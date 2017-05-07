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Американский ракетный эсминец вошел в Черное море. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
Ракетный эсминец типа Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) вошел в Черное море.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", в пресс-центре 6 флота США сообщили, что Oscar Austin будет проводить морские операции в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции "Атлантическая решимость".
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Вся його сила, того есмінця, в тому що може покликати ВСІ томагавки, і інші американські цяцьки в радіусі 5-7 тис км...))
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А ему по рации сообщат "застопорить ход и лечь в дрейф"? Или обдрыщутся и бежать будут до новороссийска,с криками пиндосы напали.
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Согласно международному положению, США, как и прочие страны, могут заводить через турецкий Босфор в Черное море свои корабли не более, чем на 21 день. И то только те, которые пройдут под 60-метровым мостом через Босфор в Стамбуле.
Америка этому положению следует четко - каждые три недели отправляет очередной корабль через Босфор.
Когда СМИ становится совсем уж не о чем писать, они сообщают - чуть ли не как сенсацию, о появлении в Черном море очередного военного корабля США.
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