 Ночью в Киеве горело Лукьяновское СИЗО. ВИДЕО (обновлено)

"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.
По предварительным данным жертв и возможных побегов не было.
В "Национальном центре правозащиты" также подтвердили, что пожар произошел в корпусе для несовершеннолетних заключенных. По данным организации, причины пожара неизвестны. На видео с места пожара слышно, как заключенные кричат "амнистия".
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Позже замначальника изолятора Виталий Шкурба в эфире "112 Украина" сообщил, что пожар был в административной части здания.
"Данная часть здания административная, под ней (крышей. - Ред.) находятся кабинеты медработников и сотрудников социальной службы. На этой части здания жилых помещений нет", - уточнил он.
"Около 01:40 возник пожар на крыше административного здания для содержания заключенных. Был вызван наряд ГосЧС и оперативная группа Шевченковского райуправления полиции. Пожар был локализован в 02:57, пострадавших нет. Во время пожара эвакуированы 43 человека из соседней части здания", - отметил он, добавив, что часть сгоревшего шифера с крыши уже убрали силами работников СИЗО.
Предварительная причина пожара, по словам замначальника СИЗО, - замыкание электропроводки.
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Сейчас Страна откатывается назад во всём, от экономики до уровня жизни и.т.д.
рыги снова свои рыла подняли.
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высокого ранга не подсудны,
быдлу тюрьмы и война, нормальным штрыкам бизнес в липедске и земля Украины
да здравствуют земельная и пенсионная рехвормы петра порошенка .....
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а нормальные посоны клали с пробором на быдло и випкамеры
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"Покупать Лукьяновское СИЗО никто не хочет" (4 апр. 2017г.)
http://100realty.ua/news/45407
Закономерный результат, поджог и списание.
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