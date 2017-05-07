EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Киевские новости
  8383  25
Все про:Киев (17008) пожар (3189) СИЗО (943)

 Ночью в Киеве горело Лукьяновское СИЗО. ВИДЕО (обновлено)

В ночь с 6 на 7 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве горел корпус для несовершеннолетних, камеры которого использовались как VIP-камеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.

По предварительным данным жертв и возможных побегов не было.

В "Национальном центре правозащиты" также подтвердили, что пожар произошел в корпусе для несовершеннолетних заключенных. По данным организации, причины пожара неизвестны. На видео с места пожара слышно, как заключенные кричат "амнистия".

Загрузка видео...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод полиэтиленовых изделий горел на Хмельнитчине. ФОТО

Позже замначальника изолятора Виталий Шкурба в эфире "112 Украина" сообщил, что пожар был в административной части здания.

"Данная часть здания административная, под ней (крышей. - Ред.) находятся кабинеты медработников и сотрудников социальной службы. На этой части здания жилых помещений нет", - уточнил он.

"Около 01:40 возник пожар на крыше административного здания для содержания заключенных. Был вызван наряд ГосЧС и оперативная группа Шевченковского райуправления полиции. Пожар был локализован в 02:57, пострадавших нет. Во время пожара эвакуированы 43 человека из соседней части здания", - отметил он, добавив, что часть сгоревшего шифера с крыши уже убрали силами работников СИЗО.

Предварительная причина пожара, по словам замначальника СИЗО, - замыкание электропроводки.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вип камеры сгорели...горе то какое...правда интересней было бы почитать-а кто сидит в этих вип камерах?и куда теперь денут вип-сидельцев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а их теперь вообще садить не будут...прихватили...стрясли чего нибудь и будут выпихивать ха гранку...все равно они все граждане России или Швейцарии..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"ВІП-ув'язнені" грілись. Мабуть було холодно вночі..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня нет сведений, сужу лишь в связи с заворушкой в СИЗО, она просто так не происходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем вип камеры,если все випы гуляют на воле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоб создать иллюзию люстрации.
Сейчас Страна откатывается назад во всём, от экономики до уровня жизни и.т.д.
рыги снова свои рыла подняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
VIP-сидельцы мангал без присмотра оставили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главный вертухай признается, что есть ВИП-камеры! Одни годами сидят в вонючих норах, построенных еще при злочынном царском режиме, другие - тащатся в люксах, построенных какого-то беса за счет бюджета. Какая на хрен борьба с коррупцией может быть у соевых опудал???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вывод- нужно больше воровать, чтоб хватило на элитную камеру
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора внести в Конституцию статью, где прямо указать, что ублюдки
высокого ранга не подсудны,
быдлу тюрьмы и война, нормальным штрыкам бизнес в липедске и земля Украины
да здравствуют земельная и пенсионная рехвормы петра порошенка .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
быдло голосующее в один тур сидит в скотских камерах,
а нормальные посоны клали с пробором на быдло и випкамеры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие о мутняки с этим СИЗО, кто то хочет по дешёвке скупить всё это,там давно на эту земельку зубы нувориши точат,вот и жгут


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
??? Наверняка пустые были. Папашки мажоров ещё из райотделов забирают, если не с места происшествия....Реальность постсовковая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и заметьте..что крыша горит в двух местах 2 е видео на 0-58 )))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНочью в Киеве горело Лукьяновское СИЗО. ВИДЕО (обновлено)
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти