙСВЯТІШЕ ЗАБРАТИ В УКРАЇНІВ ???????????????
заводи скупили ю2алігархи,та вже все скупили ю2алігархи, останнє що залишилось в українця -земля ........і ту відібрати..............................................
чи може 90 % української нації яка дуже поганно фінансово живе ,навіть на їжу вже не вистачає -буде купувати свою ж землю???????
ось що таке в Україні влада чужої,україножерської "нації"......
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