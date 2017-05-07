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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:корабль (859) Черное море (376)

 Американский ракетный эсминец вошел в Черное море. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Ракетный эсминец типа Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) вошел в Черное море.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", в пресс-центре 6 флота США сообщили, что Oscar Austin будет проводить морские операции в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции "Атлантическая решимость".

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский корабль совершил попытку захвата украинского судна около берегов Крыма. ВИДЕО

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Американский ракетный эсминец єто способ указать россии ее место.

Пионтковский: Путин провалил два плана по Украине, дворцовый переворот близко

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/705-piontkovskij-putin-provalil-dva-plana-po-ukraine-dvorcovyj-perevorot-blizko
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Каким образом укажут?И ни разу нигде не писали-вошли с разрешения властей Украины,по согласию и тд.Вошли на!Как домой.Вроде ж не Америка кредиты дает.
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Зачем? В Румынии полно овец,а у Турции - "Ашот"ов!
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ага, он же теперь переделался в подводную лодку
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трюми "лимана" наповнені керованими глибинними бомбами. пут-ын всіх "пєрєіграл"
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Хуйло неплохо границы НАТО отодвигает Какое оно дурное, это хуйло.
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та його Томагавки то дрібниця...
Вся його сила, того есмінця, в тому що може покликати ВСІ томагавки, і інші американські цяцьки в радіусі 5-7 тис км...))
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Це від Трампа привітання пукіну: с діфятим мая! )))
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Вот бяда-то опять пришла на кацапию, опять у сцаря диарея от штатовского флота, весь кремль засрал.
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И не просто бяда,а с перепугу весь кранотрусельный Балтейський флот рванул на перекрытие подступов к священной рассейской анпериии.
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Кацапи напряглись........шукають пляшки щоб на них сісти.....
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Ждём фразу - Херсонес это колыбель американской нации! кремляди уже истерят.....
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Ща "Одмин Кузнецов" даст гудок, и енто карыто на всех парах убижыт в свою Омерику.)
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Да, но для получения такой льготы, кота нужно приодеть согласно приведенному рисунку.
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Вы будете смеяться. Во времена Яныка американские корабли чувствовали себя в Украине как дома. Заплывали в Севастополь, в Одессу.


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Я так понял, что эта посудина является элементом противоракетной обороны и если надо, то сможет сбить несколько десятков расийских ракет. С наличием такого эсминца придется считаться.
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Шо, херово сидеть на табуретке, когда гвозди торчат ? И нафта уже по 47 не рублей....
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USD/UAH - Доллар США Украинская гривна

26,5000 +0,1440 (+0,55%)
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Што-то ти подзадєржался на сайтє. Смотрю, ужє і коммуністи наші у тєбя в друзьях.
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опять эти мазохисты хотят чтобы у них всю электронику из строя вывели. Американцы настырные и очень тупые
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ватафалы и попы вобщэ йобнулись....попы несут своего убийцу....и чем им в мозг срут?
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Пусть походит возле Скадовска в территориальный водах Украины.
А ему по рации сообщат "застопорить ход и лечь в дрейф"? Или обдрыщутся и бежать будут до новороссийска,с криками пиндосы напали.
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Welcome! We have been waiting for you for a long time! Так держать друзья!
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Политрук, не прикидывайся тупее чем есть. Он не один, их просто очень дохера. Один ушел, следующий зашел. И все что может твоя расия , это послать к нему дореволюционный Су24 и потом с пеной у рта рассказывать, шо НАТО было просто в шоке...
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ты все надеешься, попердывая на диване и почитывая пономаря, что эсминец отвоюет крым, а нато сцепится с рашкой?
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Для поддержки выполнения Минских договоров, в Черное море вошел американский ракетный эсминец
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Черное море гиблое особенно для американских эсминцев
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Согласно международному положению, США, как и прочие страны, могут заводить через турецкий Босфор в Черное море свои корабли не более, чем на 21 день. И то только те, которые пройдут под 60-метровым мостом через Босфор в Стамбуле.
Америка этому положению следует четко - каждые три недели отправляет очередной корабль через Босфор.
Когда СМИ становится совсем уж не о чем писать, они сообщают - чуть ли не как сенсацию, о появлении в Черном море очередного военного корабля США.
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортажАмериканский ракетный эсминец вошел в Черное море. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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